За добу ЗСУ знищили 31 одиницю ворожої техніки на таврійському напрямку. Втрати ворога - понад роту вбитими і пораненими, - Тарнавський

Захисники Україні продовжують ліквідовувати російських окупантів на таврійському напрямку.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський, інформує Цензор.НЕТ.

"Продовжуємо нищити російського ворога. Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 710 вогневих завдань. Йдеться про контрбатарейну боротьбу і про роботу по планових цілях, виявлених раніше. Втрати ворога вбитими та пораненими склали більше роти", - йдеться у повідомленні.

За словами Тарнавського, знищено та пошкоджено 31 одиницю озброєння та військової техніки противника.

Зокрема, 2 танки, 2 БТР, БМП, БРЕМ, КШМ, 2 БпЛА "Орлан-10", БпЛА "Zala", БпЛА "Supercum", РЕБ "Поле-21", РЕБ "Силок-01", зенітний ракетний комплекс "Тор".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На таврійському напрямку протягом доби зафіксовано 470 обстрілів, ворог втратив понад роту вбитими та пораненими, - Тарнавський