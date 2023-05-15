УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10280 відвідувачів онлайн
Новини Війна
5 103 21

Досягнуто домовленостей про потужні оборонні пакети, - Зеленський про результати візитів до Італії, Німеччини, Франції та Британії

зеленський

Під час нещодавніх візитів президента Володимира Зеленського до Італії, Німеччини, Франції та Великої Британії було досягнуто важливих домовленостей щодо оборонної підтримки нашої країни.

Про це глава держави повідомив представникам ЗМІ за результатами переговорів із прем’єр-міністром Сполученого Королівства Ріші Сунаком, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу Президента.

Зеленський зазначив, що пріоритетом його візитів до європейських столиць була підготовка до активних дій українських Збройних Сил на фронті задля звільнення окупованих територій.

"Я надзвичайно задоволений нашими досягненнями й домовленостями. І я дуже дякую Ріші. Була гарна зустріч із Джорджею, з Олафом, Еммануелем і сьогодні у Великій Британії. Справді важливі, потужні оборонні пакети. Ось які є домовленості", - повідомив президент.

Також, за його словами, під час переговорів ішлося про підготовку до саміту "Групи семи", який відбудеться цього тижня в Хіросімі (Японія).

Також читайте: На липневому саміті НАТО потрібне позитивне рішення щодо вступу України до Альянсу, - Зеленський

"Тут дуже важлива позиція кожної з цих країн. І важливо, щоб ця позиція була об’єднана", - зазначив Зеленський.

Глава держави акцентував, що під час зустрічей тривали переговори про створення коаліції винищувачів для України, а також про підготовку до саміту НАТО у Вільнюсі.

Як повідомлялося, 14 травня президент України Володимир Зеленський розпочав візит у Німеччину зустріччю з Федеральним президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром у Берліні. Також він зустрівся із канцлером ФРН Олафом Шольцом та відвідав військову базу в Німеччині, де навчаються українські воїни.

Також Цензор.НЕТ повідомляв, що президент Володимир Зеленський отримав у німецькому Аахені премію Карла Великого, присуджену йому та українському народові за внесок у справу об’єднання Європи.

Ввечері 14 травня президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до Франції. Згодом Зеленський провів зустріч з президентом Франції Еманюелем Макроном.

Зранку 15 травня Зеленський прибув у Лондон та зустрівся із прем'єром Британіх Ріші Сунаком. Сунак за результатами переговорів із Зеленським заявив, що Велика Британія буде ключовою частиною коаліції партнерів, яка надає підтримку у розбудові Повітряних сил України.

Автор: 

Зеленський (23653) допомога (8280)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+9
Зеленський абсолютно свідомо затягує початок контрнаступу, намагаючись підлаштувати його проведення під вирішення своїх політичних цілей. Ніякі візити вже нічого не змінять реально. Головна маса озброєння в Україні і тепер її місця складування обстрілюють на базах зосередження. ГШ другий тиждень вимагає санкції на початок наступу, але Єрмак продовжує возити Зеленського по дурним візитам.
показати весь коментар
15.05.2023 16:43
+9
Отак повільно, але впевнено, відбувається підміна понять "західна допомога" на "Найзеленіший все дістав і вибив"
показати весь коментар
15.05.2023 16:44
+7
Вперше? Вперше "потужні"? Вперше "досягнуто"? "Перший найпотужніший" папофіл цюцюрникович.
показати весь коментар
15.05.2023 16:40
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хоча б не забрали ту зброю що вже дали !
показати весь коментар
15.05.2023 16:30 Відповісти
Таке зараз в нього завдання -- просити .
показати весь коментар
15.05.2023 16:35 Відповісти
Ага, він як актриса з німецького фільму для дорослих. Готовий приямати з будь якої сторони в будь яких кількостях (С)
показати весь коментар
15.05.2023 17:20 Відповісти
Вперше? Вперше "потужні"? Вперше "досягнуто"? "Перший найпотужніший" папофіл цюцюрникович.
показати весь коментар
15.05.2023 16:40 Відповісти
Перш за все Україні потрібен стратегічний бітум. Все інше почекає.
показати весь коментар
15.05.2023 16:41 Відповісти
Зеленський абсолютно свідомо затягує початок контрнаступу, намагаючись підлаштувати його проведення під вирішення своїх політичних цілей. Ніякі візити вже нічого не змінять реально. Головна маса озброєння в Україні і тепер її місця складування обстрілюють на базах зосередження. ГШ другий тиждень вимагає санкції на початок наступу, але Єрмак продовжує возити Зеленського по дурним візитам.
показати весь коментар
15.05.2023 16:43 Відповісти
Тому напевне і затягують щоб кацапи могли по складах частину того озброєння знищити ракетами. Стукачів у нас ой як багато.
показати весь коментар
15.05.2023 16:53 Відповісти
Для обох, і для нашого зебіла, і для їхнього пуйла. Щоб війна йшла як найдовше.
показати весь коментар
15.05.2023 17:03 Відповісти
Зараз не можна наступати. Кацапи ще не докопали всі лінії оборони і замінували всього в два шари замість трьох. А там дивись і осінь і лички єфрейтора в Зєлі в кишені.
показати весь коментар
15.05.2023 17:23 Відповісти
Отак повільно, але впевнено, відбувається підміна понять "західна допомога" на "Найзеленіший все дістав і вибив"
показати весь коментар
15.05.2023 16:44 Відповісти
О, підміна поняття у зе влади постійно йде.
Головне для них, щоб у зебілів склалося поняття, що Україна перемогла, виключно завдяки боневтікло. Якщо б не він, то хана б було.
показати весь коментар
15.05.2023 17:01 Відповісти
Як воно нам брехало, а сам має офшори на Віргінських Британськіх островах.
Тому йому Британія дуже рідна країна
показати весь коментар
15.05.2023 17:00 Відповісти
ЗЕ, расскажи о чем ты договорился, со своим кумиром
показати весь коментар
15.05.2023 17:10 Відповісти
Підсумки візитів: дії вірні та й слова привальні, а в думках - матюки, в душі - огида. Мовчу, сиджу, "завідуЮЮЮЮ".
показати весь коментар
15.05.2023 17:11 Відповісти
Хто їздить за збоєю для наступу коли наступ вже почався?
Чергова зелена ботва.
показати весь коментар
15.05.2023 17:18 Відповісти
А ти з Румунії вже усіх переміг та вважаєш, що зброя Україні буде зайвою ?
показати весь коментар
15.05.2023 21:59 Відповісти
Боти незадоволені тим що нам надають побільше зброї, у них істерика
показати весь коментар
15.05.2023 17:35 Відповісти
То не боти а корисні ідіоти .
Вважають що військову допомогу надають Зєлі , а не українському народу . пц
показати весь коментар
15.05.2023 20:56 Відповісти
ого какой патужный майский шашлычник
показати весь коментар
15.05.2023 18:35 Відповісти
Однi дебiли кацапськи в комментариях??? Тут е украiнцi???
показати весь коментар
15.05.2023 19:08 Відповісти
Є, звичайно. Але безграмотних зебілів серед них одиниці.
показати весь коментар
15.05.2023 22:23 Відповісти
 
 