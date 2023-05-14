Протягом 14 травня росіяни завдали 6 ракетних та 27 авіаударів по Україні, здійснили 20 обстрілів із РСЗВ, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо російських авіа та ракетних ударів по Україні протягом 14 травня 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Протягом доби противник завдав 6 ракетних ударів, зокрема по місту Харків та селищу Золочів. Крім того, завдав 27 авіаційних ударів та здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Постраждали мирні мешканці, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки, інша цивільна та адміністративна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою".

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