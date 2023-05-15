Путін підписав указ про спрощене набуття громадянства РФ для іноземців, які воюватимуть проти України

Російський диктатор Володимир Путін підписав указ, який дозволяє іноземним громадянам, які уклали на період проведення війни контракти про проходження військової служби у ЗС РФ, отримати громадянство РФ у спрощеному порядку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відповідний документ.

Як зазначається, внесено зміни в указ про прийняття до громадянства РФ у спрощеному порядку іноземних громадян та осіб без громадянства, які уклали контракт на проходження військової служби. Згідно з документом, контракт має бути укладений строком на 1 рік.

Слід зауважити, що на спрощене набуття громадянства претендуватимуть дружини, діти і батьки тих іноземних громадян, які укладуть відповідний контракт.

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Указ набуває чинності з моменту підписання - 15 травня 2023 року.





