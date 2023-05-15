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Новини Допомога Україні
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48 мільярдів доларів від США вичерпуються, у Вашингтоні обговорюють нову програму підтримки України, - Politico

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У грудні минулого року США схвалили програму підтримки України на 48 мільярдів доларів, проте з них залишилося лише 6, до середини літа вони можуть закінчитися. Саме з цих грошей оплачуються пакети військової допомоги для України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

Це викликає нове занепокоєння щодо подальших планів Білого дому. Фінансування, як кажуть багато законодавців США, має продовжувати надходити безперервно, особливо в той час, як Київ готується до контрнаступу.

"Надзвичайно важливо, щоб адміністрація вчасно надала Україні те, що потрібно Києву, щоб захистити та повернути свою суверенну територію", – сказала сенатор Сьюзен Коллінз (штат Мен) представникам Пентагону під час слухань.

Білий дім вже обговорює новий пакет. Передбачається, що він буде розрахований на продовження підтримки України, повідомив неназваний високопосадовець з адміністрації президента.

Читайте: США надаватимуть військову допомогу Україні навіть у разі дефолту, - Білий дім

Він додав, що незрозуміло, як потреби України можуть змінитися під час або після контрнаступу, але адміністрація "повністю віддана" підтримці Києва під час і після бою "на довгострокову перспективу".

Видання Politico зауважує, що це не той Конгрес, який схвалив останній великий пакет допомоги, і не ті обставини – цього разу будь-яка пропозиція Білого дому наприкінці літа може наштовхнутися на бурхливу дискусію щодо "стелі боргу та майже напевно зіткнеться з опозицією невеликої, але впливової групи республіканців, які хочуть скоротити витрати на Україну".

Читайте також: США виділятимуть Україні нові й нові пакети допомоги протягом наступних місяців, - Кірбі

Нагадаємо, сьогодні 52-га спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі заявила, що в Конгресі зберігається двопалатна підтримка України.

США (22417) допомога і підтримка (1155)


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Топ коментарі
+6
почитайте для початку, що таке ленд ліз....
його до тепер ми ще не отримували а все що зараз йде - безкоштовно, на відміну від ленд-лізу.
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16.05.2023 00:25
+4
Вот и ленд-лиз пригодится или снова не на часі?
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15.05.2023 23:34
+4
Гроші вже скінчились, а наступ ще навіть не почався...
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16.05.2023 05:15
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Вот и ленд-лиз пригодится или снова не на часі?
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15.05.2023 23:34 Відповісти
Який там ленд-ліз, яка війна (яку так досі і не оголосили)? Всі до виборів готуються, що в Штатах, що в Україні.
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15.05.2023 23:38 Відповісти
Фількіна грамота це,а не ленд-ліз.
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16.05.2023 00:07 Відповісти
почитайте для початку, що таке ленд ліз....
його до тепер ми ще не отримували а все що зараз йде - безкоштовно, на відміну від ленд-лізу.
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16.05.2023 00:25 Відповісти
Що мені читати? Це вже сто разів писано. То гроші ж закінчуються. Для чого було город городити з цим ленд-лізом? Чи нам зараз переживати,що безкоштовно а що ні?
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16.05.2023 00:49 Відповісти
зброя для ленд-лізу виготовляється на що треба час, тому і "городилось" не коли гроші закінчаться а навпаки. Те що нам дають - з власних запасів.
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16.05.2023 12:47 Відповісти
То хай би дали зброю з зберігання, якої тисячі літаків, танків, гаубиць, якщо вже такі бідні, що нею пустелю заставили.
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16.05.2023 13:25 Відповісти
Ленд-ліз бескоштовний. Скільки можна пояснювати?
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16.05.2023 08:27 Відповісти
"Ленд-ліз бескоштовний. Скільки можна пояснювати?"
Вам не треба нічого нікому не пояснювати, а треба тупо заткнутися, бо:

"(3) Умова. - До будь-якої позики або оренди предметів оборони уряду України відповідно до пункту (1) застосовується всі закони щодо повернення, відшкодування та погашення за позику або оренду предметів оборони іноземним урядам."

(3) Condition. - Any loan or lease of defense articles to the Government of Ukraine under paragraph (1) shall be subject to all applicable laws concerning the return of and reimbursement and repayment for defense articles loan or leased to foreign governments.
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16.05.2023 08:58 Відповісти
як можна бути таким тупим і ще наполегливо пояснювати це всім оточуючим...
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16.05.2023 12:44 Відповісти
шайка зелених дєрьмаковських "князєвих" в шоці !! онуки ж без барахла можуть зостаться!
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16.05.2023 00:06 Відповісти
плохие новости... и только у россии все хорошо, ни дефолта, ни проблем
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16.05.2023 00:35 Відповісти
Куди сховали кацапи танки 🤣🤣🤣?

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16.05.2023 00:41 Відповісти
Кубишку пресловутого Ленд-Лізу так і не відкрили, побоюючись легендарної української корупції та Бабушки Бені.
Зеленський не віддав США Беню пожертвував за це Ленд-Лізом.
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16.05.2023 00:45 Відповісти
Гроші вже скінчились, а наступ ще навіть не почався...
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16.05.2023 05:15 Відповісти
Коли вже із шахт Охлахоми дістануть пару сотень ракет Атакамс ??? А то у воєнторзі є тільки британські 😁
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16.05.2023 06:02 Відповісти
Дідусь Джо не може згадати: підписав він закон про ленд-ліз рік тому чи ні?
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16.05.2023 08:30 Відповісти
Грьобані трампісти на чолі зі своїм парикастим 🤡
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16.05.2023 11:28 Відповісти
Партизаны Трампа растащили бабло, инфа сотка к Меркель не ходи.🤓
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16.05.2023 11:48 Відповісти
Ленд-лиз открывайте тогда.
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16.05.2023 15:08 Відповісти
У нас майстри по розпилу, їм дай хоч 100 млрд дол, і це роздеребанять
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16.05.2023 15:16 Відповісти
 
 