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Новини Війна
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Росія перекидає військовий ешелон з технікою із Білорусі в напрямку Луганщини, - "Беларускі Гаюн"

росія,білорусь,техніка

Ешелон із технікою Збройних сил РФ перекидають із Білорусі у напрямку окупованої Луганської області України.

Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн", інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що 14 травня зі станції Полонка (Барановичський рн, Брестська обл) у напрямку Барановичів висунувся ешелон з технікою ЗС РФ. Загалом в ешелоні було близько 40 од. техніки — помічені танки, а також 4 пасажирські вагони та 1 вантажний.

Формування цього ешелону відбувалося ще вранці 13 травня у Полонці. Тоді біля шляхів помітили не менше 20 одиниць бронетехніки (танків/БМП). На техніці було помічено прапор РФ.

За даними "Беларускі Гаюн", ешелон із російськими військовими та технікою прямує на станцію Гуково (Ростовська обл, РФ), яка знаходиться за 4,2 км від окупованої Луганської області України.

Також читайте: На території Білорусі наразі перебувають 2,5 тисячі військових Російської Федерації, ударного угруповання не фіксується, - Держприкордонслужба

Росія перекидає військовий ешелон з технікою із Білорусі в напрямку Луганщини, - Беларускі Гаюн 01

Автор: 

армія рф (17160) Білорусь (7922) Луганська область (4869)


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Топ коментарі
+11
на подъезде к Брянску-товарному. Над Шосткой запустить - всего 17 минут подлётное время.
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15.05.2023 22:09
+8
Стесняюсь спросить,трудно жить без мозгов?
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15.05.2023 21:52
+7
Так вот почему у лукашило рука перебинтована, его пытали, не хотел танки давать.
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15.05.2023 21:46
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Мда, а розвіддані говорили, що не нападуть зі сторони бульбашів, так вони поїздом на Луганщину. Я поважаю розвідку України,але не так же,що не знають ні про що.
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15.05.2023 21:45 Відповісти
Стесняюсь спросить,трудно жить без мозгов?
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15.05.2023 21:52 Відповісти
А вы с какой целью интересуетесь?
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15.05.2023 21:59 Відповісти
Скоро обратно потарабанят на Минск.
Там бульбодуче здыхает. И как только..., полк им. Калиновского и другие подразделения белорусских патриотов начинают движ на Минск.
Белорусская армия мешать не будет. Им похер от кого зарплату получать - от бульбодуче или от Тихоновской. КГБ разбежится - это не старушек с цветочками вязать, тут можно отгрести реальных люлей...
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15.05.2023 22:15 Відповісти
именно все так и будет и никак иначе. Можно было бы и не писать тут такие очевидности.
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15.05.2023 23:02 Відповісти
...хотим доставить удовольствие тварям болот мацковии.Устроить покатушки с горки всего состава...Головой назад....
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16.05.2023 09:38 Відповісти
..разбирали тут одного мокшу,в головенке нашли красну нитку,что ухи держит.. И все....
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16.05.2023 09:40 Відповісти
Так вот почему у лукашило рука перебинтована, его пытали, не хотел танки давать.
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15.05.2023 21:46 Відповісти
Везуть на утілізацію, чекаємо на сплеск статистики (2-3 дні) по броні.
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15.05.2023 21:48 Відповісти
Ударить бы по этому эшелону shadowы
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15.05.2023 22:01 Відповісти
на подъезде к Брянску-товарному. Над Шосткой запустить - всего 17 минут подлётное время.
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15.05.2023 22:09 Відповісти
Брянску реально не прёт в этом месяце...
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15.05.2023 22:16 Відповісти
Пакєти хай не забудуть, в машині забезпечення 🙃
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15.05.2023 22:22 Відповісти
Все бачать все знають на все свій час і знищать.
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15.05.2023 22:41 Відповісти
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16.05.2023 00:09 Відповісти
...хочу видет состав мокшанских, катящимся с горы в реку....Смерть тварям с болот мацковии
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16.05.2023 09:36 Відповісти
 
 