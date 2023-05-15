УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11411 відвідувач онлайн
Новини
6 297 19

Кремль стоїть перед вибором між необхідністю оголошення мобілізації та загрозою внутрішнього невдоволення, - Данілов

путін

У Росії триває друга хвиля прихованої мобілізації. Будь-який хід Путіна погіршує його позицію.

Про це у Twitter повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ.

"На росії триває друга хвиля прихованої мобілізації: примушення до підписання контрактів, формування т.зв. національних батальйонів, реклама мінвбивства рф. Поставлені результати не досягнуті. кремль стоїть перед вибором між необхідністю оголошення мобілізації та загрозою внутрішнього невдоволення", - зазначив він.

За словам Данілова, будь-який хід Путіна погіршує його позицію.

Також читайте: Путін доручив зупинити масовий виїзд росіян за кордон

Автор: 

Данілов (1259) росія (64871) мобілізація (3017)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+11
Та не буде там ніякого невдоволення. Кріпасні будуть штурмувати грузинські пропускні пункти, а не зимовий палац. Кому менше пощастить візьмут АК74 і каску 1945 р.в., сядуть на бутилку і ешелонами поїдуть до нас.
показати весь коментар
15.05.2023 16:45
+7
Внутрішнє невдоволення в кацапів виникне коли сини Данілова повернуться з пляжів Маямі та одягнуть однострої під Бахмутом або хоча би на півдні. Але поскільки і те і те з області фантастики то ніякого нах невдоволення там не чекайте (як і закордонні "батальйони" на фронті)
показати весь коментар
15.05.2023 16:55
+6
Не молится надо ему, а готовиться. Накапливать больше дальнобойного вооружения, чтобы сразу на подходе у Украине уничтожать тех чмобилизованных и ликвидироватьвнутренних врагов в виде депутатов и продажных судей.
показати весь коментар
15.05.2023 16:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Підказую -- хаи вибирають внутрішнє невдоволення .
показати весь коментар
15.05.2023 16:45 Відповісти
Ні... вони сядуть на два стільця одночасно... чи не стільця...
показати весь коментар
15.05.2023 16:58 Відповісти
Та не буде там ніякого невдоволення. Кріпасні будуть штурмувати грузинські пропускні пункти, а не зимовий палац. Кому менше пощастить візьмут АК74 і каску 1945 р.в., сядуть на бутилку і ешелонами поїдуть до нас.
показати весь коментар
15.05.2023 16:45 Відповісти
Ну моблизирируют. А в атаку пойдут на т-34?
показати весь коментар
15.05.2023 16:46 Відповісти
Молился бы чтоб не началась новая мобилизация, а не рассуждал о проблемах Пыни. Сраный ветеринар.
показати весь коментар
15.05.2023 16:50 Відповісти
Не молится надо ему, а готовиться. Накапливать больше дальнобойного вооружения, чтобы сразу на подходе у Украине уничтожать тех чмобилизованных и ликвидироватьвнутренних врагов в виде депутатов и продажных судей.
показати весь коментар
15.05.2023 16:54 Відповісти
Внутрішнє невдоволення в кацапів виникне коли сини Данілова повернуться з пляжів Маямі та одягнуть однострої під Бахмутом або хоча би на півдні. Але поскільки і те і те з області фантастики то ніякого нах невдоволення там не чекайте (як і закордонні "батальйони" на фронті)
показати весь коментар
15.05.2023 16:55 Відповісти
Про якіх синів ви кажете, вони синів рабів відловлюють повсіх райцентрах і селах.
показати весь коментар
15.05.2023 17:40 Відповісти
синів Данілова які спокійно виїхали за кордон як і Портнов з сином (обоє військовозобовязані) і ще тисячі чиновників і їх дітей (резонансні відео про батальйон Монако мабудь всі бачили)
показати весь коментар
15.05.2023 17:49 Відповісти
Якщо роздати всім зброю, це затьмарить всі попередні проблеми.
