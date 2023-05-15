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Новини Агресія Росії проти України
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В окупованому Рубіжному під завалами зруйнованих обстрілами будинків залишаються тіла людей, - ОВА

рубіжнє

Вже рік в окупованому Рубіжному на Луганщині під завалами залишаються тіла людей. Завали окупанти не розбирають.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор, інформує Цензор.НЕТ.

"У Рубіжному вже рік, як нічого не відновлюють. Не розбирають навіть завалів на місцях зруйнованих росіянами будинках, де, за словами свідків, залишаються тіла загиблих рубіжан. Окупаційній владі – байдуже", - йдеться в повідомленні.

У більш-менш вцілілих будинках розбиті дахи, не працює каналізація.

"Співробітники комунальної сфери не бачили грошей з минулого року. Замість заробітної плати отримують лише гуманітарку", - додав Лисогор. 

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Автор: 

окупація (6657) Луганська область (4869)


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"cруцькій мір" в усій своїй красі ...
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15.05.2023 10:04 Відповісти
"Луганчанє нє будут корміть нахлєбніков із Євросоюза"
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15.05.2023 10:09 Відповісти
а що ще можна чекати від окупантів, невже хтось сподівався, що вони розберуть завали, поховають загиблих, відновлять місто, побудують нові будинки, розбудують парки та сквери..., це просто маячня...
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15.05.2023 10:13 Відповісти
 
 