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Новини Війна
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У центрі Луганська прогримів вибух. Терорист Пасічник каже про підрив, - РосЗМІ

луганськ

Вдень 15 травня у центрі окупованого Луганська прогримів вибух.

Про це повідомляє російська пропагандистська агенція новин РИА-Новости, інформує Цензор.НЕТ.

"Пасічник повідомив, що вибух у Луганську стався у самому центрі міста, за попередніми даними, це був підрив, є постраждалі", - йдеться у повідомленні. 

Більше інформації та жодних офіційних даних щодо вибуху у центрі Луганська наразі немає.

Також читайте: Зранку в Луганську прильоти в районі військового училища, горить казарма: окупанти повідомляють про ракетний удар. ВІДЕО+ФОТО

Згодом російські ЗМІ уточнили, що вибух у центрі Луганська стався у барбершопі, неподалік від будівлі пропагандистського ТБ.

Автор: 

вибух (4433) Луганськ (575) Пасічник (37)


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Топ коментарі
+22
Ай, ай ай...
Так восемь лет же дамбили бимбас!
Не привыкли?
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15.05.2023 14:26
+19
Це - справа рук Плотницького. Помста Пасічнику.
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15.05.2023 14:28
+18
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15.05.2023 14:27
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Ай, ай ай...
Так восемь лет же дамбили бимбас!
Не привыкли?
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15.05.2023 14:26 Відповісти
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15.05.2023 14:27 Відповісти
це не підрив - це бавовна !!!
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15.05.2023 14:27 Відповісти
Це - справа рук Плотницького. Помста Пасічнику.
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15.05.2023 14:28 Відповісти
Контр розветка супер!
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15.05.2023 14:28 Відповісти
ДНР шаліт. Нє іначє.
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15.05.2023 14:30 Відповісти
надеюсь, еще одному колаборанту оторвало жопу.
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15.05.2023 14:34 Відповісти
Пишуть, якомусь корнєту частково розірвало дупу. Але, падлюка, вижило.
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15.05.2023 15:37 Відповісти
ну, у мене зараз нема доступу да кацапських тєлєг, та й не дуже і хотілося - цього зоопарку і так вистачає. Тому подробиць свіжих знати не можу.
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15.05.2023 15:55 Відповісти
вже по новинам сказали, що дійсно якомусь корнету відірвало чи то кларнет, чи то тромбон.
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15.05.2023 16:15 Відповісти
лугантот табличку назви міста б поміняв, але не знайшли трафарет з літерою "ц"...
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15.05.2023 14:39 Відповісти
Підрив пасічника?
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15.05.2023 14:56 Відповісти
на жаль ні, раз ця істота доповідає про підрив, то явно його ще не підірвало.
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15.05.2023 15:13 Відповісти
Лоханськ, даунецьк повинні бути опущені до рівня хутора. Або взагалі стерті з карти.
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15.05.2023 15:17 Відповісти
👍👍👍
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15.05.2023 15:57 Відповісти
...и этому яйцы оторвало.... тивай мать гдеж мокши сток органов то возьмут ???
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15.05.2023 18:43 Відповісти
Мочат людей пригожина.
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15.05.2023 20:18 Відповісти
 
 