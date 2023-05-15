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Вибух у центрі Луганська: поранено так званого в.о. "МВД ЛНР" Корнета. ВIДЕО

Внаслідок сьогоднішнього вибуху у барбершопі в окупованому Луганську, ймовірно, було тяжко поранено так званого в.о." МВД ЛНР" Ігоря Корнета.

Про це з посиланням на власні джерела повідомляє російська пропагандистська агенція РИА-Новости, інформує Цензор.НЕТ.

За даними російських ЗМІ, Корнет нібито перебуває у тяжкому стані. Наразі він у реанімації Луганської обласної клінічної лікарні.

Пізніше терорист Леонід Пасічник підтвердив, що Корнета поранено.

"Внаслідок вибуху в центрі Луганська постраждало 7 людей. Усіх поранених госпіталізовано до лікувальних закладів республіки. Четверо чоловіків перебувають у важкому стані, серед них хлопець 17 років, а також "вріо міністра внутрішніх справ" "ЛНР" Ігор Корнет. За життя постраждалих борються медики", - написав він у телеграм-каналі.

Своєю чергою, нардеп "ЄС" Олексій Гончаренко повідомляє, що Корнета ліквідовано.

"здох", - написав він.

Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зранку в Луганську прильоти в районі військового училища, горить казарма: окупанти повідомляють про ракетний удар. ВІДЕО+ФОТО

Вибух у центрі Луганська: поранено так званого в.о. МВД ЛНР Корнета 01

Як повідомлялося, вдень 15 травня у центрі окупованого Луганська прогримів вибух. Згодом російські ЗМІ уточнили, що вибух у центрі Луганська стався у барбершопі, неподалік від будівлі пропагандистського ТБ. Джерело: https://censor.net/ua/n3418482

Автор: 

вибух (4433) Луганськ (575)


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Топ коментарі
+33
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15.05.2023 15:47
+30
Підкажіть, будь ласка, барбершоп під назвою "The Brothers" - це скрєпно чи таки не дуже?
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15.05.2023 15:40
+25
Писечнику приготовиться!
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15.05.2023 15:45
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БарберЖОП
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15.05.2023 15:39 Відповісти
Підкажіть, будь ласка, барбершоп під назвою "The Brothers" - це скрєпно чи таки не дуже?
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15.05.2023 15:40 Відповісти
Тест на "скрєпность" не проходить. Скрєпно - це: "стой црулна, стрижом брэим пэрвый зорт".
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15.05.2023 15:47 Відповісти
Супэр барбэр цырулнык Ибрагим-Оглы.
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15.05.2023 16:10 Відповісти
...В парукарні. Заходьте, роздягайтесь
- А Ви що, і ТАМ стрижете?
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15.05.2023 16:14 Відповісти
Дякую за щирий сміх, але зараз мені потрібно змінити нижню білизну 😕
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15.05.2023 19:12 Відповісти
Перукар був лисим?))
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15.05.2023 18:49 Відповісти
Падло таке вижило....
Бажаю успіхів виконавцям.
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15.05.2023 15:40 Відповісти
у "телеграмі" пишуть, що подох у реанімації. але не знаю, наскільки це правда.
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15.05.2023 15:48 Відповісти
ну захарка припелин теперь тоже на своих двух не походит. это еще лучше даже шо вот так. хай мучается ***** гнойный
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15.05.2023 15:49 Відповісти
пане Кіт..що у вас чутно.?..вже Пюрерт здох,чи ще ні?
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15.05.2023 15:57 Відповісти
Та отож... В мене інсайдів з його оточення для вас немає.
Гадаю, що для вас і для нас краще буде якщо з ним все гаразд буде. Принаймні до остаточної перемоги України.
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15.05.2023 16:18 Відповісти
брррр...то ви з Білоруського то ви з Канадійського? Шпійон,чи як?
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15.05.2023 16:22 Відповісти
В нас офіційно заблоковано більшість українських сайтів. Доводиться використовувати ВПН. Але ця блокировка не завжди спрацьовує як то було годину тому.
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15.05.2023 16:43 Відповісти
Цікаво, а в Европі можна вільно заходити.
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15.05.2023 21:22 Відповісти
Пішла зачистка.
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15.05.2023 15:41 Відповісти
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15.05.2023 17:14 Відповісти
Перетворили корнета на фагота.
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15.05.2023 15:43 Відповісти
В коментах - ржачка! 95 кагал-відпочиває
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15.05.2023 18:44 Відповісти
Не ходить корнету в штабс-капитанах
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15.05.2023 15:44 Відповісти
как это, пришьют яйки от козла... будет жить
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15.05.2023 18:38 Відповісти
напевне, він сам себе підірвав..., нє, ну а хто?
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15.05.2023 15:44 Відповісти
Писечнику приготовиться!
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15.05.2023 15:45 Відповісти
десят лет дамбили бамбас и барби шоп
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15.05.2023 15:47 Відповісти
Шановний Пан . На Ваши коменти я завжди ставлю лайк
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15.05.2023 18:45 Відповісти
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15.05.2023 15:47 Відповісти
Елементариний ідіот, простий, без наворотів
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15.05.2023 16:15 Відповісти
Корнет закурив в тому місці, де зберігався бензин. Не береже він себе і своїх прихвостнів. Але туди зраднику дорога. Це чекає кожну потвору, думаю що пасічник перекакав не менше корнета, бо знає, що скоро прийдуть і за ним. А дочка корнета в Харкові за рахунок українців вивчилася і поїхала на Луганськ? А той, хто готував її документи, досі працює?
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15.05.2023 15:49 Відповісти
ну если браться в серйоз по добру по хорошему за родычей колаборантов то там работы не початый край
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15.05.2023 16:04 Відповісти
А дочька корнета в харькове училась, когда дамбили бомбас. А я тут предлагал ее споймать и пустить по рукам
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15.05.2023 15:50 Відповісти
Не знаю где она училась, но в этом городе есть универ, по кличке ,,дурка- бандура,, МВД, где за последние 25 лет переучились все детки ментов бамбаса, включая последние годы тоже, и откровенно говорили после 14 года, что уже места в РФ придержаны для них папашками полковниками. Кстати такая же примерно картина и по юрке! В Харькове знают о чем речь.
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15.05.2023 16:20 Відповісти
Старшая дочь "главы МВД" самопровозглашенной ЛНР Игоря Корнета Марина не поддерживает отношений с отцом. Об этом она рассказала программе https://1plus1.ua/ru/groshi Гроші на 1+1.По ее словам, она сменила номера телефонов и перестала ходить на учебу: Марина живет в Харькове и учится на прокурора в национальном университете имени Ярослава Мудрого.
2017 г.
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15.05.2023 16:25 Відповісти
та бог с ней той дочкой---это как на тёщу мерседес 600 покупали 20 лет назад. Юридическая академия им. Я. Мудрого это бывший юридический институт на Петровского. М. Пушкинская. А дурка-бандурка бывышая школа милиции, ставшая университетом МВД. Где много лет был ректором Бандурка, любитель аскельбантов и прочих тамбурмажоров. В 90г с сыновьями крепко заправляли в городе. Один из которых возглавлял и долго обл овир. Это когда ваучеры на польшу лихо клепались. А в универе все детки ментов учились массово. Где сейчас артисты мюзикхолла---да скорее по средиземноморью кочуют, проверяют давно настогованое и недавно купленное. Чуть логично. Это два разных уч заведения. Одно Минюст, другое МВД. Универ находится в другом конце города.
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15.05.2023 21:52 Відповісти
на плокулола училась. может даже работает по специальности ща
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15.05.2023 16:26 Відповісти
Задуть дыру балоном
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15.05.2023 16:47 Відповісти
ая ..яй...дамбілі бамбас
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15.05.2023 15:55 Відповісти
Корнет-кларнет-трамбон-гандон...
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15.05.2023 15:55 Відповісти
Постригся - и к Кобзону!
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15.05.2023 16:03 Відповісти
как такая ********* тема как барби шопы могла вообще просочиться в скрепный Луганск?
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15.05.2023 16:05 Відповісти
«В уездном городе N было так много парикмахерских заведений и бюро похоронных процессий, что казалось, жители города рождаются лишь затем, чтобы побриться, остричься, освежить голову вежеталем и сразу же умереть»
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15.05.2023 20:15 Відповісти
,,,корнет **********--- несите вина,,..
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15.05.2023 16:13 Відповісти
Навіяло

