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Угорщина заблокувала виділення нового траншу на закупівлю озброєнь для України, - ANSA

венгрия

Угорщина заблокувала виділення восьмого траншу з Європейського фонду миру на закупівлю озброєнь для України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ANSA.

За даними джерела видання, сума траншу становить 500 мільйонів євро, Україна мала б отримати його 28 травня.

Будапешт, як повідомляють, зажадав "гарантій" того, що Європейський фонд миру збереже свій "глобальний" горизонт у майбутньому і не буде використовуватися виключно для озброєння України.

ЄФМ відшкодовує витрати державам-членам - зазвичай у розмірі 50%, але фіксованого стандарту не існує, - які надали Україні військове спорядження.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан нещодавно поставив під сумнів необхідність існування Євросоюзу. 

Угорщина (2256) Євросоюз (13306) допомога і підтримка (1155)


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Топ коментарі
+61
Цирк мля .. Якась срана мадярщина кошмарить увесь ЄС , а він нічого вдіяти не може . !! Я в шоці ..
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15.05.2023 21:17
+48
Пі**ри йо**ні! Нах*й мадяр з ЄС й НАТО!!!
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15.05.2023 21:13
+32
Цікаво, вони точно впевнені, що після війни це забудуть?
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15.05.2023 21:15
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Пі**ри йо**ні! Нах*й мадяр з ЄС й НАТО!!!
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15.05.2023 21:13 Відповісти
І вони таки з Євросоюзу вилетять з тріском! На все свій час!)
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15.05.2023 21:39 Відповісти
Украина до 2022 г. ( от высокого интеллекта ) ПЕРЕСРАЛАСЬ со всеми !! Закономерное последствие , а тут еще и рашка "гуляшников" пряниками кормит ... КТО у нас дипломаты ??- сексологи , Мельники и т.п. ... И вова сразу обделался со всеми - и два года сидел безвылазно .....
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16.05.2023 00:04 Відповісти
Перед 24 лютого 2022 року поблизу західного українського кордону перебували угорські військові. Тоді до кордону звезли також військові понтони.
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16.05.2023 18:20 Відповісти
Орбан, йди до біса з Євросоюзу.
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15.05.2023 21:14 Відповісти
****** знову будуть собі гешефт виторговувати?
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15.05.2023 21:14 Відповісти
Цікаво, вони точно впевнені, що після війни це забудуть?
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15.05.2023 21:15 Відповісти
Цирк мля .. Якась срана мадярщина кошмарить увесь ЄС , а він нічого вдіяти не може . !! Я в шоці ..
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15.05.2023 21:17 Відповісти
Увесь ЄС за терпіл тримають, а ті постійно умиваються, лише шольц там іноді щось неквапливо заявляє що це неподобство, але дій ніяких
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15.05.2023 21:34 Відповісти
Я тоже ржу с этого. Венгрия уже в открытую использует евросоюз, его деньги...а в ответ водит своим прибором по губам. И ничего, так можно оказывается. Толерантные евротерпилы все стерпят))
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15.05.2023 21:36 Відповісти
ЕС, правда, заблокировал выделение транша ********. Так что - тоже поводил по губам. ******* очень недовольны.
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15.05.2023 22:28 Відповісти
не виключено,що хтось впливовий в ЄС .перед тим, як голосувати допомогу Україні ,дає вказівку мадярським уйобикам блокувати цю допомогу...?
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15.05.2023 21:56 Відповісти
Для чого Шольцу почуватись мерзотком і втрачати рейтинги, якщо для цього є Орбан? Мадяри озвучують те, що не можуть сказати німці та французи. І думаю що за це їм непогано платять, як москалі так і європейці,які торгують з москалями.
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16.05.2023 00:41 Відповісти
Чому Цензор не пише про ситуацію в Хмельницьку після атаки .Всі морозяться інфи нуль .Пишуть що якийсь об'єкт але який смисл шифрувати якщо об'єкта по факту немає .
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15.05.2023 21:17 Відповісти
А тобі що з цього? Краще спати будеш? Що конкретно тоді дає ця інформація?
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15.05.2023 21:19 Відповісти
Ну за це чергове "прає₴алі" повинен хтось відповісти, а не як все у зебілів не на часі.
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15.05.2023 21:27 Відповісти
Пошукай краще, особливо на західних змі. Той старий склад з утилізацією був відомий вже кілька десятків років.
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15.05.2023 21:34 Відповісти
Ну інфа є й на інших сайтах . Склад старих авіабомб підірвали . https://theins.ru/news/261716
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15.05.2023 21:35 Відповісти
Незручна тема, особливо, на фоні того, що це вже не вперше, коли по Хмельницькому вдало прилітає, а прикриття з боку ППО відсутнє в принципі.
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15.05.2023 23:00 Відповісти
парадокс але це не наша проблєма хоча на нас сильно впливає.

