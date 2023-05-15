"Бєню і мене хочуть чікнуть", - розмова Фірташа та його топменеджера Тютюнника. АУДIО
Служба безпеки спільно з БЕБ викрила масштабну схему розкрадання блакитного палива із газотранспортної системи України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Як зазначається, до організації оборудки причетні підсанкційний олігарх Дмитро Фірташ і топменеджмент підконтрольних йому компаній. Серед них керівники "Регіональної Газової Компанії" (РГК), яка фактично управляє 20 міськ- та облгазами, що становить 70% всіх газорозподільних мереж України.
"За даними судово-економічної експертизи, лише протягом 2021 року незаконна діяльність фігурантів завдала державі збитки на понад 4,2 млрд грн. При цьому загальна сума шкоди, за попередніми оцінками, протягом 2016-2022 років може становити понад 18 млрд грн", - йдеться у повідомленні.
За матеріалами слідства, посадовці "облгазів Фірташа" розкрадали понад 70% коштів, які передбачалися на закупівлю блакитного палива. Фактично мова йде про привласнення грошей звичайних українців, які оплачували комунальні платежі.
Схема полягала у тому, що облгази, підконтрольні Фірташу, "купували" паливо у підконтрольної йому ж компанії. Але в реальності отримували не більше 30% від проплаченого обсягу газу.
Дефіцит, який утворювався через цю махінацію, покривали за рахунок блакитного палива, що перебувало у державній власності - облгази просто відбирали "недоотримане" паливо із газотранспортної системи України.
При цьому державі за це майже не платили, посилаючись на "відсутність коштів". За наявними даними, облгази Фірташа сплатили державному оператору української ГТС у середньому 30% від загальної вартості відібраного газу.
У подальшому фігуранти виводили гроші у тінь через мережу підконтрольних олігарху комерційних структур. Із року в рік вони нарощували збитки для держави.
У межах кримінального провадження правоохоронці провели обшуки в офісах та за місцями проживання організаторів злочинної схеми.
На підставі зібраних доказів Фірташу, двом керівникам ТОВ "РГК", керівнику ТОВ "ЙЕ ЕНЕРГІЯ" і п’ятьом очільникам облгазів повідомлено про підозру за ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 та ч.3 ст.27, ч.3 ст.209 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах організованою групою, легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).
З них - п’ятьом фігурантам підозру повідомлено заочно, оскільки вони переховуються від правосуддя за кордоном. Наразі вирішується питання щодо оголошення їх у міжнародний розшук.
Комплексні заходи з викриття злочину проводили співробітники СБУ спільно з Бюро економічної безпеки за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора України.
СБУ також опублікувала аудіозапис телефонних розмов олігарха-втікача Дмитра Фірташа, на яких він особисто контролює корупційними схемами в газовій сфері. Так, Фірташ віддає команди керівнику підконтрольної йому компанії "РГК", як виводити 120 млн гривень з рахунків, обговорює махінації в реєстрі юросіб та переживає з приводу можливої націоналізації.
"Через годину в тебе вже ніх#я не буде. Розумієш? Беню і мене хочуть чікнути", - лунає під час розмови.
Раніше Цензор.НЕТ із посиланням на власні джерела повідомляв, що СБУ та БЕБ повідомили про підозру олігарху Дмитру Фірташу та 8 топменеджерам його компанії.
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У тебе фірташ - лише "пацан шмарклявий" порівняно з Юлією. А те, що фірташ є одним з головних (єдиний в Україні до олігархічного становлення ведмудчука) гаманців пуйла, що він володів основним рупором кремлівської пропаганди в Україні (канал "Інтер"), а також був і є одним з найбільших розповсюджувачів корупції в українській владі, то ти соромязливо мовчиш.
У тебе "термін Юлі януковоч впаяв за діло" (ну от прям так і бачу це фото: 2 великих "патріоти" України - януковоч і ТИ), а те, що сам януковоч, і сам фірташ накрали з бюджету України ДЕСЯТКИ мільярдів доларів, і НІХТО їм за це ніякого терміну не "впаював" - то це тебе не цікавить.
"Проблеми зі спиною" - так, було трохи кумедно. А підглядати за нею в ліжку та в туалеті збоку януковоча було не кумедно??? Та це ж просто справжня ганьба віті хама: спочатку посадити політичну опонентку, а потім підглядати за нею через камери. Вітя шлепер виявився не лише шапкокрадом, а ще й вуайеристом?!!
Дубай тебе обурює? То ти мабуть і мальдівському відпочинку Порошенка (єдиному за 5 років) теж обурювався. Зате коли вазелінський на посаді преЗЕдента почав відпочивати по 6 разів на рік, то ти набрав до рота зеленого лайна і причмокував від задоволення.
Клаасаянуковоча стукає тобі в голову?
швиденько обілетять зедєрмака і все буде пучком !!
Зеленського. Так, що чекати щось позитивне -- марно.
Усі олігархи України --брати по крові.
Особисто прямий агент пу - ДФ забезпечив у 2010р. президенство Януковича, а вже під домашнім арештом у Відні президенство його наступника.
Та яка ж нова "схема" від Фірташа - взяти державний газ за копійки, втюхати його домогосподарствам та підприємствам в тридорога, отримати кошти, державі заплатити 30% (хай радується та кланяється до землі господарнику-кормильцю), а залишок в 70% - собі доргенькому, та ще процентів 5 від цього хабарникам-державникам шо б не базікали зайвого...
І як же все це було непомітно, ну хоча б останні 3 роки володарювання "найвеличнішого головнокомандувача"?
та вілли в Італіі, Криму , Ізраілю та Кіпрі не чіпають ??
Ну давайте , зебобіки , захищайте потерпілого!!
Чому так довго ?
НІБИ не могли справитися з Фірташем?
- Тому що йшла підкилимна війна між "свОїми" за спадок Фірташа. Державі, народу України, той спадок Фірнаша не повернеться.
- - ОФІС ПРЕЗИДЕНТА СІДАЄ НА ПОТОКИ ФІРТАША І КОЛОМОЙСЬКОГО?
L'État c'est moi / Государство - это я - фраза , которой обозначают человека с большим самомнением, ставящего себя и свои интересы выше целого государства; авторство приписывается 16-летнему королю Франции Людовику XIV, который якобы произнёс её 13 апреля 1655 года в парламенте.
к сожалению