Зайшов одного разу корнет
В барбершоп на мін.єт
Барбершопера "нет"
Тримай вибуховий пакет
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15.05.2023 16:23 Відповісти
Судя по размеру брюха, он просто неудачно пустил газы, когда рядом кто-то курил.
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15.05.2023 16:38 Відповісти
"Корнет Оболенский! Надеть ордена!"
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15.05.2023 16:42 Відповісти
Він до цього дня живий був? Щось подумав, що спився чи джміль укусив.
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15.05.2023 16:51 Відповісти
9 лет дамбили Бамбас,а отпетушили корнета только сейчас..Совпадение?Не думаю
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15.05.2023 16:53 Відповісти
Льоша все поспішає, не вчиться, із за чого довіри до його слів вже немає. Але чекаємо корнета до кобзона в будь-якому випадку.
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15.05.2023 17:03 Відповісти
Жаба Колыван отомстил наверное.
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15.05.2023 17:06 Відповісти
гарно нова неділя починається,а отже бавовни буде ще більше💪
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15.05.2023 17:08 Відповісти
Чомусь згадалось- корнет-кларнет-тромбон-гандон. Будемо надіятись,шо здохне падаль.
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15.05.2023 17:11 Відповісти
бамбы шоп!)))
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15.05.2023 17:20 Відповісти
Зайшов підрівняти бороду а йому барбер з ФСБ і каже "корнетоболенский наденьте мешка"
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15.05.2023 17:24 Відповісти
успагойтесь , он уже умер
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15.05.2023 17:31 Відповісти
Четвертые сутки пылают станицы,
Горит под ногами Донская земля.
Не падайте духом, поручик Голицын,
Корнет Оболенский, налейте вина.…
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15.05.2023 17:46 Відповісти
Корнет Оболенский лезайте в пакет
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15.05.2023 17:56 Відповісти
Корнет Лугандонский! 😆
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15.05.2023 20:25 Відповісти
той с Галичены ,а другой с Оболони
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15.05.2023 17:57 Відповісти
Гончаренко с языка снял
"Я усиков не брею, Живот большой имею. Хожу по ресторанам,..." (С) «Nonsense Song»
Побрился, болезный (забыл, что при бритье надо соблюдать осторожность)
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15.05.2023 18:00 Відповісти
в морге тебя побреют
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15.05.2023 18:04 Відповісти
...будет третий которому яйки оторвало... тварь с болот мацковии
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15.05.2023 18:34 Відповісти
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15.05.2023 19:07 Відповісти
Корнет , это "лучший друг" - конкурент Пасечника . Вот и результат !!!
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15.05.2023 20:40 Відповісти
Ось цей перукар із барбершопу "Браззерс" мабуть стриг корнета...
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15.05.2023 21:48 Відповісти
Чому тільки поранений,недожали трохи?
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15.05.2023 21:56 Відповісти
Сдох уже?
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16.05.2023 00:08 Відповісти
А пистон получил
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16.05.2023 07:15 Відповісти
 
 