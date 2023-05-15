Російське командування змушує колишніх терористів з "ДНР" підписувати контракти в російській армії мінімум на 2 роки, - Генштаб
Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо політики російських окупантів по відношенню до терористів "днр".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "Міністерство оборони російської федерації продовжує вживати заходів щодо інтеграції незаконних збройних формувань так званої "днр" до власних збройних сил.
Так, до всього особового складу однієї з бригад 1 армійського корпусу зс рф доведено розпорядження, в якому колишнім військовослужбовцям так званої "днр" поставлено обов’язкову умову щодо заміни їх військових квитків на військові квитки зс рф, а також щодо перепідписання контрактів з мо рф мінімальним терміном військової служби два роки.
У випадку відмови цих осіб відправлятимуть на найнебезпечніші ділянки фронту для участі у штурмових діях у складі передових підрозділів".
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За этот срок их точно утилизируют и никому не надо что-то выплачивать.
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