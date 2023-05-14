"Доки Україна б’ється за нашу свободу, б’ється і серце Європи", - Моравецький

Україна бореться зараз за європейські цінності та європейську свободу, відтак ЄС має повністю підтримувати Україну.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час вручення президентові України Володимирові Зеленському премії Карла Великого, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сьогоднішня церемонія є черговим символом поступового зближення та євроінтеграції України з європейською родиною. Європа буде повністю об’єднаною тоді, коли Україна стане її повноправним членом",- наголосив Моравецький.

Він зазначив : "доки Україна б’ється за нашу свободу, доти б’ється серце Європи".

За словами польського прем’єра, європейський гуманізм часто йде в парі із компромісом, замиренням, "а інколи навіть пактом із дияволом".

"Це погане рішення, оскільки воно лише продовжує страждання людей, які перебувають під тиском диктатора. Так було колись із Гітлером, так зараз є з Путіним – спочатку у випадку з Грузією, потім із Кримом у 2014 році і зараз", - наголосив Моравецький.

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Він зазначив, що Європа й надалі є великою і може досягати консенсусу, не піддаючись на шантаж російської неоімперії.

Російську агресію в Україні польський прем’єр назвав "черговим проявом зіткнення добра зі злом, де добро має вигляд Володимира Зеленського і всіх захисників України".

Він підкреслив, що ЄС має протидіяти Росії, оскільки вона відкидає Європу і європейські цінності.

Моравецький нагадав, що тисячі українських дітей були викрадені росіянами і про них не можна забувати.

Він підкреслив, що зараз Євросоюз "складає тест" і повинен пам’ятати про складні уроки історії, "поки не стало запізно".

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"Даймо сьогоднішньому лауреату щось більше ніж нагороду – даймо Володимиру нашу повну підтримку. Лише таким чином ми зміцнимо мир і безпеку в Європі",- наголосив Моравецький.

Як зазначив польський прем’єр, російська агресія проти України - це також і війна Європи, хоча багато хто боїться визнати, що ця війна стосується усіх європейців.

"Вона матиме вирішальний вплив на те, в якій Європі житимуть наші діти: чи це буде Європа, яка втратила весь доробок свободи, чи Європа, яка відновила світовий лад. Можливо, це одне з найважливіших завдань і перевірок у нашому житті",- наголосив Моравецький.

Він закликав усіх європейських лідерів підтримати Україну діями "тут і зараз".

"Станьмо на їх захист, підтримаймо свободу, Україну, Європу", - резюмував Моравецький під оплески присутніх.

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Міжнародна премія імені Карла Великого присуджується щороку з 1950 року за великий внесок в об’єднання Європи. Премія 2023 року була присуджена Володимиру Зеленському та українському народу.