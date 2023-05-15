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Угорщина заблокувала виділення нового траншу на закупівлю озброєнь для України, - ANSA
Угорщина заблокувала виділення восьмого траншу з Європейського фонду миру на закупівлю озброєнь для України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ANSA.
За даними джерела видання, сума траншу становить 500 мільйонів євро, Україна мала б отримати його 28 травня.
Будапешт, як повідомляють, зажадав "гарантій" того, що Європейський фонд миру збереже свій "глобальний" горизонт у майбутньому і не буде використовуватися виключно для озброєння України.
ЄФМ відшкодовує витрати державам-членам - зазвичай у розмірі 50%, але фіксованого стандарту не існує, - які надали Україні військове спорядження.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан нещодавно поставив під сумнів необхідність існування Євросоюзу.
Топ коментарі
+61 Maksim Perepelitca
показати весь коментар15.05.2023 21:17
+48 Олександр Уткін
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+32 Имярек
показати весь коментар15.05.2023 21:15
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ця проблєма стосується европи і вони прекрасно знають як її вирішити - змінити статут і прописати що для прийняття рішення треба не УСІ голоси всіх членів А ТІЛЬКИ 90 ВІДСОТКІВ.
і тоді можна навіть путінську туреччину приймати, угорщина і туреччина своїм саботажем та допомогою путіну нічого не зроблять.
але, позаяк, европа не чухається то це означає що вони таки хочуть мати право вето кожен сам собі а проблєми України для них то як проблєми індіяців для шерифа.
Ви готуйте свого боневтіка до розборів,хто Чонгар розмінував та хто віддав вагнерівців.
Будете клоуни квартальні неприємно здивовані. Вас солдати і бійці за це розірвуть,напару з вашими виводками
Срать будете,де попало. Сам побачиш,квартальний клоун ти наш🤮
- ЦЕНЗОР один із самих відкритих, вільних і про-українських сайтів.
Коментатори в більшості пишуть відкрито свою думку про події - і я люблю щиру думку щирих українців.
Те що багато людей тут гнуть правду-матку про владу - так тут так було і за влади Пороха, йому також давали знати коли він десь щось робив помилки.
Непогрішних нема - але зрада і невігластво - це злочини через які зараз гинуть українці.
Такщо я думаю що на ЦЕНЗОРІ більшість УКРАЇНО-БОТИ.
«Широкая коалиция»: соратникам Труханова и Тимошенко предлагают присоединиться к альянсу «слуг» и ОПЗЖ в Одесском облсовете
Альянс «слуг народа» и запрещенной ОПЗЖ, https://dumskaya.net/news/lider-oppozitcii-v-odesskom-oblsovete-v-sobranii-173574/ua/ сформировавшийся в Одесской области может прирасти новыми участниками.
Как стало известно «Думской», глава собрания, лидер региональной ячейки «слуг» Григорий Диденко сделал весьма заманчивое предложение фракциям партии мэра Одессы Геннадия Труханова «Доверяй делам» и «Батьківщини» Юлии Тимошенко.«Расплатиться» с ними планируют должностями глав важных постоянных комиссий собрания. Так, например, «Доверяй Делам» должна получить пост руководителя комиссии по коммунальной собственности, а тимошенковцы - по вопросам правовой политики, обеспечения законности и правопорядка, борьбы с организованной преступностью и коррупцией.
Кроме того, бюджетную комиссию должна возглавить представитель «слуг».
СМЕРТЬ РОССИЙСКИМ ОККУПАНТАМ!
Очистился от люстрации и считается человеком Ермака: на пост начальника Одесской областной военной администрации выдвигают прокурора Киева
Действующий прокурор Киева Олег Кипер - наболее вероятная кандидатура на пост начальника Одесской областной военной администрации.
Об этом «Думской» сообщил источник в Офисе президента Кипер считается человеком руководителя ОП Андрея Ермака, отметил наш собеседник.
«Интересно, что из прокуратуры он не уходит - будет в кадровом резерве генерального, - добавил источник. - При этом пройдет аттестацию в Вооруженных силах, получит немаленькое воинское звание и вступит в должность с широкими полномочиями по наведению порядка в регионе».
Олег Кипер родился 1 мая 1980 года в селе Тымково ныне Подольского района Одесской области. В органах прокуратуры - с 2001 года.
В 2002 году окончил Одесскую национальную юридическую академию по специальности «правоведение».
Занимал должности следователя Котовской межрайонной прокуратуры Одесской области, прокурора отдела прокуратуры Одесской области, прокурора отдела Генеральной прокуратуры Украины, начальника управления прокуратуры Ивано-Франковской области, заместителя прокурора Ивано-Франковской области, заместителя начальника управления - начальника отдела Генеральной прокуратуры Украины.
9 мая 2020 года назначен заместителем прокурора Киева, а 27 июля того же года - прокурором столицы.
При Януковиче Кипер был заместителем начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры. После Революции Достоинства его люстрировали, но правоохранитель сумел «очиститься» через суд, восстановившись в органах прокуратуры.
В 2015 году баллотировался в мэры Одессы как самовыдвиженец.
Просто москальсько-фашистські підстилки.