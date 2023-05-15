УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5042 відвідувача онлайн
Новини Війна
3 586 69

Говорити про вступ України до НАТО немає сенсу, поки вона не переможе у війні, - Столтенберг

столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна може вступити до НАТО тільки тоді, коли переможе у війні проти РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

За його словами, на саміті Альянсу в липні союзники по НАТО, глави держав та урядів надішлють "дуже чітке повідомлення про підтримку України, і це буде проявлятися різними способами".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двері в НАТО для України відчинені, проте коли вона зможе у них увійти, поки що невідомо, - Столтенберг

"Коли справа доходить до членства. Я очікую, що союзники по НАТО скажуть, що Україна стане членом альянсу. Про це було сказано кілька разів. Україна має право обирати свій шлях. Не Москва вирішує, що може зробити Україна, а Україна. І саме союзники по НАТО вирішують питання про членство... і, звісно, ​​двері НАТО залишаються відкритими", - сказав він.

"Я також твердо вірю, що всі союзники скажуть, що, звичайно, найактуальнішим завданням зараз є забезпечення перемоги України. Тому що тільки якщо Україна переможе як суверенна незалежна держава в Європі, є сенс обговорювати, коли і як Україна може стати членом альянсу", - додав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна зможе стати членом НАТО, але після завершення війни, - прем’єрка Естонії Каллас

Автор: 

членство в НАТО (1711) Столтенберг Єнс (1595)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+12
Пообіцяти не значить одружитися.
Вступ до НАТО насамперед залежить від нас - реформи, корупція, судді, стандарти в ЗСУ і так далі.
показати весь коментар
15.05.2023 15:18
+11
Коли Україна переможе Московію , НАТО може бути запрошене до Териториальної оборони, воно не дотягує по показникам ефективності до ЗСУ, або як зараз залишиться в якості тилового постачальника зброї та ***********.
показати весь коментар
15.05.2023 15:28
+8
Як ви собі це уявляєте, коментатори? Це просто питання, поясніть. Може я чогось не розумію. В яких кордонах буде відповідальність НАТО? Якщо в повних кордонах України, НАТО повинно одразу вступити у війну з рашкою, включаючи свою авіацію, флот, військових і тд. Якщо в кордонах, визначених нинішньою лінією розмежування фронту, то як це по вашому виглядатиме? Дагаваріца з рашкою пасрєдінє? Який статус буде у територій, що окуповані? Що буде відбуватись, якщо кацапи захоплять нові території? Що буде відбуватись, якщо ми звільнемо нові території?

