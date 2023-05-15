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"Бєню і мене хочуть чікнуть", - розмова Фірташа та його топменеджера Тютюнника. АУДIО

Служба безпеки спільно з БЕБ викрила масштабну схему розкрадання блакитного палива із газотранспортної системи України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, до організації оборудки причетні підсанкційний олігарх Дмитро Фірташ і топменеджмент підконтрольних йому компаній. Серед них керівники "Регіональної Газової Компанії" (РГК), яка фактично управляє 20 міськ- та облгазами, що становить 70% всіх газорозподільних мереж України.

"За даними судово-економічної експертизи, лише протягом 2021 року незаконна діяльність фігурантів завдала державі збитки на понад 4,2 млрд грн. При цьому загальна сума шкоди, за попередніми оцінками, протягом 2016-2022 років може становити понад 18 млрд грн", - йдеться у повідомленні.

За матеріалами слідства, посадовці "облгазів Фірташа" розкрадали понад 70% коштів, які передбачалися на закупівлю блакитного палива. Фактично мова йде про привласнення грошей звичайних українців, які оплачували комунальні платежі.

Також читайте: СБУ та БЕБ проводять обшуки на "облгазах" Фірташа, - джерело. ФОТОрепортаж

Бєню і мене хочуть чікнуть, - розмова Фірташа та його топменеджера Тютюнника 01

Схема полягала у тому, що облгази, підконтрольні Фірташу, "купували" паливо у підконтрольної йому ж компанії. Але в реальності отримували не більше 30% від проплаченого обсягу газу.

Дефіцит, який утворювався через цю махінацію, покривали за рахунок блакитного палива, що перебувало у державній власності - облгази просто відбирали "недоотримане" паливо із газотранспортної системи України.

При цьому державі за це майже не платили, посилаючись на "відсутність коштів". За наявними даними, облгази Фірташа сплатили державному оператору української ГТС у середньому 30% від загальної вартості відібраного газу.

У подальшому фігуранти виводили гроші у тінь через мережу підконтрольних олігарху комерційних структур. Із року в рік вони нарощували збитки для держави.

У межах кримінального провадження правоохоронці провели обшуки в офісах та за місцями проживання організаторів злочинної схеми.

На підставі зібраних доказів Фірташу, двом керівникам ТОВ "РГК", керівнику ТОВ "ЙЕ ЕНЕРГІЯ" і п’ятьом очільникам облгазів повідомлено про підозру за ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 та ч.3 ст.27, ч.3 ст.209 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах організованою групою, легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

З них - п’ятьом фігурантам підозру повідомлено заочно, оскільки вони переховуються від правосуддя за кордоном. Наразі вирішується питання щодо оголошення їх у міжнародний розшук.

Також читайте: Суд повернув підконтрольний Фірташу Запорізький ТМК у власність держави, - САП

Комплексні заходи з викриття злочину проводили співробітники СБУ спільно з Бюро економічної безпеки за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора України.

СБУ також опублікувала аудіозапис телефонних розмов олігарха-втікача Дмитра Фірташа, на яких він особисто контролює корупційними схемами в газовій сфері. Так, Фірташ віддає команди керівнику підконтрольної йому компанії "РГК", як виводити 120 млн гривень з рахунків, обговорює махінації в реєстрі юросіб та переживає з приводу можливої ​​націоналізації.

"Через годину в тебе вже ніх#я не буде. Розумієш? Беню і мене хочуть чікнути", - лунає під час розмови.

Раніше Цензор.НЕТ із посиланням на власні джерела повідомляв, що СБУ та БЕБ повідомили про підозру олігарху Дмитру Фірташу та 8 топменеджерам його компанії.

Автор: 

газ (10403) СБУ (12761) Фірташ (892) підозра (755)


