Говорити про вступ України до НАТО немає сенсу, поки вона не переможе у війні, - Столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна може вступити до НАТО тільки тоді, коли переможе у війні проти РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

За його словами, на саміті Альянсу в липні союзники по НАТО, глави держав та урядів надішлють "дуже чітке повідомлення про підтримку України, і це буде проявлятися різними способами".

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"Коли справа доходить до членства. Я очікую, що союзники по НАТО скажуть, що Україна стане членом альянсу. Про це було сказано кілька разів. Україна має право обирати свій шлях. Не Москва вирішує, що може зробити Україна, а Україна. І саме союзники по НАТО вирішують питання про членство... і, звісно, ​​двері НАТО залишаються відкритими", - сказав він.

"Я також твердо вірю, що всі союзники скажуть, що, звичайно, найактуальнішим завданням зараз є забезпечення перемоги України. Тому що тільки якщо Україна переможе як суверенна незалежна держава в Європі, є сенс обговорювати, коли і як Україна може стати членом альянсу", - додав він.

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