Для мене вступ у НАТО в нинішьному стані смердить заморозкою конфлікту і здачею окупованих територій кацапам. Прошу мені навести контраргументи.
показати весь коментар
15.05.2023 15:24
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Заткни пельку, ідіот.
Шольц сказав: Україна запрошується до НАТО. Все.
показати весь коментар
15.05.2023 15:10 Відповісти
Пообіцяти не значить одружитися.
Вступ до НАТО насамперед залежить від нас - реформи, корупція, судді, стандарти в ЗСУ і так далі.
показати весь коментар
15.05.2023 15:18 Відповісти
Все ви правильно кажете,Але!,з поглядом на сітуацію,це виглядає -- загрибати жар,чужими руками!,(,бо у перемозі України,зацікавленв -ВСІ!,,,тільки ось у нашому випадку,це вибачьте не"руки", це життя,,Життя,найкращих Українців,,,і оцей Єнс Столтенберг,(,,як усі там!,--повинні!!!,Це розуміти,та враховувати,,бо це саме ЗСУ воює з потворами,які кошмарять весь світ!,(,
показати весь коментар
15.05.2023 15:49 Відповісти
Я рахую (тоді немає «враження»), що Україна насамперед захищає всій суверенітет і незалежність. І впевнений що НАТО (країни НАТО) не покладається на нас у питанні свого захисту. Так, основні цілі у нас співпадають, тому маємо підтримку.
Будемо в НАТО, але дя цього потрібно владі виконати багато роботи. Самі відосики і заклики не допоможуть.
показати весь коментар
15.05.2023 16:49 Відповісти
Коли Україна переможе Московію , НАТО може бути запрошене до Териториальної оборони, воно не дотягує по показникам ефективності до ЗСУ, або як зараз залишиться в якості тилового постачальника зброї та ***********.
показати весь коментар
15.05.2023 15:28 Відповісти
Йди в дупу,козел.
показати весь коментар
15.05.2023 15:12 Відповісти
От же, 3.14дар.
показати весь коментар
15.05.2023 15:12 Відповісти
А зачем Украине Нато если мы победим рашку? Все прекрасно понимают, что если рашка нападет на прибалтику или Польшу, то помощь будет только такая, какая идет Украине. То есть техника, боеприпасы, разведданные итд. Никто умирать за другую страну не будет. Этот выродок Столтенберг порядком надоел, говорящая голова, которая ничего абсолютно не решает.
показати весь коментар
15.05.2023 15:14 Відповісти
Військові союзи завжди були і завжди будуть.
показати весь коментар
15.05.2023 15:21 Відповісти
Он от страха наложил не меньше чемоданов чем *****.
показати весь коментар
15.05.2023 15:41 Відповісти
А война что один раз может быть? Рашка подкопит силы, сделает вывод из прошлых ошибок и попробует еще раз, чего им терять. По сути только НАТО или аналогичные серьезные гарантии вмешательства других стран могут этому помешать. Очевидно что у них бюджет и ВПК намного больше нашего, время будет против нас в любом случае...
показати весь коментар
15.05.2023 19:19 Відповісти
Вы или невнимательно прочитали мое сообщение или вправду верите, что будь Украина в Нато и напади на нас раша, то сейчас вместе с нашими солдатами в окопах бы сидели военнослужащие Сша, Польши или Венгрии. Сами в это верите? Оружие, боеприпасы и остальное, пожалуйста, прямое вступление в войну с ядерной страной... боже упаси. Вы же посмотрите что происходит...рашка ежедневно разрушает нашу страну ракетами, разрушения ужасные. А что в ответ? Что-то где-то в рашке взорвется, как наш президент оправдывается и доказывает... это не мы. Так войны не выиграть. У россии все впк работает и ежедневно что-то производит. У нас впк нет, оно или разбомблено россиянами или убогое.
Мы воюем только при поддержке нато и только. Не будь их поставок вооружения, россияне взяли бы всю Украину. Сегодня нас нато поддерживает, а завтра? Посмотрев на ипучую венгрию,я не так уверен уже. Или станет в Сша президентом опять на второй срок рыжее потлатое чучело.... Даже если мы выбьем рашку до границ 2022 года, они будут пулять ракетами, баражирующим фабами, не дадут экспортировать товары морем. Это деградация, причем полная. Мне уже под 50, как-то уже пофиг, а вот молодых очень жалко. Втянули евреи страну в полную и беспросветную ж...
показати весь коментар
15.05.2023 20:37 Відповісти
Ну ваше предположение что НАТО не впишется за одного из своих ни на чем не основывается. Украина для них сейчас никто, а с членом НАТО так не получится, если они не ответят, то само НАТО развалится сразу. Поэтому я думаю что быть в НАТО достаточная защита. По крайней мере лучше точно никто не даст защиты.
показати весь коментар
15.05.2023 21:32 Відповісти
Значення, зміст,розумна підстава це означає слово Сенс. У визначенні чиновника не має сенсу, а ось Україна в НАТО це розумно, значимо, змістовно,бо Україна тримає на собі захист Європи
показати весь коментар
15.05.2023 15:15 Відповісти
Нiчого розумного для НАТО тут немае, як i нiякого захисту Європи, досить вже слухати цю дичину з 95-го кварталу. Про повернення Украiни до iмперii йшлося ще з 90хх рокiв, а зараз коли Пинi стали доповiдати що його тут чекають як визволителя - вiн на основi цих фейкових даних, прийняв рiшення. Але у НАТО, на вiдмiну вiд Пинi, данi не фейковi, i вони прекрасно розумiють, що ну не буде краiна яка ледь дихае - нападати на Европу.

