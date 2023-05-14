Протягом 14 травня росіяни 8 разів обстріляли Сумщину - зафіксовано 109 вибухів, - ОВА

Протягом дня росіяни здійснили 8 обстрілів прикордонних громад. Зафіксовано 109 вибухів. Обстрілів зазнали населені пункти Юнаківської та Білопільської громад.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Сумська ОВА.

У повідомленні зазначається: "Білопільська громада: ворог бив з мінометів – 32 вибухи. Також зафіксовано обстріл з гранатометів – 59 вибухів.



Юнаківська громада: був артилерійський обстріл (10 вибухів) та обстріл з міномету – 8 вибухів", - ідеться в повідомленні.



Як повідомили в ОВА, попередньо – без втрат.

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