29% росіян вважають, що Путін готовий застосувати ядерну зброю проти України, - опитування. ІНФОГРАФІКА
Майже 30% росіян вважають, що російське керівництво готове застосувати ядерну зброю в Україні у разі потреби, зворотної думки дотримуються 60% опитаних.
Про це свідчать результати опитування незалежного "Левада-центру", інформує Цензор.НЕТ.
Найбільше респондентів, які бачать таку готовність керівництва Росії, представлено серед громадян 25-39 років (34%) і тих, хто вважає, що країна рухається неправильним шляхом.
Близько третини (29%) опитаних вважають виправданим використання Росією ядерної зброї проти України. Проте трохи більше половини (56%) вважають, що застосування такого виду озброєнь не може бути виправдане.
Опитування "Левада-центру" проведено 20-26 квітня 2023 року серед 1623 осіб. Дослідження проводиться вдома у респондента шляхом особистого інтерв'ю. Статистична похибка (імовірність 0,95) не перевищує 3,4%.
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Тут вы не поняли. Они с осуждением и видимо со страхом видят эту готовность. Типа "да, этот маразматик может и нажать".
але дійсно, не має значення, що вони вважають, історія показала що цивілізованості і людяності у них нуль і розмовляти з ними немає про що,
вони зупиняються і відкочуються, лише коли їх б'ють і женуть
виникне ж негайно бажання помститися, причому держава, навіть якщо й схоче завадити месникам, не контролюватиме їх,
у будь-якому випадку будівництво Пекла на планеті, якщо це трапиться, запустять виключно пуйловці
Чем их "активировать" найдется и кацапье это отлично понимает.
Так, что все это не более чем "понты" ...
Атомна заряди до гармати "Піона" мають потужність 1, 5 кілотони, в
10 раз менше ніж бомба в Хіросімє
Оптимальне - до 2 кт. Не пістаболю, бо маю відповідну військову спеціальність у військовому квитку.
До того ж до 2 кт можна легко сховати, перевезти до місця застосування легковиком, і застосувати зі звичайної САУ, тобто вирахувати звідки буде застосовано - неможливо.
Якщо ж ми кажемо про 50 кт, то це вже або ракета, або літак.
що таке ядерна зброя і які будуть наслідки від неі на самій расєі ,
бо ми маємо моральне право, збивати ті ракети , на іх територіі 😕
Опрос "Левада-центра" до лампочки. 10 мая на оном из ТГ каналов появился результат преинтереснейшего опроса. Опрос проводился с 03.05.23 по 10.05.2023.
Это к вопросу о "невиноватых и хороших русских".
Доверяете ли Вы В. Путину как политику?":
1. Да, доверяю - 10 % ( 0 п.п.)
2. Да, скорее доверяю - 14% (+1) 1+2=24%
3. Нет, не доверяю - 8% (-1п.п.)
4. Нет, скорее не доверяю - 14% (+1) 3+4=22%
3. Затруднились ответить или отказались отвечать - 54% (-1 п.п.)
"За какую партию Вы бы проголосовали завтра?":
Медведев (Единая Россия) - 18% (0 п.п.),
Миронов (СРЗП) - 4% (-1),
Зюганов (КПРФ) - 5% (0),
Слуцкий (ЛДПР) - 2% (0),
Нечаев (Новые люди) -1% (0).
ПРОТИВ ВСЕХ - 53%.
Отказались отвечать - 17%
"Поддерживаете ли вы военную операцию на Украине и как?"
1. Да, поддерживаю с целью присоединения ВСЕЙ Украины к России - 74% (+1 п.п.)
2. Да, с целью присоединения Центральной и Южной Украины к РФ (без Львова) - 11% (+1 п.п.)
4. Не поддерживаю в принципе - 6% (-1)
5. Отказались отвечать - 9% (-1)
"Надо ли применить удары сверхмощным (неядерным) оружием по центрам принятия решений в Киеве?"
1. Да - 84% (+1 п.п.)
2. Нет - 10% (0)
3. Не знаю - 6% (-1)
"Надо ли России вести мирные переговоры с Украиной кроме полной её капитуляции?"
1. Да - 11% (-1 п.п.)
2. Нет - 84% (+2)
3. Не знаю - 5% (-1)
Для такой дебильной аудитории, как кацапы, надо точно формулировать вопросы.
Провожу опрос:
- Кацапня, хотите ли вы, чтобы у вас рождались дети и внуки с двумя головами:
"да" ___%
"нет" ___%
Нация такая. Отрицательная селекция столетиями…
Чем их "активировать" найдется и кацапье это отлично понимает.
"Покуражиться" в условиях безнаказанности это они завсегда,
а при возможности адекватной ответки - "кишка тонка".
Так, что все эти угрозы не более чем "понты" ...