показати весь коментар
15.05.2023 16:55 Відповісти
Яке там нах внутрішнє невдоволення, що той Данілов несе, теж мені афффффтарітєт знайшли🤔 Подивіться на його високоінтелектуальну морду ліца не спотворену печаттю інтелекту, ветеринар пажізні, його місце максимум зоотехнік на станції штучного запліднення, або завгосп в сільській школі, хоча і там буде з директором фарбу ******* і пускати наліво, а потім оголошувати збір коштів з батьків учнів тіпонарємонтъ школи... *** 😁 Кацапи генетичне, совкове бидло, нагнуть голову і будуть мукати, так чередою їх і погонять у військкомат, як гнали їх батьків, братів з 1979 по 1988 рік іспалнять інтєрнаціанальний долг, зараз вже защіщать нароттт бімбаса🧐 А тому, потрібно побільше *********** з різноманітними готовими вражаючими елементами типу, як до Хаймарсів (180000 шт. в одному), щоб нищити цю скотину масово, інакше кіна не буде. От коли ці тварюки почнуть повертатись на рассєюшку не Камазами, а залізничними потягами вагонів так по 100 в кожному, тоді тільки дойде. Кацап розуміє тільки гарну піздюліну і тваринний жах, більше ліків для них немає😝😝😝😝😜🤪
показати весь коментар
15.05.2023 16:58 Відповісти
та про "погіршення позиції" пуйла ми чуємо з початку війни. Згідно арестовичам-ждановим, його позиція вже мала в мінус вийти давно.
Не буде ніякого "внутрішнього невдоволення" на московії, хто буде невдоволений - кадирівці швидко "задовольнять". Для того пуйло їх і терпить.
показати весь коментар
15.05.2023 17:08 Відповісти
Час це головне для нас.Успішні операції на півдні і сході ось головний критерій останього цвях в путінський режим в його домовину.
Їх мобілізація це наші проблеми.Якіб вони не були ,але це гівно потрібно знищувати і в цього гівна насипом все рівно є зброя.А це знову продовження війни і втрат.Ми не можемо порівнювати людські ресурси.Кожна наша людина це самий важливий ресурс для країни для рідних.Жоден орк сотни тисячи мільйони не перекриють втрату однієї нашої людини.
Тому потрібно кожен день крутити по всім каналам втрати орків як їх нищать і показувати ці гори трупів не тільки по ТГ каналам і інтернету а саме по ящику щоб кожен там розумів і всирався від того що їх тут чекає.
показати весь коментар
15.05.2023 17:10 Відповісти
Якось пох...
показати весь коментар
15.05.2023 17:39 Відповісти
Минулого разу кацапи мобілізували 300 тис , при цьому - через саме мобілізацію з країни втекло більше мільйона чоловіків . Тобто - через мобілізацію , сектор економіки втратив більше мільйона робочих рук . При тому - потікали не якісь пересічні кацапи , синяки та нарколиги , а ті хто мав гроші , бо вмів їх заробляти ,, та частина кацапів які власне кажучи - і створюють ВВП .
Тепер на кацапському ринку праці дефіцит кадрів , навіть на підприємствах оборонного комплексу . Бо кацапи , у яких ще залишились мізки , не вірять власній владі і в те що їх врятує від війни броня ,, звільняються з роботи і потихеньку мігрують в інші країни .
Тому ***** і не ризикує оголошувати ще одну мобілізацію , бо боїться обвалу в економіці через відтік кадрів .
показати весь коментар
15.05.2023 17:43 Відповісти
У шахових термінах це зветься "цугцванг", у звичайних побутових - "киздець"!
показати весь коментар
15.05.2023 17:50 Відповісти
В данном случае "киздец какой цугцванг"
показати весь коментар
15.05.2023 18:27 Відповісти
Вихід є. Він має назву: "ВАРІАНТ КАДДАФІ". Найкращий вихід для всіх!
показати весь коментар
15.05.2023 18:46 Відповісти
Перед вариантом Каддафи, западная коалиция перекрыла небо над страной, хотя зашквар у Каддафи был намного меньше чем у Пу.

А тут отмазки - эскалация же ))
показати весь коментар
15.05.2023 20:24 Відповісти
 
 