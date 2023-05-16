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Верховний Суд проведе позачергове засідання пленуму, "у зв’язку з подіями, що відбуваються навколо голови ВС Князєва"

суд,верховный,вс

Верховний Суд України проведе 16 травня позачергове засідання пленуму.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку суду у фейсбуці.

"У зв’язку з подіями, що відбуваються навколо Голови ВС Князєва В.С., 16 травня 2023 року відбудеться позачергове засідання Пленуму Верховного Суду. Час буде повідомлено додатково", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, раніше НАБУ і САП повідомили про викриття масштабної корупції у Верховному Суді. За даними джерел ЦН, голова ВС Князєв був затриманий на хабарі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ затримало голову Верховного Суду Князєва на хабарі 3 млн дол.

Автор: 

Верховний Суд (1188) Князєв Всеволод (120)


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Топ коментарі
+20
Як ці ряжені покидьки задовбали . Та ще й "іменем України".
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16.05.2023 00:46
+19
Та не смішіть. Судді- хабарники це аксіома для України. Просто ловлять їх нічим не кращі і під заказ, а не заради справедливості.
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16.05.2023 00:45
+18
будуть обговорювати підвищення ставок на хабарі?
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16.05.2023 00:41
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Щось тут нечисто.Хотів би помилитись.
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16.05.2023 00:39 Відповісти
Та не смішіть. Судді- хабарники це аксіома для України. Просто ловлять їх нічим не кращі і під заказ, а не заради справедливості.
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16.05.2023 00:45 Відповісти
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16.05.2023 08:55 Відповісти
будуть обговорювати підвищення ставок на хабарі?
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16.05.2023 00:41 Відповісти
Треба ж компенсувати 3ляма
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16.05.2023 02:35 Відповісти
А цікаво - яка зарплатня у цього КнязевА і яке майно ? Може йому все мама- вчителька дарує
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16.05.2023 00:43 Відповісти
745 тис грн в місяц.
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16.05.2023 00:48 Відповісти
Ви уявляете СКІЛЬКІ він питань за гроши вирішував ? 745 тис- це ж для нього тількі НА КАВУ
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16.05.2023 00:56 Відповісти
Суче тирло розворушили.
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16.05.2023 00:44 Відповісти
Ага, бо всі гроші позабирають, треба переховать
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16.05.2023 00:46 Відповісти
Йдуть обшуки у 18 суддів Верховного Суду.
Станом на 1 січня 2023 року кількість суддів у Верховному Суді складала 178 осіб.
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16.05.2023 01:26 Відповісти
Омг навіщо стільки....США меньше 10 суддів найвищої інстанції
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16.05.2023 02:36 Відповісти
Як ці ряжені покидьки задовбали . Та ще й "іменем України".
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16.05.2023 00:46 Відповісти
Іменем Бенджаміна Франкліна...
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16.05.2023 02:38 Відповісти
іменем Лінча
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16.05.2023 07:16 Відповісти
Сбор злодiiв у законi.
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16.05.2023 00:48 Відповісти
По ходу, завтра буде заява про відставку Князєва з посади голови . . . Скаже, що невинуватий і це провокація, але "аби не наводити тінь на Верховний Суд, до завершення розслідування . . .". Щось таке має бути, по ідеї.

Цікаво, хто замість нього буде . . .

Але завтра буде політичного вою по всій країні і за її межами ! Скандал не з рядовим суддею . . .
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16.05.2023 00:49 Відповісти
та ні, завтра буде шо залог в 100тис і всьо ок, працюй далі
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16.05.2023 07:17 Відповісти
Олексій ГОЛОБУЦКИЙ
На облгазах - нова хвиля обшуків. СБУ оприлюднює черговий компромат у записах.

Фірташ отримав підозру від СБУ - за розкрадання на газових схемах 2015-22 рр. понад 18 мільярдів гривень. Особа, котра спокійно заробляла при чотирьох президентах поспіль, раптом втратила свій недоторканний статус. Це, мабуть, можна вважати історичною подією.

При тому підозри виписувались гуртом: і Фірташу, і його топ-менеджерам. Ймовірно, до теплої компанії приєднаються і судді - бо СБУ оприлюднила записи розмов Фірташа і його менеджерів, де згадується підкуп суддів заради потрібних рішень щодо власності.

Фірташ, ясно, за кордоном. Але його (поки) майно - тут. І на це майно закономірно чекає арешт - і в межах судових справ, і як засіб гарантування держбезпеки під час війни, бо йдеться про стратегічні галузі. Очевидно, мова про дуже великі суми і довгий перелік майна. Котре врешті буде застосовано в інтересах держави. Як каже Малюк, «Олігархи починають любити Україну, а СБУ їм у цьому допомагає».

