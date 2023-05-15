В окупованому Рубіжному під завалами зруйнованих обстрілами будинків залишаються тіла людей, - ОВА

Вже рік в окупованому Рубіжному на Луганщині під завалами залишаються тіла людей. Завали окупанти не розбирають.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор, інформує Цензор.НЕТ.

"У Рубіжному вже рік, як нічого не відновлюють. Не розбирають навіть завалів на місцях зруйнованих росіянами будинках, де, за словами свідків, залишаються тіла загиблих рубіжан. Окупаційній владі – байдуже", - йдеться в повідомленні.

У більш-менш вцілілих будинках розбиті дахи, не працює каналізація.

"Співробітники комунальної сфери не бачили грошей з минулого року. Замість заробітної плати отримують лише гуманітарку", - додав Лисогор.

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