Знаете чому Украiну весь час годували завтраками та ПДЧ, а Швецiю i Фiнляндiю зразу ж взяли ? Тому що цi краiночки заможнi, вони можуть собi дозволити купувати зброю, до того ж iз стабiльною полiтичною ситуацiею та мудрим далекоглядним народом.

Колись був шанс завдяки географiчному розташуванню, але тепер цi мiсця зайнятi Польщею, Прибалтикою, Румунiею та Словенiею.

А цi балачки - це просто як балачки донжуана з сирiткою: так так кохана, все буде, але потiм, пiдрости, зачiску змiни, груди перероби, та й взагалi я вже одружений, але ти роздягайся, роздягайся.

Якби в нас були досвiдченi дипломати, а не сексологинi - вони б правильно переклали цей столтенбергiйський вислiв =)
показати весь коментар
15.05.2023 16:39 Відповісти
Це правда.
Треба рішення про приєднання до НАТО на перший день після виходу на міжнародно визнаний кордон. От і все.
показати весь коментар
15.05.2023 15:20 Відповісти
Треба вже щось робити для виходу на кордон, а не соплі до колін натовських розпускати.
показати весь коментар
15.05.2023 15:24 Відповісти
Не допоможе. Рашисти будуть бомбити Україну з Брянська, з Каспійського моря. Вихід на кордон не вирішить проблему. Тільки розвал московської орди може радикально змінити ситуацію.
показати весь коментар
15.05.2023 15:27 Відповісти
Емоційно погоджуюсь з всіма попередніми дописувачами.
Але нам потрібно реально сприймати речі.
Ми можемо скільки завгодно кричати "нам не потрібно НАТО", але без колективного договору безпеки ми будемо повсяк час під загрозою
показати весь коментар
15.05.2023 15:20 Відповісти
НАТО нам потрiбно.

Але для цього треба стати там бажаними, i шлях тут наразi лише один - стати багатшими. Скiльки iснуе суспiльство - стiльки чистi, охайнi та багатi, були бiльш жаданими гостями\союзниками, анiж бiднi немитi дикуни.

От як скандинави - тiльки пiскнули - зразу велком. Чому так ? Да тому що провiднi краiни НАТО, а за сувмicництвом й виробники зброi - зразу зрозумiли що профiт детектед.
показати весь коментар
15.05.2023 16:43 Відповісти
"шлях тут наразi лише один - стати багатшими" - тогда нам кранты. Послевоенная экономика с огромными долгами и куча населения в минус (кто выехал, кто погиб, кто выедет). Вот прямо и вижу как мы становимся богаче...
показати весь коментар
15.05.2023 19:21 Відповісти
Да.

Но дело не в послевоенности, а в том что нашему этносу свойственно не работать над экономикой. Часть будет опять красть (если уж во время войны крадут), часть будет с упоением искать внутренних врагов или придумывать новых, часть не желающих жить в этом шапито - таки уедут, при том уедут самые способные которых следовало бы оставить ради поднятия экономики.

Выжатые лимоны никому не нужны. Этот факт нужно всегда держать в уме.
показати весь коментар
15.05.2023 21:20 Відповісти
Це така підказка для рашенфашистів. Для путлера залишається 2 варіанти: або поразка України або війна навічно щоб недопустити Україну в НАТО.
показати весь коментар
15.05.2023 15:21 Відповісти
Причина війни не у вступі в НАТО. Це вже не актуально зовсім.
показати весь коментар
15.05.2023 15:25 Відповісти
дуже просто зрозуміти що з вступом до НАТО нас знову хочуть намахати.

беремо і друкуємо союзницьку військову угоду у кількости членів НАТО і прописуємо там пункт що ця угода вступає в дію наступного дня як Україна вийде на свої кордони 91 року.

скільки натівських держав її підпишуть?

ото і відповідь скільки у нас союзників та скільки нас хочуть в НАТО бачити.

.

