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Українська формула миру може стати всесвітньою формулою, - Зеленський на врученні премії Карла Великого

зеленський

Президент України Володимир Зеленський висловив упевненість, що "Українська формула миру може стати Німецькою формулою миру, Європейською формулою миру, Світовою формулою миру".

"Єдиний, хто не сприймає її - це агресор. І саме тому не сприймає, що він агресор", - заявив Зеленський, під час виступу в неділю на церемонії вручення премії ім. Карла Великого в Аахені, передає Цензор.НЕТ.

"Росія не цікавиться миром. Сотні раундів переговорів між 2014 і 2022 роками в різних форматах із Росією після окупації нею нашого півострова Крим і розпалювання гібридної війни проти України на Донбасі - були. І ти, Олафе, пане канцлере, і наш союзник, пане президенте Франції Еммануель Макрон, і інші сумлінні лідери світу провели години й години в розмовах із Путіним, намагаючись запобігти катастрофі. Але Путін обрав катастрофу", - заявив Зеленський.

"Путін і є катастрофа. Путін і є агресія - він не хоче для себе і свого народу іншого. Його формулою стала смерть. Як з нею говорити? За всю свою довгу історію людство ще не знало нікого, хто міг би домовитися зі смертю. Той, хто приніс смерть, той, хто став на шлях геноциду, той, хто хоче знищити Європу, яку ми цінуємо, повинен просити пощади, а нашою відповіддю йому має стати трибунал", - заявив президент.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленському в Аахені вручили премію Карла Великого. ВIДЕО

За його словами, "час зафіксувати таку силу нашої єдності рішенням про вступ України до Європейського Союзу. Ви знаєте, що Європі не бути досконалою без України в Євросоюзі. І я дякую тобі, Олафе, дякую кожному лідеру Європи, хто підтримує довершеність Європейського проєкту".

"Не існує жодної раціональної причини, чому наші воїни, які так героїчно й успішно б'ються заради нашої спільної свободи, досі не в одній організації з усіма іншими воїнами НАТО. Якщо судити з плодів наших дій, Україна - вже в альянсі, але де-юре рішення поки що не ухвалено. Слід ухвалити це рішення, варто визначити алгоритм", - заявив Зеленський.

"Прапори НАТО поруч із прапорами України на нашому східному кордоні стануть тим замком, який триматиме російський імперіалізм у минулому - завжди. У минулому, яке не повернути, тому що без контролю над Україною російський імперіалізм гине", - заявив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна пропонує Європі перемогу, щоб зберегти себе, - Зеленський в Аахені

Автор: 

Зеленський (23653) перемовини (2848) премія (384) росія (64871)


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Топ коментарі
+16
Или эта, что озвучил Ермак?

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14.05.2023 20:26
+15
Или эта формула?

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14.05.2023 20:23
+14
Вот эта формула? Точно эта?

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14.05.2023 20:22
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Ну балабол якого ще світ не бачив. Куди тому Троцькому.
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14.05.2023 20:22 Відповісти
Вот эта формула? Точно эта?

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14.05.2023 20:22 Відповісти
Или эта формула?

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14.05.2023 20:23 Відповісти
Или эта, что озвучил Ермак?

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14.05.2023 20:26 Відповісти
Криме, що тобі сниться?
Визволення.
Але слід бути готовим до того, що напередодні звільнення буде складно заснути.
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14.05.2023 20:24 Відповісти
відповідь на запитання чому ще жоден з українських президентів так і не створив український моссад щоб мститися убивцям українців - бо вони мріють їздити по світу і збирати медалі, ордени та премії.
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14.05.2023 20:25 Відповісти
Гиви, Моторола, Тереза, Захарченко, Жилин, Цемах ...
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14.05.2023 20:35 Відповісти
Існує тільки один "український президент" який волав би про такий моссад на весь світ...
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14.05.2023 20:58 Відповісти
ніт, жодного.
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14.05.2023 21:08 Відповісти
Кровосиси?
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14.05.2023 23:42 Відповісти
Формули набагато легше писати, ніж воювати і вмирати під ворожими кулями.
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14.05.2023 20:28 Відповісти
Там не формула, а марення. Але Захід згоден на все, аби тільки відчепився.
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14.05.2023 20:56 Відповісти
сайдьомся посредине, да зиленский?
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14.05.2023 20:30 Відповісти
Ото чувака ''понесло''. Хто йому ''порошок'' підігнав?
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14.05.2023 20:32 Відповісти
Єрмак порошо взяв з собою. А митник кішені не перевіряв.
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14.05.2023 20:54 Відповісти
За такой щекой провезет кило пятьцот.
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14.05.2023 23:43 Відповісти
"Українська формула миру може стати всесвітньою формулою, - Зеленський".

Васюки становятся центром всего мира, а потом и всей вселенной.
Столица автоматически переходит в Васюки. Сюда приезжает правительство. Васюки переименовываются в Нью-Киев, Киев - в Старые Васюки.
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14.05.2023 20:33 Відповісти
Ага. Мені теж згадалося саме це! )))

https://youtu.be/Tcci9j2ICYY І тут Остапа понесло!
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14.05.2023 21:10 Відповісти
А ви прикиньте вираз обличчя цих організаторів "премії Карла Великого", коли вони дізнаються, через пару років, що їхнього переможця посадили в Україні по статті державна зрада.
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14.05.2023 20:36 Відповісти
кто ж его посадит? он же уже бронзовый.
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14.05.2023 20:41 Відповісти
краще Карла Лібкнехта і Рози Люксембург
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14.05.2023 20:37 Відповісти
tZe inform.
Хроника одного президента.

Зеленський абсолютно свідомо затягує початок контрнаступу, намагаючись підлаштувати його проведення під вирішення своїх політичних цілей. Ніякі візити вже нічого не змінять реально. Головна маса озброєння в Україні і тепер її місця складування обстрілюють на базах зосередження. ГШ другий тиждень вимагає санкції на початок наступу, але Єрмак продовжує возити Зеленського по дурним візитам.
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14.05.2023 21:01 Відповісти
Мабуть що так і є, бо Штати стверджують, що зброї вже досить для контрнаступу, а зе-командувач каже, що ще не все він зібрав в Європі.
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14.05.2023 21:09 Відповісти
Скажу більше---Міжгалактичною формолую...
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14.05.2023 21:23 Відповісти
От ще одна формула від зеленского - це коли у чомусь побачив мир - https://www.youtube.com/watch?v=PoX15P5t3PI https://www.youtube.com/watch?v=PoX15P5t3PI

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14.05.2023 22:07 Відповісти
зеля-зеля, ты могуч, ты гоняешь стаи туч.
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14.05.2023 23:49 Відповісти
 
 