Два розвідувальні та два ударні російські безпілотники знищено на Херсонщині, - ПК "Південь"
15 травня у Херсонській області силами ППО знищено 4 ворожі безпілотники.
Про це повідомляє повітряне командування "Південь", інформує Цензор.НЕТ.
"15 травня 2023 року, на Херсонщині, силами та засобами протиповітряної оборони знищено 4 російських безпілотних літальних апарата:
- 1 розвідувальний БпЛА "Орлан-10",
- 1 розвідувальний безпілотник "Суперкам",
- 2 ударних БпЛА типу "Ланцет"
йдеться у повідомленні.
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