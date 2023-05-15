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Путін підписав указ про спрощене набуття громадянства РФ для іноземців, які воюватимуть проти України

громадянство

Російський диктатор Володимир Путін підписав указ, який дозволяє іноземним громадянам, які уклали на період проведення війни контракти про проходження військової служби у ЗС РФ, отримати громадянство РФ у спрощеному порядку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відповідний документ. 

Як зазначається, внесено зміни в указ про прийняття до громадянства РФ у спрощеному порядку іноземних громадян та осіб без громадянства, які уклали контракт на проходження військової служби. Згідно з документом, контракт має бути укладений строком на 1 рік.

Слід зауважити, що на спрощене набуття громадянства претендуватимуть дружини, діти і батьки тих іноземних громадян, які укладуть відповідний контракт.

Також читайте: Росіяни продовжують примусову паспортизацію мешканців окупованої Херсонщини, - Генштаб

Указ набуває чинності з моменту підписання - 15 травня 2023 року.

Путін підписав указ про спрощене набуття громадянства РФ для іноземців, які воюватимуть проти України 01
Путін підписав указ про спрощене набуття громадянства РФ для іноземців, які воюватимуть проти України 02
Путін підписав указ про спрощене набуття громадянства РФ для іноземців, які воюватимуть проти України 03

Автор: 

громадянство (1070) путін (23740) росія (64871)


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Топ коментарі
+9
Ща получить паспорт ********* по ходу и помойная крыса может , или лобковая вша,всем раздают эту бумажку с курицей мутантом.это как мяса не хватает на поле боя если Вова ******* уже до таких указов докатился 😀
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15.05.2023 15:26
+8
агонія
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15.05.2023 15:27
+7
Будут только посмертно выдавать
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15.05.2023 15:28
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Ща получить паспорт ********* по ходу и помойная крыса может , или лобковая вша,всем раздают эту бумажку с курицей мутантом.это как мяса не хватает на поле боя если Вова ******* уже до таких указов докатился 😀
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15.05.2023 15:26 Відповісти
агонія
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15.05.2023 15:27 Відповісти
на фронтах начнут попадаться сирийцы, таджики и прочие талибы.
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15.05.2023 15:28 Відповісти
таджик та таліб далеко не слова-синоніми слова "ідіот".
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15.05.2023 15:35 Відповісти
так, я знаю. Але ж деяка кількість їх таки приїде на нашу землю. Ідіоти є скрізь. Сподіваюсь, ви не будете заперечувати цього факту?
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15.05.2023 15:51 Відповісти
на фоні кацапів та лугандонців це настільки мала кількість, що її можна не брати до уваги. +/- всі бажаючи ідіоти звідтіля вже "заробляють" гроші тут.
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15.05.2023 15:56 Відповісти
це так, але ж і додаткова кількість якихось бєлуджів або узбеків можуть додатково забрати чиєсь життя на херсонщіні або донеччіні.
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15.05.2023 16:13 Відповісти
Будут только посмертно выдавать
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15.05.2023 15:28 Відповісти
А що багато таких хто хоче стати громадянином цієї огидної тюрми народів ,де правит міжнародний воєний злочинець ?
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15.05.2023 15:30 Відповісти
повно, таджики, узбеки та кіргізи, сотнями тисяч, роками чекають щоб отримати громадянство.
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15.05.2023 17:11 Відповісти
Кацапські паспорти скоро будуть роздавати як флаєри в метро!

Навіщо воювати?
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15.05.2023 15:30 Відповісти
Це такий собі природній відбір довбо(ОЙ)бів...
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15.05.2023 15:32 Відповісти
Афганці таджики --- хоче заманити грошима .
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15.05.2023 15:34 Відповісти
"Дєдушка" усе більше перетворюється на "Бабушку".
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15.05.2023 15:34 Відповісти
Та кому потрiБАН паспорт козломордих?
Це потрiбно тiльки для 6й-палати, щоб iпанутi приняли до свого кодла iпанутих дебiлiв.
Паспорт козломордих - це приговор на все
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15.05.2023 15:35 Відповісти
бо хоче виграти війну.

