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Новини Війна
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 199 460 осіб (+580 за добу), 3759 танків, 3137 артсистем, 7336 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 15 травня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 199 460 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.05.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 199460 (+580) осіб ліквідовано,

танків - 3759 (+3) од,

бойових броньованих машин - 7336 (+11) од,

артилерійських систем - 3137 (+21) од,

РСЗВ - 562 (+0) од,

засоби ППО - 316 (+2) од,

літаків - 308 (+0) од,

гелікоптерів - 294 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2720 (+24),

крилаті ракети - 973 (+3),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 6034 (+16) од,

спеціальна техніка - 407 (+3).

Також читайте: Міноборони РФ підтвердило ліквідацію російського полковника Макарова

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 199 460 осіб (+580 за добу), 3759 танків, 3137 артсистем, 7336 броньованих машин 01

"Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Автор: 

армія рф (17160) Генштаб ЗС (6476) ліквідація (3847) знищення (7123)


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Топ коментарі
+29
Супер !!! вже третій день підряд тішить кількість спаленої кацапської артилерії !!! Слава ЗСУ !!! Смерть москалям і кацапам !!!
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15.05.2023 08:27
+28
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15.05.2023 08:25
+27
Завтра друга армія перетвориться на двохсоту.
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15.05.2023 08:28
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15.05.2023 08:25 Відповісти
Красівоє....
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15.05.2023 08:26 Відповісти
Супер !!! вже третій день підряд тішить кількість спаленої кацапської артилерії !!! Слава ЗСУ !!! Смерть москалям і кацапам !!!
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15.05.2023 08:27 Відповісти
Супер,арта тішить!!!
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15.05.2023 10:52 Відповісти
Завтра друга армія перетвориться на двохсоту.
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15.05.2023 08:28 Відповісти
Маю надію ще сьогодні!
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15.05.2023 09:03 Відповісти
Саме так, просто в статистиці побачимо завтра )
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15.05.2023 09:08 Відповісти
Знову 21 артилерія, як учора.
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15.05.2023 08:28 Відповісти
Ну що, теоретично завтра можна чекати юбілейні 200 000 тушок...
Піду шампанське у холодильник поставити!
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15.05.2023 08:29 Відповісти
На завтра свято?!
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15.05.2023 08:30 Відповісти
у ГШ ті ще тролі - рівної ифри не буде.
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15.05.2023 08:45 Відповісти
Тобто десь ввечері вже можно відкупорювати шампанське, не промахнешся ))
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15.05.2023 09:10 Відповісти
брют - то не по-нашому. Чарку горілки під шматочок сальця з гірчицею "козацькою".
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15.05.2023 09:25 Відповісти
Сало і горілка постійно в морозилці присутня, але сьогодні чергую ))
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15.05.2023 10:52 Відповісти
ну, тоді бажаю хоч без повітряної тривоги.
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15.05.2023 11:18 Відповісти
Дякую друже, навзаєм )
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15.05.2023 11:25 Відповісти
Дуже радує що наші доблесні ЗСУ не втомлюются знищувати рашиську нечисть.
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15.05.2023 08:31 Відповісти
Св'ято наближається.
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15.05.2023 08:32 Відповісти
Майстри фотошопу! Підкорегуйте цю рекламу Coca Cola самі знаєте як!
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15.05.2023 08:57 Відповісти
Все вже давно готово і чекає ))
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15.05.2023 09:11 Відповісти
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15.05.2023 09:12 Відповісти
Слава ЗСУ та генералу Залужному!
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15.05.2023 08:36 Відповісти
Праздник будет уже сегодня, т.к. вонючую кацапню задвухсотят до двухсот тысяч жмуров сегодня, а сообщат об этом завтра утром. Гуляем. Свежее мясо уже готовится.
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15.05.2023 08:43 Відповісти
одні відтягує і ремонтує, другі зі складів бере і ремонтує, уралзавод працює,струйка тече як не крути
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15.05.2023 08:55 Відповісти
3500 - це здогадки. Щось знімає зі зберігання, щось відновлюється. Темпи - недостатні, аби відновити потенціал. Тому знімають зі зберігання і т-55. Фактом є те, що забезпеченість бронею в них зараз "менше 30%" від списочного складу відповідних частин... Звідси - "м'ясні" атаки.
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15.05.2023 09:04 Відповісти
я читал в Вики и у них на консервации много старых танков которые они щас достают т62 т55
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15.05.2023 09:11 Відповісти
Більш ******** теж багато, але старі простіше та дешевше відновлювати і готувати для них екіпажі. Тобто щоб забезпечити кількість, їм приходиться жертвувати якістю ...
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15.05.2023 09:14 Відповісти
Аби зрозуміти, що відбувається під час "відновлення" танку зі зберігання, раджу на смітнику знайти першу ліпшу гарантовано не працюючу пралку, без двигуна, з розбитим баком/корпусом, порваними шлангами та без плати електронної. І полагодити самотужки, без купівлі деталей. І от коли вам це вдасться, задумайтеся, як це зробити для наступних 1000 пралок з того ж смітника. Засрашка знаходиться саме в такій ситуації з тими "тисячами танків" на зберіганні.
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15.05.2023 20:14 Відповісти
