29% росіян вважають, що Путін готовий застосувати ядерну зброю проти України, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Майже 30% росіян вважають, що російське керівництво готове застосувати ядерну зброю в Україні у разі потреби, зворотної думки дотримуються 60% опитаних.

Про це свідчать результати опитування незалежного "Левада-центру", інформує Цензор.НЕТ.

Найбільше респондентів, які бачать таку готовність керівництва Росії, представлено серед громадян 25-39 років (34%) і тих, хто вважає, що країна рухається неправильним шляхом.

Близько третини (29%) опитаних вважають виправданим використання Росією ядерної зброї проти України. Проте трохи більше половини (56%) вважають, що застосування такого виду озброєнь не може бути виправдане.

Опитування "Левада-центру" проведено 20-26 квітня 2023 року серед 1623 осіб. Дослідження проводиться вдома у респондента шляхом особистого інтерв'ю. Статистична похибка (імовірність 0,95) не перевищує 3,4%.

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