Там схеми на сотні мільярдів доларів обороту. Захмарно нахабне обкрадання держави - до 70% сум у сфері купівлі і постачання газу (фактично, грабувались споживачі газу, що оплачували невиправдані рахунки). Добре, що схеми перекриваються. Але прикро водночас, що аж тепер: я вже казав, якби в нас трощили корупцію хоча би років 10-15, і війни сьогодні не було би. Бо ми були би геть іншою державою, зі значно потужнішою економікою, значно повніше забезпеченою армією, з на порядки меншою кількістю ворожих агентів в оборонних, безпекових, силових, взагалі всіх державних структурах. Бо весь негатив ґрунтувався на масивному фундаменті тотальної корупції.
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16.05.2023 00:51 Відповісти
«до теплої компанії приєднаються і судді - бо СБУ оприлюднила записи розмов Фірташа і його менеджерів, де згадується підкуп суддів заради потрібних рішень щодо власності».
О‼️‼️‼️ У СЛОВАЧЧІНІ за один день 11 судей арештували за ТЕЛЕФОННЕ ПРАВО , їх розмови американці писали 🤣
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16.05.2023 00:53 Відповісти
самое прикольное, что ирмака нет в стане! зеля термiново повертається додому спільникiв ряувати! ))) уже видосик соответствующий запилил....)))
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16.05.2023 01:02 Відповісти
ирмак у баканова прячется.
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16.05.2023 01:07 Відповісти
та ирмак, в кедах. вместе с зелей на днях с Папой тусили......
скорее наоборот баканов прячется у ирмака...... там его точно искать никто не будет..... ну по крайней мере - пока.....
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16.05.2023 01:12 Відповісти
Нееть, думаю що американці в темі . Бо Фірташа давно хочуть . Зараз почнуть австрияк пресувати щоб віддали . А там і корупція австрійських судей вспливе Це гра на довгу дистанцію
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16.05.2023 01:10 Відповісти
Дай Бог...
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16.05.2023 09:49 Відповісти
Судді в Україні - це озу
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16.05.2023 00:51 Відповісти
кипиш - запалили! небось судьям ВС всем такие книжечки дают.....

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16.05.2023 00:55 Відповісти
Да половина судей в Україні мають російське чи ще якесь громадянство . Треба усіх судей перевіряти і звільняти .
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16.05.2023 00:58 Відповісти
Давно пора зайнятися суддями- хабарниками...
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16.05.2023 00:56 Відповісти
сходняк пздоти в мантіях.
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16.05.2023 00:58 Відповісти
Так, будуть вирішувати, як себе уберегти від такого.
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16.05.2023 07:36 Відповісти
У судей пожиттєве призначення? Треба це скасувати .
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16.05.2023 01:00 Відповісти
по факту це треш ВС проти ОПУ - там космiчнi суми i мегатони бруду. коли з'ясується, з якого боку там єръмакъ i його висуванцi, буде зрозумiло що трапилось. а хабарники i суддi, i "слуги", це вже зрозумiло.
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16.05.2023 01:07 Відповісти
Geliatina kurwy!
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16.05.2023 01:12 Відповісти
Україною править піар. Все в першу чергу заради піару. А потім решта.
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16.05.2023 01:13 Відповісти
крок_за_кроком @mykolayovych45 2 ч
генеральний прокурор Рябошапка - в бігах
голова НБУ - в розшуку, в бігах
голова Верховного Суду - спійманий з хабарем
голова СБУ - х.й знає де, а мав б сидіти
міністр МВС - вбили
міністр охорони здоров'я Степанов - в бігах
цих всіх людей до влади привів Зеленський,
як вам смішно?
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16.05.2023 01:14 Відповісти
Монозбрід приречений на таке існування...вони прийшли для корита а не для народу України...-"коли ви вже нажеретеся"?! вопів один пан на стадіоні...
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16.05.2023 04:44 Відповісти
Не "вопів", а "волав", а решта - все вірно.
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16.05.2023 09:51 Відповісти
Начнут отмазывать. Варианты: Домашний арест - побег - большой привет из московии... Или - громкое увольнение - потом - тихое возвращение с огромной финансовой компенсацией ...
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16.05.2023 01:19 Відповісти
А це вже справа Антикорупційного, а не Верховного суду. Чи суддівська мафія хоче заборонити НАБУ арештовувати корупціонерів-суддів?
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16.05.2023 01:20 Відповісти
Це сходняк, на якому вони будуть радитися, як свої шкури рятувати.
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16.05.2023 09:53 Відповісти
ПРОДАЖНІ І КОРУМПОВАНІ ДО КОСТЕЙ, ЕФОРИ СЛОВОБЛУДДЯ І ЗАКОНО-ВИКРУЧУВАЛЬНОЇ-ПЛУТАНИНИ УКРАЇНИ збираються на ШАБАШ, щоб порішать і ЩУКУ УТОПИТЬ...!!!
Цікаво, який ВІСЛЮК з них це запропонує...!!!
Списавши усе на те, що цей молодий щупак-корупціонер ще не досвідчений...!!!