до речі, не по темі - вислів КОРДОНИ 91 РОКУ трохи некоректний бо з 91 року ми втратили 1)керченську протоку 2)шельф біля острова зміїний 3)подаровані молдаванам територію.
показати весь коментар
15.05.2023 15:22 Відповісти
І першому дати на підпис Орбану
показати весь коментар
15.05.2023 15:24 Відповісти
Орбан зрештою підпише (-су) все що треба.
показати весь коментар
15.05.2023 15:27 Відповісти
Як ви собі це уявляєте, коментатори? Це просто питання, поясніть. Може я чогось не розумію. В яких кордонах буде відповідальність НАТО? Якщо в повних кордонах України, НАТО повинно одразу вступити у війну з рашкою, включаючи свою авіацію, флот, військових і тд. Якщо в кордонах, визначених нинішньою лінією розмежування фронту, то як це по вашому виглядатиме? Дагаваріца з рашкою пасрєдінє? Який статус буде у територій, що окуповані? Що буде відбуватись, якщо кацапи захоплять нові території? Що буде відбуватись, якщо ми звільнемо нові території?

Для мене вступ у НАТО в нинішьному стані смердить заморозкою конфлікту і здачею окупованих територій кацапам. Прошу мені навести контраргументи.
показати весь коментар
15.05.2023 15:24 Відповісти
Саме так і є
показати весь коментар
15.05.2023 15:31 Відповісти
Все дуже просто. Літом Україна стає членом НАТО, але з двума нюансами - перший нюанс - стаття 5 Статуту НАТО не розповсюджується на Україну до того поки Українці не повернуть свої кордони, другий нюанс країни НАТО готові надавати всю вісько-технічно допомогу Україні у війні з РФ. Якось так
показати весь коментар
15.05.2023 15:32 Відповісти
Це наші найсміливіші мрії, але як на мене на даний час вони нездійсненні.хоча ще не так давно "петріоти" нам здавались нездійсненними
показати весь коментар
15.05.2023 15:38 Відповісти
Теж вірно.
показати весь коментар
15.05.2023 15:40 Відповісти
Звучить ок, але чи знають про це в НАТО?) І що це змінює для нас? Типу якісь гарантії і зобов'язання подальшої допомоги? А українська сторона виконує вимоги, для вступу? Бо зараз це виглядає як потуги посратись із заходом і більше нічого.
показати весь коментар
15.05.2023 15:40 Відповісти
хоча ще не так давно "пэтріоти" нам здавались нездійсненними
показати весь коментар
15.05.2023 15:45 Відповісти
На Вашингтонском саммите 1999 года[en] был принят список обязательств, которые должен выполнить кандидат в члены НАТО. В документе уточняется, что их выполнение хоть и влияет на решение о принятии в НАТО, но не является критическим для этого[48]. В частности, кандидаты в члены НАТО должны[48]:

разрешить международные споры с их участием мирными средствами;
разрешить этнические, территориальные и политические конфликты в соответствии с принципами ОБСЕ;
продемонстрировать приверженность правам человека и власти закона;
организовать необходимый демократический и гражданский контроль над вооружёнными силами;
предоставлять информацию о состоянии экономики и бюджета страны;
вносить необходимый организационный, экономический и военный вклад в работу НАТО, в том числе путём участия в миссиях НАТО;
отменить обязательную армию.

