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Російське командування змушує колишніх терористів з "ДНР" підписувати контракти в російській армії мінімум на 2 роки, - Генштаб

днр

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо політики російських окупантів по відношенню до терористів "днр".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Міністерство оборони російської федерації продовжує вживати заходів щодо інтеграції незаконних збройних формувань так званої "днр" до власних збройних сил.

Так, до всього особового складу однієї з бригад 1 армійського корпусу зс рф доведено розпорядження, в якому колишнім військовослужбовцям так званої "днр" поставлено обов’язкову умову щодо заміни їх військових квитків на військові квитки зс рф, а також щодо перепідписання контрактів з мо рф мінімальним терміном військової служби два роки.

У випадку відмови цих осіб відправлятимуть на найнебезпечніші ділянки фронту для участі у штурмових діях у складі передових підрозділів".

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Автор: 

армія рф (17160) Генштаб ЗС (6476) Донбас (22354)


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два года - это дофига. Можно на два месяца. Этого достаточно.
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15.05.2023 00:14 Відповісти
2 года - это правильно.
За этот срок их точно утилизируют и никому не надо что-то выплачивать.
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15.05.2023 00:34 Відповісти
Два роки, мгм.
За різними оцінками, тривалість життя солдата на передовій - від 2 до 3 тижнів.
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15.05.2023 00:36 Відповісти
А… нє ну в нас не так. Ніхто не змушує. Все Ок. Можна сміятись з кацапів.
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15.05.2023 03:55 Відповісти
а що,ми напали на кацапію??,чи вам - какая рАзніца,- хто на кого напав??(,
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15.05.2023 07:11 Відповісти
Цю терористичну заразу необхідно безжально знищувати ,це вороги ,саме це тупе донбасовське бидло принесло війну ,досить гратись "наши люди ",вони нгавіть гірші рашистів ,адже це зрадники.
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15.05.2023 08:09 Відповісти
з перспективою лупити кацапів на Манежній, коли "бунтувать будут на коленях"
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15.05.2023 08:12 Відповісти
 
 