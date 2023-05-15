Велика Британія буде ключовою частиною коаліції з підтримки Повітряних сил України, - Сунак
Велика Британія буде ключовою частиною коаліції партнерів, яка надає підтримку у розбудові Повітряних сил України.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив прем'єр Ріші Сунак.
"Ми будемо ключовою частиною коаліції партнерів, яка надає таку підтримку Володимирові (Зеленському. - Ред.) та Україні. Непроста справа розбудувати спроможності Повітряних сил. Сюди входить не лише передача літаків, але й навчання пілотів і супровідна логістика, у чому Велика Британія може відігравати велику роль", - зазначив глава уряду Великої Британії.
Сунак зазначив, що обговорив із Зеленським тренування українських пілотів, яке "почнеться відносно скоро".
Премʼєр також наголосив, що й інші країни будуть долучені до створення авіаційної коаліції для України, і він обговорить це з іншими лідерами пізніше на цьому тижні.
"Ми дуже зацікавлені в розбудові коаліції країн, які надають Володимиру і його народу авіаційну підтримку, якої вони потребують", - підсумував Сунак.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Велика Британія влітку розпочне початковий етап навчань українських пілотів на F-16.
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Коротко. Перед початком 2 війни, англосакси оголосили про допомогу Польщі шляхом укладення договору. Герман Герінг посміявся з такої ініціативи бритів. На що Гітлер йому відповів - Герінг, ти неправий, коли брити підписали договір-вони його будуть завжди дотримуватись, в цьому сила їх дипломатії.
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