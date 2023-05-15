Дніпро та Кривий Ріг - у лідерах із закупівлі дронів для ЗСУ через Prozorro, - "Наші Гроші"

Від початку повномасштабного вторгнення місто Дніпро закупило і передало на фронт дронів на 122 млн грн, це найвищий результат по Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі видання "Наші гроші".

Журналісти проаналізували здійснені від початку вторгнення у "Прозорро" закупівлі літальних апаратів по коду 34710000-7 (якщо якийсь замовник обрав інший код, то у цю вибірку не потрапив).

"Воїни купують саме ті безпілотники, які міністр оборони Резніков вважає непотрібними і називає "весільними дронами". Мовляв, ними тільки весілля знімати. Виявилось, що різні замовники – мерії міст, сільради, держпідприємства, військові частини – дві третини закупівель присвятили саме "весільним дронам", які і бережуть життя наших воїнів на фронті", - йдеться в матеріалі.

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Так, від початку вторгнення у "Прозорро" оприлюднені дані про чотири сотні закупівель понад 2000 дронів на загальну суму 554 млн грн. Закупівлі дронів почали наростати з осені і темп продовжує прискорюватись.

"Всього закупівлі дронів зробили дві сотні замовників. Найбільші закупівлі розміром понад 100 мільйонів провели мерії Дніпра і Кривого Рогу, які на двох закупили 40% безпілотників у грошовому вимірі. Комунальне підприємство "Інфо-Рада-Дніпро" закупило здебільшого квадрокоптерів "Mavic" різних модифікацій на 122 млн грн (тут, тут) та EVO II. Виконком Кривого Рогу обирав безпілотники "Лелека-100" (тут і тут), Mavic (закупівля з цінами на окремі складові – акумулятори, зарядки тощо), "Matrice" (і тут), "Фурія", - зазначає видання.

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Мер Дніпра Борис Філатов у Facebook зазначив, що місто продовжить закупівлі для ЗСУ.

"Фактично, від початку повномасштабного вторгнення рф ми та Кривий Ріг придбали 40 % всіх дронів, що були доступні на ринку. І далі буде. Дякую професійним журналістам, які слідкують за закупівлями. І величезна подяка нашим землякам, усім платникам податків, чиї кошти йдуть на придбання необхідного для українських оборонців", - зазначив очільник міста.

За даними журналістів, серед військових частин послугами "Прозорро" для придбання квадрокоптерів скористались більше десяти військових частин. Вони купували квадрокоптери DJI.

"Серед державних компаній у десятку лідерів ввійшла "Укртранснафта" з закупівлями безпілотників VTOL Zeus на 26 млн грн. Але наголошуємо – це лише дані публічних закупівель у "Прозорро". Компанії можуть купувати товари для військових та жертвувати гроші відповідним фондам на ці закупівлі, не звітуючи про це у "Прозорро"", - підсумували у матеріалі.

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