Більш ніж 23 000 цивільних були вбиті чи поранені з початку повномасштабного вторгнення, - ООН

З початку повномасштабного вторгнення 23 600 цивільних в Україні загинули або зазнали поранень.

Про це заявив на засіданні Ради Безпеки ООН заступник Генсека ООН з гуманітарних питань Мартін Гріффітс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За словами Гріффітса, від початку повномасштабної російської агресії зафіксовано 23 600 жертв (убитими й пораненими) серед цивільного населення, хоча "фактичні втрати, ймовірно, набагато вищі".

Він також нагадав про ракетні обстріли російською армією складів гуманітарної допомоги в Одесі, мобільного шпиталю Товариства Червоного Хреста в Миколаєві, внаслідок яких було знищено гуманітарні вантажі та життєво важливе медичне обладнання.

Гріффітс зазначив, що в першому кварталі цього року гуманітарну допомогу в Україні отримали майже 3,6 млн осіб. Ідеться про грошові виплати, продовольство, медичні послуги тощо, зокрема приблизно 280 тис. осіб отримали різну допомогу в прифронтових районах.

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"Найбільшою проблемою залишаються перешкоди для доступу до всіх районів у Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях, які на цей момент перебувають під військовим контролем Російської Федерації", – додав він. За його словами, Росія жодного разу не дала можливості доставити гуманітарну допомогу громадам уздовж лінії фронту та в окупованих районах.

Гріффітс також нагадав, що на сьогодні з українських портів у рамках Чорноморської зернової ініціативи вивезено понад 30 млн тонн вантажів, з яких понад 600 тис. тонн пшениці доставлено Всесвітньою продовольчою програмою в рамках підтримки гуманітарних операцій у Афганістані, Ефіопії, Кенії, Сомалі та Ємені.

Найсвіжіший аналіз ФАО показує, що за останні дванадцять місяців світові ціни на зернові впали майже на 20%. У квітні ціни на пшеницю досягли найнижчого рівня з липня 2021 року, зокрема й через експорт українського збіжжя. Водночас нині "спостерігається скорочення обсягів експорту з чорноморських портів України через складну динаміку в Спільному координаційному центрі, створеному відповідно до цієї Угоди 22 липня минулого року в Стамбулі", до якого входять представники України, Туреччини, ООН та Росії, відзначив він.

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Нагадаємо, Організація Об’єднаних Націй заявляла, що не має запасного плану, якщо Росія вийде з угоди, яка дозволяє Україні експортувати зерно на міжнародні ринки та допомогла спростити експорт зерна та добрив Москви.