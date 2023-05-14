Три ворожі безпілотники знищено у Херсонській області 14 травня, - ОК "Південь"
Сили протиповітряної оборони знищили 3 російські безпілотники в Херсонській області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє служба зв'язків із громадськістю повітряного командування "Південь".
"14 травня 2023 року на Херсонщині силами і засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено 3 російські безпілотні літальні апарати: два розвідувальні БПЛА "Орлан-10" і один безпілотник типу ZALA", - ідеться в повідомленні.
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ПравдаЛюбка
показати весь коментар14.05.2023 23:48 Відповісти Мені подобається 2
Amber
показати весь коментар15.05.2023 00:25 Відповісти Мені подобається 0
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