Говорити про вступ України до НАТО немає сенсу, поки вона не переможе у війні, - Столтенберг
Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна може вступити до НАТО тільки тоді, коли переможе у війні проти РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.
За його словами, на саміті Альянсу в липні союзники по НАТО, глави держав та урядів надішлють "дуже чітке повідомлення про підтримку України, і це буде проявлятися різними способами".
"Коли справа доходить до членства. Я очікую, що союзники по НАТО скажуть, що Україна стане членом альянсу. Про це було сказано кілька разів. Україна має право обирати свій шлях. Не Москва вирішує, що може зробити Україна, а Україна. І саме союзники по НАТО вирішують питання про членство... і, звісно, двері НАТО залишаються відкритими", - сказав він.
"Я також твердо вірю, що всі союзники скажуть, що, звичайно, найактуальнішим завданням зараз є забезпечення перемоги України. Тому що тільки якщо Україна переможе як суверенна незалежна держава в Європі, є сенс обговорювати, коли і як Україна може стати членом альянсу", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
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Шольц сказав: Україна запрошується до НАТО. Все.
Вступ до НАТО насамперед залежить від нас - реформи, корупція, судді, стандарти в ЗСУ і так далі.
Будемо в НАТО, але дя цього потрібно владі виконати багато роботи. Самі відосики і заклики не допоможуть.
Мы воюем только при поддержке нато и только. Не будь их поставок вооружения, россияне взяли бы всю Украину. Сегодня нас нато поддерживает, а завтра? Посмотрев на ипучую венгрию,я не так уверен уже. Или станет в Сша президентом опять на второй срок рыжее потлатое чучело.... Даже если мы выбьем рашку до границ 2022 года, они будут пулять ракетами, баражирующим фабами, не дадут экспортировать товары морем. Это деградация, причем полная. Мне уже под 50, как-то уже пофиг, а вот молодых очень жалко. Втянули евреи страну в полную и беспросветную ж...
Знаете чому Украiну весь час годували завтраками та ПДЧ, а Швецiю i Фiнляндiю зразу ж взяли ? Тому що цi краiночки заможнi, вони можуть собi дозволити купувати зброю, до того ж iз стабiльною полiтичною ситуацiею та мудрим далекоглядним народом.
Колись був шанс завдяки географiчному розташуванню, але тепер цi мiсця зайнятi Польщею, Прибалтикою, Румунiею та Словенiею.
А цi балачки - це просто як балачки донжуана з сирiткою: так так кохана, все буде, але потiм, пiдрости, зачiску змiни, груди перероби, та й взагалi я вже одружений, але ти роздягайся, роздягайся.
Якби в нас були досвiдченi дипломати, а не сексологинi - вони б правильно переклали цей столтенбергiйський вислiв =)
Треба рішення про приєднання до НАТО на перший день після виходу на міжнародно визнаний кордон. От і все.
Але нам потрібно реально сприймати речі.
Ми можемо скільки завгодно кричати "нам не потрібно НАТО", але без колективного договору безпеки ми будемо повсяк час під загрозою
Але для цього треба стати там бажаними, i шлях тут наразi лише один - стати багатшими. Скiльки iснуе суспiльство - стiльки чистi, охайнi та багатi, були бiльш жаданими гостями\союзниками, анiж бiднi немитi дикуни.
От як скандинави - тiльки пiскнули - зразу велком. Чому так ? Да тому що провiднi краiни НАТО, а за сувмicництвом й виробники зброi - зразу зрозумiли що профiт детектед.
Но дело не в послевоенности, а в том что нашему этносу свойственно не работать над экономикой. Часть будет опять красть (если уж во время войны крадут), часть будет с упоением искать внутренних врагов или придумывать новых, часть не желающих жить в этом шапито - таки уедут, при том уедут самые способные которых следовало бы оставить ради поднятия экономики.
Выжатые лимоны никому не нужны. Этот факт нужно всегда держать в уме.
беремо і друкуємо союзницьку військову угоду у кількости членів НАТО і прописуємо там пункт що ця угода вступає в дію наступного дня як Україна вийде на свої кордони 91 року.
