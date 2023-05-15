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На липневому саміті НАТО потрібне позитивне рішення щодо вступу України до Альянсу, - Зеленський

зеленський

Президент України Володимир Зеленський закликав НАТО ухвалити "позитивне політичне рішення" щодо заявки Києва на членство а Альянсі на липневому саміті у Вільнюсі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Настав час прибрати найбільшу безпекову невизначеність у Європі, тобто ухвалити позитивне політичне рішення про членство в НАТО. Це варто зробити вже на липневому саміті Альянсу", - сказав Зеленський у відеозверненні до Копенгагенського саміту демократії.

Глава держави наголосив, що це буде "вчасний сигнал".

"Сигнал, що немає навіть найменшої вірогідності, що демократія програє чи поступиться своїми цінностями у цій війні", - додав Зеленський.

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Автор: 

Зеленський (23653) членство в НАТО (1711)


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Топ коментарі
+14
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15.05.2023 12:23
+7
Це все байки із склепа... Де Баканов ?
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15.05.2023 12:23
+6
Ганьба нас жде попереду, коли усі збагнуть що мали справи зі зрадником українського народу і блазнем. Що все що він говорив в різних країнах було дурною клоунадою.
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15.05.2023 13:04
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15.05.2023 12:23 Відповісти
i ЄС..
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15.05.2023 12:34 Відповісти
Це все байки із склепа... Де Баканов ?
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15.05.2023 12:23 Відповісти
да нi якого з ненацька домомовились саа i роблять московii чи разбирають на дрова рф
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15.05.2023 12:40 Відповісти
Щось він сидить сумний і невеселий. Шмуля, шо з таблом?
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15.05.2023 12:32 Відповісти
Згадує, що він до того про НАТО говорив...
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15.05.2023 12:36 Відповісти
рибка гупi згадує вiн такий самий, як i його виборцi.
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15.05.2023 13:14 Відповісти
tZE inform @tZEinform https://twitter.com/tZEinform/status/1658037186531344385 1 ч
Шановні читачі, 21.04.2023 в Хроніці ми вже звертались до теми "вибори не на часі"
"Виступ голови ВРУ Стефанчука (більш відомому широкому загалу махінаціями з виплатою компенсацій за житло) про те що "вибори не на часі", зовсім не випадковість.
Справа в тому, що при самому початку війни Єрмак переконував Зеленського призупинити діяльність Верховної Ради, згідно положення про військовий стан і ввести пряме президентське правління з збереженням урядових структур. Ця пропозиція чітко відповідала юридичним і організаційним нормам військового часу, одночасно дозволяючи призупинити дію конституційного терміну діяльності ВР на законній підставі. Це викликало дикий спротив депутатів фракції "Слуг народу" і саме Стефанчук переконав Зеленського цього не робити. Юридичний результат цієї "помилки" Зеленського\Стефанчука дуже простий - так як ВР діє її конституційний термін збігає у відповідний строк НЕ ЗАЛЕЖНО від будь-яких рішень, крім зміни Конституції." Все решта - це " спроба зміни конституційного ладу" з усіми наслідками для учасників. Терміну давності не передбачено.
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15.05.2023 12:36 Відповісти
Порох проводив вибори, а корисні ідіоти тут розпинались що він хоче їх відмінити, ввівши військовий стан на 2 місяці в кінці 2018 року і то лише в прифронтових областях.
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15.05.2023 14:12 Відповісти
мы еще увидим, как оно будет за власть цепляться, зубами и когтями....
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15.05.2023 14:41 Відповісти
Овощя легше було усунути, чим цього. Сам він точно не піде.
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15.05.2023 17:07 Відповісти
нi, не піде..... доведеться на вилах виносити.....
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15.05.2023 18:19 Відповісти
Супер!тоді потрібно їхати і брати участь в засіданні НАТО а не здалеку вимагати!
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15.05.2023 12:36 Відповісти
Юрий Петрович, я склоняюсь к мысли про то что при зебыдле во власти НАТО будет идти навстречу нам, но только идти. Они тоже знают про яйца по 17...
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15.05.2023 12:54 Відповісти
-Пачему мы до сих пор не в НАТО?!(с)
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15.05.2023 12:41 Відповісти
тута в мене знайомі з НАТИ питають: "На куя ваш зелінський склади у Хмельницькому підірвав?"...
Шо мені відповісти?
