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Новини Війна
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За останні дві доби просування на флангах навколо Бахмута складає від 350 м до 2 км, - Східне угруповання ЗСУ

бахмут

Українські сили оборони за останні дві доби просунулися на флангах навколо Бахмута на відстань від 350 м до 2 км.

Про це повідомив речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Проте, ворог чинить дикий опір. За поточну добу на Бахмутському напрямку відбулося 34 бойові зіткнення, 479 разів ворог різними системами, різною артилерією обстрілював наші позиції. Сталося 4 авіанальоти. Під час боїв нашим воїнам вдалося знищити 149 окупантів, 160 поранити, 6 потрапили в полон", - повідомив Череватий.

За його даними, також за добу було підбито 2 бойові машини піхоти, 2 бронеавтомобілі, 3 безпілотні апарати ворога і польовий склад із боєприпасами.

"Ворог намагається ... захопити саме місто, докладає до цього неймовірних зусиль. Наші воїни тримають там оборону, проявляють вершини мужності, героїзму, витримки та кмітливості. А коли з'являється можливість на флангах атакувати ворога, то це все робиться. І це в рамках оборонної операції, яка триває вже багато місяців. Операції, спрямованої на виснаження ворога", -  пояснив Череватий, коментуючи той факт, що успіхи ЗСУ більш відчутні на флангах.

Також читайте: Просування ЗСУ на Бахмутському напрямку - це перший успіх наступальних дій, - Сирський

"По суті Бахмут - це зараз точка певної біфуркації, точка вирішення цього конфлікту, оскільки якщо ворог не знайде можливості поповнювати свої сили там, то ми його просто знищимо", - заявив речник Східного угруповання ЗСУ.

Автор: 

Бахмут (1559) Череватий Сергій (166)


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Топ коментарі
+7
Наши дети жизни кладут за каждый метр, освобождая украинскую землю... А вот одна наволочь, которая сегодня с утра до вечера гундосит на гавномарафоне, создала все условия, чтобы эту землю за пару дней сдать.....
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15.05.2023 20:26
+3
Перші кроки завжди важкі... Удачі та ПЕРЕМОГИ!
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15.05.2023 20:01
+3
когда мы окружим его там будет пофиг что там подконтрольного а тчо нет....кабзда вагинерам будет,что зря именно по флангам гасим кацапетов
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15.05.2023 20:28
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А как жи ж Бєрлін і Лондон с Паріжом?
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15.05.2023 19:54 Відповісти
Перші кроки завжди важкі... Удачі та ПЕРЕМОГИ!
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15.05.2023 20:01 Відповісти
Єто ані ісчо нє начіналі...
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15.05.2023 20:23 Відповісти
ЦвиноЦабаки - почему не слышно вашего вояскуления...???
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15.05.2023 20:24 Відповісти
когда мы окружим его там будет пофиг что там подконтрольного а тчо нет....кабзда вагинерам будет,что зря именно по флангам гасим кацапетов
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15.05.2023 20:28 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=I8oDrTTsRCQ
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15.05.2023 20:51 Відповісти
Де саме там хоч трохи схоже на окружєніє?
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15.05.2023 20:53 Відповісти
https://www.ukr.net/cluster/donetsk/Do_2_kilometriv_za_2_dni_Cherevatij_rozpoviv_pro_uspihi_ZSU_pid_Bahmutom_video-57015219.html До 2 кілометрів за 2 дні: Череватий розповів про успіхи ЗСУ під Бахмутом (відео)
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15.05.2023 20:55 Відповісти
Удав сам залазить у горщик. Залишається тільки закупорити кришкою.
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15.05.2023 20:25 Відповісти
Наши дети жизни кладут за каждый метр, освобождая украинскую землю... А вот одна наволочь, которая сегодня с утра до вечера гундосит на гавномарафоне, создала все условия, чтобы эту землю за пару дней сдать.....
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15.05.2023 20:26 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1658141454810726401 Рузьге сваїх нє брасают!
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15.05.2023 21:34 Відповісти
 
 