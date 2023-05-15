У центрі Луганська прогримів вибух. Терорист Пасічник каже про підрив, - РосЗМІ
Вдень 15 травня у центрі окупованого Луганська прогримів вибух.
Про це повідомляє російська пропагандистська агенція новин РИА-Новости, інформує Цензор.НЕТ.
"Пасічник повідомив, що вибух у Луганську стався у самому центрі міста, за попередніми даними, це був підрив, є постраждалі", - йдеться у повідомленні.
Більше інформації та жодних офіційних даних щодо вибуху у центрі Луганська наразі немає.
Згодом російські ЗМІ уточнили, що вибух у центрі Луганська стався у барбершопі, неподалік від будівлі пропагандистського ТБ.
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