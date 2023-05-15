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Новини Агресія Росії проти України
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29% росіян вважають, що Путін готовий застосувати ядерну зброю проти України, - опитування. ІНФОГРАФІКА

зброя,росія,ядерна

Майже 30% росіян вважають, що російське керівництво готове застосувати ядерну зброю в Україні у разі потреби, зворотної думки дотримуються 60% опитаних.

Про це свідчать результати опитування незалежного "Левада-центру", інформує Цензор.НЕТ.

Найбільше респондентів, які бачать таку готовність керівництва Росії, представлено серед громадян 25-39 років (34%) і тих, хто вважає, що країна рухається неправильним шляхом.

Близько третини (29%) опитаних вважають виправданим використання Росією ядерної зброї проти України. Проте трохи більше  половини (56%) вважають, що застосування такого виду озброєнь не може бути виправдане.

Опитування "Левада-центру" проведено 20-26 квітня 2023 року серед 1623 осіб. Дослідження проводиться вдома у респондента шляхом особистого інтерв'ю. Статистична похибка (імовірність 0,95) не перевищує 3,4%.

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29% росіян  вважають, що Путін готовий застосувати ядерну зброю проти України, - опитування 01
29% росіян  вважають, що Путін готовий застосувати ядерну зброю проти України, - опитування 02

Автор: 

опитування (1923) росія (64871) ядерна зброя (1144) Левада-Центр (74)


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Топ коментарі
+31
Кацапня має зникнути,як явище.
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15.05.2023 11:17
+16
Какое еще "мнение" россиян? Там если скажут жрать траву и запивать мазутом, будут очереди к бочкам с лозунгами Да здравствует *****! . Нет там никаких россиян, есть быдло, живущее в хлеву и жрущее сено.
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15.05.2023 11:22
+10
Чи не пох що вони там вважають, бо більшість там "вважають" що українці "штучна" нація, а Україна "штучна" країна та "вважають" що в Україні "нацизм"?! А зокрема роССіянці дуже вірять у те, що це не їх країна напала на Україну, а навпаки! То ж чи може бути хоч якось "важливо" те, що вважають тупі недоумки які вірять у відверту брехню???!!!
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15.05.2023 11:22
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Кацапня має зникнути,як явище.
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15.05.2023 11:17 Відповісти
Згоден, бо нацією їх назвати важко, а от на масу людей з відповідними поглядами, незалежно від національності, дуже схоже, та ще й у хворобливій, маніакальній формі!
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15.05.2023 11:27 Відповісти
Ще у 80-х кожен школяр розумів, що сєсєра це вчинить першою...
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15.05.2023 11:18 Відповісти
чем вы можете ударить...?\просрочкой...?\
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15.05.2023 11:19 Відповісти
Щось Кисельов з подільниками недопрацювали: лише 29% підтримує "ядерный пепел" імені *****.
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15.05.2023 11:20 Відповісти
Не вірять в царя.
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15.05.2023 11:21 Відповісти
на кацапії молодь дурніша за пенсіонерів .
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15.05.2023 11:21 Відповісти
А мені здається, що однаково! Посперечаємось?!
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15.05.2023 11:24 Відповісти
я керуюсь даними цього опитування . як це насправді не знаю бо дуже давно не спілкувавсь з кацапами .
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15.05.2023 11:34 Відповісти
Больше всего респондентов, которые видят такую готовность руководства России, представлены среди граждан 25-39 лет (34%) и те, кто считает, что страна движется неправильным путем.

