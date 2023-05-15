За квітень Росія вбила в Україні 207 цивільних, з них – 11 дітей, - Кислиця

За квітень Росія вбила в Україні 207 цивільних. Кадри пусків ракет та влучань транслюються на федеральних телеканалах.

Про це заявив постпред України в ООН Сергій Кислиця, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Він нагадав, що 28 квітня Росія завдала ракетного удару по багатоповерховому житловому будинку в Умані, внаслідок чого загинуло 23 мешканці, серед них 6 дітей.

"У РФ телеглядачі побачили ці кадри на державному пропагандистському каналі "Росія-1". Тим часом російське військове міністерство написало в соціальних мережах: "Прямо в ціль!" - зазначив він.

Також Кислиця розповів про загибель 1 травня 14-річнго хлопчика в Лизунівці Чернігівської області від російської авіабомби, яка зруйнувала місцеву школу.

"Цей напад став черговим проявом боягузливої та підлої тактики терору, яку російська армія широко застосовує проти звільнених торік північних регіонів України – бомбардування прикордонних населених пунктів України з повітряного простору Росії", – сказав він.

Читайте також: Покарання Росії за воєнні злочини допоможе відвернути нові війни у майбутньому, - Кислиця

3 травня лише в Херсонській області росіяни вбили 23 людини, 49 були поранені – у магазині, на вокзалі, заправці, в їхніх домівках, додав постпред.

Розповідаючи про російські атаки на гуманітарні місії, він зазначив, що від початку повномасштабного вторгнення було пошкоджено або зруйновано 25 об'єктів Товариства Червоного Хреста України.

За словами Кислиці, Росія розпочала нові масовані атаки з використанням десятків іранських безпілотників, крилатих ракет і С-300. Істотних пошкоджень цивільної інфраструктури та людських жертв зазнали міста Хмельницький, Тернопіль, Миколаїв, Харків та Костянтинівка Донецької області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ скликає неформальну зустріч Радбезу ООН через "утиски свободи совісті" в Україні

Нагадаємо, за даними ООН з початку повномасштабного вторгнення 23 600 цивільних в Україні загинули або зазнали поранень.