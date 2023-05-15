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Новини Підтримка Україні
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Цієї весни союзники мають надати Україні все, чого вона потребує для контрнаступу, - Павел

павел,петр

Що пізніше надійде допомога, то менше буде користі від неї, тому союзники мають надати якнайшвидше все, чого потребує Україна.

З таким закликом виступив президент Чехії Петр Павел на Копенгагенському саміті демократії, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ

"Україна має шанс розпочати влітку суттєвий контрнаступ, і "вікно" звужується. Чим пізніше допомога надійде, тим менш корисною вона буде… Для того, щоби використати це часове вікно, яке ще є, ми мали б забезпечити Україну всім необхідним – технікою і боєприпасами - ще навесні", - заявив Павел.

Він додав, що восени погодні умови не сприятимуть успішному наступу.

Читайте: Чехія передасть Україні два зенітно-ракетні комплекси "Куб", - Павел

Павел не наголосив, що в Європі не бракує виробничих потужностей ВПК. На його думку, у Центральній і Східній Європі є можливості збільшити виробництво. Ймовірно, є дефіцит робочої сили, але Україна готова її надати, зазначив Павел, згадавши про результати свого нещодавнього візиту у Київ. Ще однією проблемою є дефіцит фінансування, але деякі держави готові це забезпечити.

"Йдеться про кращу координацію: зібрати все та почати виробляти дуже швидко та гнучко", - резюмував він.

Він також нагадав, що у низки третіх країн за межами Європи на складах є значні запаси озброєння радянських зразків, які, на його думку, могли б бути передані Україні.

Читайте також: Перемовини про вступ України до ЄС, вірогідно, розпочнуться наприкінці 2023 року, - Павел

Раніше Павел, який, нагадаємо, є колишнім генералом НАТО, заявляв, що Україна має високі шанси на успіх контрнаступу. 

допомога і підтримка (1155) Павел Петр (152)


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Топ коментарі
+9
...чим довше триває військовий стан в країні - тим довше не можна проводити вибори
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15.05.2023 17:37
+5
Из 90 дней весны осталось 15.
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15.05.2023 17:51
+4
А памʼятаєте, декілька років тому в минулому житті -
"Порошенко ввьол ваєнний стан, штоб нє правадіть вибори!" (С)

Мене тоді ще на пейсбучику не забанили, я поспорив тоді з одним зєлєбобіком, шо вибори таки будуть. Він проспорив пляшку кефіра і одразу закинув мене в блекліст.
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15.05.2023 18:02
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весни залишилося два тижні. Ще тиждень треба ночами пересувати це все добро тралами та ж/д до ЛБЗ.
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15.05.2023 17:32 Відповісти
...чим довше триває військовий стан в країні - тим довше не можна проводити вибори
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15.05.2023 17:37 Відповісти
А памʼятаєте, декілька років тому в минулому житті -
"Порошенко ввьол ваєнний стан, штоб нє правадіть вибори!" (С)

Мене тоді ще на пейсбучику не забанили, я поспорив тоді з одним зєлєбобіком, шо вибори таки будуть. Він проспорив пляшку кефіра і одразу закинув мене в блекліст.
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15.05.2023 18:02 Відповісти
а ти думаєш вибори щось змінять,думаєш зелебобиків поменшало?
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15.05.2023 18:30 Відповісти
вангую що набагато поменшало. точняк серед тих хто втратив все або чалиться за бугром.
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15.05.2023 18:55 Відповісти
Хаи надають -- будем іх бити влучно і боляче .
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15.05.2023 17:44 Відповісти
Фронт з нєдодєланими парашками - це не лише Україна, а принаймні - уся Європа. Чим більше згуртуємось, тим ближче стане НАША Перемога! Нарешті там починають розуміти цей очевидний факт.
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15.05.2023 17:45 Відповісти
Из 90 дней весны осталось 15.
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15.05.2023 17:51 Відповісти
Борімось, браття - і побремо!!!
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15.05.2023 17:54 Відповісти
"Ця весна" вже закінчується якшо шо. Так, чисто нагадав. Давайте вже там швидше.
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15.05.2023 17:59 Відповісти
Зелені затягують, їм перемога не потрібна , бо це вибори, політична смерть, а для багатьох буцигарня!
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15.05.2023 18:16 Відповісти
а що, нам хіба вже поставили авіацію і далекобійні ракети для прикриття контрнаступу? питання ж зовсім не в виборах, а в наданні необхідної кількості озброєння, щоб менше гинуло наших хлопців. ми ж не касапи, щоб йти м'ясними штурмами на окопи русні.
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15.05.2023 18:47 Відповісти
Це у вас питання не у виборах. А зеленій шоблі до сраки ці ракети і літаки. Вони відчувають, що програють вибори, тому будуть затягувати війну подовше, щоб спокійно красти
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15.05.2023 19:30 Відповісти
Питання не проводити вибори під час війни - це питання здорового глузду. Вибори можна було проводити під час АТО/ООС. Проте не зараз, коли над усією Україною літають ворожі ракети і шахеди. І ділити зараз українців на синіх, зелених, помаранчевих чи інших - це дуже недоречно. І тупо. Коли є зовнішній ворог і ворожа агресія, то внутрішні чвари і суперечки мають відійти на задній план.
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15.05.2023 19:58 Відповісти
Уже осень скоро...через 3 месяца. Я боюсь, чтобы все наше рапиаренное контрнаступление не оказалось теперешним в Бахмуте. Там действительно идет успешное контрнаступление, но скорее встиле россиян, по кусочкам в лоб отгрызая. Такое наступление мы не потянем. Нам или в стиле Харьковского или не знаю прям. Уже устал от ежедневных обстрелов моего города.
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15.05.2023 20:26 Відповісти
 
 