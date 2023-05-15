УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10347 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні
5 135 31

Велика Британія влітку розпочне початковий етап навчань українських пілотів на F-16, - уряд

f16

Уряд Великої Британії повідомив, що влітку розпочне навчання українських пілотів. Наразі працюють з іншими країнами над можливим наданням винищувачів F-16 Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

Там нагадали, що у лютому прем’єр-міністр Сунак заявив, що Велика Британія розробить нову навчальну програму для українських пілотів, щоб підтримати їхні зусилля зі створення нових українських військово-повітряних сил із використанням літаків F16 за стандартом НАТО.

"Цього літа ми розпочнемо початковий етап навчання українських пілотів базовій підготовці. Ми адаптуємо програму, яку використовують британські пілоти, щоб надати українцям навички пілотування, які вони зможуть застосовувати на інших типах літаків", - зазначили в уряді Великої Британії

Там додали, що підготовка йде пліч-о-пліч із зусиллями Великої Британії, спрямованими на співпрацю з іншими країнами щодо надання Україні винищувачів F-16.

Також читайте: Зараз вирішальний момент в опорі України проти агресивної війни, - Сунак

Автор: 

Велика Британія (5535) F16 F-16 (667) пілот (81)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+7
О -- а я надіявся шо вони вже як рік в США навчаються .
показати весь коментар
15.05.2023 11:30
+7
Британія пре наче локомотив! 👍
показати весь коментар
15.05.2023 11:52
+5
свиноцабаки обрадовались...)))
теперь они могут сбивать F-16...)))\гипотетически...)))\
показати весь коментар
15.05.2023 11:30
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
свиноцабаки обрадовались...)))
теперь они могут сбивать F-16...)))\гипотетически...)))\
показати весь коментар
15.05.2023 11:30 Відповісти
Думаю, завтра-післязавтра Кокошенков доповість про перші десять "збитих" F-16.
P.S. А десь в серпні-вересні "потоплять" чотири авіаносця.
показати весь коментар
15.05.2023 13:43 Відповісти
О -- а я надіявся шо вони вже як рік в США навчаються .
показати весь коментар
15.05.2023 11:30 Відповісти
Це 2-4 місяці. В США змінюється командувач з Остина на професійного пілота-асса. Десь к вересню пазли складаються. Там же в США з червня 2022 мали навчатись пілоти ще і все профінансовано. Гроші так просто не виділяють.
показати весь коментар
15.05.2023 11:37 Відповісти
4 місяці це тільки пілоти. А техничний персонал, а льотний супроводив і техніка до цього. Ну, хочь брити почали.
показати весь коментар
15.05.2023 12:14 Відповісти
Незалежно від навчання наших пілотів є іноземні пілоти-добровольці, які готові воювати на F16 у складі ЗСУ. Тобто головне питання - як швидко нам нададуть літаки.
показати весь коментар
15.05.2023 11:41 Відповісти
Свинособачу не розумію, тунгусе.
показати весь коментар
15.05.2023 11:49 Відповісти
показати весь коментар
15.05.2023 11:48 Відповісти
Британія пре наче локомотив! 👍
показати весь коментар
15.05.2023 11:52 Відповісти
так уже несколько десятков пилотов прошли обучения в США на Ф-16
показати весь коментар
15.05.2023 12:07 Відповісти
Я читал что летчики прошли, а вот наземный технический персонал - нет. И видимо пока ВСЕ не обучатся, самолеты не передадут.
показати весь коментар
15.05.2023 12:58 Відповісти
Звісно, але головне це політичне рішення.
показати весь коментар
15.05.2023 14:00 Відповісти
естевственно - пока технический персонал не пройдёт обучение и не будут поставлены новейшие ПРО для защиты авиабаз - ф-16 нам никто не даст... вопрос в другом: нафига новых пилото готовить в Британии, если есть десятки подготовленных в США... сколько-ж они самолётов нам передадут? или это вербовка наших пилотов для ВВС НАТО?
показати весь коментар
15.05.2023 14:25 Відповісти
в НАТО нет наемной авиации, летчики - сугубо граждане стран НАТО. Наши там никаким боком не пройдут..
показати весь коментар
15.05.2023 14:34 Відповісти
но вопрос остаётся открытым: нафига нужны новые пилоты, если есть десятки уже обученных, а ф-16 с обслуживающим персоналом и защищёнными авиабами нет?
показати весь коментар
15.05.2023 14:47 Відповісти
потому что пилоты обученные на Ф-16 не будут и сидеть ждать пока нам передадут Фки. Нам передают МИГи, соответственно пилоты будут летать на них, будут потери, соответственно нужно больше пилотов обученных на Ф.
показати весь коментар
15.05.2023 16:19 Відповісти
Значить вже почали
показати весь коментар
15.05.2023 12:23 Відповісти
Rule Britania!
(Руль - Британии!)
показати весь коментар
15.05.2023 12:33 Відповісти
"Rule, Britannia!" - Одну буковку загубили. Принаймні, так у Джеймса Томсона.
Якщо вже перекладати двозначно, то краще буде від російського "рулить", а не "руль"(кермо).
Все ж йдеться про якесь правління, і хвилями також!
показати весь коментар
15.05.2023 13:58 Відповісти
Сунак дає москалям просратись
показати весь коментар
15.05.2023 12:46 Відповісти
Фундамент заложенный Борисом Джонсоном, исправно работает по сей день.
показати весь коментар
15.05.2023 12:57 Відповісти
А как же анонсированная помощь США еще прошлым летом?
США выделили $100 миллионов на обучение украинских пилотов. 26.07.22
показати весь коментар
15.05.2023 12:58 Відповісти
Я тоже это читал. Может просто мы всего не знаем?
показати весь коментар
15.05.2023 17:06 Відповісти
Повний "Шекспір". Взимку розглядалось питання передачі, пауза і "література" літо початок навчань пілотів. Про останнє публічно не говорили...
показати весь коментар
15.05.2023 13:07 Відповісти
Нам дійсно потрібно, якось віддячити Великій Британії, за її допомогу. Для початку пропоную нашим футбольним фанатам об'єднатись з англійськими і віддубасити угорських!
показати весь коментар
15.05.2023 13:47 Відповісти
Ха-ха, гарна пропозиція, мені подобається
показати весь коментар
15.05.2023 14:02 Відповісти
Схоже F-16 у нас таки буде, але в кращомк разі восени, а то й в наступному році.
показати весь коментар
15.05.2023 14:28 Відповісти
сразу после первой волны контрнаступления (в случае удачи) будут и Абрамсы и Ф-16
показати весь коментар
15.05.2023 14:49 Відповісти
Велика Британія влітку розпочне початковий етап навчань українських пілотів на F-16. не корректний заголовок. в GB нема Ф-16 . Мова дійсно йде про підготовку українських пілотів винищувальної авіації, але про базову підготовку на тренувальних літаках BAE Hawk T1. вони повинні звикнути до іншої системи вимірювань як то фути і вузли, а також, якщо я не помиляюсь,тв наших літаках точка літака нерухома, а лінія горизонту рухається, а в іноземних-навпаки.
показати весь коментар
16.05.2023 13:05 Відповісти
 
 