Я це знаю не на словах. По молодості, коли прийшов в частину, то у нас додатково на "зберіганні" знаходилась така сама техніка, яка прийшла на зберігання своїм ходом і зберігалась в капонірах, тобто не під відкритим небом. Так ось коли прийшлось її здавати на бази зберігання через приблизно 15 років простою, то гусянки стали суцільним цілим, траки сіржавілись в одне ціле і як ми їх не заливали різними рідинами (соляра, тормозуха, мастило і все що було), де які все одно так і залишались суцільними. А враховуючи, що вони лежали на катках, то форму мали кожні 3-4 траки напівмісяцем )) Коли їхав по бетонці, то качуляло в усі боки ніби їхав по складно пересіченій місцевості, рухались максимум на 2й швидкості бо постійно глохла з-за навантаження, поганого щеплення і т.д. Велика проблема була з різноманітними гумовими виробами, особливо шлангами і прокладками, все протріскалось і задобіло. Все відновлювали своїми силами, навіть в двигуни прийшлось лазити форсунки сильно закисші були. Коли виходило щось з ладу в бойовій техниці то відновлювалось з рахунок канібалізму зі зберігання.
Але зауважу, в підсумку 90% техніки завелось і йшло декілька км на завантаження, решту тягнули тією-же технікою. Апаратуру не відновлювали, але хоч вона і складна була, але при наявності ЗІП повірте відновили би і своїми силами. А уявіть, як її можно відновити на спеціалізованому заводі? Там техніка розбирається до голого корпусу, чиститься, фарбується і потім збирається наново с заміною всіх прокладок, шлангів і всього що треба. І тут нюанс, що чим простіша техніка, тим простіший, коротший і дешевший цикл відновлення. А враховуючи, що техніки в підрозділах у москалів все менше, а чумардосів набирають постійно, то треба масовість, наприклад т-55-62 вони можуть використовувати навіть не як ******** танк, а машину підтримки піхоти для подавлення вогневих точок та доставки десанту і вантажів на броні. Якось так.
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16.05.2023 09:26 Відповісти
Ну от і можуть з 30'000 танків "на зберіганні" піднімати до рівня "саме доїхало 2км до погрузки" - настільки багато техніки, що треба вже братися за Т-55. Бо Т-80 і Т-72 забагато відновлюють же - нґу військах від них відмовляються. І не переймайтеся зіп-ами, вони ж теж 40-60 років зберігалися ідеально, не висохли і не не потріскались. А ще є 100 заводів, які продовжують тисячами все необхідне випускати. І, звісно, будь-який строковик-вася може голіруч полагодити електрику і електроніку танка...
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19.05.2023 09:11 Відповісти
Був колись на Малишева, бачив як готували танки на продаж, виходить практично новий танк. Але ідея в іншому, відновити Т-72, Т-80 це набагато довше і затратніше ніж Т-55, тим більше, що новіші моделі у них роками вигрібались і готувались на експорт, залишився непотріб, який дуже затратний для відновлення. Т-55 давно нікому не потрібен і тому є доволі боєздатні екземпляри, є з чого вибирати. Тому на мою суб'єктивну думку повноцінно відновити Т-72 або Т-80 буде затратніше і довше, ніж навибирати і відновити з десяток Т-54-55. Про підготовку екіпажів я вже писав вище.
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19.05.2023 09:22 Відповісти
Чому немає літаючих корит,яких вчора збили?
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15.05.2023 08:51 Відповісти
щас тебе будут свежие
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15.05.2023 08:52 Відповісти
Де прочитати про свіжі?
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15.05.2023 08:59 Відповісти
таму що Україна, закрема ЗСУ, також міють грати в "гібрибну війну" - "нас там нет ... " ...
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15.05.2023 08:55 Відповісти
це не ми, це вони самі...
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15.05.2023 08:59 Відповісти
Троллінг від Генштабу,збили не на нашій території і в загалі це не ми.
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15.05.2023 10:32 Відповісти
Передивившись багато інфи в Інеті можу виказати свою суб'єктивну думку ))
На відео видно, що ракета маленька, явно не С-300, Бук або Петріот, але здається більша за ПЗРК, скорше за все ЗРК малої дальності типу Оса, Тор, Панцирь. Але проаналізувавши по карті місця падіння виявилось, що максимальна дальність між вказаними місцями до 50 км, від кордону від 50 до 90 км.
(у місті Клинці під час аварії вертольота Мі-8 загинули всі три члени екіпажу;в Унецькому районі загинули три члени екіпажу другого вертольота Мі-8;у селі Нижня загинули два пілоти винищувача-бомбардувальника Су-34;у селі Сурецький Мураха загинув пілот винищувача Су-35.)
Але все вказано з прив'язкою до вказаних міст, тобто реально відстань могла бути менша да і літаки (не гелікоптери) могло рознести від місці поразки (хоча на відео один пєпєлац падав як коров'як).
ЗРК малої дальності з нашої території дістати не могли, затягувати на їхню територію нереально.
Тому у мене в голові складаються поки тільки 2 реальних варіанта, це наша авіація отримала можливість збивати повітряні цілі на відстанях не менше 100 км, або обстріл вів москальський ЗРК. В другому випадку цікавий варіант: у москалів комплекс Тор-М2 може працювати в автоматичному режимі (чим вони часто хвалились), максимальна дальність поразки 16 км на зустрічному курсі в обидва боки получається до 32. При активізації цього режиму комплекс сам повинен виявляти цілі, перевіряти на свій-чужий і приймати рішення враховуючи пріоритетність (швидкісна, небезпечний курс, малопомітна і т.д.) Маю надію, що якийсь корисний долб… активував цей режим а система Свій-чужий не спрацювала (бувають випадки). Якщо так, то оператора треба нагородити ))
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15.05.2023 10:37 Відповісти
тому що ЗСУ у статистику додають лише те, що можно візуально підтвердити. Тобто рахують дуже критично.
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15.05.2023 12:50 Відповісти
Мішок буде іншого кольору, чи обійдуться бантіками?
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15.05.2023 09:07 Відповісти
Йшов 3370 день москальсько-української війни. 56 одиниць техніки та 580 чумардосів. Арта 21! І броня 14, спецтехніка 3! і ППО 2! як завжди присутні і це гуд )). Бпла (+КР) в статистиці щоденно пачками. Пєпєлаци 5 шт не всплили, тому тримаємо в уяві поки )) Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможемо.