А у нас не то что территориальные и политические конфликты, а война. Вот поэтому и вступление в НАТО возможно только после нашей победы.
показати весь коментар
15.05.2023 15:41 Відповісти
Ось і я про це ж кажу. Плюс ми далекі від правдивого надання інформації про стан економіки і бюджету. З нашими корупціонерами і муткокрутами закидати притензії до НАТО на нинішньому етапі це зашквар і підгруття для непорозумінь.
показати весь коментар
15.05.2023 15:44 Відповісти
Вступу до НАТО не буде,а ось тимчасове заморожування,як самий вірогідний сценарій розвитку подій-цілком можливий.
показати весь коментар
15.05.2023 15:47 Відповісти
сьогодні одне...а вчора інше...а завтра зовсім інше.. як вітер подує,от вся політика
показати весь коментар
15.05.2023 15:26 Відповісти
Як Зеля з ними, так і вони з нами.
показати весь коментар
15.05.2023 15:30 Відповісти
так..це наші проблеми..невтішні
показати весь коментар
15.05.2023 15:41 Відповісти
треба купити корову,чи коня..вони хоть знають куди хвостом від мух та оводів відбиватись.а не хвіст виляє ними
показати весь коментар
15.05.2023 15:31 Відповісти
Якщо Україна переможе роісію то нафіга її буде то НАТО?
показати весь коментар
15.05.2023 15:28 Відповісти
Чтобы еще одной войны не было, неужели не очевидно. Или вы думаете что мы Кремль штурмовать пойдем?
показати весь коментар
15.05.2023 19:23 Відповісти
А нахрін тоді НАТО?
показати весь коментар
15.05.2023 15:30 Відповісти
А нахрін взагалі існує НАТО?
показати весь коментар
15.05.2023 15:36 Відповісти
НАТО-це таке ,собі військова примара...нібито воно є, а насправді його і немає. То танки законсервовані ,то снарядів немає...то рішення приймають коли вже йде повномасштабна війна...то бюрократи,думають які документи підписувати ,чи бути в статусі нейтральному "сохраніть ліцо"...
Розжиріли одним словом.
Війна показала, всі негативи країн НАТО.
показати весь коментар
15.05.2023 15:39 Відповісти
А чому тоді росія не напала на жодного члена НАТО??
показати весь коментар
15.05.2023 16:33 Відповісти
Росiя не нападала i не на членiв НАТО, так що це не показник.

Пиня б й на Украiну не напав, знай вiн що буде далi. Але вiн же гадав що тут будет парад на його честь.
показати весь коментар
15.05.2023 16:48 Відповісти
"Росiя не нападала i не на членiв НАТО"??? а Грузія, Молдова...?
показати весь коментар
15.05.2023 16:57 Відповісти
Россия не нападала на Молдову. Если вы имеете в виду приднестровский конфликт - то немного вспомните когда он начался и при каких обстоятельствах.

Россия не нападала на Грузию. Если вы имеете в виду войну 2008 года, то начался он с обстрела грузинскими ВС из РСЗО.

В обеих случаях 5-я статья устава не работает - она про оборону, а не про агрессию.
показати весь коментар
15.05.2023 17:17 Відповісти
Шаг впєрьод і два назад
показати весь коментар
15.05.2023 15:32 Відповісти
***** принял к сведению ...
показати весь коментар
15.05.2023 15:34 Відповісти
Прямо таки запршення для х-йла: головне не закінчити, а призаморозити до прийнятного для ресурсів Росії рівня війну, щоб тягнути вічно - і Україна не буде в нато
показати весь коментар
15.05.2023 15:39 Відповісти
Що він несе.Заявити зараз,що Україні в найближчому майбутньому гарантований вступ в НАТО,має велике значення.Для деморалізації кацапстану,їх недоармії,тупого бидлонаселення,спецслужб,олігархів.Бо це повністю нівелює всю їх так звану СВО,створює підгрунтя для початку бурління гі..на в рашці.Столтенберг боягуз,але не дурень,він не може цього не розуміти.А от такі його заяви навпаки грають на руку кацапні,створюють для них ілюзію,що можна воювати роками.Чи може Столтенберг не дуже й хоче 100% перемоги України?Не бажає,щоб ми повернули всі окуповані території,бо саме вони є великою перепоною для вступу в НАТО
показати весь коментар
15.05.2023 15:39 Відповісти
Сказав як відрізав -- можеш собі позволити - коли ти в НАТО .
показати весь коментар
15.05.2023 15:39 Відповісти
То что сказал сейчас Столтенберг было известно давно, он наверное устал уже это повторять. Просто те кто хотел верить в другое, делали из тех кто говорил это тогда агентов и рук..)
показати весь коментар
15.05.2023 15:41 Відповісти
Чи буде вихід української армії на кордони 1991 з пітьмою - тою перемогою в розумінні критерію очільника НАТО, що є необхідною умовою для вступу України в цей альянс?
Питання риторичне.
Але вже зараз зрозуміло, що допоки зі сторони рашистської пітьми існуватиме воєнна загроза, то Україні не вдастся вступити у блок НАТО, бо країни-учасники боятимуться через це неминучої тоді війни з пітьмою.
Захистити себе Україна зможе лише отримавши де-факто на озброєння ядерну зброю.
Це можна буде зробити в результаті "спеціальної воєнної операції" на території пітьми із захоплення і заволодіння частиною її ядерних зарядів і їх носіїв.
показати весь коментар
15.05.2023 15:43 Відповісти
Може ще Столтенберґ скаже що НАТО вважатиме за перемогу України?
Тільки зараз, а не тоді, коли знову постане питання про вступ України до альянсу.

