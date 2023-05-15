Вибух у центрі Луганська: поранено так званого в.о. "МВД ЛНР" Корнета. ВIДЕО

Внаслідок сьогоднішнього вибуху у барбершопі в окупованому Луганську, ймовірно, було тяжко поранено так званого в.о." МВД ЛНР" Ігоря Корнета.

Про це з посиланням на власні джерела повідомляє російська пропагандистська агенція РИА-Новости, інформує Цензор.НЕТ.

За даними російських ЗМІ, Корнет нібито перебуває у тяжкому стані. Наразі він у реанімації Луганської обласної клінічної лікарні.

Пізніше терорист Леонід Пасічник підтвердив, що Корнета поранено.

"Внаслідок вибуху в центрі Луганська постраждало 7 людей. Усіх поранених госпіталізовано до лікувальних закладів республіки. Четверо чоловіків перебувають у важкому стані, серед них хлопець 17 років, а також "вріо міністра внутрішніх справ" "ЛНР" Ігор Корнет. За життя постраждалих борються медики", - написав він у телеграм-каналі.

Своєю чергою, нардеп "ЄС" Олексій Гончаренко повідомляє, що Корнета ліквідовано.

"здох", - написав він.

Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

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Як повідомлялося, вдень 15 травня у центрі окупованого Луганська прогримів вибух. Згодом російські ЗМІ уточнили, що вибух у центрі Луганська стався у барбершопі, неподалік від будівлі пропагандистського ТБ. Джерело: https://censor.net/ua/n3418482