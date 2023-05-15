31 навчальний танк М1 Abrams для підготовки українських військових вже прибув до Німеччини, - Пентагон
США вже направили до Німеччини 31 навчальний танк М1 Abrams, на яких незабаром тренуватимуться українські військові.
Про це сказав на брифінгу речник Пентагону генерал Патрік Райдер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Можу підтвердити, що 31 навчальний танк М1 Abrams прибув до Німеччини у рамках підготовки до майбутнього тренування українських військових", - зазначив Райдер.
За його словами, навчання українських бійців на американських танках розпочнеться протягом кількох наступних тижнів.
"Ця широка тренувальна програма для українських танкістів та техніків покликана підготувати їх до виконання у майбутньому важливої ролі, ефективно використовуючи танки М1 та захищаючи український народ", - наголосив речник Пентагону.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ЗМІ повідомляють, що це ******** аналог американського Patriot.
Хто служив - той зрозуміє...
а говорили , что в в следующем году, потом к концу года будут , а они уже .........