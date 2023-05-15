Велика Британія влітку розпочне початковий етап навчань українських пілотів на F-16, - уряд

Уряд Великої Британії повідомив, що влітку розпочне навчання українських пілотів. Наразі працюють з іншими країнами над можливим наданням винищувачів F-16 Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

Там нагадали, що у лютому прем’єр-міністр Сунак заявив, що Велика Британія розробить нову навчальну програму для українських пілотів, щоб підтримати їхні зусилля зі створення нових українських військово-повітряних сил із використанням літаків F16 за стандартом НАТО.

"Цього літа ми розпочнемо початковий етап навчання українських пілотів базовій підготовці. Ми адаптуємо програму, яку використовують британські пілоти, щоб надати українцям навички пілотування, які вони зможуть застосовувати на інших типах літаків", - зазначили в уряді Великої Британії

Там додали, що підготовка йде пліч-о-пліч із зусиллями Великої Британії, спрямованими на співпрацю з іншими країнами щодо надання Україні винищувачів F-16.

Також читайте: Зараз вирішальний момент в опорі України проти агресивної війни, - Сунак