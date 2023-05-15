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Новини Війна
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ЗСУ нищать ворожу техніку на Лиманському та Куп’янському напрямках. За добу 3 боєзіткнення, знищено понад 50 окупантів, - Череватий

війна,зсу

Українські військові на Лиманському та Куп’янському напрямках знищили два російських танки, один з яких Т-90.

Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"578 разів росіяни били артилерією по позиціях українських військ і населених пунктах вздовж лінії фронту минулої доби на Лиманському та Куп’янському напрямках", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що також ворог завдав 17 авіаударів. Там відбулося три боєзіткнення. Наші військові знищили 53 окупантів, 105 зазнали поранень.

"Знищено два російських танки, один з яких Т-90, БМП, чотири безпілотники, два міномети, гармату та два польові склади з боєприпасами", - пояснив Череватий.

Читайте: ЗСУ на Бахмутському напрямку просунулися ще на 300 метрів у глибину ворога, - Череватий

Автор: 

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Вообще-то это должно звучать так: Под непосредственным руководством верховного главнокомандующего В.А.Зеленского... и далее по тексту. Не смейтесь. Скоро мы к этому приближаемся семимильными шагами.
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15.05.2023 16:28 Відповісти
 
 