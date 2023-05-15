БПЛА у Брянській області РФ атакував склад військової техніки та автомобіль поліції, - росЗМІ

У Брянській області РФ безпілотник атакував склад із військовою технікою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Baza.

"Вибуховий пристрій був скинутий із БПЛА на дах складу у Суземському районі вранці 14 травня. Внаслідок вибуху пошкоджено 5 одиниць техніки. Постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

За даними ASTRA, було пошкоджено 4 машини "Урал" та гаубиця.

Видання також повідомляє, що безпілотник скинув боєприпас і у Хоромному, внаслідок чого пошкоджено машину чергової частини ОМВС "Климовский" та ще один автомобіль. Постраждалих немає.

Раніше повідомлялось, що 14 травня у Брянській області РФ заявили, що "український безпілотник" атакував підприємство "Консервсушпрод" у місті Стародуб.

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