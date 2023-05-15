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Новини Війна
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Витрати Росії на оборону порівняно з початком минулого року зросли на 282%, - Reuters

парад,т34

За даними Reuters, Росія за січень і лютий 2023 року витратила на оборону 26 мільярдів доларів, що на 282% більше, ніж за той самий період рік тому.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Дані, опубліковані на інтернет-порталі Федерального казначейства щодо бюджету, дають конкретне уявлення про військові витрати. Міністерство фінансів перестало публікувати окремі щомісячні дані щодо виконання бюджету в травні минулого року, але тепер додало на портал дані за 2022 рік і початок цього року.

Згідно з новими даними, витрати на оборону становили 1,18 трильйона рублів у січні і 822,4 мільярда рублів у лютому.

План витрат Росії на 2023 рік передбачає 4,98 трильйона рублів витрат на оборону. Дані показують, що в січні-лютому Росія витратила трохи більше 40% від запланованих річних асигнувань на оборонний сектор.

Дані, опубліковані минулого тижня, засвідчили, що дефіцит бюджету Росії з січня по квітень становив 3,4 трильйона рублів порівняно з профіцитом у 1,2 трильйона рублів у 2022 році, оскільки Москва витрачає багато, а доходи від продажу енергоносіїв падають.

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Минулого року Росія витратила на оборону 5,51 трильйона рублів, або 17,1% від загальних витрат, порівняно з 3,57 трильйона рублів, або 14,4%, у 2021 році.

У січні-лютому 2023 року видатки на національну оборону становили 36,2% від загальних видатків бюджету, що майже вдвічі перевищує видатки на соціальну політику і майже вчетверо більші за видатки на "національну економіку".

Автор: 

росія (64871)


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Топ коментарі
+8
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15.05.2023 21:15
+6
Витрати Росії на оборону

Ге ж, на оборону...
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15.05.2023 21:06
+3
це чудово! але китаю та сателіти оркостану теж потрібні такі нямки.
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15.05.2023 21:10
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Витрати Росії на оборону

Ге ж, на оборону...
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15.05.2023 21:06 Відповісти
Гонку озброєнь колишній срср програв Заходу. З наслідками. "Перестройка", дефіцит і розвал срср. Цікаво наскільки вистачить цієї псевдофєдєрації. І які будуть ... наслідки для ординців ??
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15.05.2023 21:08 Відповісти
Grat6 budut sami sebj kak w 4leningrade
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16.05.2023 00:25 Відповісти
я бачу тут новий надмозок для якого екранна клавіатура і добавлення розкладки в телефоні,то складніше тесту на айкью...
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16.05.2023 03:16 Відповісти
Наростила віиськові витрати -- шось слабенько іі душить спрут санкціи .
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15.05.2023 21:09 Відповісти
якомусь Барону наростили витрати...
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15.05.2023 21:28 Відповісти
Поки росіяни з двома нирками, ще є резерви!
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15.05.2023 21:10 Відповісти
Не витратила, а проїла чорну диромаху в своєму бюджеті.
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15.05.2023 21:10 Відповісти
це чудово! але китаю та сателіти оркостану теж потрібні такі нямки.
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15.05.2023 21:10 Відповісти
а навіщо зеленський взірвав склади в Тернополі?
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15.05.2023 21:11 Відповісти
Взимку була інфа що - у минулому році кацапи витрачали на війну близько 12 млрд дол на місяць . У цьому році 13 млрд ( - 26 за 2 місяці ) . То ж це далеко не 282% - ріст витрат .
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15.05.2023 21:12 Відповісти
А курс?) Каци курс собі штучно понизили тогоріч до 50, а зараз він 80+
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15.05.2023 21:16 Відповісти
Це їх не врятує . Штучне зниження курсу теж не є добре ,, бо це розганяє інфляцію , а значить - кацапня будєт мєньше кушать .
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15.05.2023 21:20 Відповісти
"елочка, елочка мне нравится, бл@@@ь"
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15.05.2023 21:50 Відповісти
Путін вбиває молодь і середній вік, економіка добьє старих. Все йдёт па плану, таварисчь!
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15.05.2023 21:14 Відповісти
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15.05.2023 21:15 Відповісти
Тому що є ньюанс ,, Бахмут русня не може захопити вже дев'ять місяців , а Берлін впав за тиждень .
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15.05.2023 21:28 Відповісти
Це тому, що там була антигітлерівська коаліція, а тут рабсійські аферисти, яки перетягнули на себе ковдру перемоги над третім рейхом.
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15.05.2023 21:38 Відповісти
Сам впав чи все таки його взяли штурмом ?
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15.05.2023 21:42 Відповісти
Впав у результаті штурму . Ну невже це ще й треба - розжовувати !?
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15.05.2023 21:48 Відповісти
Треба - бо фортеця може впасти як від штурму так і від того що банально закінчиться харчі тобто від голоду.
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15.05.2023 21:58 Відповісти
Берлін можна було і не брати штурмом - треба було просто взяти в облогу і почекати але підарасу сраліну треба щоб його взяли як найшвидше і 300000 солдат загинули ( і не треба писати баби ще нарожают - а то тоді ви будете як ***** яке сказало що 2 війну виграли би і без інших республік).
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15.05.2023 22:05 Відповісти
ага,як спитав Кейтель,як так вийшло що до москви ми дойшли за 4 місяці,а ви до Берліну за 4 роки,за тиждень у нього Берлін впав)))
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16.05.2023 03:18 Відповісти
На какую оборону???
На них кто-то напал???
Может белка?
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15.05.2023 21:26 Відповісти
Швидка напала.
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15.05.2023 21:40 Відповісти
Вот именно по этому как я говорил, все эти санкций надо было вводить ещё 5 лет назад и не только те которые могут влиять на оборону. А все и сразу. Чтоб фашисткая раша загнулась в собственной дерьме.
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15.05.2023 22:07 Відповісти
Zdohni jobannaj pomojka
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16.05.2023 00:10 Відповісти
Kak byli r7zke k7rwy *****,tak i budut,dno cywilizacii
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16.05.2023 00:27 Відповісти
Чудова новина! ✌

Смерть кащєєва наближається, як на ті цифри не дивись, бо 26*6=$156.000.000.000 за рік є непід'ємним тягарем для нього під час падіння нафтогазових прибутків.

Сподіваюсь бидлос лапотний незабаром таки взвиє через 36% на війну від усіх видатків!
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16.05.2023 01:17 Відповісти
 
 