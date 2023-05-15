УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10347 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні
9 651 38

Британія передасть Україні сотні ракет ППО та ударних безпілотників дальнього радіусу дії

лондон,велика,британія

Велика Британія надішле Україні сотні нових ударних безпілотників дальнього радіусу дії з дальністю польоту понад 200 км.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це заявив британський уряд у понеділок після того, як президент Володимир Зеленський прибув до країни на переговори з прем'єр-міністром Ріші Сунаком.

"Сьогодні прем'єр-міністр підтвердить подальше надання Великою Британією сотень ракет протиповітряної оборони та нових безпілотних авіаційних систем, зокрема сотні нових ударних безпілотників дальнього радіусу дії з дальністю польоту понад 200 км", – йдеться в заяві уряду, яку наводить агентство Reuters.

"Все це буде доставлено протягом найближчих місяців, оскільки Україна готується посилити свій опір російському вторгненню, що триває", зазначено в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський повідомив про візит до Лондона: заплановані предметні переговори з Сунаком тет-а-тет і делегаціями

Автор: 

безпілотник (4079) Велика Британія (5535) ракети (4000)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+42
Сунак пішов по торованому Джонсоном шляху.
показати весь коментар
15.05.2023 10:19
+34
Шановні Британці - дай вам Бог здоров'я!!!
показати весь коментар
15.05.2023 10:20
+32
Боже-бережи короля...
показати весь коментар
15.05.2023 10:20
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
От і добрєнько!
показати весь коментар
15.05.2023 10:15 Відповісти
Дайошь бавовну!
показати весь коментар
15.05.2023 10:15 Відповісти
Складається таке враження що Ріші Сунак більш рішучий чим Борис Джонсон
показати весь коментар
15.05.2023 10:16 Відповісти
Сунак пішов по торованому Джонсоном шляху.
показати весь коментар
15.05.2023 10:19 Відповісти
Така в них "лінія партії". Британська політична еліта, як і очікувалось, виявилась принциповою і байдужою до брудних, кацапських грошей.
показати весь коментар
15.05.2023 10:32 Відповісти
ЧИМ БЛИЖЧЕ БУДЕМ ДОБИВАТИ ДО КРЕМЛЯ ТИМ КРАЩЕ
показати весь коментар
15.05.2023 10:19 Відповісти
Боже-бережи короля...
показати весь коментар
15.05.2023 10:20 Відповісти
показати весь коментар
15.05.2023 16:07 Відповісти
Шановні Британці - дай вам Бог здоров'я!!!
показати весь коментар
15.05.2023 10:20 Відповісти
от вам і індус, якого вважали прокацапським...
показати весь коментар
15.05.2023 10:24 Відповісти
Ніхто його таким не вважав. Було кілька расистських коментарів від місцевих маргиналів та і все.
Політична система Британії занадто складна, щоб головою консерваторів міг стати агент параші.
показати весь коментар
15.05.2023 10:29 Відповісти
неправда, расизм тут взагалі ні до чого. дуже багато смі, не тільки в Україні, навіть і у самій Британії, наголошували на тісних економічних зв'язках з паРашею батька Сунака.
показати весь коментар
15.05.2023 10:38 Відповісти
А мер Лондона Садік Хан пакістанець
показати весь коментар
15.05.2023 10:30 Відповісти
Ну Пакістан с самого початку на нашому боці і багато чого постачає.
показати весь коментар
15.05.2023 13:04 Відповісти
Знаешь, я честно говорю, я тоже считал Сунака ненадежным. Признавать свои ошибки не стыдно, стыдно выкручиваться и врать.
показати весь коментар
15.05.2023 13:04 Відповісти
Та давайте вже пару Трайдентів і чорт з нею, з Росією.
показати весь коментар
15.05.2023 10:27 Відповісти
Це дуже гарно, але ще б сотні Shadow Storm зайвими не були. Луганськ ними класно накривають.
показати весь коментар
15.05.2023 10:31 Відповісти
Із руснявих переляканих СМІ

показати весь коментар
15.05.2023 11:55 Відповісти
Дякуємо, друзі !
Наскільки ж світ ненавидить кацапстан! Все закономіно - кацапня ненавидить весь навколишній світ, і свт відповідає кацапам тим самим.
показати весь коментар
15.05.2023 10:32 Відповісти
показати весь коментар
15.05.2023 10:41 Відповісти
Найголовніше, що написано все вірно з точки зору орфографії та пунктуації. Прям не віриться, що то каци писали ))
показати весь коментар
15.05.2023 11:45 Відповісти
самые большие подстрекатели - это крымско-лугандонские москали. они образованее кацапов, пишут более грамотно.
показати весь коментар
15.05.2023 11:59 Відповісти
Треба -- бо ті придурки розуміють тільки мову сили .
показати весь коментар
15.05.2023 10:42 Відповісти
Якщо не бити русскава, то русскій вважатиме, що ви його боїтесь і почне бити вас, а якщо бити русскава, то русскій скаже - вот ета па нашему! і почне перед вами плазувати. Така в них національна ідея.
показати весь коментар
15.05.2023 10:58 Відповісти
Брити дають відповідь болотяникам за застосування новічка. Довго чекали і дочекались.
показати весь коментар
15.05.2023 10:57 Відповісти
Понад 200 км., це може бути і 500 і 900 км. уралвагонзаводу приготуватись, а цивільним тувинцям з'їзжати з городських юрт - в ліс до карліка і оленевода.
показати весь коментар
15.05.2023 10:58 Відповісти
Ударнi беспилотнiкi це чудово.....на болотах "трiвожно"
показати весь коментар
15.05.2023 11:20 Відповісти
В британців яка така бмп аякс дуже класна було б добре якби вона була у нас
показати весь коментар
15.05.2023 11:36 Відповісти
Got Save the King!
показати весь коментар
15.05.2023 11:59 Відповісти
God...
показати весь коментар
15.05.2023 12:00 Відповісти
Та же компания что гитлера валила, только вместо немцев теперь рашка нацисты...вообще очень хороший знак, страны почуяли кровь медведя, и хотят примазаться к победе...
показати весь коментар
15.05.2023 12:43 Відповісти
Думаю они и так много чего сделали ,думаю ,думаю ,что новые ракеты они и наводят
показати весь коментар
15.05.2023 13:01 Відповісти
Перемога може і буде тільки спільна!
показати весь коментар
15.05.2023 13:32 Відповісти
Фундамент, заложенный более года назад, БОРИСОМ ДЖОНСОНОМ, работает по сей день.
показати весь коментар
15.05.2023 13:02 Відповісти
Цей фундамент був заснований кацапами, коли вони уявили собі, що можуть спокійно застосовувати хімічну зброю на території Великобританії. Вони самі вирили собі яму.
показати весь коментар
15.05.2023 13:08 Відповісти
Лучше бы дали ядерные балистические ракеты дальностью 5000 км. 10 штук
показати весь коментар
15.05.2023 14:42 Відповісти
Чудова новина!!!
показати весь коментар
15.05.2023 15:45 Відповісти
от 200 км ясно, а до скольки?
показати весь коментар
15.05.2023 20:11 Відповісти
 
 