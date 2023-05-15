Путін підписав указ про спрощене набуття громадянства РФ для іноземців, які воюватимуть проти України
Російський диктатор Володимир Путін підписав указ, який дозволяє іноземним громадянам, які уклали на період проведення війни контракти про проходження військової служби у ЗС РФ, отримати громадянство РФ у спрощеному порядку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відповідний документ.
Як зазначається, внесено зміни в указ про прийняття до громадянства РФ у спрощеному порядку іноземних громадян та осіб без громадянства, які уклали контракт на проходження військової служби. Згідно з документом, контракт має бути укладений строком на 1 рік.
Слід зауважити, що на спрощене набуття громадянства претендуватимуть дружини, діти і батьки тих іноземних громадян, які укладуть відповідний контракт.
Указ набуває чинності з моменту підписання - 15 травня 2023 року.
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Навіщо воювати?
Це потрiбно тiльки для 6й-палати, щоб iпанутi приняли до свого кодла iпанутих дебiлiв.
Паспорт козломордих - це приговор на все
що зробив наш президент зокрема у питанні конфіскації майна осіб, які втекли з України замість бути тут і або піти на фронт або допомогати в тилу?
так, за міжнародними законами так не можна але якщо Україна програє війну то ті, хто будуть ґвалтувати та убивати українців міжнародних законів не будуть дотримуватися.
Це все нащі додумки що народи росіє сплять і бачать свій вихід з під влади москви, а на справді це не так, подобається росіянцам що є москва куди всі хочуть з часом попасти на ПМЖ, вони навіть пишаються що москва така заможна і заздрять москвичам, на словах проклинаючи москву, але тільки на словах
А русский паспорт это клеймо...
зэки - это наемники.
Служить граждане других стран не могли, только наемничать, типа Вагнера.
Теперь подтянули законодательство к ситуации.
Такое бывает, когда законодательство не соответствует реалиям.
Предыдущие законы разрешали служить, только в качестве гражданского персонала.
Вот блин перелопатил, целую статью их законодательства
Там годных до 35 лет вроде и офицеров уже дальше.
2) сімʼї злочинців не є злочинцями якщо не доведено, що вони теж скоювали злочини. Якщо Україна почне переслідувати і вбивати сімʼї військових злочинцев, то сама буде визнана державою-терористом і отримає оттакенний йух замість західної допомоги.
Але варто продовжувати мріяти. Це допомогає в боротьбі з сірою буденністю.
2.Сім'ї цих покидькыв автоматом являються злочинцями бо вони йогоь підримують.Вони повинні сидіти в рашці і нікуди їх не можна пускати.Тому потрібно саме так це трактувати.Всі хто підтримує рашку вважати воєнними злочинцями.
3.Після війни ,війна буде тривати.Всіх знайдуть всім голови відкрутять.Так що мені все рівно хто і що думає.Бо всіх кого стосується ця війна ,особливо тих у кого загинули рідні,добре усвідомили і знають що кожном кацапу який причетний до цієї війни треба зносити голову.Ми ніколи це не пробачимо.
Воює за рашку значить родина його підримує.Значить вони такіж покидьки.Такий закон не стільки дасть їх чипати а стільки не дасть будь куди їм їхати.Ці покидьки далі свого сараю не повинні мати шляху.Ну ,а людьске покарання їх настигне по життю.Відгрібати вони будуть повсюди .
ніхто їм реально не буде давати ніяке громадянство