P.s. 199 000 це більше ніж таке місто, як Рибінськ ...
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15.05.2023 09:07 Відповісти
А вы заметили что русня перестала бомбить самолетами , они напуганы и надолго самолетопадом В Брянске
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15.05.2023 09:09 Відповісти
Як перестала?Де?
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15.05.2023 09:11 Відповісти
за вчера Я не заметил сообщений о бомбежках
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15.05.2023 09:12 Відповісти
can in english
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15.05.2023 09:18 Відповісти
Yes,sure.
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15.05.2023 09:19 Відповісти
I don't agree. Language is very important.
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15.05.2023 09:23 Відповісти
САМОЕ ЗАБАВНОЕ в этом , что не мы , и не парашники ,.............остается третий вариант - наши люди , стингер или игла не тяжелые , мобильные , и спрятать в посадке можно......)))))
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15.05.2023 11:57 Відповісти
Мирошник: в Луганске зафиксировали два прилета в районе автовокзала утром 15 мая
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15.05.2023 09:15 Відповісти
Предварительно можно подвести итоги правления Путина. Европа в лице Меркель открыла европейский рынок для Путина, провели газопроводы, сколько это все стоило денег. Для России открывались неограниченные перспективы, торгуй газом, нефтью и другими ресурсами. Путину оставалось только стричь деньги. Россияне отдыхали, ездили в разные страны. Теперь, благодаря Путину, его бездарной политике все кардинально изменилось. Россия стала страной изгоем, Путин объявлен военным преступником, Россия в блокаде, экономика разваливается, прямая угроза развала России, на фронте дела еще хуже, 200 тысяч кацапов только убитыми. Никто не желает иметь дела с Россией, с Путиным. Путин и его окружение привели Россию к краху. В нынешних границах Россия уже не будет. Окончательный крест на России поставит ВСУ. Слава ВСУ!
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15.05.2023 09:41 Відповісти
З нафтою не все так просто - якби рівень споживання нафти в кацапстані на одну людину був на рівні США то вони би не експортували її( або експортували не багато ).
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15.05.2023 09:52 Відповісти
К вечеру падаль сруская как груз 200 за 200 000 перевалит.
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15.05.2023 10:17 Відповісти
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15.05.2023 20:29 Відповісти
поставил литрович вишнёвочки в морозилку - пусть потомится до вечера, потом можно и отметить такой долгожданный после 100к рашизтов юбилей
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15.05.2023 11:07 Відповісти
смотрю тут и по дронам миниюбилейчик нарисовался за вчера
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15.05.2023 11:09 Відповісти
ты гнида свинорылая бухай лучше за здоровье своих сдохших ЦвиноЦабак...!
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15.05.2023 12:07 Відповісти
Конечно ваш генерал конашенков всегда "святую правду" освещает...
Так,что, Ира заткнись и не вякай..
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15.05.2023 12:18 Відповісти
свято наближається! Але три дні поспіль арта 25+ це вже свято!
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15.05.2023 12:52 Відповісти
По ходу завтра ювілей: 200 тис п#дор#в, що стали харошімі московитами...
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15.05.2023 21:53 Відповісти
 
 