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Топ коментарі
+45
1. Фірташ не один. Там і Бойко і Льовочкін і ще десяток причетних до "бізнесу" держчиновників.
2. "Бізнес" не вчора ж почався, із моменту кучмівьської "приватизації" облгазів.
3. А в облгазах інших "власників", всьо ок?
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15.05.2023 12:25
+32
сбу, а які збитки від діяльності ахмєтова, каломойського , пінчука і всякой шушери тіпа шухрічєй? чи ви у них на зарплаті і нічого не помічаєте?
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15.05.2023 12:23
+32
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15.05.2023 13:06
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бєня, ахмєтов, суркіси, фірташ - це паразити на тілі україни, які вже пожирають саму Україну. Їх потрібно просто фізично ліквідувать, бо ніякими судовими справами їх вже не дістати в прогнившій судовій системі Укрїни.
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15.05.2023 14:36 Відповісти
Так надо наказывать и тех кто создал этих монополистов продав им все газовые и энергокомпании.
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15.05.2023 14:45 Відповісти
так, кучму теж.
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15.05.2023 14:47 Відповісти
💯АБСОЛЮТНО і не тільки ціх , а і тих , хто їх обслуговував
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16.05.2023 14:13 Відповісти
Да там если на совесть дело раскручивать с Юли начинать надо клубок распутывать.
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15.05.2023 14:43 Відповісти
Що, знову Юля все вкрала???
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15.05.2023 15:08 Відповісти
Все, не все, але причетна також
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15.05.2023 15:30 Відповісти
Фьодрич форева!!!
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15.05.2023 15:53 Відповісти
І яким саме чином причетна? Чи вам аби ляпнути коров*яком?
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15.05.2023 15:59 Відповісти
причетна жюля на всю катушку --- з ****** газовий схематоз замутила такий ,,люби мои хи-хи,, что обелетила всю свою семейку до конца дней , фирташ против жюльки пацан сопливый --- а начинала свою карьеру жюля с лазаренком в ЕЭСУ , но потом дорожки разошлись --- да кстати януковощ ей срок впаял за дело , но потом ,,радикулит,, схватил сердешную и отказалась ,,патриотка дубая,, шить наволочки --- могла хоть какую то пользу принести УКРАИНЕ и то ***** отказалась
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15.05.2023 17:55 Відповісти
А знаєш в чому твоя маніпуляція? "Кажіть правду, саму правду, але не всю правду" - відомий політолог та ідеолог боротьби з совком Бжезінський вважав, що цього достатньо, для того, щоби замулити мізки тим, кому дається НЕ вся інфа. То ти теж на це сподіваєшся?
У тебе фірташ - лише "пацан шмарклявий" порівняно з Юлією. А те, що фірташ є одним з головних (єдиний в Україні до олігархічного становлення ведмудчука) гаманців пуйла, що він володів основним рупором кремлівської пропаганди в Україні (канал "Інтер"), а також був і є одним з найбільших розповсюджувачів корупції в українській владі, то ти соромязливо мовчиш.
У тебе "термін Юлі януковоч впаяв за діло" (ну от прям так і бачу це фото: 2 великих "патріоти" України - януковоч і ТИ), а те, що сам януковоч, і сам фірташ накрали з бюджету України ДЕСЯТКИ мільярдів доларів, і НІХТО їм за це ніякого терміну не "впаював" - то це тебе не цікавить.
"Проблеми зі спиною" - так, було трохи кумедно. А підглядати за нею в ліжку та в туалеті збоку януковоча було не кумедно??? Та це ж просто справжня ганьба віті хама: спочатку посадити політичну опонентку, а потім підглядати за нею через камери. Вітя шлепер виявився не лише шапкокрадом, а ще й вуайеристом?!!
Дубай тебе обурює? То ти мабуть і мальдівському відпочинку Порошенка (єдиному за 5 років) теж обурювався. Зате коли вазелінський на посаді преЗЕдента почав відпочивати по 6 разів на рік, то ти набрав до рота зеленого лайна і причмокував від задоволення.
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15.05.2023 18:54 Відповісти
так много словесного поноса --- а можно очень коротко , жюлька тимошенко прабабця украинской ,,каррупции,, как она выражается , где воняло газом там была жюлька --- да кстати куда подевался ее друг дядя надя савченко???
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16.05.2023 06:56 Відповісти
как вообще жюлька могла быть премьером , если ей незнакомо понятие перетоков электроэнергии , визжала зимой сердешная что украина продает эл, эн, в европу , власенко подсказал --- я очень надеюсь что газовая схематозница больше НИКОГДА после этого созыва не будет вонять в ВР УКРАИНЫ и дядя надя савченко не поможет как на прошлых выборах
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16.05.2023 07:05 Відповісти
"Попіл" Клааса януковоча стукає тобі в голову?
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15.05.2023 16:03 Відповісти
Нет Лазаренка. А то у всех склероз хитрожопый какой то,все торговали и оружием тоже а крайние выходят только два последних президента.
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15.05.2023 18:05 Відповісти
Так вона і починала дф чікати, а до того розплутувати клубок Кучми з зятем та Ахметовим. Але синок Кучми - великий патріот ВАЮ - допоміг усім тим фігурантам з Януковичем запроторити Юлю до Качанівки під прикриттям кампанії "вона украла всьо".
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15.05.2023 16:41 Відповісти
Ніякого Фірташа , а тим паче Беню не чікнуть , бо вони зараз
швиденько обілетять зедєрмака і все буде пучком !!
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15.05.2023 14:55 Відповісти
Фірташ та Коломрйський фінансували виборчу компанію
Зеленського. Так, що чекати щось позитивне -- марно.
Усі олігархи України --брати по крові.
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15.05.2023 14:59 Відповісти
Вони спонсорували грошами, корупцією та зомбоящиком виборчі кампанії усіх наших президентів. Після чого президенти виконували усі їх забаганки.

