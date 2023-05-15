За останні дві доби просування на флангах навколо Бахмута складає від 350 м до 2 км, - Східне угруповання ЗСУ

Українські сили оборони за останні дві доби просунулися на флангах навколо Бахмута на відстань від 350 м до 2 км.

Про це повідомив речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Проте, ворог чинить дикий опір. За поточну добу на Бахмутському напрямку відбулося 34 бойові зіткнення, 479 разів ворог різними системами, різною артилерією обстрілював наші позиції. Сталося 4 авіанальоти. Під час боїв нашим воїнам вдалося знищити 149 окупантів, 160 поранити, 6 потрапили в полон", - повідомив Череватий.

За його даними, також за добу було підбито 2 бойові машини піхоти, 2 бронеавтомобілі, 3 безпілотні апарати ворога і польовий склад із боєприпасами.

"Ворог намагається ... захопити саме місто, докладає до цього неймовірних зусиль. Наші воїни тримають там оборону, проявляють вершини мужності, героїзму, витримки та кмітливості. А коли з'являється можливість на флангах атакувати ворога, то це все робиться. І це в рамках оборонної операції, яка триває вже багато місяців. Операції, спрямованої на виснаження ворога", - пояснив Череватий, коментуючи той факт, що успіхи ЗСУ більш відчутні на флангах.

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"По суті Бахмут - це зараз точка певної біфуркації, точка вирішення цього конфлікту, оскільки якщо ворог не знайде можливості поповнювати свої сили там, то ми його просто знищимо", - заявив речник Східного угруповання ЗСУ.