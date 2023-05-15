"Єрмак - надійний тил Зеленського. Вибити Єрмака з офісу - послабити Зеленського!" - слуга народу Богуцька

Слуга народу Ліза Богуцька відреагувала на критику керівника Офісу президента Андрія Єрмака і заявила, що він є "надійним тилом Зеленського".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в дописі Богуцької у фейсбуці.

"Вчора відфрендила двох своїх старих друзів у ФБ. Побачила їхні міркування на тему "зрадника Єрмака". Ну й там обурення з приводу того, що американці дурні, оскільки "ручкаються" з Єрмаком, який в Україні взагалі "незрозуміло хто".

Слухайте, ця тема мене задовбала вже давно. Виходить, що американці - дурні, а ось ці двоє знають правду-матку про Андрія Єрмака, яку інсайдерським шляхом отримали від Гео Лероса, Юрія Швеця та ще якогось "носія таємниць", на кшталт Бутусова.

Це вже не смішно. І заразом гидко, що люди так ведуться на безумовних пройдисвітів на кшталт інсайдера Швеця, який на ходу вигадує всяку муть і підкріплює її витягами з анонімних джерел, які сам же створив. Нібито взяв інформацію з якоїсь статті в газеті від невідомого іспанського солдата, знайомий якого каже, що в Україні на рівні ОП розкрадається бронетехніка. І це – істина. Усі мають розплакатися та безумовно повірити невідомому іспанському солдатові.

У Тіктоці ще з'явився якийсь тип-адвокат, який щодня звітує про подані в СБУ "свідчення" про агентурну діяльність голови ОП. І цих "свідчень" так багато, що в мене склалося враження, що йому (адвокату) давно потрібен психіатр.

Отже, так: Андрій Єрмак – це надійний тил нашого Президента. Вибити Єрмака з Офісу Зеленського – значить послабити Зеленського. Навіть не беруся оцінити, на скільки. Від того, як працює твій офіс (колектив помічників), на 100% залежить твоя робота. Не хочу вдаватися в подробиці. Але, на мою думку, це абсолютно очевидно.

Квірулянти та сутяжники труять життя тих, хто їх оточує. Індукують цих оточуючих своєю маячнею і займають весь розумовий простір генеральною фабулою про "агента-Єрмака".

Просто гидко. Накипіло", - написала Богуцька.

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