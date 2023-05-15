Ніхто не змушує угорців бути частиною ЄС, - Чехію розлютили скандальні коментарі Орбана про Євросоюз і Гітлера
Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський розкритикував заяви прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який порівняв євроінтеграцію з планами Гітлера щодо європейської єдності.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Європейська правда" із повідомленням на Euractiv.
Навіть Адольф Гітлер мріяв про європейську єдність і згодом звертався до ідеї "ще тіснішого союзу", заявив Орбан у Веспремі на заході Угорщини в п'ятницю, що викликало критику з боку Чехії.
"Ніхто не змушує угорців бути частиною цієї спільноти, якщо вони відчувають дискомфорт", - заявив Ліпавський під час теледебатів на Чеському телебаченні.
Чеська єврокомісарка Вера Юрова, яка також приєдналася до дебатів, сказала, що репутація Угорщини страждає з кожною такою заявою.
На запитання модератора, чи вважає вона все ще Угорщину демократичною країною, Юрова відповіла: "Я сумніваюся, що Угорщина є демократичною країною. У мене є давні сумніви щодо цього".
Однак вона підкреслила, що, незважаючи на риторику Орбана, деякі угорські дипломати все ще відкриті до можливого компромісу з питань, що вимагають одностайного голосування на рівні ЄС - таких як санкції.
"І є також професійні та працьовиті угорські чиновники, які ведуть з нами переговори про впровадження реформ у судовій системі або державних закупівлях", - сказала Юрова, додавши, що підхід угорських чиновників свідчить про те, що країна "відчайдушно потребує грошей".
Під час теледебатів Юрова також заявила, що деякі угорські студенти, викладачі або організації, які відвідують її в Брюсселі, "бажають зберегти ці зустрічі в таємниці" і не хочуть фотографуватися з нею, щоб "не зазнати переслідувань вдома".
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Ох уж эти извечные два желания: жить без коррупции, и иметь кума чтоб в случае чего он порешал
Працювала в Чехії,поруч зі мною - мадярка з Виноградово в Карпатах,років 40...без другого верхнього зуба....жах...цигани натуральні.
Предусмотрена ли процедура принудительного исключения одного государства из ЕС?
Договор о Европейском союзе не содержит явной процедуры принудительного исключения одного государства из ЕС. Ответственность за решение о выходе из ЕС лежит исключительно на самом государстве-члене.
Однако статья 7 Договора о Европейском союзе предусматривает механизм, который может применяться в случае, если государство систематически нарушает основные ценности ЕС, такие как демократия, правовое государство и защита прав человека. Этот механизм называется "процедура по статье 7".
Процедура по статье 7 может быть запущена Европейской комиссией, Европейским парламентом или одним из государств-членов ЕС. Она включает несколько этапов, в том числе выявление систематического нарушения, диалог с нарушающим государством и принятие соответствующих рекомендаций или решений на уровне Совета Европейского союза.
Однако важно отметить, что процедура по статье 7 не предусматривает принудительного исключения государства из ЕС. В случае, если были приняты серьезные меры, вплоть до лишения голоса на Совете, государство-член всё равно остается членом ЕС. Исключение из ЕС может произойти только по собственной воле государства-члена путем применения процедуры, описанной в статье 50 Договора о Европейском союзе.
Це вже діагноз. Гроші газпрому остаточно паралізували країну і судячи по виборам багатьом це подобається бо там діє свій "єдиний марафон"
Нехай потім об'єднаються зі своїми братами Белорусію та РФ.
Когда это все создавалось - никто не думал, что будут такие вот как эти.
якби єс заморозила б всі програми по угорщині то раб х@йла по іншому б заспівав
Посмотрите - там выше подробно человек описал проблему!!!