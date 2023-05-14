"Відданість та мужність українського народу ніколи не вдасться виміряти", - фон дер Ляєн

Відданість та мужність українського народу ніколи не вдасться виміряти, український президент та український народ - найгідніші кандидати для отримання цієї премії.

Про це голова єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, яка була присутня на врученні президентові України премії Карла Великого, написала у своєму твіттері, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, відданість та мужність українського народу ніколи не вдасться виміряти.

"Українська нація бореться за європейську свободу та цінності. Президент Зеленський і народ України борються за цінності, які втілює ця нагорода", - заявила Урсула фон дер Ляєн.

"Тим самим вони також борються за нашу власну свободу і наші цінності: демократію та верховенство права, свободу слова та свободу визначати свою долю", - наголосила вона.

Фон дер Ляєн додала, що саме завдяки президенту Зеленському, завдяки народу України, тому, що ми всі тримаємося разом, обличчя Європи знову змінюється.

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Міжнародна премія імені Карла Великого присуджується щороку з 1950 року за значний внесок в об’єднання Європи. Премія 2023 року була присуджена Володимиру Зеленському та українському народу.