Свіжі бар’єри між країнами загрожують усій Європі, - Зеленський про заборону експорту зерна
Президент України Володимир Зеленський закликав європейські країни не зводити бар’єри, а зміцнювати зв’язки між країнами.
"Найдовший мир і надійну безпеку Європі забезпечила побудова зв'язків між народами Європи замість бар'єрів, що відображають той чи інший національний егоїзм. Коли ми зараз бачимо замість зміцнення наших зв'язків будь-які свіжі бар'єри, що так нагадують старі помилки - чи то бар'єри в політиці, чи то бар'єри в політиці торгівлі - тоді ми бачимо загрозу не одній європейські нації, а всій Європі", - сказав він, під час виступу в неділю на церемонії вручення премії ім. Карла Великого в Аахені, передає Цензор.НЕТ.
Президент України звернувся до прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького. "Матеуше! Будь-які зерна непорозумінь між будь-ким у Європі не повинні давати сходи конфлікту! І це в корінних інтересах наших народів. Європа набуває плюс до міцності і благополуччя щоразу, коли на континенті мінус бар'єр", - заявив він.
Раніше Польща та інші країни Східної Європи заборонили імпорт українського зерна та інших харчових продуктів.
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ау твари зэ-отбросы вы вообще нюх потеряли?
Зокрема, Україна експортувала до Європи дві позиції: суху сироватку та згущене молоко, які вже почали набувати популярності в регіоні. Основним споживачем була Польща.
Як наголошують у Спілці молочних підприємств України, втрата української молочки для Європи не буде ударом, але відкриття нових ринків було суттєвою підтримкою української економіки.
Після початку повномасштабної війни Україна змушена була відправляти молочну продукцію на експорт через Європу. Звідки вона йшла у двох напрямках: безпосередньо до Європи та через Румунію, Туреччину на традиційні ринки збуту української молочної продукції - Близький Схід та Середню Азію.
Як повідомив у https://biz.censor.net/resonance/3412405/ministr_agropolityky_mykola_solskyyi_pro_zaboronu_eksportu_zerna_ochevydno_scho_nastupni_misyatsi_budut "БізнесЦензору" очільник Мінагрополітики Микола Сольський, "очевидно, що наступні місяці будуть для нас важкими".
"Україна виробляє багато якісної сільгосппродукції, багато зерна і може бути конкурентом будь-якій європейській країні в цій сфері. Тому це призводить до таких моментів як зараз", - зазначив він. Джерело: https://biz.censor.net/r3412707
- А чому тоді в нас магазини забити польскою молочкою, хиба це справедливо?