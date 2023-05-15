Представник ГУР Юсов прокоментував публікацію WP про "пропозицію" Пригожина щодо Бахмуту: Спецслужби й розвідка використовують різні засоби та інструменти
Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов прокоментував публікацію The Washington Post, у якій стверджувалось, що начебто ватажок вагнерівців Євген Пригожин контактував з розвідкою щодо Бахмуту.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це Юсов розповів в ефірі телемарафону.
"Я думаю, що Україна повинна, і, звичайно, спецслужби будуть і повинні обговорювати подібні речі тоді, коли це буде потрібно і відповідатиме національним інтересам України. Зрозуміло, що Україна робить усе можливе для того, щоб захищати власні національні інтереси, ефективно деокуповувати територію", - заявив Юсов.
За його словами, спецслужбами та розвідкою задля цього використовуються різні засоби й інструменти. "А що стосується окремих вкидів, я не думаю, що ми повинні з вами це коментувати", - зауважив Юсов.
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якби наші повелися та здали Бахмут то рахунок був би 0*2 на користь ворога бо і місто б здали і отримали фальшиву інформацію.
копія іловайського, де нас уперше обдурили на полі бою.
В серпні 1942 року у звязку з проривом вермахту до Сталінграду Сталін вирішив провести переговори з Гітлером. Зондували через болгарського посла Стаменова (Болгарія до 1944 року була союзником Німеччини ) Але посол відмовився. В 1953 році Берію серед іншого судили саме за цей факт зрадництва. Судоплатов, який вів "консультації" із Стаменовим, відскочив, бо симулював психзахворювання і проскочив розстріл а отримав тільки 15 у 1956 році. Впевнений, що ініціатором переговорів із Женькою поваром був дует.