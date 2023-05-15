Росія перекидає військовий ешелон з технікою із Білорусі в напрямку Луганщини, - "Беларускі Гаюн"

Ешелон із технікою Збройних сил РФ перекидають із Білорусі у напрямку окупованої Луганської області України.

Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн", інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що 14 травня зі станції Полонка (Барановичський рн, Брестська обл) у напрямку Барановичів висунувся ешелон з технікою ЗС РФ. Загалом в ешелоні було близько 40 од. техніки — помічені танки, а також 4 пасажирські вагони та 1 вантажний.

Формування цього ешелону відбувалося ще вранці 13 травня у Полонці. Тоді біля шляхів помітили не менше 20 одиниць бронетехніки (танків/БМП). На техніці було помічено прапор РФ.

За даними "Беларускі Гаюн", ешелон із російськими військовими та технікою прямує на станцію Гуково (Ростовська обл, РФ), яка знаходиться за 4,2 км від окупованої Луганської області України.

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