ДБР вважає, що підстав для початку розслідування щодо Зеленського та Баканова немає, - нардеп Лерос. ДОКУМЕНТ
Народний депутат Гео Лерос повідомив, що отримав відповідь ДБР на заяву про держзраду Зеленського і Баканова стосовно призначення ФСБшників на керівні посади в СБУ.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook-сторінку нардепа.
"Сьогодні від ДБР прийшла відповідь на мою заяву про держзраду Зеленського і Баканова стосовно призначення ФСБшників на керівні посади в СБУ.
Я вимагаю негайно розпочати розслідування щодо їх участі у незаконних призначеннях агентів ФСБ "Сівковича-Кулинича", що призвело до трагедії з десятками тисяч жертв.
Єрмаковське-Татаровське ДБР відповіло, що підстав для початку розслідування щодо Зеленського та його найближчого оточення немає!!!", - йдеться в дописі.
Нардеп зазначив, що таким чином у Зеленського та Баканова навіть не хочуть спитати про їхні мотиви призначати в СБУ агентів ФСБ своїм особистим підписом.
"Ця відповідь - саботаж розслідування очевидної державної зради та вирок всій правоохоронній системі! Особи, які беруть участь у цьому, обов'язково понесуть відповідальність", - додав Лерос.
Будь ласка, зачекайте...
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молодець Гео , він заслуговує на підтримку всіх небайдужих 💛💙
"крест на пузе" "с"
Якщо все норм, то це McCafe Safeconnect при інсталяції щось намутило.
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Заява нардепа про злочин - це хіба не підстава для початку розслідування?
Якщо Баканов не притягнутий до кримінальної відповідальности, значить Зеленський узяв її на себе.
У 2020 році Лерос подавав запит у правоохоронні органи на Наумова, Демченка, та інших кремлівських агентів...
Достали вы зелеботы своими переносами аргументации в плоскость личных сексуальных предпочтений. Смешно пошутил про оселедця, ага. Иди получи премию от квартала
В данном конкретном случае он сделал офигенно хороший ход, подав депутатский запрос, получив формальную бумажку-отговорку. Оно всплывет перед следующими выборами.
Все, иди отсюда, противный.
Ты вообще способно понять, что человеку может нравиться красота шахматного хода, а не шахматист и тем более не блестящая фигура на доске?
Ну елки-палки. Ну ты же видишь, тут умные дядьки серьезные вещи обсуждают. Ну ты же чувствуешь, что ты не дотягиваешь. Ну помолчи ты тихонько, почитай, поднаберись ума-разума, ну зачем же сразу так явно демонстрировать всем уровень своего развития?
Интернет все стерпит, юзернейм?