Захисники України щодня знищують від 5 до 7 легкомоторних катерів ворога на Херсонщині, - ОК "Південь"

На тимчасово захопленій території Херсонської області ЗСУ щоденно знищують до семи легкомоторних катерів та човнів ворога.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомила керівник об’єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Протягом кількох тижнів вони (загарбники. - Ред.) проводили подворові обходи, збирали ці катери. Це пов’язано саме з тим, що наша контрбатарейна робота досить результативна. Фактично кожного дня ми знищуємо від 5 до 7 легкомоторних катерів, човнів, з яких вони намагаються зімітувати свій річковий флот. Але ці катери потрібні для того, щоб маневрувати між островами, ...вони намагаються обійти свої ж заміновані площі", - зазначила Гуменюк.

За її словами, російські війська, мінуючи узбережжя, не очікували, що вода так підніметься, і їм доведеться знову туди повертатися, а тепер це можливо лише тільки по воді.

"Вони намагаються вишукувати надводний спосіб", - сказала Гуменюк.

Водночас за її словами, місцеві мешканці пошкоджують своє майно, аби воно не дісталось ворогу.

"Місцеві мешканці дуже винахідливі і реагують на це дуже швидко. Вони навмисно шкодять свої човни, щоб вони не були у пригоді окупантам. Якщо їм (окупантам. – Ред.) і знадобляться човни, то лише для того, щоб перепливти на правий берег і здатися в полон", - заявила речниця.

Крім того, Гуменюк розповіла, що за допомогою безпілотників ворог останнім часом намагається тероризувати не тільки прибережну зону, а й населені пункти, розташовані вглиб території. Вона закликала громадян не нехтувати сигналами повітряної тривоги.