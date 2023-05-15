Ніхто не змушує угорців бути частиною ЄС, - Чехію розлютили скандальні коментарі Орбана про Євросоюз і Гітлера

Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський розкритикував заяви прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який порівняв євроінтеграцію з планами Гітлера щодо європейської єдності.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Європейська правда" із повідомленням на Euractiv.

Навіть Адольф Гітлер мріяв про європейську єдність і згодом звертався до ідеї "ще тіснішого союзу", заявив Орбан у Веспремі на заході Угорщини в п'ятницю, що викликало критику з боку Чехії.

"Ніхто не змушує угорців бути частиною цієї спільноти, якщо вони відчувають дискомфорт", - заявив Ліпавський під час теледебатів на Чеському телебаченні.

Чеська єврокомісарка Вера Юрова, яка також приєдналася до дебатів, сказала, що репутація Угорщини страждає з кожною такою заявою.

На запитання модератора, чи вважає вона все ще Угорщину демократичною країною, Юрова відповіла: "Я сумніваюся, що Угорщина є демократичною країною. У мене є давні сумніви щодо цього".

Однак вона підкреслила, що, незважаючи на риторику Орбана, деякі угорські дипломати все ще відкриті до можливого компромісу з питань, що вимагають одностайного голосування на рівні ЄС - таких як санкції.

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"І є також професійні та працьовиті угорські чиновники, які ведуть з нами переговори про впровадження реформ у судовій системі або державних закупівлях", - сказала Юрова, додавши, що підхід угорських чиновників свідчить про те, що країна "відчайдушно потребує грошей".

Під час теледебатів Юрова також заявила, що деякі угорські студенти, викладачі або організації, які відвідують її в Брюсселі, "бажають зберегти ці зустрічі в таємниці" і не хочуть фотографуватися з нею, щоб "не зазнати переслідувань вдома".