Представник ГУР Юсов прокоментував публікацію WP про "пропозицію" Пригожина щодо Бахмуту: Спецслужби й розвідка використовують різні засоби та інструменти

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов прокоментував публікацію The Washington Post, у якій стверджувалось, що начебто ватажок вагнерівців Євген Пригожин контактував з розвідкою щодо Бахмуту.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це Юсов розповів в ефірі телемарафону.

"Я думаю, що Україна повинна, і, звичайно, спецслужби будуть і повинні обговорювати подібні речі тоді, коли це буде потрібно і відповідатиме національним інтересам України. Зрозуміло, що Україна робить усе можливе для того, щоб захищати власні національні інтереси, ефективно деокуповувати територію", - заявив Юсов.

За його словами, спецслужбами та розвідкою задля цього використовуються різні засоби й інструменти. "А що стосується окремих вкидів, я не думаю, що ми повинні з вами це коментувати", - зауважив Юсов.

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