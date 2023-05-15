На липневому саміті НАТО потрібне позитивне рішення щодо вступу України до Альянсу, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський закликав НАТО ухвалити "позитивне політичне рішення" щодо заявки Києва на членство а Альянсі на липневому саміті у Вільнюсі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
"Настав час прибрати найбільшу безпекову невизначеність у Європі, тобто ухвалити позитивне політичне рішення про членство в НАТО. Це варто зробити вже на липневому саміті Альянсу", - сказав Зеленський у відеозверненні до Копенгагенського саміту демократії.
Глава держави наголосив, що це буде "вчасний сигнал".
"Сигнал, що немає навіть найменшої вірогідності, що демократія програє чи поступиться своїми цінностями у цій війні", - додав Зеленський.
Топ коментарі
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+7 Богдан Хмельницький #556703
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+6 Владимир Сухов #378743
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Шановні читачі, 21.04.2023 в Хроніці ми вже звертались до теми "вибори не на часі"
"Виступ голови ВРУ Стефанчука (більш відомому широкому загалу махінаціями з виплатою компенсацій за житло) про те що "вибори не на часі", зовсім не випадковість.
Справа в тому, що при самому початку війни Єрмак переконував Зеленського призупинити діяльність Верховної Ради, згідно положення про військовий стан і ввести пряме президентське правління з збереженням урядових структур. Ця пропозиція чітко відповідала юридичним і організаційним нормам військового часу, одночасно дозволяючи призупинити дію конституційного терміну діяльності ВР на законній підставі. Це викликало дикий спротив депутатів фракції "Слуг народу" і саме Стефанчук переконав Зеленського цього не робити. Юридичний результат цієї "помилки" Зеленського\Стефанчука дуже простий - так як ВР діє її конституційний термін збігає у відповідний строк НЕ ЗАЛЕЖНО від будь-яких рішень, крім зміни Конституції." Все решта - це " спроба зміни конституційного ладу" з усіми наслідками для учасників. Терміну давності не передбачено.
Шо мені відповісти?
Вони вже забули що готові були підписати в Стамбулі, ну й добре
https://www.pravda.com.ua/news/2022/04/2/7336677/
Ну й ну...
Впорядковувач такого допису явно не є носієм української мови.
Цей фактор також передбачає на час війни з рашистською пітьмою перетворення всієї території України на воєнний табір, як інструменту убезпечення територій країн Заходу від ударів ворожої армії.
Таким чином, процес вступу України до Північноатлантичного альянсу йде знизу, від фундаменту, а тому стає основою всієї системи безпеки на Євразійському континенті.
1) пітьма висувала ультиматум НАТО, усюди твердить, що воює не з Україною, а з НАТО;
2) країни НАТО не хочуть (бояться, не вміють, напряжно etc.) воювати з пітьмою, тому виходить так, що саме Україна замість НАТО має перемагати цього смертельного ворога;
3) забезпечення України і української армії країнами НАТО всім необхідним для перемоги над пітьмою є не подачкою, а мінімальною платою не лише за можливість їм і далі продовжувати для себе мирне і комфортне життя, а взагалі - за своє подальше існування у безпечних умовах.
Тож, платять зараз і будуть й далі після перемоги платити Україні допоки існуватиме загроза рашистського реваншу.
Так от, саме ця Сила була єдиною, що не побоявшись кагебістського переслідування і тиску в столиці пітьми, забезпечила через своїх активістів як спостерігачів від різних громадських організацій у виборчих комісіях контроль від і до із підрахунком бюлетенів уночі під час виборів депутатом у "Верховный Совет СССР" по округу № 1 г.москва - Єльцина Б.М.
Того самого, кого трохи згодом обрали "Председателем ВС СССР", а пізніше "Президентом РСФСР".
Того, хто у 1991 році у Біловежській Пущі підписав документ, що починався такими словами: "СССР как геополитическая реальность и субъект международного права прекращает свое существование.".