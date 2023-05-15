Кремль стоїть перед вибором між необхідністю оголошення мобілізації та загрозою внутрішнього невдоволення, - Данілов
У Росії триває друга хвиля прихованої мобілізації. Будь-який хід Путіна погіршує його позицію.
Про це у Twitter повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ.
"На росії триває друга хвиля прихованої мобілізації: примушення до підписання контрактів, формування т.зв. національних батальйонів, реклама мінвбивства рф. Поставлені результати не досягнуті. кремль стоїть перед вибором між необхідністю оголошення мобілізації та загрозою внутрішнього невдоволення", - зазначив він.
За словам Данілова, будь-який хід Путіна погіршує його позицію.
Топ коментарі
+11 Михаил Грушевский
показати весь коментар15.05.2023 16:45
+7 Victor Frey #551639
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+6 Aleksander Jakuszew #537073
показати весь коментар15.05.2023 16:54
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Не буде ніякого "внутрішнього невдоволення" на московії, хто буде невдоволений - кадирівці швидко "задовольнять". Для того пуйло їх і терпить.
Їх мобілізація це наші проблеми.Якіб вони не були ,але це гівно потрібно знищувати і в цього гівна насипом все рівно є зброя.А це знову продовження війни і втрат.Ми не можемо порівнювати людські ресурси.Кожна наша людина це самий важливий ресурс для країни для рідних.Жоден орк сотни тисячи мільйони не перекриють втрату однієї нашої людини.
Тому потрібно кожен день крутити по всім каналам втрати орків як їх нищать і показувати ці гори трупів не тільки по ТГ каналам і інтернету а саме по ящику щоб кожен там розумів і всирався від того що їх тут чекає.
Тепер на кацапському ринку праці дефіцит кадрів , навіть на підприємствах оборонного комплексу . Бо кацапи , у яких ще залишились мізки , не вірять власній владі і в те що їх врятує від війни броня ,, звільняються з роботи і потихеньку мігрують в інші країни .
Тому ***** і не ризикує оголошувати ще одну мобілізацію , бо боїться обвалу в економіці через відтік кадрів .
А тут отмазки - эскалация же ))