Цієї весни союзники мають надати Україні все, чого вона потребує для контрнаступу, - Павел
Що пізніше надійде допомога, то менше буде користі від неї, тому союзники мають надати якнайшвидше все, чого потребує Україна.
З таким закликом виступив президент Чехії Петр Павел на Копенгагенському саміті демократії, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Україна має шанс розпочати влітку суттєвий контрнаступ, і "вікно" звужується. Чим пізніше допомога надійде, тим менш корисною вона буде… Для того, щоби використати це часове вікно, яке ще є, ми мали б забезпечити Україну всім необхідним – технікою і боєприпасами - ще навесні", - заявив Павел.
Він додав, що восени погодні умови не сприятимуть успішному наступу.
Павел не наголосив, що в Європі не бракує виробничих потужностей ВПК. На його думку, у Центральній і Східній Європі є можливості збільшити виробництво. Ймовірно, є дефіцит робочої сили, але Україна готова її надати, зазначив Павел, згадавши про результати свого нещодавнього візиту у Київ. Ще однією проблемою є дефіцит фінансування, але деякі держави готові це забезпечити.
"Йдеться про кращу координацію: зібрати все та почати виробляти дуже швидко та гнучко", - резюмував він.
Він також нагадав, що у низки третіх країн за межами Європи на складах є значні запаси озброєння радянських зразків, які, на його думку, могли б бути передані Україні.
Раніше Павел, який, нагадаємо, є колишнім генералом НАТО, заявляв, що Україна має високі шанси на успіх контрнаступу.
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"Порошенко ввьол ваєнний стан, штоб нє правадіть вибори!" (С)
Мене тоді ще на пейсбучику не забанили, я поспорив тоді з одним зєлєбобіком, шо вибори таки будуть. Він проспорив пляшку кефіра і одразу закинув мене в блекліст.