що зробив наш президент зокрема у питанні конфіскації майна осіб, які втекли з України замість бути тут і або піти на фронт або допомогати в тилу?

так, за міжнародними законами так не можна але якщо Україна програє війну то ті, хто будуть ґвалтувати та убивати українців міжнародних законів не будуть дотримуватися.
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15.05.2023 15:37 Відповісти
Дурних нема - Всі поженились
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15.05.2023 15:37 Відповісти
Так может стивен сигнал поедет на фронт, лишиться рук и ног за паспорт своей любимой *********. Или лобода, которая ****** что она всегда была за Украину, потому что её попёрли из выгребной ямы.
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15.05.2023 15:37 Відповісти
Усі паспорти будуть надаватися з безкоштовним пластиковим пакетом і зарезервованим номером на кладовищі за вибором нового громадянина.
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15.05.2023 15:41 Відповісти
таджиков ждут
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15.05.2023 15:41 Відповісти
що, свої самогубці закінчились??))
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15.05.2023 15:43 Відповісти
Дурацкий указ президента Путина. В данной ситуации необходимо не в Россию стремиться, а необходимо думать как покинуть Россию, притом быстро. А то окажешься после развала России, в какой ни будь Бурятской или Забайкальской народной республике
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15.05.2023 15:44 Відповісти
Кому и накой нужно гражданство *********?
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15.05.2023 15:47 Відповісти
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15.05.2023 15:51 Відповісти
Ось вам і майбутні чмобики і затягування війни, злидарі з Середньої Азії не проти стати кацапами.
Це все нащі додумки що народи росіє сплять і бачать свій вихід з під влади москви, а на справді це не так, подобається росіянцам що є москва куди всі хочуть з часом попасти на ПМЖ, вони навіть пишаються що москва така заможна і заздрять москвичам, на словах проклинаючи москву, але тільки на словах
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15.05.2023 15:53 Відповісти
Нет вопросов, пусть едут корейцы , сииийцы и тд, но! Обмен, вслучае плена, только с странами их гражданства... кацапам их не выдавать. А также , за наёмничество, тюрьма по маесимуму. И пусть знают!
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15.05.2023 15:56 Відповісти
А як ви будете відрізняти бурята від корейця? Особливо якщо в обох паспорт кацапії і обидва майже не розмовляють кацапською?
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15.05.2023 17:38 Відповісти
Щастя яке..)))
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15.05.2023 15:59 Відповісти
Схема такая не новая. В легион иностранный Франции так брали и сто лет назад. После 5 или 8 лет службы гражданство страны обеспечено! И пенсия там какая то. Если служил офицером, там больше преференций конечно.
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15.05.2023 16:26 Відповісти
Американский ветеран получает кучу плюшек, кроме пенсии и льгот, можно покупать технику с большими скидками, везде почет и уважение...
А русский паспорт это клеймо...
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15.05.2023 17:06 Відповісти
цікаво, а нафіга ото все? Невже в кацапів проблеми з мобресурсом? Вони ж кричали "у нас трідцать міліонов мобрєсурса! шапкамі закідаєм". Мобілізували всього 300-400 тищ і вже папуасів треба звати? Дуже цікаво...
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15.05.2023 17:11 Відповісти
212-220 тыщ, везде такая цифра озвучивается.
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15.05.2023 17:21 Відповісти
якщо зеків і "добровольців" лднр додати, то мабудь якраз на 300-400 тищ і вийдемо.
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15.05.2023 17:25 Відповісти
лднр не считал, мы же про мобиков говорили.
зэки - это наемники.
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15.05.2023 17:28 Відповісти
Добре, тоді уточную питання. Мобілізували всього 212-220 тищ і вже папуасів треба звати?
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15.05.2023 17:31 Відповісти
Тут мне кажется правовой вопрос сняли.
Служить граждане других стран не могли, только наемничать, типа Вагнера.

Теперь подтянули законодательство к ситуации.
Такое бывает, когда законодательство не соответствует реалиям.

Предыдущие законы разрешали служить, только в качестве гражданского персонала.

