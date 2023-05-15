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Новини
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ДБР вважає, що підстав для початку розслідування щодо Зеленського та Баканова немає, - нардеп Лерос. ДОКУМЕНТ

Народний депутат Гео Лерос повідомив, що отримав відповідь ДБР на заяву про держзраду Зеленського і Баканова стосовно призначення ФСБшників на керівні посади в СБУ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook-сторінку нардепа. 

"Сьогодні від ДБР прийшла відповідь на мою заяву про держзраду Зеленського і Баканова стосовно призначення ФСБшників на керівні посади в СБУ.

Я вимагаю негайно розпочати розслідування щодо їх участі у незаконних призначеннях агентів ФСБ "Сівковича-Кулинича", що призвело до трагедії з десятками тисяч жертв.

Єрмаковське-Татаровське ДБР відповіло, що підстав для початку розслідування щодо Зеленського та його найближчого оточення немає!!!", - йдеться в дописі. 

Нардеп зазначив, що таким чином у Зеленського та Баканова навіть не хочуть спитати про їхні мотиви призначати в СБУ агентів ФСБ своїм особистим підписом.

"Ця відповідь - саботаж розслідування очевидної державної зради та вирок всій правоохоронній системі! Особи, які беруть участь у цьому, обов'язково понесуть відповідальність", - додав Лерос.

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ДБР вважає, що підстав для початку розслідування щодо Зеленського та Баканова немає, - нардеп Лерос 01
ДБР вважає, що підстав для початку розслідування щодо Зеленського та Баканова немає, - нардеп Лерос 02
ДБР вважає, що підстав для початку розслідування щодо Зеленського та Баканова немає, - нардеп Лерос 03

Автор: 

Зеленський (23653) державна зрада (1677) Лерос Гео (383)


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Топ коментарі
+46
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15.05.2023 16:04
+37
Жаби піаністу око не виклюють.
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15.05.2023 15:49
+36
Це те саме ДБР, що на початку війни на замовлення кремля полювало на запаси "стугни" і переслідувало її рятівників.
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15.05.2023 15:57
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Жаби піаністу око не виклюють.
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15.05.2023 15:49 Відповісти
Якщо, зермаки не хочуть іти в український суд, то тоді їх потягнуть у суд Лінча
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15.05.2023 16:45 Відповісти
Геворг Багратович, треба бути реалістами. Поки Зе команда при владі, суд над будь-ким з її учасників будуть формальними.
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15.05.2023 17:27 Відповісти
Пісюністу
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15.05.2023 18:50 Відповісти
А що Лерос реально думав що ДБР відкриє справу?
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15.05.2023 15:50 Відповісти
Він думав що тепер в нього на руках буде офіційна відмова.
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15.05.2023 16:21 Відповісти
поширення інформації та початок боротьби з корупцією - ось цілі цієї акції

молодець Гео , він заслуговує на підтримку всіх небайдужих 💛💙
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15.05.2023 16:23 Відповісти
В нашому випадку неприємний душок корупції змішався зі сморідом державної зради.
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15.05.2023 23:00 Відповісти
Яка несподіванка
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15.05.2023 15:50 Відповісти
Звичайно ДБР від "ДНР" своїх знають. Якщо я помиляюся, то підкажіть, хто керує ДБР і як його призначили?
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15.05.2023 15:51 Відповісти
"падлой буду" (с)
"крест на пузе" "с"
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15.05.2023 15:52 Відповісти
канешна нет- ни по одному президенту и его окружению, а народ живет и ох уевает от такой нищеты и беззакония
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15.05.2023 15:56 Відповісти
Це те саме ДБР, що на початку війни на замовлення кремля полювало на запаси "стугни" і переслідувало її рятівників.
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15.05.2023 15:57 Відповісти
Те саме ДБР, яке швиденько спалило документи та драпануло з Києва на Захід.
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15.05.2023 16:01 Відповісти
Чомусь у мене прапорець лівий.
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15.05.2023 16:03 Відповісти
В мене таке було, коли через Старлінк заходив.
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15.05.2023 16:10 Відповісти
Зараз перевірю.

