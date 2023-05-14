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Новини
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Свіжі бар’єри між країнами загрожують усій Європі, - Зеленський про заборону експорту зерна

зерно

Президент України Володимир Зеленський закликав європейські країни не зводити бар’єри, а зміцнювати зв’язки між країнами.

"Найдовший мир і надійну безпеку Європі забезпечила побудова зв'язків між народами Європи замість бар'єрів, що відображають той чи інший національний егоїзм. Коли ми зараз бачимо замість зміцнення наших зв'язків будь-які свіжі бар'єри, що так нагадують старі помилки - чи то бар'єри в політиці, чи то бар'єри в політиці торгівлі - тоді ми бачимо загрозу не одній європейські нації, а всій Європі", - сказав він, під час виступу в неділю на церемонії вручення премії ім. Карла Великого в Аахені, передає Цензор.НЕТ.

Президент України звернувся до прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького. "Матеуше! Будь-які зерна непорозумінь між будь-ким у Європі не повинні давати сходи конфлікту! І це в корінних інтересах наших народів. Європа набуває плюс до міцності і благополуччя щоразу, коли на континенті мінус бар'єр", - заявив він.

Раніше Польща та інші країни Східної Європи заборонили імпорт українського зерна та інших харчових продуктів.

Також читайте: Зеленський про блокування українського зерна: Невеличкі негаразди, ми їх вирішимо

Автор: 

Зеленський (23653) зерно (3112) імпорт (2583) Євросоюз (13306)


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Топ коментарі
+7
А думаєш чому він так розпинається? Оманські опшори поповнюються.
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14.05.2023 20:50
+6
Там не одна схема.

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14.05.2023 21:26
+5
Шмуля вже задрав своїми геніальними висловлюваннями.
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14.05.2023 20:47
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гроші від зерна,скажемо так,до країни повертатися не поспішають,бо хтось вигадав схемку на вивід фінансів за кордон
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14.05.2023 20:46 Відповісти
А думаєш чому він так розпинається? Оманські опшори поповнюються.
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14.05.2023 20:50 Відповісти
Там не одна схема.

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14.05.2023 21:26 Відповісти
Шмуля вже задрав своїми геніальними висловлюваннями.
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14.05.2023 20:47 Відповісти
Горе від розуму.
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14.05.2023 20:50 Відповісти
ждут чтоб отдать на обмет богуслаева и концы в воду...а то что слуга предатель зэ-клоунов не волнует -там в сн других и не держат
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14.05.2023 20:56 Відповісти
обороного комитета *****...предатель ****...враг прокацапский - член обороного комитета
ау твари зэ-отбросы вы вообще нюх потеряли?
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14.05.2023 20:59 Відповісти
Швидше б день ''зєбака'' закінчився!
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14.05.2023 21:05 Відповісти
Це воно так почало рєшать вопроси с зерном. Інфантильними погрозами, та пустопорожньою балаканиною. Господи! Дай пережити Україні це зелене ЧМО.
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14.05.2023 21:09 Відповісти
Троянський кінь підірвав державу зсередини, та продовжує це робити і зараз...
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14.05.2023 21:17 Відповісти
Может не нужно было свои схемы мутить и демпинговать фермеров ближайших соседей искусственным понижением цены на зерно?
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14.05.2023 21:28 Відповісти
Та дайтэ ж спекульнуть зэльоним!
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14.05.2023 21:38 Відповісти
Цей покруч через своїх олігархів росварить нас із союзниками😾
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14.05.2023 22:21 Відповісти
Як приклад, призупинення експорту продукції через Польщу вже https://biz.censor.net/news/3412656/************************************************************************************. Адже на кордоні зібралося багато машин, які пройшли українську митницю, але не можуть потрапити на територію Польщі.

Зокрема, Україна експортувала до Європи дві позиції: суху сироватку та згущене молоко, які вже почали набувати популярності в регіоні. Основним споживачем була Польща.

Як наголошують у Спілці молочних підприємств України, втрата української молочки для Європи не буде ударом, але відкриття нових ринків було суттєвою підтримкою української економіки.

Після початку повномасштабної війни Україна змушена була відправляти молочну продукцію на експорт через Європу. Звідки вона йшла у двох напрямках: безпосередньо до Європи та через Румунію, Туреччину на традиційні ринки збуту української молочної продукції - Близький Схід та Середню Азію.

Як повідомив у https://biz.censor.net/resonance/3412405/ministr_agropolityky_mykola_solskyyi_pro_zaboronu_eksportu_zerna_ochevydno_scho_nastupni_misyatsi_budut "БізнесЦензору" очільник Мінагрополітики Микола Сольський, "очевидно, що наступні місяці будуть для нас важкими".

"Україна виробляє багато якісної сільгосппродукції, багато зерна і може бути конкурентом будь-якій європейській країні в цій сфері. Тому це призводить до таких моментів як зараз", - зазначив він. Джерело: https://biz.censor.net/r3412707

- А чому тоді в нас магазини забити польскою молочкою, хиба це справедливо?
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14.05.2023 23:06 Відповісти
А перший барьєр то коли миші з'їли 700 вагонів пшениці з держрезерву ,або ніхто не шукав тай не знайшов. А і хрен з ними 35 лимонів баксів - так на банкет в буковельском універі зелені.
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15.05.2023 07:50 Відповісти
 
 