ЗСУ нищать ворожу техніку на Лиманському та Куп’янському напрямках. За добу 3 боєзіткнення, знищено понад 50 окупантів, - Череватий
Українські військові на Лиманському та Куп’янському напрямках знищили два російських танки, один з яких Т-90.
Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"578 разів росіяни били артилерією по позиціях українських військ і населених пунктах вздовж лінії фронту минулої доби на Лиманському та Куп’янському напрямках", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що також ворог завдав 17 авіаударів. Там відбулося три боєзіткнення. Наші військові знищили 53 окупантів, 105 зазнали поранень.
"Знищено два російських танки, один з яких Т-90, БМП, чотири безпілотники, два міномети, гармату та два польові склади з боєприпасами", - пояснив Череватий.
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Евгений Онегин #545528
показати весь коментар15.05.2023 16:28 Відповісти Мені подобається 0
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