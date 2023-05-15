Угорщина заблокувала виділення нового траншу на закупівлю озброєнь для України, - ANSA

Угорщина заблокувала виділення восьмого траншу з Європейського фонду миру на закупівлю озброєнь для України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ANSA.

За даними джерела видання, сума траншу становить 500 мільйонів євро, Україна мала б отримати його 28 травня.

Будапешт, як повідомляють, зажадав "гарантій" того, що Європейський фонд миру збереже свій "глобальний" горизонт у майбутньому і не буде використовуватися виключно для озброєння України.

ЄФМ відшкодовує витрати державам-членам - зазвичай у розмірі 50%, але фіксованого стандарту не існує, - які надали Україні військове спорядження.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан нещодавно поставив під сумнів необхідність існування Євросоюзу.