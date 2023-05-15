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Велика Британія буде ключовою частиною коаліції з підтримки Повітряних сил України, - Сунак

сунак

Велика Британія буде ключовою частиною коаліції партнерів, яка надає підтримку у розбудові Повітряних сил України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив прем'єр Ріші Сунак.

"Ми будемо ключовою частиною коаліції партнерів, яка надає таку підтримку Володимирові (Зеленському. - Ред.) та Україні. Непроста справа розбудувати спроможності Повітряних сил. Сюди входить не лише передача літаків, але й навчання пілотів і супровідна логістика, у чому Велика Британія може відігравати велику роль", - зазначив глава уряду Великої Британії.

Сунак зазначив, що обговорив із Зеленським тренування українських пілотів, яке "почнеться відносно скоро".

Премʼєр також наголосив, що й інші країни будуть долучені до створення авіаційної коаліції для України, і він обговорить це з іншими лідерами пізніше на цьому тижні.

"Ми дуже зацікавлені в розбудові коаліції країн, які надають Володимиру і його народу авіаційну підтримку, якої вони потребують", - підсумував Сунак.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Велика Британія влітку розпочне початковий етап навчань українських пілотів на F-16.

Також дивіться: Зеленський прибув до Великої Британії та зустрівся із Сунаком. ВІДЕО+ФОТО

Автор: 

Велика Британія (5535) Сунак Ріші (183)


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Топ коментарі
+17
Гарний хлопець цей Сунак. Людина з високим IQ та мораллю. Пока Штати чешуть свої за 17грн, Британія перехоплює ініціативу і дає москалям просратись.
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15.05.2023 14:36
+13
Предлагаю британцям віддати Крим під Військову базу у цілях безпеки регіону ( як на Кипре ) і зробити у Криму офшор
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15.05.2023 14:30
+10
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15.05.2023 14:28
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15.05.2023 14:28 Відповісти
Предлагаю британцям віддати Крим під Військову базу у цілях безпеки регіону ( як на Кипре ) і зробити у Криму офшор
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15.05.2023 14:30 Відповісти
Тим більше що британці якось вже приземлили там монголоїдів!!!!!!!
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15.05.2023 14:33 Відповісти
Коли будемо у НАТО, а ми там безперечно будемо,самі зробимо у Криму військову базу)
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15.05.2023 14:37 Відповісти
Навіщо створювати лисапед ? У британців е досвід військових баз на Кипре на Гибралтаре . Там зроблени офшорі зони. Нехай вони і в Криму збудують.

а то я уявляю як уряд України буде барахтатись в ціей проблеме і які будуть корупційні скандали
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15.05.2023 14:47 Відповісти
коррупція ще більша небезпека ніж московія і воювати з нею років 30 мінимум.
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15.05.2023 15:15 Відповісти
Ну не весь Крым, а например только ватастополь с окрестностями. Как на Кипре или Гибралтаре.
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15.05.2023 15:17 Відповісти
Теж варіант . НО КРИМ ЗРОБИТИ ОФШОРОМ , це виришить одразу питання фінансування туристичний галузі і будуть там отелі як на Кипре
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15.05.2023 15:37 Відповісти
Да, да. Если бы не Зеленый и Дермак, никто бы нам самолеты не дал бы. Шучу.
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15.05.2023 19:12 Відповісти
Ясно одне, наші пілоти вже проходять курс на їхніх літаках, це не мої слова це кажуть посадовці з різних країн!!!! Але офіційно цього ще немає, ну і добре!!!! Слава Україні!!!! ЗСУ найкращі!!!!!
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15.05.2023 14:31 Відповісти
Гарний хлопець цей Сунак. Людина з високим IQ та мораллю. Пока Штати чешуть свої за 17грн, Британія перехоплює ініціативу і дає москалям просратись.
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15.05.2023 14:36 Відповісти
Трохи засмаглий, але козак.
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15.05.2023 23:15 Відповісти
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16.05.2023 00:00 Відповісти
Думав, що Сунак як індус, буде шкодити. Але продовжує лінію Бориса Джонсона разом з Уолессом.
Коротко. Перед початком 2 війни, англосакси оголосили про допомогу Польщі шляхом укладення договору. Герман Герінг посміявся з такої ініціативи бритів. На що Гітлер йому відповів - Герінг, ти неправий, коли брити підписали договір-вони його будуть завжди дотримуватись, в цьому сила їх дипломатії.
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15.05.2023 15:13 Відповісти
РІШІ Сунак мае якісну британську освіту , як і ДЖОНСОН . А в Україні политикі ледве Трускавецьк закінчили 🤣🤣🤣
коли в Україні будуть обирати освічених і патріотичних?
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15.05.2023 15:41 Відповісти
Освіта понад усе. В Україні немає такого рівня освіти как у Британії, нажаль.
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15.05.2023 17:00 Відповісти
В Україні немає такого рівня бажання отримувати освiту, як у Британii.

I це не лишено здорового глузду: навiщо менi $башити 5 рокiв у ВНЗi, потiм декiлька рокiв секретарем-стажором десь у представництвi, коли виявляться що для роботи в посольствi достатньо пройти курси мiн`...ueto de solitares ?
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15.05.2023 20:41 Відповісти
Будем рвать джоппы рашыстом на британских флаг!!!
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15.05.2023 16:00 Відповісти
Треба було премєру запитати про полковника Червінського.
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15.05.2023 16:22 Відповісти
Bсі три основні британські партії підтримують Україну. Кейр Стармер, чия Лейбористська партія щойно здобула впевнену перемогу на місцевих виборах, підтримує Київ так само ревно, як і уряд торі. А ліберал-демократи, які також напрочуд сильно проявили себе на цих виборах, ще наполегливіше вимагають передачі військових ресурсів українським силам.

Перспектива того, що Путін відновить свої ядерні погрози на тлі українського контрнаступу, турбує Велику Британію так само, як і США. Сам Клеверлі дав це зрозуміти. Однак Велика Британія не утрималася від подальших поставок зброї.
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15.05.2023 18:52 Відповісти
Сомнительно: у ВВС Великобритании на вооружении основным является "Тайфун", а это не тот самолет, который Украина может получить: у Еврофайтера проблема с выпуском самолетов (они текущие заказы выполнить своевременно не в состоянии), и еще большая с запасными частями (там вообще очередь на несколько лет вперед).
Может он имел в виду, что предоставят аэродромные и иные мощности для обучения и деньги на это?
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15.05.2023 21:09 Відповісти
Влітку цього року(2023) Велика Британія розпочне початковий етап підготовки українських військових для бойових дій на винищувачах західного типу, зокрема F-16.
«Ми адаптуємо програму, яку використовують британські пілоти, щоб надати українцям навички пілотування на інших типах літаків. Ця підготовка відбувається пліч-о-пліч із зусиллями Великої Британії, спрямованими на співпрацю з іншими країнами щодо надання Україні винищувачів F16, на які вона дала запит», - сказав глава британського уряду.
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15.05.2023 21:40 Відповісти
Уважаю Британию. У них совсем другая политическая школа и в отличие от шлюховатой Европы британцы бескомпромиссны в отношение кацапского зла. Понимают, что пора в эту фашистскую клоаку осиновый кол вбить. Без компромиссов и непонятных дёрганий. Порядочная страна на редкость.
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15.05.2023 21:51 Відповісти
+
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16.05.2023 00:03 Відповісти
 
 