Якщо все норм, то це McCafe Safeconnect при інсталяції щось намутило.
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15.05.2023 16:14 Відповісти
Так і є.
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15.05.2023 16:15 Відповісти
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15.05.2023 16:04 Відповісти
Ахах. Він думав що д'єрмаковське ''дбр'' піде проти своїх. Одне добре що за домогою отої відписки потім можна буде взяти ''за зад'' керівників ''дбр''.
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15.05.2023 16:10 Відповісти
ДБР з руки Эрмака годуються...
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15.05.2023 16:11 Відповісти
З 4000 справ ДБР - 3000 стосуються військових...
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15.05.2023 16:19 Відповісти
Злочинні наслідки Є, злочинці які за це відповідають Є, відомі й ті, хто цим злочинцям надав можливість скоювати злочин, але у той час як у звичайних кримінальних справах такі дії є свідченням співучасті у злочинах, по агентах ФСБ у СБУ це, як відповіли у ДБР, =не злочин=! Отака херня малята!
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15.05.2023 16:21 Відповісти
"Єрмаковське-Татаровське ДБР відповіло, що підстав для початку розслідування щодо Зеленського та його найближчого оточення немає!!!", - йдеться в дописі.
------
Заява нардепа про злочин - це хіба не підстава для початку розслідування?
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15.05.2023 16:24 Відповісти
Попахивает это все конечно. Но с другой стороны очевидно что преступление было только если Зеле на стол положили официальные документы что это агенты ФСБ, а он после этого все равно подписал назначение. В противном случае в его работу не входит определять агенты это или нет, он за подчиненных ответственность не несет.
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15.05.2023 19:13 Відповісти
Ступінь провини має вирішувати суд. Як мінімум, політична відповідальність Зеленського не викликає сумнівів в усіх хто вміє трохи мислити логічно.
Якщо Баканов не притягнутий до кримінальної відповідальности, значить Зеленський узяв її на себе.
У 2020 році Лерос подавав запит у правоохоронні органи на Наумова, Демченка, та інших кремлівських агентів...
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15.05.2023 19:27 Відповісти
дбр - кубло колаборантів. татаров туди всю нелюстровану гебню якуневіча зібрав.
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15.05.2023 16:24 Відповісти
Я твердо вірю,що після війни продажное кодло піде під ніж без усякого жалю разом зі своїми поплічниками,а народ поможе їм здохнути.
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15.05.2023 17:03 Відповісти
Зелене клоунське правосуддя в дії. Тепер зрозуміло,чому ми не в НАТО?
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15.05.2023 17:04 Відповісти
Ооо дермак виліз ! Що Лерос спокою не дає ? То добре !!
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15.05.2023 18:28 Відповісти
Я завжди спокійний. Просто висловив свою точку зору щодо лерося як політичної повії та флюгера. Якщо вам часто здається правильним і істинним тільки ваше висловлювання, то ви глибоко помиляєтеся, бо існують багато інших точок зору на ті чи інші події. Ваше висловлювання тут більше схоже на леросну риторику, яка є тупенькою.
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15.05.2023 19:14 Відповісти
даже если тебе лично Гео Лерос не нравится, некрасивый там, несмешно шутит, - ты должно обсуждать не его лично, а то, что он сделал.

Достали вы зелеботы своими переносами аргументации в плоскость личных сексуальных предпочтений. Смешно пошутил про оселедця, ага. Иди получи премию от квартала
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15.05.2023 18:29 Відповісти
Мені абсолютно все рівно щодо лерос як особистості. Це політична повія. Хто більше йому заплатив тому і співає. Розчаровуватися це завжди важко, але на вас стосовно леросятка це чекає.
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15.05.2023 18:48 Відповісти
а мне лерос никогда и не нравился, тупое ты создание. У меня жена для этого есть, понимаешь?

В данном конкретном случае он сделал офигенно хороший ход, подав депутатский запрос, получив формальную бумажку-отговорку. Оно всплывет перед следующими выборами.

Все, иди отсюда, противный.
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15.05.2023 18:59 Відповісти
б-же ж мой. Смотри, я отлично помню как лерос пришел в депутаты, поливая дерьмом Пороха. Ты до сих пор думаешь, что мне лерос "нравится"?

Ты вообще способно понять, что человеку может нравиться красота шахматного хода, а не шахматист и тем более не блестящая фигура на доске?

Ну елки-палки. Ну ты же видишь, тут умные дядьки серьезные вещи обсуждают. Ну ты же чувствуешь, что ты не дотягиваешь. Ну помолчи ты тихонько, почитай, поднаберись ума-разума, ну зачем же сразу так явно демонстрировать всем уровень своего развития?

Интернет все стерпит, юзернейм?
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15.05.2023 19:33 Відповісти
Ти вважаєш що ти "умный" дядя? Крім кацапського скіглення нічого не можеш. Те що ти кацапський бот то я давно зрозумів. Ти ж Українську мову не розумієш.
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15.05.2023 20:35 Відповісти
Ну раз ти хочеш лерося в парламент, то про що можна з тобою говорити. Ти не вартий того щоб на тебе витрачати час.
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15.05.2023 20:41 Відповісти
 
 