ця проблєма стосується европи і вони прекрасно знають як її вирішити - змінити статут і прописати що для прийняття рішення треба не УСІ голоси всіх членів А ТІЛЬКИ 90 ВІДСОТКІВ.

і тоді можна навіть путінську туреччину приймати, угорщина і туреччина своїм саботажем та допомогою путіну нічого не зроблять.

але, позаяк, европа не чухається то це означає що вони таки хочуть мати право вето кожен сам собі а проблєми України для них то як проблєми індіяців для шерифа.
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15.05.2023 21:18 Відповісти
Адекватний аналіз
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15.05.2023 21:22 Відповісти
Нажаль, за це повинні проголосували усі. У тому числі і мадьяри.
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15.05.2023 21:23 Відповісти
Проблема в тому, що для такої зміни потрібна одностайна згода всіх членів ЄС. А тут проти буде не тільки Угорщина, а і наприклад Польща. Тому думаю угорцям остаточно "вправлять мізки" уже після війни - обрізавши фінансування. Спроби уже були, але "заморожені" дотації від ЄС - Угорщині, розблокували задля їх підтримки відповідного фінансування України. Зараз напевно мадяри знову хочуть пошантажувати ЄС, в обмін на гроші. Тому єврочиновники з ними домовляться, зараз, а от потім, коли можна буде, покажуть Орбану, а заодно і всій Угорщині "кузькину мать".
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15.05.2023 21:25 Відповісти
якби бомбили німецькі та французькі міста то проблєму вирішили ще до обіду, ага.
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15.05.2023 21:52 Відповісти
Схоже Орбан і Ко зовсім забули хто дає їм гроші. Нічого, думаю єврочиновники швидко їм це нагадають.
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15.05.2023 21:18 Відповісти
Якого хера ім потрібно -- якшо вони скинулись в общак то хаи заберуть і не гундять .
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15.05.2023 21:18 Відповісти
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15.05.2023 21:21 Відповісти
****** знову бикують.
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15.05.2023 21:21 Відповісти
Да коли вже їх ********* із ЄС
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15.05.2023 21:22 Відповісти
Гнать их оттуда сраной тряпкой, чтоб и духу их сраного там небыло.
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15.05.2023 22:43 Відповісти
ЄС зверніть увагу на монголоїдів з так званої "Угорщини""!!!! Викіньте цю болотну " смєсь" з ЄС, та зі всіх євро установ!!!!!!!!!!
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15.05.2023 21:27 Відповісти
Ось і взяли і підіграли угорцям - вони ж кажуть що вони тюрки хоча вони такі тюрки як ми кельти .
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16.05.2023 04:47 Відповісти
пора СРАНОЙ мадьярии перекрыть кислород. Она и нахер в Европе не нужна. мадьярские обезьяны всегда были говном в большинстве своем...
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15.05.2023 21:31 Відповісти
Прийняття України в НАТО залежить від ОРБАНА - адвоката Путіна. Весь условный запад мысленно аплодирует Орбану...
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15.05.2023 21:33 Відповісти
ПолитическиеИмпотенты из Брюсселя и в европейских столицах проглотят и это.
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15.05.2023 21:34 Відповісти
"Козу водять" *******.
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15.05.2023 21:35 Відповісти
Чмокни гнусавого напару з дєрьмаком в шланг, та буде тобі щастя
Ви готуйте свого боневтіка до розборів,хто Чонгар розмінував та хто віддав вагнерівців.
Будете клоуни квартальні неприємно здивовані. Вас солдати і бійці за це розірвуть,напару з вашими виводками
Срать будете,де попало. Сам побачиш,квартальний клоун ти наш🤮
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15.05.2023 22:20 Відповісти
Я не знаю кому і що АЛЕ
- ЦЕНЗОР один із самих відкритих, вільних і про-українських сайтів.

