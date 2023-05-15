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Новини
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БПЛА у Брянській області РФ атакував склад військової техніки та автомобіль поліції, - росЗМІ

вибух

У Брянській області РФ безпілотник атакував склад із військовою технікою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Baza.

"Вибуховий пристрій був скинутий із БПЛА на дах складу у Суземському районі вранці 14 травня. Внаслідок вибуху пошкоджено 5 одиниць техніки. Постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

За даними ASTRA, було пошкоджено 4 машини "Урал" та гаубиця.

Видання також повідомляє, що безпілотник скинув боєприпас і у Хоромному, внаслідок чого пошкоджено машину чергової частини ОМВС "Климовский" та ще один автомобіль. Постраждалих немає.

Раніше повідомлялось, що 14 травня у Брянській області РФ заявили, що "український безпілотник" атакував підприємство "Консервсушпрод" у місті Стародуб.

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Автор: 

Брянськ (131) росія (64871)


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Топ коментарі
+16
Гойда!
Консервсушпрод, *ля. Це підприємство треба було давно підірвати тільки за одну назву, фу, гнилий совок.
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15.05.2023 11:07
+9
Местные школьники осваивают беспилотную технику. Судя по росСМИ - "на отлично".
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15.05.2023 11:05
+8
" 444 день вторгнення в Ірак.

У Північній Кароліні в проміжку кількох годин збили 2 вертольоти Chinook F-16 і A-10. Ймовірно, це були іракські диверсанти.

На 10 місяць битви за Аль-Бахмут, Гордон Рамзі і зеки з Алькатраса, в народі їх прозвали кухарями, оголошують, що виходять з міста, оскільки Пентагон не дає снаряди. Рамзі криє весь генштаб триповерховим матом.
На Гаваї майже щодня прилітають дрони камікадзе і підривають там нафтобази.

Маямі-Біч перетворився на оборонний рубіж. Прямо на пляжі встановлюють доти і протитанкові їжаки. У народі її прозвали "Лінія Буша".
Перед 4 липня дрон камікадзе вибухнув просто над Білим домом.

На військовому параді 4 липня з техніки був один танк М4 Шерман і 6 Хамві.
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15.05.2023 11:19
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Местные школьники осваивают беспилотную технику. Судя по росСМИ - "на отлично".
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15.05.2023 11:05 Відповісти
Гойда!
Консервсушпрод, *ля. Це підприємство треба було давно підірвати тільки за одну назву, фу, гнилий совок.
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15.05.2023 11:07 Відповісти
Не могу понять, как брянские партизаны, которым связной сообщил о нахождении там фашистов, могли в лесу собрать беспилотник ?
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15.05.2023 11:08 Відповісти
Скоріше це анексована у 1919 році українська Стародубщина, яку приєднали до Брянщини так само як в 2014 'приєднали' Крим
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15.05.2023 14:34 Відповісти
Треба було тому танчику мішками із скловатою понакриватись і заховатись в лісочку.
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15.05.2023 11:09 Відповісти
Суземка це добре ! не будуть поки стріляти по С-Буді і Знобі .
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15.05.2023 11:09 Відповісти
Еноніми.
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15.05.2023 11:12 Відповісти
Что там на расии гражданская война идет?
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15.05.2023 11:15 Відповісти
" 444 день вторгнення в Ірак.

У Північній Кароліні в проміжку кількох годин збили 2 вертольоти Chinook F-16 і A-10. Ймовірно, це були іракські диверсанти.

На 10 місяць битви за Аль-Бахмут, Гордон Рамзі і зеки з Алькатраса, в народі їх прозвали кухарями, оголошують, що виходять з міста, оскільки Пентагон не дає снаряди. Рамзі криє весь генштаб триповерховим матом.
На Гаваї майже щодня прилітають дрони камікадзе і підривають там нафтобази.

Маямі-Біч перетворився на оборонний рубіж. Прямо на пляжі встановлюють доти і протитанкові їжаки. У народі її прозвали "Лінія Буша".
Перед 4 липня дрон камікадзе вибухнув просто над Білим домом.

На військовому параді 4 липня з техніки був один танк М4 Шерман і 6 Хамві.
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15.05.2023 11:19 Відповісти
А ще у парадних розрахунках проїхали дві асенізаторські бочки. Почесний ветеран алькаїди дід панько казав, що то Мінітмени. "МальчІки у гАлубих лАсінах", що місили лайно слідом, цього не спростовували. Бо ж тяжко було зрозумітили: хто саме винуватець смороду? Говновози чи сам плішивий курдупель.
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15.05.2023 11:31 Відповісти
вони ж не "друга армія світу", їм можна так обісратися
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15.05.2023 11:35 Відповісти
І авто поліції?? )) Почекайте трохи. Зараз кацапи допетрають шо до чого і безпілотники почнуть массово "атакувати" склади оргтехніки, пиломптеріалів, застраховані ТРЦ, гаражі і все інше, шо можно классно списати. Я дивуюся як вони ще самі до цього не доперли. Береш склад з товаром. Страхуєш. Товар продаєш не плотячи податків. Потім все те взриваєш нафіг і списуєш на укропський БПЛА.
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15.05.2023 11:28 Відповісти
Ви спізнилися. Дірехтор білгородщини через таку схему ще рік тому плакався.
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15.05.2023 11:33 Відповісти
Нема массовості. Треба більше
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15.05.2023 11:52 Відповісти
Массовості нема бо коли кацапи окупували цю українську землю (Стародубщина) у 1918 році, то вирізали всіх хто підтримував українських вояків (сірожупанна дивізія) і лишились тільки пристосуванці, яких наступного року примусили проголосувати за 'приєднання' до рашки
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15.05.2023 14:37 Відповісти
Ой шо то було?
Мабуть НЛО.
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15.05.2023 11:38 Відповісти
На кацапщині скоро не можна буде їздити любому авто з-за массоваго застосування БПЛА в т.ч. і самими орками.
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15.05.2023 11:40 Відповісти
Славетне ППО БрНР такі БПЛА пропускає - збиває тільки великі літаки
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15.05.2023 11:48 Відповісти
отчаянная борьба ополченцев Брынской народной республики.
нужно на международном уровне признать независимость БрНР и направить туда гуманитарные конвои со стингерами и птурами
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15.05.2023 12:13 Відповісти
Может миротворцев в БряНР ввести?
А то єта гражданская вайна вызывает у меня обеспокоенность, переходящюю в стурбованість...
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15.05.2023 13:02 Відповісти
 
 