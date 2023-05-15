На липневому саміті НАТО потрібне позитивне рішення щодо вступу України до Альянсу, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський закликав НАТО ухвалити "позитивне політичне рішення" щодо заявки Києва на членство а Альянсі на липневому саміті у Вільнюсі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Настав час прибрати найбільшу безпекову невизначеність у Європі, тобто ухвалити позитивне політичне рішення про членство в НАТО. Це варто зробити вже на липневому саміті Альянсу", - сказав Зеленський у відеозверненні до Копенгагенського саміту демократії.

Глава держави наголосив, що це буде "вчасний сигнал".

"Сигнал, що немає навіть найменшої вірогідності, що демократія програє чи поступиться своїми цінностями у цій війні", - додав Зеленський.

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