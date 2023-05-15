Британія передасть Україні сотні ракет ППО та ударних безпілотників дальнього радіусу дії

Велика Британія надішле Україні сотні нових ударних безпілотників дальнього радіусу дії з дальністю польоту понад 200 км.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це заявив британський уряд у понеділок після того, як президент Володимир Зеленський прибув до країни на переговори з прем'єр-міністром Ріші Сунаком.

"Сьогодні прем'єр-міністр підтвердить подальше надання Великою Британією сотень ракет протиповітряної оборони та нових безпілотних авіаційних систем, зокрема сотні нових ударних безпілотників дальнього радіусу дії з дальністю польоту понад 200 км", – йдеться в заяві уряду, яку наводить агентство Reuters.

"Все це буде доставлено протягом найближчих місяців, оскільки Україна готується посилити свій опір російському вторгненню, що триває", зазначено в повідомленні.

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