Три ворожі безпілотники знищено у Херсонській області 14 травня, - ОК "Південь"

Сили протиповітряної оборони знищили 3 російські безпілотники в Херсонській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє служба зв'язків із громадськістю повітряного командування "Південь".

"14 травня 2023 року на Херсонщині силами і засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено 3 російські безпілотні літальні апарати: два розвідувальні БПЛА "Орлан-10" і один безпілотник типу ZALA", - ідеться в повідомленні.

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