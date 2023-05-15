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"Єрмак - надійний тил Зеленського. Вибити Єрмака з офісу - послабити Зеленського!" - слуга народу Богуцька

богуцька

Слуга народу Ліза Богуцька відреагувала на критику керівника Офісу президента Андрія Єрмака і заявила, що він є "надійним тилом Зеленського".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в дописі Богуцької у фейсбуці.

"Вчора відфрендила двох своїх старих друзів у ФБ. Побачила їхні міркування на тему "зрадника Єрмака". Ну й там обурення з приводу того, що американці дурні, оскільки "ручкаються" з Єрмаком, який в Україні взагалі "незрозуміло хто".

Слухайте, ця тема мене задовбала вже давно. Виходить, що американці - дурні, а ось ці двоє знають правду-матку про Андрія Єрмака, яку інсайдерським шляхом отримали від Гео Лероса, Юрія Швеця та ще якогось "носія таємниць", на кшталт Бутусова.

Це вже не смішно. І заразом гидко, що люди так ведуться на безумовних пройдисвітів на кшталт інсайдера Швеця, який на ходу вигадує всяку муть і підкріплює її витягами з анонімних джерел, які сам же створив. Нібито взяв інформацію з якоїсь статті в газеті від невідомого іспанського солдата, знайомий якого каже, що в Україні на рівні ОП розкрадається бронетехніка. І це – істина. Усі мають розплакатися та безумовно повірити невідомому іспанському солдатові.

У Тіктоці ще з'явився якийсь тип-адвокат, який щодня звітує про подані в СБУ "свідчення" про агентурну діяльність голови ОП. І цих "свідчень" так багато, що в мене склалося враження, що йому (адвокату) давно потрібен психіатр.

Отже, так: Андрій Єрмак – це надійний тил нашого Президента. Вибити Єрмака з Офісу Зеленського – значить послабити Зеленського. Навіть не беруся оцінити, на скільки. Від того, як працює твій офіс (колектив помічників), на 100% залежить твоя робота. Не хочу вдаватися в подробиці. Але, на мою думку, це абсолютно очевидно.

Квірулянти та сутяжники труять життя тих, хто їх оточує. Індукують цих оточуючих своєю маячнею і займають весь розумовий простір генеральною фабулою про "агента-Єрмака".

Просто гидко. Накипіло", - написала Богуцька.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Делим на 17, умножаем на 2 - будет ядерный шантаж": "Слуга народу" Богуцька радить афганського математика-пророка

Автор: 

Зеленський (23653) Богуцька Ліза (66) Єрмак Андрій (1366)


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Топ коментарі
+73
Стара вже, а все одно сосна.
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15.05.2023 08:06
+71
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15.05.2023 08:12
+69
Ага, надійний фсбшний тил зебіла. Дякую за свідчення
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15.05.2023 08:07
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Так это же та Сосна что маску из труселей нацепила
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15.05.2023 10:03 Відповісти
коли вже наша перемога буде питанням днів,з'ясується,шо це Єрмак всіх москалів переміг,власноруч задушив медведєва, кастрував путіна, згвалтував ******. Та й взагалі завдяки лише Єрмаку Земля крутиться!
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15.05.2023 10:07 Відповісти
Ліза добре розуміє - посунуть Єрмака,і втоплять Богуцьку.
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15.05.2023 10:11 Відповісти
до гланд
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15.05.2023 10:17 Відповісти
інакше кажучи він його очко?
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15.05.2023 10:18 Відповісти
Вони повинні піти на дно разом.
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15.05.2023 10:20 Відповісти
Вона навіть не розуміє, що Зеленський, це голова Єрмака, що говорить, якщо вибити Зеленського, то в країні нічого не зміниться.
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15.05.2023 10:25 Відповісти
Зеленський - надьожний тил Єрмака!
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15.05.2023 10:27 Відповісти
2 %-ні негодують
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15.05.2023 10:33 Відповісти
Великобритания передаст Украине ракеты ПВО и БПЛА с радиусом действия 200 километров

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15.05.2023 10:37 Відповісти
Zelensky arrives in UK for surprise meeting with Sunak


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15.05.2023 10:36 Відповісти
200 замало але й так добре
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15.05.2023 10:41 Відповісти
Звичайно ж, зеля кремлівський ноль без палочки, ермак смотрящая фсбешная палочка
Цього не знають тільки зебарани, вірніше не хочуть знати.
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15.05.2023 10:44 Відповісти
Если бы Зе хотя бы изредка отвечал на те вопросы, которые для него "не на часі", то может быть было бы меньше подозрений к нему и его команде.
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15.05.2023 10:46 Відповісти
Так нечего отвечать.
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15.05.2023 11:36 Відповісти
Странно. Я думал народ Украины надёжный тыл зеленского.
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15.05.2023 10:51 Відповісти
Андрію Борисовичу, а Богуцька вас сракою Зеленського назвала! (с) Богдан Процишин
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15.05.2023 10:55 Відповісти
По крайней мере уж лучше Зеля читает по бумажке, написанной Ермаком, чем говорит от себя!
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15.05.2023 11:11 Відповісти
Что-то мне напоминает.
Есть ермак-есть Зеленский, нет Ермака -нет Зеленского.
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15.05.2023 11:16 Відповісти
Но кажется там была другая фамилия..
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15.05.2023 11:17 Відповісти
Богуцкая не старайся черного кобеля отбелить до бела. Ваша зеленая шушара кроме ненависти других чувств не вызывает!
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15.05.2023 11:19 Відповісти
Фсбэшник Елдак надёжный гарант сохранения киностудий и офшоров в маЦкве Оманского Осла его майна и хаты в Крыму поставленный патрушевым в Омане!!!
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15.05.2023 11:31 Відповісти
Богуцкая такаж сама **** як і ермак зрадники,і вообше хто відповість звідки взявся цей дерьмак і як він попав в адміністрацію презики,його робота прибирати подвірря і точити олівці.
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15.05.2023 11:34 Відповісти
З Зеленьским зрозуміло, а що на рахунок України???
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15.05.2023 11:47 Відповісти
Або посилити Україну, або послабити Зеленського. Прям і не знаю що обрати...
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15.05.2023 12:37 Відповісти
Шапіто з проросійських корупціонерів частково призначив якраз "вменяемій управленец" єрмак. Захід не може допустити перемоги росії, вони змушені допомагати Україні, з корумпованою і проросійською владою як вона є, і працювати з номінальним демократично обраним президентом України. Яким де-факто є ніким не обраний єрмак. Ані росія, ані Захід, зі своїх різних причин не зацікавлені наразі у публічному викритті єрмака. Плюс Захід навряд чи голосно викриватиме українську владну корупцію, доки вона користується широкою підтримкою українського народу, який потерпає від російських обстрілів.
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15.05.2023 12:47 Відповісти
ФСБшна прокладка Богуцька, прикриває ФСБешну прокладку Єрмака.
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15.05.2023 13:02 Відповісти
Ліза досидь *******, краще розкажи про "покращення", "небариг" і яйця по 17.
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15.05.2023 13:05 Відповісти
Вот еще одна консерва явила свету личико...На деньги выплачиваемые депутатам за законы принимаемые вопреки судьбы Украины.. многие пока отмалчивыються. А Лизке респект ..ну не шмогла она чтоб не тявкнуть..
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15.05.2023 14:05 Відповісти
Именно тявкнула!
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16.05.2023 04:42 Відповісти
чого закрили коменти на статті ""????
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19.05.2023 14:35 Відповісти
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