Тут вы не поняли. Они с осуждением и видимо со страхом видят эту готовность. Типа "да, этот маразматик может и нажать".
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15.05.2023 11:34 Відповісти
а як можно зрозуміти кацапа ?
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15.05.2023 13:17 Відповісти
Какое еще "мнение" россиян? Там если скажут жрать траву и запивать мазутом, будут очереди к бочкам с лозунгами Да здравствует *****! . Нет там никаких россиян, есть быдло, живущее в хлеву и жрущее сено.
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15.05.2023 11:22 Відповісти
Чи не пох що вони там вважають, бо більшість там "вважають" що українці "штучна" нація, а Україна "штучна" країна та "вважають" що в Україні "нацизм"?! А зокрема роССіянці дуже вірять у те, що це не їх країна напала на Україну, а навпаки! То ж чи може бути хоч якось "важливо" те, що вважають тупі недоумки які вірять у відверту брехню???!!!
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15.05.2023 11:22 Відповісти
насправді вони юродствують, вони чудово знають, що це їх фюрер напав на Україну, при повній їх підтримці,
але дійсно, не має значення, що вони вважають, історія показала що цивілізованості і людяності у них нуль і розмовляти з ними немає про що,
вони зупиняються і відкочуються, лише коли їх б'ють і женуть
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15.05.2023 11:39 Відповісти
хворі збоченці
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15.05.2023 11:26 Відповісти
А чи незалежний цей левада-центр? І хто замовив це опитування? Бо думаю що сам результат немає значення, а ось опитування яке допускає застосування ЯЗ є спробою тиску на наших уже союзників.
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15.05.2023 11:29 Відповісти
тоді рашці точно пізда
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15.05.2023 11:34 Відповісти
и так и так им женский половой орган
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15.05.2023 11:43 Відповісти
І застосує. Цей маньяк піде докінця, йому *****. Він не може програти, в нього манія
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15.05.2023 11:36 Відповісти
любые движения к ЯО в Немытой отслеживаются
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15.05.2023 11:41 Відповісти
к тактическому нет.
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15.05.2023 14:09 Відповісти
а у них дуже багато майбутніх "чорнобилів", реактори перейдуть в режим очікування "подарунків",
виникне ж негайно бажання помститися, причому держава, навіть якщо й схоче завадити месникам, не контролюватиме їх,
у будь-якому випадку будівництво Пекла на планеті, якщо це трапиться, запустять виключно пуйловці
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15.05.2023 11:55 Відповісти
10-ка АЭС в европейской части "*********" это "наши боеголовки".
Чем их "активировать" найдется и кацапье это отлично понимает.
Так, что все это не более чем "понты" ...
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15.05.2023 21:04 Відповісти
Кинжал то не фуричить
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15.05.2023 11:40 Відповісти
"Ми защіщаєм Украіну ат вступлєнія в НАТА"©
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15.05.2023 11:46 Відповісти
Решта 70% валянків вважає, що радше розхерачать Воронеж.
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15.05.2023 11:57 Відповісти
Іобнутиє. Як і їх лідер
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15.05.2023 11:57 Відповісти
Як що хоч одна російська тактична ядерна бомба, торпеда чи міна взорветься в Україні, то москові підпише собі смертний вирок, з нею сюсюкатися вже ніхто не буде, вся гра олігархії в російську опозицію піде прахом і імперського майбутного у цієї території вже ніколи не буде.
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15.05.2023 12:01 Відповісти
згоден.але нам від цього не легше. Льонька кравчук уже далеко,а Льонька Кучма,який здав нашу ЯЗ ,разом з Пінчуком відсидяться в Лондоні або Тель-Авіві.а нам немає де сховатися....
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15.05.2023 15:40 Відповісти
Це опудало, а не загроза - ураження від тактичного ядерного заряду півкілометру, менше від бомби над Хіросимою, головне це факт застосування, а не людські втрати, бо в Маріуполі померло біля 100 тис людей, а від такого вибуху лік буде максімум на сотні
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15.05.2023 15:43 Відповісти
тактичними вважаються ядерні заряди потужністю ,здається,до 100 кт,в Хіросімі було 10 кт.
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15.05.2023 16:15 Відповісти
На Хіросіму була скинута атомна бомба"Малюк" в 15 кілотон
Атомна заряди до гармати "Піона" мають потужність 1, 5 кілотони, в
10 раз менше ніж бомба в Хіросімє
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15.05.2023 18:35 Відповісти
Придурки лапотные,если бы имели хоть немного мозгов то знали бы что нанести удар например по Харькову или Полтаве все равно что ударить по Белгороду экосистема то общая.
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15.05.2023 12:10 Відповісти
от тактического боеприпаса заражение очень ограниченное.
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15.05.2023 14:10 Відповісти
від 100 кт? що ви там в Польші палите?
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15.05.2023 16:21 Відповісти
Снаряд для Пиона, или Гиацинта, или Мсты - 100 кг? Снаряд для САУ Мста - 152мм, вес около 20 кг, перевозится в ящике который влезет в багажник легкового автомобиля. Пион - 203 мм, потяжелее но тоже не 100 кг.
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15.05.2023 16:30 Відповісти
Пшепрошем пане! Тактичні ядерні заряди за міжнародною класифікацією 1кт-100кт,Урозоний пане підкреслюю ,не КГ а КТ! Хоча за класифікацією Пентагону ТЯЗ це 0,3-350 кт
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15.05.2023 16:37 Відповісти
і в чому питання? 100 кТ - це приблизно 0,5 кг плутонію, а разом з конструкцією та звичайною вибухівкою, це десь 50 кг. Снаряди для Гіацинту то десь 2кТ. Ящик влазить в багажник, або в звичайний легковик якщо скласти задні сидіння.
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15.05.2023 16:45 Відповісти
да....питання в тому,що вибух боєголовки потужністю навіть 50 кт зітре з лиця землі обласний центр,а снаряд в 0,5-1 кт,да,матиме локальне значення в радіусі до 1 км але обидва ці заряди тактичні і можуть бути застосовані. зрозуміло,накінець?
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15.05.2023 16:53 Відповісти
якщо ціль - працювати по контрнаступу, то якраз 50 кт забагато, зітре і своїх і чужих і зробить місцевість непридатною для організації оборони.
Оптимальне - до 2 кт. Не пістаболю, бо маю відповідну військову спеціальність у військовому квитку.
До того ж до 2 кт можна легко сховати, перевезти до місця застосування легковиком, і застосувати зі звичайної САУ, тобто вирахувати звідки буде застосовано - неможливо.
Якщо ж ми кажемо про 50 кт, то це вже або ракета, або літак.
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15.05.2023 17:03 Відповісти
Кацапи не люди , а психічно - хворі істоти , які не розуміють ,
що таке ядерна зброя і які будуть наслідки від неі на самій расєі ,
бо ми маємо моральне право, збивати ті ракети , на іх територіі 😕
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15.05.2023 12:12 Відповісти
тактическое ЯО выстреливается например снарядом из САУ Мста. К сожалению, снаряды мы сбивать не можем.
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15.05.2023 14:12 Відповісти
Опрос "Левада-центра" проведен 20-26 апреля 2023 среди 1623 человек.

