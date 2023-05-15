БПЛА у Брянській області РФ атакував склад військової техніки та автомобіль поліції, - росЗМІ
У Брянській області РФ безпілотник атакував склад із військовою технікою.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Baza.
"Вибуховий пристрій був скинутий із БПЛА на дах складу у Суземському районі вранці 14 травня. Внаслідок вибуху пошкоджено 5 одиниць техніки. Постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.
За даними ASTRA, було пошкоджено 4 машини "Урал" та гаубиця.
Видання також повідомляє, що безпілотник скинув боєприпас і у Хоромному, внаслідок чого пошкоджено машину чергової частини ОМВС "Климовский" та ще один автомобіль. Постраждалих немає.
Раніше повідомлялось, що 14 травня у Брянській області РФ заявили, що "український безпілотник" атакував підприємство "Консервсушпрод" у місті Стародуб.
Топ коментарі
+16 Stanislav Bryzhyk
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Консервсушпрод, *ля. Це підприємство треба було давно підірвати тільки за одну назву, фу, гнилий совок.
У Північній Кароліні в проміжку кількох годин збили 2 вертольоти Chinook F-16 і A-10. Ймовірно, це були іракські диверсанти.
На 10 місяць битви за Аль-Бахмут, Гордон Рамзі і зеки з Алькатраса, в народі їх прозвали кухарями, оголошують, що виходять з міста, оскільки Пентагон не дає снаряди. Рамзі криє весь генштаб триповерховим матом.
На Гаваї майже щодня прилітають дрони камікадзе і підривають там нафтобази.
Маямі-Біч перетворився на оборонний рубіж. Прямо на пляжі встановлюють доти і протитанкові їжаки. У народі її прозвали "Лінія Буша".
Перед 4 липня дрон камікадзе вибухнув просто над Білим домом.
На військовому параді 4 липня з техніки був один танк М4 Шерман і 6 Хамві.
Мабуть НЛО.
нужно на международном уровне признать независимость БрНР и направить туда гуманитарные конвои со стингерами и птурами
А то єта гражданская вайна вызывает у меня обеспокоенность, переходящюю в стурбованість...