Бо завжди можна сказати, мовляв, це ще не перемога.

Сумно спостерігати за цим збіговиськом боягузів під назвою НАТО.

Сидять за спиною США.
показати весь коментар
15.05.2023 15:51 Відповісти
А Москву случайно взять не нужно для вступления НАТО, не?
показати весь коментар
15.05.2023 15:52 Відповісти
Заголовок трохи по-дебільному написаний.
показати весь коментар
15.05.2023 16:02 Відповісти
Пераможе в чем? В войне что ли? А какая у нас война по официальному статусу? У нас борьба с террористическими образованиями на территории ОРДЛО, Крымской области и частях Запорожкой и Херсонской, состоящими из наемником террористической клики ***** в проруби и его шестерок.

Это не война, а АТО. Никакому вступлению в НАТО не мешает. Территориальных споров у нас нету. Все по закону на признанных международным сообществом землях Украины. Мы не претендуем на помойку типа Белгорода или Ростова, хотя прекрасно знаем про геноцид украинских казаков и уничтожение культурной нации вплоть до Кубани.

А НАТО и остальным в первую очередь следует признать нелегитимность ***** в проруби как президента (что есть факт, это нарушение кацапской конституции), признать его террористом и задушить экономическим эмбарго, настоящим эмбарго, а не показушной фигней, увеличив объем продаж товаров даже полувоенного назначения в Узбекистан, Армению, Казахстан и другие страны на 50-100% сверху, то есть понятно, куда все это отправляется. И это все делается по закону, не нужно изобретать колесо заново. А война и победа в ней - это безоговорочная капитуляция ядерной державы с вводом наших войск на Москву. Мы не ставим такой цели и не ставили, наша цель очистить нашу страну от террористической заразы. А русня пускай на своем оркостане хоть вся передохнет. Вполне возможно, что руснявые наташки и ваньки очень скоро будут жопой работать у кадыровцев и быть по статусу примерно как овца, ну может как собака в лучшем случае.
показати весь коментар
15.05.2023 16:17 Відповісти
Поводіть цією заявою Столтенберга по жирним та брудним губам Стефанчуків та Стефанішиних.
показати весь коментар
15.05.2023 16:18 Відповісти
поки вона не переможе у війні
------------------------------------
надо добавлять - "с коррупцией ".
показати весь коментар
15.05.2023 16:27 Відповісти
Коли Україна переможе, (а вона переможе обов*язково), то тоді нах... нам здалося те ваше нато? Ще вчитись до нас приїзжатимете...
показати весь коментар
15.05.2023 17:44 Відповісти
Двері "нати" відчинені для України. Але в найближчі 30 років вас сюди не приймемо.
показати весь коментар
15.05.2023 18:17 Відповісти
Нужно не вступление в НАТО, а снабжение, как НАТО, и будет вам победа.
показати весь коментар
15.05.2023 19:34 Відповісти
Нарешті!
Думаю це питання наразі закрито.
Разом із ним закрито тему на якій українська влада тільки те й робить, що піариться та маніпулює
показати весь коментар
16.05.2023 00:05 Відповісти
Тому я ніколи не пробачу цинічному і "дуже демократичному" Заходу те, що вони уможливили напад рашки на Україну.

Ніколи.

І ці скоти, навіть не соромлячись, відкрито говорили і продовжують говорити, що на українців та їхні життя їм глибоко начхати.

Вони купили раніше і в 2022 (стараннями деменційного "гегемона") намагалися знову купити своє сите існування ціною України.
показати весь коментар
16.05.2023 05:13 Відповісти
 
 