48 мільярдів доларів від США вичерпуються, у Вашингтоні обговорюють нову програму підтримки України, - Politico

У грудні минулого року США схвалили програму підтримки України на 48 мільярдів доларів, проте з них залишилося лише 6, до середини літа вони можуть закінчитися. Саме з цих грошей оплачуються пакети військової допомоги для України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

Це викликає нове занепокоєння щодо подальших планів Білого дому. Фінансування, як кажуть багато законодавців США, має продовжувати надходити безперервно, особливо в той час, як Київ готується до контрнаступу.



"Надзвичайно важливо, щоб адміністрація вчасно надала Україні те, що потрібно Києву, щоб захистити та повернути свою суверенну територію", – сказала сенатор Сьюзен Коллінз (штат Мен) представникам Пентагону під час слухань.



Білий дім вже обговорює новий пакет. Передбачається, що він буде розрахований на продовження підтримки України, повідомив неназваний високопосадовець з адміністрації президента.

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Він додав, що незрозуміло, як потреби України можуть змінитися під час або після контрнаступу, але адміністрація "повністю віддана" підтримці Києва під час і після бою "на довгострокову перспективу".

Видання Politico зауважує, що це не той Конгрес, який схвалив останній великий пакет допомоги, і не ті обставини – цього разу будь-яка пропозиція Білого дому наприкінці літа може наштовхнутися на бурхливу дискусію щодо "стелі боргу та майже напевно зіткнеться з опозицією невеликої, але впливової групи республіканців, які хочуть скоротити витрати на Україну".

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Нагадаємо, сьогодні 52-га спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі заявила, що в Конгресі зберігається двопалатна підтримка України.