Опрос "Левада-центра" до лампочки. 10 мая на оном из ТГ каналов появился результат преинтереснейшего опроса. Опрос проводился с 03.05.23 по 10.05.2023.
Это к вопросу о "невиноватых и хороших русских".

Доверяете ли Вы В. Путину как политику?":

1. Да, доверяю - 10 % ( 0 п.п.)

2. Да, скорее доверяю - 14% (+1) 1+2=24%

3. Нет, не доверяю - 8% (-1п.п.)

4. Нет, скорее не доверяю - 14% (+1) 3+4=22%

3. Затруднились ответить или отказались отвечать - 54% (-1 п.п.)

"За какую партию Вы бы проголосовали завтра?":

Медведев (Единая Россия) - 18% (0 п.п.),

Миронов (СРЗП) - 4% (-1),

Зюганов (КПРФ) - 5% (0),

Слуцкий (ЛДПР) - 2% (0),

Нечаев (Новые люди) -1% (0).

ПРОТИВ ВСЕХ - 53%.

Отказались отвечать - 17%

"Поддерживаете ли вы военную операцию на Украине и как?"

1. Да, поддерживаю с целью присоединения ВСЕЙ Украины к России - 74% (+1 п.п.)

2. Да, с целью присоединения Центральной и Южной Украины к РФ (без Львова) - 11% (+1 п.п.)

4. Не поддерживаю в принципе - 6% (-1)

5. Отказались отвечать - 9% (-1)

"Надо ли применить удары сверхмощным (неядерным) оружием по центрам принятия решений в Киеве?"

1. Да - 84% (+1 п.п.)

2. Нет - 10% (0)

3. Не знаю - 6% (-1)

"Надо ли России вести мирные переговоры с Украиной кроме полной её капитуляции?"

1. Да - 11% (-1 п.п.)

2. Нет - 84% (+2)

3. Не знаю - 5% (-1)
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15.05.2023 12:26 Відповісти
Лаптежники в рай хотят.
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15.05.2023 12:32 Відповісти
Кацапскому народу пох что ***** применит.
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15.05.2023 12:40 Відповісти
А эти 29% готовы, чтобы у них рождались дети и внуки с 2 головами и 3 ногами? Бо западные ветра и кацапстан накроют. А потом еще и ответки прилетят с Туманного Альбиона.
Для такой дебильной аудитории, как кацапы, надо точно формулировать вопросы.
Провожу опрос:

- Кацапня, хотите ли вы, чтобы у вас рождались дети и внуки с двумя головами:

"да" ___%
"нет" ___%
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15.05.2023 12:56 Відповісти
"одна голова хорошо, а две лучше"
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15.05.2023 15:39 Відповісти
им главное чтобы нациков уничтожили. Остальное - это второстепенно
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15.05.2023 20:08 Відповісти
Они, женя в женю, не в состоянии отличить Главное от Второстепенного.

Нация такая. Отрицательная селекция столетиями…
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15.05.2023 20:25 Відповісти
10-ка АЭС в европейской части "*********" это "наши боеголовки".
Чем их "активировать" найдется и кацапье это отлично понимает.
"Покуражиться" в условиях безнаказанности это они завсегда,
а при возможности адекватной ответки - "кишка тонка".
Так, что все эти угрозы не более чем "понты" ...
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15.05.2023 21:14 Відповісти
 
 