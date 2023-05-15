ДБР вважає, що підстав для початку розслідування щодо Зеленського та Баканова немає, - нардеп Лерос. ДОКУМЕНТ

Народний депутат Гео Лерос повідомив, що отримав відповідь ДБР на заяву про держзраду Зеленського і Баканова стосовно призначення ФСБшників на керівні посади в СБУ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook-сторінку нардепа.

"Сьогодні від ДБР прийшла відповідь на мою заяву про держзраду Зеленського і Баканова стосовно призначення ФСБшників на керівні посади в СБУ.

Я вимагаю негайно розпочати розслідування щодо їх участі у незаконних призначеннях агентів ФСБ "Сівковича-Кулинича", що призвело до трагедії з десятками тисяч жертв.

Єрмаковське-Татаровське ДБР відповіло, що підстав для початку розслідування щодо Зеленського та його найближчого оточення немає!!!", - йдеться в дописі.

Нардеп зазначив, що таким чином у Зеленського та Баканова навіть не хочуть спитати про їхні мотиви призначати в СБУ агентів ФСБ своїм особистим підписом.

"Ця відповідь - саботаж розслідування очевидної державної зради та вирок всій правоохоронній системі! Особи, які беруть участь у цьому, обов'язково понесуть відповідальність", - додав Лерос.

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