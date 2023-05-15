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Новини Війна
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Два розвідувальні та два ударні російські безпілотники знищено на Херсонщині, - ПК "Південь"

орлан

15 травня у Херсонській області силами ППО знищено 4 ворожі безпілотники.

Про це повідомляє повітряне командування "Південь", інформує Цензор.НЕТ.

"15 травня 2023 року, на Херсонщині, силами та засобами протиповітряної оборони знищено 4 російських безпілотних літальних апарата:

  • 1 розвідувальний БпЛА "Орлан-10",
  • 1 розвідувальний безпілотник "Суперкам",
  • 2 ударних БпЛА типу "Ланцет"

йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Знищено 4 ворожі "шахеди" та "Орлан", - Повітряні сили

Автор: 

безпілотник (4079) ППО (3138) Херсонська область (5697)


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а авиация русни сцыт бомбами кидаться после брянска
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15.05.2023 19:23 Відповісти
Протягом 14 травня росіяни завдали 6 ракетних та 27 авіаударів по Україні, здійснили 20 обстрілів із РСЗВ, - Генштаб Джерело:
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15.05.2023 19:57 Відповісти
Дякуємо, хлопці.
Бог у поміч
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15.05.2023 19:28 Відповісти
Сегодня наша авиация нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также еще семь - по зенитно-ракетным комплексам противника.
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15.05.2023 19:43 Відповісти
Об этом http://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0graoCze2X4inr45acwsJX41cYUyALuimYddDxMW7etiKjirNHvbCtgmitaAGUJD2l сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке в понедельник, 15 мая.
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15.05.2023 19:44 Відповісти
 
 