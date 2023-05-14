УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11233 відвідувача онлайн
Новини Війна
985 0

Протягом 14 травня росіяни 8 разів обстріляли Сумщину - зафіксовано 109 вибухів, - ОВА

сумщина

Протягом дня росіяни здійснили 8 обстрілів прикордонних громад. Зафіксовано 109 вибухів. Обстрілів зазнали населені пункти Юнаківської та Білопільської громад.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Сумська ОВА.

У повідомленні зазначається: "Білопільська громада: ворог бив з мінометів – 32 вибухи. Також зафіксовано обстріл з гранатометів – 59 вибухів.

Юнаківська громада: був артилерійський обстріл (10 вибухів) та обстріл з міномету – 8 вибухів", - ідеться в повідомленні.

Як повідомили в ОВА, попередньо – без втрат.

Читайте також: Рашисти обстріляли дві громади на Сумщині, пошкоджено ЛЕП та будівлю ЦНАП, - ОВА

Автор: 

обстріл (28171) Сумська область (3530)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 