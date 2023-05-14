"Відданість та мужність українського народу ніколи не вдасться виміряти", - фон дер Ляєн
Відданість та мужність українського народу ніколи не вдасться виміряти, український президент та український народ - найгідніші кандидати для отримання цієї премії.
Про це голова єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, яка була присутня на врученні президентові України премії Карла Великого, написала у своєму твіттері, передає Цензор.НЕТ.
За її словами, відданість та мужність українського народу ніколи не вдасться виміряти.
"Українська нація бореться за європейську свободу та цінності. Президент Зеленський і народ України борються за цінності, які втілює ця нагорода", - заявила Урсула фон дер Ляєн.
"Тим самим вони також борються за нашу власну свободу і наші цінності: демократію та верховенство права, свободу слова та свободу визначати свою долю", - наголосила вона.
Фон дер Ляєн додала, що саме завдяки президенту Зеленському, завдяки народу України, тому, що ми всі тримаємося разом, обличчя Європи знову змінюється.
Міжнародна премія імені Карла Великого присуджується щороку з 1950 року за значний внесок в об’єднання Європи. Премія 2023 року була присуджена Володимиру Зеленському та українському народу.
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Те що зараз відбувається з Україною - ЦЕ ЦИКЛІЧНО, були вже ВИНИЩЕННЯ БІЛЬШОВИКАМИ, ГОЛОДОМОРИ, РЕПРЕСІЇ СТАЛІНА, ЦАРСЬКІ ЕТАПИ В СИБІР, ЗАБОРОНА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ПИСЬМА, ЗНИЩЕННЯ ЗАПОРІЗЬКОЇ СІЧІ, А УКРАЇНА СУДЯЧИ ПО ВСЬОМУ ТАК НІЧОМУ І НЕ НАВЧИЛАСЯ.
Те, що для наших захисників - природна поведінка, для "найвеличнішого лідера **********" - подвиг.
Все це було з Україною раніше, а ми цього знати не хотіли.
Були у України кати і раніше - Пєтька пєрший, Катька друга, Столипін, Сталін і інщі кацапські імбіцили які знищували Україну, про поляків теж, але в інший час, не зараз.
Джерело:
Так, український народ боровся та бореться досі за європейські цінності, бо українці це європейський народ за означенням. В той час, як зе-голобородько, в серіалі "слуга народа" показував Європу, як нашого підступного ворога, повністю відтворюючи в цьому маніпулятивному серіалі всі наративи москальської пропаганди, які лише можна уявити. Цікаво, чи дивилася Урсула фон дер Ляєн цей серіал-маніпуляцію в перекладі, щоб розповісти європейцям, як можна за допомогою багатосерійного розкрученого по ТВ каналах ІПСО привести до влади будь-кого, навіть того, хто відкрито збиткувався та знущався з країни, президентом якої його обрали...