Особисто прямий агент пу - ДФ забезпечив у 2010р. президенство Януковича, а вже під домашнім арештом у Відні президенство його наступника.
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15.05.2023 16:50 Відповісти
ВАУ!!!
Та яка ж нова "схема" від Фірташа - взяти державний газ за копійки, втюхати його домогосподарствам та підприємствам в тридорога, отримати кошти, державі заплатити 30% (хай радується та кланяється до землі господарнику-кормильцю), а залишок в 70% - собі доргенькому, та ще процентів 5 від цього хабарникам-державникам шо б не базікали зайвого...
І як же все це було непомітно, ну хоча б останні 3 роки володарювання "найвеличнішого головнокомандувача"?
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15.05.2023 15:03 Відповісти
Зеленський теж олігарх , то чому його бабло в оффшорах ,
та вілли в Італіі, Криму , Ізраілю та Кіпрі не чіпають ??

Ну давайте , зебобіки , захищайте потерпілого!!
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15.05.2023 15:13 Відповісти
Нічого не розумію, недавно Володя Боневтік повідамив, що переміг всіх олігархів, залишився тільки один Порошенко, а виходить що фірташі, коломойські, пінчуки, льовочкіни, суркіси почали ще більше доїти Україну. А головне як нарно йде розвіл по судах, реєстрах, нотаріусах... туди ще за 4 роки Володя не дістався. Це показали "кіно" про фірташа і його команду, а скільки російських олігархів там сидять і про них ні слова.
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15.05.2023 15:38 Відповісти
Є надія ,що за яйця візьмуть всіх.
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15.05.2023 15:46 Відповісти
😁
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15.05.2023 21:31 Відповісти
Н1, буде ще одне гарне шоу. Але ж вам 1 цього достатньо
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15.05.2023 21:32 Відповісти
На другому році війни таке відкриття. Премію в студію.

Чому так довго ?

НІБИ не могли справитися з Фірташем?

- Тому що йшла підкилимна війна між "свОїми" за спадок Фірташа. Державі, народу України, той спадок Фірнаша не повернеться.

- - ОФІС ПРЕЗИДЕНТА СІДАЄ НА ПОТОКИ ФІРТАША І КОЛОМОЙСЬКОГО?

L'État c'est moi / Государство - это я - фраза , которой обозначают человека с большим самомнением, ставящего себя и свои интересы выше целого государства; авторство приписывается 16-летнему королю Франции Людовику XIV, который якобы произнёс её 13 апреля 1655 года в парламенте.
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15.05.2023 16:08 Відповісти
Цих гандонів потрібно просто ..., а хуірташа повертати з Австрії так як це робить Ізраїльський Мосад, і плює на масстурбованість...
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15.05.2023 16:11 Відповісти
Хтось насправді думає що зешобла буде боротись з корупцією???Це гавновброс для лохторату,хочуть показати "боротьбу з корупцією".В це дуже просто повірити,особливо після того як СБУшники зняли своє взуття ,під час "обшуків" у каломойського.
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15.05.2023 16:35 Відповісти
вся структура украинской власти прогнила от коррупции
к сожалению
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15.05.2023 17:05 Відповісти
Геть Зеленського! Поверніть нам принципового і чесного Голобородька!
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15.05.2023 17:17 Відповісти
В телеграм каналі цензора є прекрасна фотографія, яка демонструє потужність обшуків - чоловік з надписом СБУ стоїть в шкарпетках. Мабуть, зняв чоботи, щоб підлогу не забруднити. СБУ ж завжди так робить!
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15.05.2023 17:22 Відповісти
Якщо за справу взялась ця ублюдошна трйця СБУ, БЕБ, ГП то за фірташа та його подільників немає чого турбуватися. Все порішають, суки.
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15.05.2023 17:37 Відповісти
Проблема не стікі в алігархах а в тому що більшість хоче халяви та шоб кум порішав.Як тіки наближаються вибори то кандидати в президенти,та партіі шо обіцяють -понізім тарифи, піднімем пеніі,зарплати,просто перестать стрілять і т. д.Вгадайте скільк б набрав би голосів кандідат,акий би козав би про реформи(економіка,суди,та інше) та розповідав би шо кожен буде забезпечени та краіна стане як Швецарія,але треба дуже довго і тяжко працювать?
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15.05.2023 17:51 Відповісти
Для приклада візміть Південну корею.
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15.05.2023 17:52 Відповісти
Чіка знайшлася
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15.05.2023 18:05 Відповісти
Реєстратори, нотаріуси, нужн людішки і все- бійся головою об стенку((((
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15.05.2023 18:31 Відповісти
Ни один президент не боролся с коррупцией по-настоящему, тем более вверзних эшелонах власти....
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15.05.2023 19:38 Відповісти
...а потом в суде будем разбираться годами...
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15.05.2023 19:54 Відповісти
Так за що там Князєву 3 ляма зелених сьогодні занесли?
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15.05.2023 23:34 Відповісти
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