Коментатори в більшості пишуть відкрито свою думку про події - і я люблю щиру думку щирих українців.

Те що багато людей тут гнуть правду-матку про владу - так тут так було і за влади Пороха, йому також давали знати коли він десь щось робив помилки.

Непогрішних нема - але зрада і невігластво - це злочини через які зараз гинуть українці.

Такщо я думаю що на ЦЕНЗОРІ більшість УКРАЇНО-БОТИ.
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15.05.2023 22:22 Відповісти
До перемоги нас приведуть військові, а не Президент. І ми не можемо "робити щось корисне для своєї держави", а саме вручати нагороди своїм друзякам по юмористичному шоу, що втекли закордон, садити на посади людей с ледь не кримінальним минулим, записувати відоси і слухати кожне слово свого завгоспа...... Ми не маємо таких повноважень, ми змушені займатися фігнею - скидатись на "весільні" дрони, скидатись на воєнну форму і спорядження, яке і так куплять, ось-ось, лише угоду залишилось....., платити податки, терпіти зі стиснутими зубами, а не на віллі в Іспанії і ще безліч "не корисного". І так, робимо це " з палаючими дупами"! А за це нас називають порохоботами. Так краще бути порохоботом (навіть якщо не фанатієш від Порошенка), чим жополизом у влади.
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15.05.2023 22:36 Відповісти
тут скорее мудрецы из ЕС ждут выборов в Венгрии. Если дятла не выберут и выберут иного с проевропейской темой--то дуда и дорога. Если же опять этого осла---ну тогда выдавливать начнут скорее всего. Сейчас затевать свару внутри ЕС не логично. Этим и пользуется этот мордатый.
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15.05.2023 22:07 Відповісти
Сказочний долбойоб...
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15.05.2023 22:13 Відповісти
Yobiki- PNX !!!!
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15.05.2023 22:30 Відповісти
Боятся надо не кацапов, бороться надо с внутренними гнидами.

«Широкая коалиция»: соратникам Труханова и Тимошенко предлагают присоединиться к альянсу «слуг» и ОПЗЖ в Одесском облсовете

Альянс «слуг народа» и запрещенной ОПЗЖ, https://dumskaya.net/news/lider-oppozitcii-v-odesskom-oblsovete-v-sobranii-173574/ua/ сформировавшийся в Одесской области может прирасти новыми участниками.

Как стало известно «Думской», глава собрания, лидер региональной ячейки «слуг» Григорий Диденко сделал весьма заманчивое предложение фракциям партии мэра Одессы Геннадия Труханова «Доверяй делам» и «Батьківщини» Юлии Тимошенко.«Расплатиться» с ними планируют должностями глав важных постоянных комиссий собрания. Так, например, «Доверяй Делам» должна получить пост руководителя комиссии по коммунальной собственности, а тимошенковцы - по вопросам правовой политики, обеспечения законности и правопорядка, борьбы с организованной преступностью и коррупцией.

Кроме того, бюджетную комиссию должна возглавить представитель «слуг».


СМЕРТЬ РОССИЙСКИМ ОККУПАНТАМ!
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15.05.2023 22:47 Відповісти
Пока воинствующее меньшинство воююет, зеленые гниды продвигают кацапских ставленников. А женушка, с российским пачпортом, этого прокурвора на связа с фсб

Очистился от люстрации и считается человеком Ермака: на пост начальника Одесской областной военной администрации выдвигают прокурора Киева

Действующий прокурор Киева Олег Кипер - наболее вероятная кандидатура на пост начальника Одесской областной военной администрации.