скільки натівських держав її підпишуть?
ото і відповідь скільки у нас союзників та скільки нас хочуть в НАТО бачити.
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до речі, не по темі - вислів КОРДОНИ 91 РОКУ трохи некоректний бо з 91 року ми втратили 1)керченську протоку 2)шельф біля острова зміїний 3)подаровані молдаванам територію.
Для мене вступ у НАТО в нинішьному стані смердить заморозкою конфлікту і здачею окупованих територій кацапам. Прошу мені навести контраргументи.
разрешить международные споры с их участием мирными средствами;
разрешить этнические, территориальные и политические конфликты в соответствии с принципами ОБСЕ;
продемонстрировать приверженность правам человека и власти закона;
организовать необходимый демократический и гражданский контроль над вооружёнными силами;
предоставлять информацию о состоянии экономики и бюджета страны;
вносить необходимый организационный, экономический и военный вклад в работу НАТО, в том числе путём участия в миссиях НАТО;
отменить обязательную армию.
А у нас не то что территориальные и политические конфликты, а война. Вот поэтому и вступление в НАТО возможно только после нашей победы.
Розжиріли одним словом.
Війна показала, всі негативи країн НАТО.
Пиня б й на Украiну не напав, знай вiн що буде далi. Але вiн же гадав що тут будет парад на його честь.
Россия не нападала на Грузию. Если вы имеете в виду войну 2008 года, то начался он с обстрела грузинскими ВС из РСЗО.
В обеих случаях 5-я статья устава не работает - она про оборону, а не про агрессию.
Питання риторичне.
Але вже зараз зрозуміло, що допоки зі сторони рашистської пітьми існуватиме воєнна загроза, то Україні не вдастся вступити у блок НАТО, бо країни-учасники боятимуться через це неминучої тоді війни з пітьмою.
Захистити себе Україна зможе лише отримавши де-факто на озброєння ядерну зброю.
Це можна буде зробити в результаті "спеціальної воєнної операції" на території пітьми із захоплення і заволодіння частиною її ядерних зарядів і їх носіїв.
Тільки зараз, а не тоді, коли знову постане питання про вступ України до альянсу.
Бо завжди можна сказати, мовляв, це ще не перемога.
Сумно спостерігати за цим збіговиськом боягузів під назвою НАТО.
Сидять за спиною США.
Это не война, а АТО. Никакому вступлению в НАТО не мешает. Территориальных споров у нас нету. Все по закону на признанных международным сообществом землях Украины. Мы не претендуем на помойку типа Белгорода или Ростова, хотя прекрасно знаем про геноцид украинских казаков и уничтожение культурной нации вплоть до Кубани.
А НАТО и остальным в первую очередь следует признать нелегитимность ***** в проруби как президента (что есть факт, это нарушение кацапской конституции), признать его террористом и задушить экономическим эмбарго, настоящим эмбарго, а не показушной фигней, увеличив объем продаж товаров даже полувоенного назначения в Узбекистан, Армению, Казахстан и другие страны на 50-100% сверху, то есть понятно, куда все это отправляется. И это все делается по закону, не нужно изобретать колесо заново. А война и победа в ней - это безоговорочная капитуляция ядерной державы с вводом наших войск на Москву. Мы не ставим такой цели и не ставили, наша цель очистить нашу страну от террористической заразы. А русня пускай на своем оркостане хоть вся передохнет. Вполне возможно, что руснявые наташки и ваньки очень скоро будут жопой работать у кадыровцев и быть по статусу примерно как овца, ну может как собака в лучшем случае.
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надо добавлять - "с коррупцией ".
Думаю це питання наразі закрито.
Разом із ним закрито тему на якій українська влада тільки те й робить, що піариться та маніпулює
Ніколи.
І ці скоти, навіть не соромлячись, відкрито говорили і продовжують говорити, що на українців та їхні життя їм глибоко начхати.
Вони купили раніше і в 2022 (стараннями деменційного "гегемона") намагалися знову купити своє сите існування ціною України.