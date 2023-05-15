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Новини Допомога Україні
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США виділятимуть Україні нові й нові пакети допомоги протягом наступних місяців, - Кірбі

кірбі

США приблизно раз на два тижні виділяють Україні пакети допомоги, спрямованої на посилення її обороноздатності. Такий темп збережеться й у наступні місяці.

Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ

"Що стосується Сполучених Штатів, ми надалі підтримуватимемо Україну. Ви бачили, як виділялися пакети оборонної допомоги приблизно раз на два тижні – це триватиме впродовж наступних тижнів і місяців", - зазначив Кірбі.

Він також підтвердив, що питання подальшої підтримки України обговорюватиметься на саміті лідерів країн G7 у Хіросімі цього тижня. У цьому зв’язку він запевнив, що Сполучені Штати як у рамках цього формату, так і поза ним зберігатимуть міжнародне лідерство на підтримку Української держави. Крім того, за його словами, всі країни-учасниці G7 також залишаються прихильними до України у її протистоянні агресії РФ.

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Раніше Кірбі заявляв, що Сполучені Штати навіть у разі дефолту матимуть можливість надавати Україні військову допомогу до кінця фінансового року за рахунок виділених Конгресом коштів.

США (22417) допомога і підтримка (1155) Кірбі (526)


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Топ коментарі
+7
Боже, бережи Америку! Дякуємо, друзі.
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15.05.2023 19:50
+5
раз в две недели плюс пол-сотни "бредли" и плюс пол-сотни "страйкеров".
Шоб не заканчивались.
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15.05.2023 19:55
+4
Чудово.
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15.05.2023 20:04
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Боже, бережи Америку! Дякуємо, друзі.
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15.05.2023 19:50 Відповісти
раз в две недели плюс пол-сотни "бредли" и плюс пол-сотни "страйкеров".
Шоб не заканчивались.
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15.05.2023 19:55 Відповісти
Чудово.
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15.05.2023 20:04 Відповісти
Щиро дякуємо, друзі.
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15.05.2023 20:23 Відповісти
Саммит в Хиросиме - это щелчок московитам по носу.
Чтобы не забывали, что бывает с теми, кто ********** против Америки.
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15.05.2023 20:27 Відповісти
ВПК засраші вирішив помірятись піськами З ВПК США + ВБ + Німеччини +... ? Ню-Ню!
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15.05.2023 20:29 Відповісти
+ ne zabuvaite skydaty donaty na ZSU
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15.05.2023 20:32 Відповісти
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15.05.2023 20:30 Відповісти
До цієї допомоги має бути обов'язкове застереження: "Не зберігати в м. Хмельницькому та прилеглих районах".
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15.05.2023 20:46 Відповісти
А закон про ленд-ліз коли почнете виконувати ?
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16.05.2023 04:06 Відповісти
Не місяців треба а років
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16.05.2023 17:37 Відповісти
 
 