Об этом «Думской» сообщил источник в Офисе президента Кипер считается человеком руководителя ОП Андрея Ермака, отметил наш собеседник.

«Интересно, что из прокуратуры он не уходит - будет в кадровом резерве генерального, - добавил источник. - При этом пройдет аттестацию в Вооруженных силах, получит немаленькое воинское звание и вступит в должность с широкими полномочиями по наведению порядка в регионе».

Олег Кипер родился 1 мая 1980 года в селе Тымково ныне Подольского района Одесской области. В органах прокуратуры - с 2001 года.

В 2002 году окончил Одесскую национальную юридическую академию по специальности «правоведение».

Занимал должности следователя Котовской межрайонной прокуратуры Одесской области, прокурора отдела прокуратуры Одесской области, прокурора отдела Генеральной прокуратуры Украины, начальника управления прокуратуры Ивано-Франковской области, заместителя прокурора Ивано-Франковской области, заместителя начальника управления - начальника отдела Генеральной прокуратуры Украины.

9 мая 2020 года назначен заместителем прокурора Киева, а 27 июля того же года - прокурором столицы.

При Януковиче Кипер был заместителем начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры. После Революции Достоинства его люстрировали, но правоохранитель сумел «очиститься» через суд, восстановившись в органах прокуратуры.

В 2015 году баллотировался в мэры Одессы как самовыдвиженец.
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15.05.2023 22:51 Відповісти
Ми колись таки вступимо до ЄС - і мадяри тоді перманентно сидітимуть на голодному пайку.
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15.05.2023 22:54 Відповісти
Для зміни Статуту необхідно одноголосне "одобрямс" усіх держав-учасників ЄС... Отож, демократично-імпотентна Європа зі своєю толерастією сама себе взула. І цей цирк буде тривати ще дуже-дуже довго... На жаль.
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15.05.2023 23:06 Відповісти
Какая же это мразь-Венгрия, как она любит качать свои права, чтоб всё было по ихнему, ну прям, как россия номер-2.
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15.05.2023 23:15 Відповісти
Cygany kurwy
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16.05.2023 00:04 Відповісти
Продолжатели дела Гитлера.
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15.05.2023 23:44 Відповісти
как же они достали ) ох и мразота )
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15.05.2023 23:51 Відповісти
Що що а ФСБ працює. Невже СБУ не може навчитися грати вдовгу + розробити звичайний серьйозний компромат і потім тягнути за мотузочки. Мене це дивує...
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15.05.2023 23:55 Відповісти
Kurwy *****!
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16.05.2023 00:03 Відповісти
я их начинаю ненавидеть также как и русских
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16.05.2023 00:40 Відповісти
Мадяри озвучують те, що не можуть сказати німці та французи. І думаю що за це їм непогано платять, як москалі так і європейці, які втрачають на цьому. Угорщина повністю залежна від ЄС. Було б бажання..., а так це всього лиш привід відмовити нам у допомозі.
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16.05.2023 00:49 Відповісти
Цей шантаж буде вічно? Невже так важко відмінити тупий застарілий принцип 100% голосів ЗА???
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16.05.2023 01:24 Відповісти
Перекривайте нафтопровід до Угорщини.
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16.05.2023 06:44 Відповісти
Як мене дістали ці кончені ****** !

Просто москальсько-фашистські підстилки.
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16.05.2023 09:03 Відповісти
ЕС терпилы
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16.05.2023 09:19 Відповісти
...гнать этого уе*ана з ЕС...красножопик двинутый
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16.05.2023 09:41 Відповісти
Так гнати паршивого маляра з Євросоюзу і з НАТО!!!! Колошматить європейський народ! Та саме головне, що їм того ніхто не забуде!!! А за все прийдеться розплачуватись!!!!!!!!
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16.05.2023 10:35 Відповісти
 
 