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31 навчальний танк М1 Abrams для підготовки українських військових вже прибув до Німеччини, - Пентагон

abrams

США вже направили до Німеччини 31 навчальний танк М1 Abrams, на яких незабаром тренуватимуться українські військові.

Про це сказав на брифінгу речник Пентагону генерал Патрік Райдер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Можу підтвердити, що 31 навчальний танк М1 Abrams прибув до Німеччини у рамках підготовки до майбутнього тренування українських військових", - зазначив Райдер.

За його словами, навчання українських бійців на американських танках розпочнеться протягом кількох наступних тижнів.

"Ця широка тренувальна програма для українських танкістів та техніків покликана підготувати їх до виконання у майбутньому важливої ролі, ефективно використовуючи танки М1 та захищаючи український народ", - наголосив речник Пентагону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Танки Abrams передадуть Україні на початку осені, - Остін

Автор: 

Пентагон (1414) танк (2057)


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Топ коментарі
+15
Чудова новина 👍🏼👍🏼👍🏼👏🏽👏🏽👏🏽
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15.05.2023 22:27
+5
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15.05.2023 22:32
+5
Демілітаризація України йде успішно! Чи не так рабсеяни?
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15.05.2023 22:38
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Чудова новина 👍🏼👍🏼👍🏼👏🏽👏🏽👏🏽
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15.05.2023 22:27 Відповісти
При тому,що українці навчаються швидко і якісно.
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15.05.2023 22:47 Відповісти
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15.05.2023 22:32 Відповісти
Демілітаризація України йде успішно! Чи не так рабсеяни?
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15.05.2023 22:38 Відповісти
В Україну доставлено обіцяний Італією та Францією комплекс ЗРК SAMP-T, - La Stampa
ЗМІ повідомляють, що це ******** аналог американського Patriot.
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15.05.2023 22:40 Відповісти
Та яка, в біса, демілітаризація, коли ракетами зносять житлові багатоповерхівки? В очевидь поставлено знищення українців як нації, тобто геноцид.
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15.05.2023 22:56 Відповісти
Така чудова ескалація дуже заспокоює.
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15.05.2023 22:38 Відповісти
Практичні зайняття будуть на кацапах?
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15.05.2023 22:49 Відповісти
Думаю, що вчитись їсти треба не учбовою ложкою.

Хто служив - той зрозуміє...
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15.05.2023 22:59 Відповісти
после обучения (фактически приемки) танки переходят в разряд боевых.
а говорили , что в в следующем году, потом к концу года будут , а они уже .........
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16.05.2023 07:11 Відповісти
Отличная новость!!
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16.05.2023 08:32 Відповісти
Чем учебные отличаются от боевых, отсутствием ствола?
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16.05.2023 09:55 Відповісти
 
 