Вот блин перелопатил, целую статью их законодательства
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15.05.2023 17:42 Відповісти
Я не юрист. Але, як мені здається, якщо іноземець отримує паспорт кацапії разом з громадянством, то він вже не іноземець. Тож якщо давати паспорт перед тим як мобілізовувати, то всі норми закона (в т.ч. міжнародного) виконуються.
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15.05.2023 17:44 Відповісти
Этот закон про контрактную службу. Мобилизовать могут любого с паспортом.
Там годных до 35 лет вроде и офицеров уже дальше.
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15.05.2023 17:46 Відповісти
А ми чітко повинні прийняти закон що всі хто воюють на стороні рашки являються воєнними злочиняцями.Всі хто візьмуть паспорт оркостану і будуть воювати на стороні рашки ,будуть вважатися воєнними злочинцями вони будуть в розшуку як міждународні терористи.не тільки вони, а і їх сім'ї. Щоб кожна тварюка знала що його дістануть без сроку давності його і їх сім'ї.
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15.05.2023 17:21 Відповісти
1) якшо папуас візьме паспорт кацапії, то він не буде воєнним злочинцем, а буде громадянином кацапії.
2) сімʼї злочинців не є злочинцями якщо не доведено, що вони теж скоювали злочини. Якщо Україна почне переслідувати і вбивати сімʼї військових злочинцев, то сама буде визнана державою-терористом і отримає оттакенний йух замість західної допомоги.

Але варто продовжувати мріяти. Це допомогає в боротьбі з сірою буденністю.
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15.05.2023 17:36 Відповісти
1.Якщо папуас візьме паспорт оркостану і буде воювати він є воєнним злочинцем.

2.Сім'ї цих покидькыв автоматом являються злочинцями бо вони йогоь підримують.Вони повинні сидіти в рашці і нікуди їх не можна пускати.Тому потрібно саме так це трактувати.Всі хто підтримує рашку вважати воєнними злочинцями.

3.Після війни ,війна буде тривати.Всіх знайдуть всім голови відкрутять.Так що мені все рівно хто і що думає.Бо всіх кого стосується ця війна ,особливо тих у кого загинули рідні,добре усвідомили і знають що кожном кацапу який причетний до цієї війни треба зносити голову.Ми ніколи це не пробачимо.
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15.05.2023 17:44 Відповісти
just for the record - я абсолютно не проти. Але так не буде. Навіть найбільші "бєзпрєдєльщікі" - ізраілітяни, котрі виловлювали нацистів, не чипали їх сімʼї. А українцям до ізраїлітян ще рости і рости.
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15.05.2023 17:50 Відповісти
Не буде законодавчого врегулювання за покарання тоді нічого не буде.Але сім'ї цих покидьків не повинні бачити кращий світ не кажучи про навчання.
Воює за рашку значить родина його підримує.Значить вони такіж покидьки.Такий закон не стільки дасть їх чипати а стільки не дасть будь куди їм їхати.Ці покидьки далі свого сараю не повинні мати шляху.Ну ,а людьске покарання їх настигне по життю.Відгрібати вони будуть повсюди .
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15.05.2023 18:33 Відповісти
Злочинці всієї планети, єднайтеся!!! Зелене світло для вбивць, ґвалтівників, бандитів зі всього світу! Московія поповниться гідними громадянами, хоча й не надовго - всі здохнуть.
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15.05.2023 18:08 Відповісти
це просто реклама від х@йла,
ніхто їм реально не буде давати ніяке громадянство
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15.05.2023 19:39 Відповісти
nabor v krepactvo?
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15.05.2023 19:49 Відповісти
Раніше холопи йшли воювати, щоб стати вільними, а путін пропонує піти воювати, щоб стати холопом.

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15.05.2023 19:54 Відповісти
Влучно
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15.05.2023 21:04 Відповісти
Очередное доказательство что поРаше КИРДЫК!!!!а самому путинуХуйлу само собой!у деда дыбила есть отмазаться от всего это прилечь на ДУРКУ!!!НО ТОЛЬКО НЕ В поРаше!!!короче СДАСТСЯ!!!
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15.05.2023 21:03 Відповісти
 
 