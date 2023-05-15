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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Більш ніж 23 000 цивільних були вбиті чи поранені з початку повномасштабного вторгнення, - ООН

мартін,гріффітс

З початку повномасштабного вторгнення 23 600 цивільних в Україні загинули або зазнали поранень.

Про це заявив на засіданні Ради Безпеки ООН заступник Генсека ООН з гуманітарних питань Мартін Гріффітс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ. 

За словами Гріффітса, від початку повномасштабної російської агресії зафіксовано 23 600 жертв (убитими й пораненими) серед цивільного населення, хоча "фактичні втрати, ймовірно, набагато вищі".

Він також нагадав про ракетні обстріли російською армією складів гуманітарної допомоги в Одесі, мобільного шпиталю Товариства Червоного Хреста в Миколаєві, внаслідок яких було знищено гуманітарні вантажі та життєво важливе медичне обладнання.

Гріффітс зазначив, що в першому кварталі цього року гуманітарну допомогу в Україні отримали майже 3,6 млн осіб. Ідеться про грошові виплати, продовольство, медичні послуги тощо, зокрема приблизно 280 тис. осіб отримали різну допомогу в прифронтових районах.

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"Найбільшою проблемою залишаються перешкоди для доступу до всіх районів у Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях, які на цей момент перебувають під військовим контролем Російської Федерації", – додав він. За його словами, Росія жодного разу не дала можливості доставити гуманітарну допомогу громадам уздовж лінії фронту та в окупованих районах.

Гріффітс також нагадав, що на сьогодні з українських портів у рамках Чорноморської зернової ініціативи вивезено понад 30 млн тонн вантажів, з яких понад 600 тис. тонн пшениці доставлено Всесвітньою продовольчою програмою в рамках підтримки гуманітарних операцій у Афганістані, Ефіопії, Кенії, Сомалі та Ємені.

Найсвіжіший аналіз ФАО показує, що за останні дванадцять місяців світові ціни на зернові впали майже на 20%. У квітні ціни на пшеницю досягли найнижчого рівня з липня 2021 року, зокрема й через експорт українського збіжжя. Водночас нині "спостерігається скорочення обсягів експорту з чорноморських портів України через складну динаміку в Спільному координаційному центрі, створеному відповідно до цієї Угоди 22 липня минулого року в Стамбулі", до якого входять представники України, Туреччини, ООН та Росії, відзначив він.

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Нагадаємо, Організація Об’єднаних Націй заявляла, що не має запасного плану, якщо Росія вийде з угоди, яка дозволяє Україні експортувати зерно на міжнародні ринки та допомогла спростити експорт зерна та добрив Москви.

ООН (3344) Гріффітс Мартін (9)


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Топ коментарі
+3
Нажаль набагато більше за 23000 жертв 😢
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15.05.2023 19:04
+3
Оон опять бредит
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15.05.2023 19:07
+2
коли обрали президентом ***** що б "поржати і гірше не буде"👇

https://twitter.com/i/status/1653119449086476290
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15.05.2023 19:24
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Нажаль набагато більше за 23000 жертв 😢
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15.05.2023 19:04 Відповісти
Оон опять бредит
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15.05.2023 19:07 Відповісти
Не просто брєдіт, - подібними цифрами, від фонаря прямо відмазує кацапів. Там в одному Маріуполі вбито вдесятеро більше людей чим ці озвучують.
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15.05.2023 20:35 Відповісти
ООН озвучує тільки задокументовані цифри,тому тут не треба втирати про "брєд".
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16.05.2023 03:07 Відповісти
Забули дописати, тільки на Київщині.
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15.05.2023 19:18 Відповісти
Только после освобождения всех областей можно будет подсчитать потери.
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15.05.2023 19:22 Відповісти
коли обрали президентом ***** що б "поржати і гірше не буде"👇

https://twitter.com/i/status/1653119449086476290
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15.05.2023 19:24 Відповісти
В совке была такая фирма Госкомстат ( государственное комитет статистики). Так у него цифры были менее потолочные, чем у вашего ООНа.
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15.05.2023 19:25 Відповісти
Озвучили одну цифру і дописують що може бути в рази більше... То питається для чого вилазити з такими доповіддями ставлячи під сумнів свою "професійність"?
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15.05.2023 19:27 Відповісти
ага. а втрати військових оцінені в 13 000.
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15.05.2023 19:30 Відповісти
де там той член європарламенту якому було мало жертв для визнання геноциду українського народу
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15.05.2023 19:31 Відповісти
Лише в Маріуполі загиблих за різними даними 30-80 тисяч ,тому статистика ООН такаж як і нікчемна робота цього органу.
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15.05.2023 19:47 Відповісти
Щоб роздути епідемію ковіду статистику завищували, а тепер применшують. Та один тільки Маріуполь по втратах цивільних перевищує цю цифру в кілька разів
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15.05.2023 20:43 Відповісти
так але документів,про кількість у них немає,русня нікого не пустить в Маріуполь полічити трупи,тому ООН оперує тільки документальними фактами
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16.05.2023 03:08 Відповісти
Не звезди - в одному Маріуполі під 100 тис загиблих ....
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15.05.2023 23:10 Відповісти
хтось пускав їх туди полічити? ні.ну то чого хочеш,скільки змогли офіційно підтвердити,стільки і озвучили,звільнемо Маріуполь,будуть рахувати далі,кількість трупів після правління пол-пота теж підрахували,лише коли червоних кхмерів поставили до стінки.
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16.05.2023 03:10 Відповісти
Ти думаєш тисячі Маріупільців тупі і не бачать картини скільки місцян загинуло ?
Блд в одному Драмтеатрі під тисячу тіл залишилось, під одною ьбагатоповерхівкою під 300 людей.
Як ти там рахувати будеш коли кацапи кістки з будівельними відходами перемололи бульдозерами і екскаваторами і вивезли на смітник ? Що там вже рахувати, у кацапів така практика була в Чечені, Грозний зачистили відд тіл, скільки там кісток в землі Грозного один Бог знає.
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16.05.2023 10:40 Відповісти
 
 