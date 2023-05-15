Досягнуто домовленостей про потужні оборонні пакети, - Зеленський про результати візитів до Італії, Німеччини, Франції та Британії

Під час нещодавніх візитів президента Володимира Зеленського до Італії, Німеччини, Франції та Великої Британії було досягнуто важливих домовленостей щодо оборонної підтримки нашої країни.

Про це глава держави повідомив представникам ЗМІ за результатами переговорів із прем’єр-міністром Сполученого Королівства Ріші Сунаком, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу Президента.

Зеленський зазначив, що пріоритетом його візитів до європейських столиць була підготовка до активних дій українських Збройних Сил на фронті задля звільнення окупованих територій.

"Я надзвичайно задоволений нашими досягненнями й домовленостями. І я дуже дякую Ріші. Була гарна зустріч із Джорджею, з Олафом, Еммануелем і сьогодні у Великій Британії. Справді важливі, потужні оборонні пакети. Ось які є домовленості", - повідомив президент.

Також, за його словами, під час переговорів ішлося про підготовку до саміту "Групи семи", який відбудеться цього тижня в Хіросімі (Японія).

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"Тут дуже важлива позиція кожної з цих країн. І важливо, щоб ця позиція була об’єднана", - зазначив Зеленський.

Глава держави акцентував, що під час зустрічей тривали переговори про створення коаліції винищувачів для України, а також про підготовку до саміту НАТО у Вільнюсі.

Як повідомлялося, 14 травня президент України Володимир Зеленський розпочав візит у Німеччину зустріччю з Федеральним президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром у Берліні. Також він зустрівся із канцлером ФРН Олафом Шольцом та відвідав військову базу в Німеччині, де навчаються українські воїни.

Також Цензор.НЕТ повідомляв, що президент Володимир Зеленський отримав у німецькому Аахені премію Карла Великого, присуджену йому та українському народові за внесок у справу об’єднання Європи.

Ввечері 14 травня президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до Франції. Згодом Зеленський провів зустріч з президентом Франції Еманюелем Макроном.

Зранку 15 травня Зеленський прибув у Лондон та зустрівся із прем'єром Британіх Ріші Сунаком. Сунак за результатами переговорів із Зеленським заявив, що Велика Британія буде ключовою частиною коаліції партнерів, яка надає підтримку у розбудові Повітряних сил України.