Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 199 460 осіб (+580 за добу), 3759 танків, 3137 артсистем, 7336 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 15 травня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 199 460 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.05.23 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 199460 (+580) осіб ліквідовано,
танків - 3759 (+3) од,
бойових броньованих машин - 7336 (+11) од,
артилерійських систем - 3137 (+21) од,
РСЗВ - 562 (+0) од,
засоби ППО - 316 (+2) од,
літаків - 308 (+0) од,
гелікоптерів - 294 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2720 (+24),
крилаті ракети - 973 (+3),
кораблі /катери - 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 6034 (+16) од,
спеціальна техніка - 407 (+3).
"Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.
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Але зауважу, в підсумку 90% техніки завелось і йшло декілька км на завантаження, решту тягнули тією-же технікою. Апаратуру не відновлювали, але хоч вона і складна була, але при наявності ЗІП повірте відновили би і своїми силами. А уявіть, як її можно відновити на спеціалізованому заводі? Там техніка розбирається до голого корпусу, чиститься, фарбується і потім збирається наново с заміною всіх прокладок, шлангів і всього що треба. І тут нюанс, що чим простіша техніка, тим простіший, коротший і дешевший цикл відновлення. А враховуючи, що техніки в підрозділах у москалів все менше, а чумардосів набирають постійно, то треба масовість, наприклад т-55-62 вони можуть використовувати навіть не як ******** танк, а машину підтримки піхоти для подавлення вогневих точок та доставки десанту і вантажів на броні. Якось так.
На відео видно, що ракета маленька, явно не С-300, Бук або Петріот, але здається більша за ПЗРК, скорше за все ЗРК малої дальності типу Оса, Тор, Панцирь. Але проаналізувавши по карті місця падіння виявилось, що максимальна дальність між вказаними місцями до 50 км, від кордону від 50 до 90 км.
(у місті Клинці під час аварії вертольота Мі-8 загинули всі три члени екіпажу;в Унецькому районі загинули три члени екіпажу другого вертольота Мі-8;у селі Нижня загинули два пілоти винищувача-бомбардувальника Су-34;у селі Сурецький Мураха загинув пілот винищувача Су-35.)
Але все вказано з прив'язкою до вказаних міст, тобто реально відстань могла бути менша да і літаки (не гелікоптери) могло рознести від місці поразки (хоча на відео один пєпєлац падав як коров'як).
ЗРК малої дальності з нашої території дістати не могли, затягувати на їхню територію нереально.
Тому у мене в голові складаються поки тільки 2 реальних варіанта, це наша авіація отримала можливість збивати повітряні цілі на відстанях не менше 100 км, або обстріл вів москальський ЗРК. В другому випадку цікавий варіант: у москалів комплекс Тор-М2 може працювати в автоматичному режимі (чим вони часто хвалились), максимальна дальність поразки 16 км на зустрічному курсі в обидва боки получається до 32. При активізації цього режиму комплекс сам повинен виявляти цілі, перевіряти на свій-чужий і приймати рішення враховуючи пріоритетність (швидкісна, небезпечний курс, малопомітна і т.д.) Маю надію, що якийсь корисний долб… активував цей режим а система Свій-чужий не спрацювала (бувають випадки). Якщо так, то оператора треба нагородити ))
P.s. 199 000 це більше ніж таке місто, як Рибінськ ...
Так,что, Ира заткнись и не вякай..