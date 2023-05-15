США виділятимуть Україні нові й нові пакети допомоги протягом наступних місяців, - Кірбі

США приблизно раз на два тижні виділяють Україні пакети допомоги, спрямованої на посилення її обороноздатності. Такий темп збережеться й у наступні місяці.

Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Що стосується Сполучених Штатів, ми надалі підтримуватимемо Україну. Ви бачили, як виділялися пакети оборонної допомоги приблизно раз на два тижні – це триватиме впродовж наступних тижнів і місяців", - зазначив Кірбі.

Він також підтвердив, що питання подальшої підтримки України обговорюватиметься на саміті лідерів країн G7 у Хіросімі цього тижня. У цьому зв’язку він запевнив, що Сполучені Штати як у рамках цього формату, так і поза ним зберігатимуть міжнародне лідерство на підтримку Української держави. Крім того, за його словами, всі країни-учасниці G7 також залишаються прихильними до України у її протистоянні агресії РФ.

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Раніше Кірбі заявляв, що Сполучені Штати навіть у разі дефолту матимуть можливість надавати Україні військову допомогу до кінця фінансового року за рахунок виділених Конгресом коштів.