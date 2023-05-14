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Новини Підтримка Україні
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"Відданість та мужність українського народу ніколи не вдасться виміряти", - фон дер Ляєн

фон,дер,урсула,ляєн

Відданість та мужність українського народу ніколи не вдасться виміряти, український президент та український народ - найгідніші кандидати для отримання цієї премії.

Про це голова єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, яка була присутня на врученні президентові України премії Карла Великого, написала у своєму твіттері, передає Цензор.НЕТ. 

За її словами, відданість та мужність українського народу ніколи не вдасться виміряти.

"Українська нація бореться за європейську свободу та цінності. Президент Зеленський і народ України борються за цінності, які втілює ця нагорода", - заявила Урсула фон дер Ляєн.

"Тим самим вони також борються за нашу власну свободу і наші цінності: демократію та верховенство права, свободу слова та свободу визначати свою долю", - наголосила вона.

Фон дер Ляєн додала, що саме завдяки президенту Зеленському, завдяки народу України, тому, що ми всі тримаємося разом, обличчя Європи знову змінюється.

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Міжнародна премія імені Карла Великого присуджується щороку з 1950 року за значний внесок в об’єднання Європи. Премія 2023 року була присуджена Володимиру Зеленському та українському народу.

премія (384) допомога і підтримка (1155) фон дер Ляєн Урсула (760)


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Топ коментарі
+13
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14.05.2023 21:55
+10
Та да, краще б не було ніяких похвал народу України, зате щоб Маріупіль був цілий і сто пятдесят тисяч українців також.
Те що зараз відбувається з Україною - ЦЕ ЦИКЛІЧНО, були вже ВИНИЩЕННЯ БІЛЬШОВИКАМИ, ГОЛОДОМОРИ, РЕПРЕСІЇ СТАЛІНА, ЦАРСЬКІ ЕТАПИ В СИБІР, ЗАБОРОНА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ПИСЬМА, ЗНИЩЕННЯ ЗАПОРІЗЬКОЇ СІЧІ, А УКРАЇНА СУДЯЧИ ПО ВСЬОМУ ТАК НІЧОМУ І НЕ НАВЧИЛАСЯ.
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14.05.2023 21:50
+7
Будем делить не деньги, а разделять участие в Победе. И не дай Бог зеленому мудаку сказать что это сделал он сам. Он ни разу не заявил нашим воинам велику подяку. Это у него между строк. Ляха муха, зебилы 73%, вы довольны этим своем выбором?
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14.05.2023 21:53
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14.05.2023 21:45 Відповісти
І тут Остапа понєсло ©️
😅
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14.05.2023 21:52 Відповісти
Будем делить не деньги, а разделять участие в Победе. И не дай Бог зеленому мудаку сказать что это сделал он сам. Он ни разу не заявил нашим воинам велику подяку. Это у него между строк. Ляха муха, зебилы 73%, вы довольны этим своем выбором?
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14.05.2023 21:53 Відповісти
Перемога з Зелею на чолі ?
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15.05.2023 07:34 Відповісти
Та да, краще б не було ніяких похвал народу України, зате щоб Маріупіль був цілий і сто пятдесят тисяч українців також.
Те що зараз відбувається з Україною - ЦЕ ЦИКЛІЧНО, були вже ВИНИЩЕННЯ БІЛЬШОВИКАМИ, ГОЛОДОМОРИ, РЕПРЕСІЇ СТАЛІНА, ЦАРСЬКІ ЕТАПИ В СИБІР, ЗАБОРОНА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ПИСЬМА, ЗНИЩЕННЯ ЗАПОРІЗЬКОЇ СІЧІ, А УКРАЇНА СУДЯЧИ ПО ВСЬОМУ ТАК НІЧОМУ І НЕ НАВЧИЛАСЯ.
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14.05.2023 21:50 Відповісти
І надалі приводять до влади ''своїх гнид''
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14.05.2023 22:15 Відповісти
Чим би вона навчилася, коли їй методично відрубували голову?! Тепер замість голови оце все...
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14.05.2023 23:24 Відповісти
Без голови нічого не живе як мінімум )
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15.05.2023 01:38 Відповісти
остап ибрагмович, вы делить не будете, вы будете платить, много поколений, за те злодеяния, которые вы принесли в Украину, вместе с путаном и его "руZZким миром"
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14.05.2023 21:53 Відповісти
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14.05.2023 21:55 Відповісти
Але 95 кагал вже отримав ордени за військові дії.
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14.05.2023 22:13 Відповісти
Багато хто героїзує зеленського за те, що він не втік, бо в їхній системі логіки людина, яка тікала від чотирьох повісток має тікати, а не чинити опір.

Те, що для наших захисників - природна поведінка, для "найвеличнішого лідера **********" - подвиг.
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14.05.2023 22:21 Відповісти
Те що він убігав від повісток- це факт. А "боне втік" -це збіг обставин !
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15.05.2023 07:32 Відповісти
За що нам все це!
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14.05.2023 23:51 Відповісти
За те що не вчимося на помилках минулого.
Все це було з Україною раніше, а ми цього знати не хотіли.
Були у України кати і раніше - Пєтька пєрший, Катька друга, Столипін, Сталін і інщі кацапські імбіцили які знищували Україну, про поляків теж, але в інший час, не зараз.
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15.05.2023 01:41 Відповісти
Якби поляки запхали свою гордість куди подалі після Першої світової все могло бути інакше - але ніт не запхали.
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15.05.2023 06:50 Відповісти
Українська нація бореться за європейську свободу та цінності.
Джерело:

Так, український народ боровся та бореться досі за європейські цінності, бо українці це європейський народ за означенням. В той час, як зе-голобородько, в серіалі "слуга народа" показував Європу, як нашого підступного ворога, повністю відтворюючи в цьому маніпулятивному серіалі всі наративи москальської пропаганди, які лише можна уявити. Цікаво, чи дивилася Урсула фон дер Ляєн цей серіал-маніпуляцію в перекладі, щоб розповісти європейцям, як можна за допомогою багатосерійного розкрученого по ТВ каналах ІПСО привести до влади будь-кого, навіть того, хто відкрито збиткувався та знущався з країни, президентом якої його обрали...
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15.05.2023 00:23 Відповісти
Вона має рацію !
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15.05.2023 07:28 Відповісти
при чем тут зеленский? За отвод войск, засрыв оборон-заказа, за разминирование Чонгара, за вывод бригады из Гостомеля? за сокрытие угрозы нападения?
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15.05.2023 10:57 Відповісти
 
 