Вибух у центрі Луганська: поранено так званого в.о. "МВД ЛНР" Корнета. ВIДЕО
Внаслідок сьогоднішнього вибуху у барбершопі в окупованому Луганську, ймовірно, було тяжко поранено так званого в.о." МВД ЛНР" Ігоря Корнета.
Про це з посиланням на власні джерела повідомляє російська пропагандистська агенція РИА-Новости, інформує Цензор.НЕТ.
За даними російських ЗМІ, Корнет нібито перебуває у тяжкому стані. Наразі він у реанімації Луганської обласної клінічної лікарні.
Пізніше терорист Леонід Пасічник підтвердив, що Корнета поранено.
"Внаслідок вибуху в центрі Луганська постраждало 7 людей. Усіх поранених госпіталізовано до лікувальних закладів республіки. Четверо чоловіків перебувають у важкому стані, серед них хлопець 17 років, а також "вріо міністра внутрішніх справ" "ЛНР" Ігор Корнет. За життя постраждалих борються медики", - написав він у телеграм-каналі.
Своєю чергою, нардеп "ЄС" Олексій Гончаренко повідомляє, що Корнета ліквідовано.
"здох", - написав він.
Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Зранку в Луганську прильоти в районі військового училища, горить казарма: окупанти повідомляють про ракетний удар. ВІДЕО+ФОТО
Як повідомлялося, вдень 15 травня у центрі окупованого Луганська прогримів вибух. Згодом російські ЗМІ уточнили, що вибух у центрі Луганська стався у барбершопі, неподалік від будівлі пропагандистського ТБ. Джерело: https://censor.net/ua/n3418482
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- А Ви що, і ТАМ стрижете?
Бажаю успіхів виконавцям.
Гадаю, що для вас і для нас краще буде якщо з ним все гаразд буде. Принаймні до остаточної перемоги України.
2017 г.
Зайшов одного разу корнет
В барбершоп на мін.єт
Барбершопера "нет"
Тримай вибуховий пакет
Горит под ногами Донская земля.
Не падайте духом, поручик Голицын,
Корнет Оболенский, налейте вина.…
"Я усиков не брею, Живот большой имею. Хожу по ресторанам,..." (С) «Nonsense Song»
Побрился, болезный (забыл, что при бритье надо соблюдать осторожность)