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15.05.2023 12:52 Відповісти
Це зробив Парашенка, щоб Зеленського скомпротувати.
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15.05.2023 13:34 Відповісти
Господи, яка ганьба представляє Україну в Світі. Подивився фотки його візитів. Це повний треш і блюзнірство.
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15.05.2023 12:53 Відповісти
Ганьба нас жде попереду, коли усі збагнуть що мали справи зі зрадником українського народу і блазнем. Що все що він говорив в різних країнах було дурною клоунадою.
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15.05.2023 13:04 Відповісти
Пряма мова Арахамії: "Якщо буде підписаний такий договір (про гарантії безпеки - ред.), і будемо розуміти, що Україна максимально захищена, то наступною задачею буде внесення змін до Конституції України щодо позаблокового, нейтрального статусу.
Вони вже забули що готові були підписати в Стамбулі, ну й добре
https://www.pravda.com.ua/news/2022/04/2/7336677/
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15.05.2023 12:58 Відповісти
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15.05.2023 13:25 Відповісти
"відобразити ймовірне російське вторгнення"...?
Ну й ну...
Впорядковувач такого допису явно не є носієм української мови.
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15.05.2023 13:55 Відповісти
Яке позітівне рішення ? Зеля сам знає чого він бажає! Треба ж було щось робити для вступу в НАТО.
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15.05.2023 13:00 Відповісти
Дедалі більше по номенклатурі й кількості постачання ********* високоточного озброєння Україні, що апріорі передбачає тісну інтеграцію ЗСУ у інформаційно-розвідувальну систему США-НАТО, де-факто робить українську армію збройними силами Західного Світу.
Цей фактор також передбачає на час війни з рашистською пітьмою перетворення всієї території України на воєнний табір, як інструменту убезпечення територій країн Заходу від ударів ворожої армії.
Таким чином, процес вступу України до Північноатлантичного альянсу йде знизу, від фундаменту, а тому стає основою всієї системи безпеки на Євразійському континенті.
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15.05.2023 13:31 Відповісти
армія на подачках не є апріорі західною армією,не треба перекручувати,як тількии гряне перемога,за все доведеться платити,ото тоді посміємось про майже західну армію,на яку доведеться витрачатись по-західному.
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15.05.2023 14:26 Відповісти
Щодо перемоги:
1) пітьма висувала ультиматум НАТО, усюди твердить, що воює не з Україною, а з НАТО;
2) країни НАТО не хочуть (бояться, не вміють, напряжно etc.) воювати з пітьмою, тому виходить так, що саме Україна замість НАТО має перемагати цього смертельного ворога;
3) забезпечення України і української армії країнами НАТО всім необхідним для перемоги над пітьмою є не подачкою, а мінімальною платою не лише за можливість їм і далі продовжувати для себе мирне і комфортне життя, а взагалі - за своє подальше існування у безпечних умовах.
Тож, платять зараз і будуть й далі після перемоги платити Україні допоки існуватиме загроза рашистського реваншу.
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15.05.2023 15:17 Відповісти
просмерділо опівскою пропагандою,нагадаю що совок завалив Захід,а не ми і так захід ВМІЄ І ЗНАЄ як воювати з такими уйобками,але ще захід вміє берегти життя своїх співгромадян.
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15.05.2023 21:12 Відповісти
Совок розвалили низькі ціни на нафту, сухий закон 1985 і українські студенти в москві, які наприкінці 80-х створили горизонтальну мережу політичних груп, діючи єдиною Силою через своїх координаторів на демонтаж совіцької імперії.
Так от, саме ця Сила була єдиною, що не побоявшись кагебістського переслідування і тиску в столиці пітьми, забезпечила через своїх активістів як спостерігачів від різних громадських організацій у виборчих комісіях контроль від і до із підрахунком бюлетенів уночі під час виборів депутатом у "Верховный Совет СССР" по округу № 1 г.москва - Єльцина Б.М.
Того самого, кого трохи згодом обрали "Председателем ВС СССР", а пізніше "Президентом РСФСР".
Того, хто у 1991 році у Біловежській Пущі підписав документ, що починався такими словами: "СССР как геополитическая реальность и субъект международного права прекращает свое существование.".
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15.05.2023 23:53 Відповісти
А чому ти колишній саміт ігнорував?
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15.05.2023 13:35 Відповісти
ЕС и НАТО тактично указали ...сначала морду отстирай ..грубо говоря..убери корупцию.и проведи судебную реформу..но желание показать что для народа он стараеться...только вызывают усмешки..знает что не простят ему каденцию...предательства..
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15.05.2023 13:52 Відповісти
 
 