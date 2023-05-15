Внаслідок агресії РФ зруйновано 70 та пошкоджено понад 1 тис. дитсадків. 846 закладів перебувають в окупації, - Міносвіти

Наразі освітній процес здійснюють 10 367 закладів дошкільної освіти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міносвіти.

"На сьогодні суттєво страждає мережа закладів дошкільної освіти. Станом на 11 травня 2023 року зруйновано 70 та пошкоджено 1031 дошкільний заклад із майже 15 тис., які функціонували перед війною. Також варто врахувати, що 846 закладів розташовані на окупованих територіях, а 131 залишається прихистком для внутрішньо-переміщених осіб; 677 пунктів незламності функціонує в закладах дошкільної освіти", - йдеться в повідомленні.

За оперативною інформацією департаментів освіти обласних військових адміністрацій, станом на 01.05.2023 року освітній процес здійснюють 10 367 закладів дошкільної освіти (понад 750 тис. дітей охоплено дошкільною освітою), з них:



- за очною формою надають освітні послуги 6 003 ЗДО (437 901 вихованець);

- за дистанційною формою – 2 851 заклад (182 263 вихованці);

- за змішаною – 1 513 закладів (131 130 вихованців).

Серед них 6 602 ЗДО надають освітні послуги внутрішньо переміщеним здобувачам освіти (28 664 вихованцям).

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