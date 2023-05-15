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Новини Агресія Росії проти України
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На Тернопільщині знешкодять російську ракету Х-55, яка не вибухнула під час обстрілу 13 травня, - ОВА

ракета,х-55

15 травня у Тернопільській області будуть знешкоджувати одну з російських ракет.

Про це повідомили на брифінгу в Тернопільській ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

Ракету типу Х-55  росіяни випустили під час другого обстрілу Тернопільщини 13 травня. Вона впала за межами обласного центру і не розірвалася.

Нагадаємо, у суботу, 13 травня, та вранці у неділю, 14 травня, росіяни атакували Тернопіль та передмістя. Були прильоти у складські приміщення, пошкодженні також цивільні будинки.  Внаслідок ракетного удару згорів склад з гуманітарною допомогою. 

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ракети (4000) Тернопіль (401) Тернопільська область (585)


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А як х-55 може вибухнути, окрім залишків гасу, який там лишився і при падінні мабуть точно вигорить? Вони ж тільки під ядерну бойову частину зроблені, чи під муляж ядерної бч. І їх рашисти використовують як хибні цілі відповідно.
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15.05.2023 15:31 Відповісти
Якщо це Х55, то виникає питання, як ці ракети пролетіли всю територію України?
Це ж не калібри, які через Молдову летять.
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15.05.2023 15:50 Відповісти
 
 