На Тернопільщині знешкодять російську ракету Х-55, яка не вибухнула під час обстрілу 13 травня, - ОВА

15 травня у Тернопільській області будуть знешкоджувати одну з російських ракет.

Про це повідомили на брифінгу в Тернопільській ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

Ракету типу Х-55 росіяни випустили під час другого обстрілу Тернопільщини 13 травня. Вона впала за межами обласного центру і не розірвалася.

Нагадаємо, у суботу, 13 травня, та вранці у неділю, 14 травня, росіяни атакували Тернопіль та передмістя. Були прильоти у складські приміщення, пошкодженні також цивільні будинки. Внаслідок ракетного удару згорів склад з гуманітарною допомогою.

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