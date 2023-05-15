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Представник ГУР Юсов прокоментував публікацію WP про "пропозицію" Пригожина щодо Бахмуту: Спецслужби й розвідка використовують різні засоби та інструменти

юсов

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов прокоментував публікацію The Washington Post, у якій стверджувалось, що начебто ватажок вагнерівців Євген Пригожин контактував з розвідкою щодо Бахмуту.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це Юсов розповів в ефірі телемарафону.

"Я думаю, що Україна повинна, і, звичайно, спецслужби будуть і повинні обговорювати подібні речі тоді, коли це буде потрібно і відповідатиме національним інтересам України. Зрозуміло, що Україна робить усе можливе для того, щоб захищати власні національні інтереси, ефективно деокуповувати територію", - заявив Юсов.

За його словами, спецслужбами та розвідкою задля цього використовуються різні засоби й інструменти. "А що стосується окремих вкидів, я не думаю, що ми повинні з вами це коментувати", - зауважив Юсов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Витік секретних документів Пентагону: Пригожин пропонував Україні здати позиції військ РФ в обмін на відведення підрозділів ЗСУ з Бахмуту, - Washington Post

Автор: 

розвідка (3854) Бахмут (1559) Пригожин Євген (522)


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з ворогом можна обговорювати лише одне питання - його капітуляцію.

якби наші повелися та здали Бахмут то рахунок був би 0*2 на користь ворога бо і місто б здали і отримали фальшиву інформацію.

копія іловайського, де нас уперше обдурили на полі бою.
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15.05.2023 14:00 Відповісти
КГБ-істи понад 50 років розробляли методички психологічної війни та ідеологічної диверсії проти Заходу,але Союз розпався.Потім усі ці методички вони використали проти України.Наберіть в гуглі Юрія Безменова і все стане ясно,або подивіться коротке відео https://youtu.be/H2jnDkX4uDg
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15.05.2023 14:35 Відповісти
Цей витік якраз на користь. Шашні з поваренком х.... мають давню історію. А справою Червінського якраз хочуть прикрити свій зад.
В серпні 1942 року у звязку з проривом вермахту до Сталінграду Сталін вирішив провести переговори з Гітлером. Зондували через болгарського посла Стаменова (Болгарія до 1944 року була союзником Німеччини ) Але посол відмовився. В 1953 році Берію серед іншого судили саме за цей факт зрадництва. Судоплатов, який вів "консультації" із Стаменовим, відскочив, бо симулював психзахворювання і проскочив розстріл а отримав тільки 15 у 1956 році. Впевнений, що ініціатором переговорів із Женькою поваром був дует.
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15.05.2023 15:03 Відповісти
Хусейн Джамбетов, доверенный помощник Закаева, воевавший в составе группы закаевцев в Украине (ОБОН), которую патронирует глава ГУР Буданов, неожиданно объявился в оккупированной Чечне https://www.youtube.com/watch?v=C7d5puT5eQc ВИДЕО . Он записал видео, в котором утверждает, что приехал в Чечню к Кадырову добровольно, «чтобы прояснить обстановку дома» и затем, если «все хорошо», то он будет говорить об этом «всему миру» и призывать всех вернуться в Чечню.
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15.05.2023 15:23 Відповісти
 
 