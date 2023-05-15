Кремль стоїть перед вибором між необхідністю оголошення мобілізації та загрозою внутрішнього невдоволення, - Данілов

У Росії триває друга хвиля прихованої мобілізації. Будь-який хід Путіна погіршує його позицію.

Про це у Twitter повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ.

"На росії триває друга хвиля прихованої мобілізації: примушення до підписання контрактів, формування т.зв. національних батальйонів, реклама мінвбивства рф. Поставлені результати не досягнуті. кремль стоїть перед вибором між необхідністю оголошення мобілізації та загрозою внутрішнього невдоволення", - зазначив він.

За словам Данілова, будь-який хід Путіна погіршує його позицію.

Також читайте: Путін доручив зупинити масовий виїзд росіян за кордон