P/s. Да Одеський АНТИБІОТИК, підрахуй КІДАЛОВ буде дуже розлючений в ОАЕ, що його проте-ЖЕ не оправдав довіри...!!!
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16.05.2023 01:32 Відповісти
бляха, ну у него и ЧСВ... Всеволод Князев, сын - Владимир Князев, дочь - Виктория, видать в честь королевы Виктории.

князек идет на ****
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16.05.2023 01:32 Відповісти
А кацапське бидло кацапським бидлом
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16.05.2023 02:41 Відповісти
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16.05.2023 01:44 Відповісти
...позачергове засідання пленуму:...
Не вистачає тільки кпсс
І гасла на кшталт "Рукі прочь от нєзавісімьіх судєй!"
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16.05.2023 01:45 Відповісти
За логікою, його має взяти на поруки той хто призначив на посаду.
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16.05.2023 01:57 Відповісти
В цій країні всіх високопосадовців призначає менеджер президенти. В даному випадку ми маємо справу із звільненням неслухняного. Приблизно така сама історія була із Головою Конституціонного Суду. Схоже набанальну узурпацію влади під виглядом боротьби з корупцією.
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16.05.2023 04:03 Відповісти
Ну і що ви маєте проти якщо гадюка їсть жабу?
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16.05.2023 06:02 Відповісти
Проти? - нічого. Але гадюка, з'ївши жабу стане вгодованішою і сильнішою.
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16.05.2023 10:06 Відповісти
Ну тоді краще нехай гадюка з жабою не сварятся та далі творять беззаконня?
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16.05.2023 15:53 Відповісти
Ви читати вмієте?
Я написав, що не маю нічого проти боротьби жаби з гадюкою, ба навіть я за. Але треба бути готовими до того, що гадюка, з'ївши жабу стане сильнішою.
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16.05.2023 15:57 Відповісти
Та можете не зважати. Бо на мою думку хрен та гадюка з їсть ту жабу. Так побавляться в бородьбу з корупцією та й відпустять. За більше чим 30 років незалежності реально посадили лише одного топкорупціонера Лазаренка і то не в Україні а в США. Одна надія що за гроші з США які влада безсоромно тире їх США також притягне до відповідальності.
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16.05.2023 16:06 Відповісти
Тут я з Вами згоден.
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16.05.2023 16:07 Відповісти
Як би цю зграю купно випалити б вогнеметом?
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16.05.2023 04:35 Відповісти
Завтра пані Верещук виступить з спростуванням...а якже на два місяці під арешт'пана Князєва без застави...як пана Червінського...?!
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16.05.2023 04:41 Відповісти
Щось мені підказує що цей шабаш збереться для засудження затримання на хабарі голови верховного суду який чесно позичив в когось три ляма баксів.
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16.05.2023 06:00 Відповісти
Хто їм повірить?
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16.05.2023 06:12 Відповісти
FRЄЄ KNYASIЄV!!! 🥴
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16.05.2023 07:08 Відповісти
суд вирішить що не винуватий

а гроші помилково опинилися у нього
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16.05.2023 07:19 Відповісти
Нажаль, розрекламована судова реформа, на яку покладалось так багато надій, дала хорошу тріщину. Верховний Суд (без слова "України"), що вважався основним дітищем цієї реформи, дискредитований цим випадком масової корупції суддів на чолі з головою ВС.
Тому віднаходження універсального механізму для запобігання корупційних проявів у держапараті є як ніколи актуальним, особливо в умовах війни.
І такий механізм може запрацювати,
якщо ВРУ прийме всього один закон, що запроваджує правовий інститут "Антикорупційна застава", де об'єктом регулювання є майно осіб, посади яких підпадають під п.1 ст.3 Закону України «Про запобігання корупції" (крім військовослужбовців).
Суть: майно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, підпадає під Антикорупційну заставу, коли придбати будь-яке майно така особа може, а відчужити - ні, бо дані про таку особу автоматично вноситимуться у всі державні реєстри і банки.
Тоді потенційний корупціонер чи його близький родич будуть накопичувати багатство, де-юре несвоє, тимчасово користуючись ним, але право на розпорядження цим майном залишатиметься за державою чи територіальною громадою, допоки така особа не доведе його некорупційне походження за встановленою процедурою в суді впродовж певного строку після подання нею повідомлення про суттєві зміни в майновому стані.
Рішення щодо майна суддів, в тому числі ВС, може приймати ВРП.
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16.05.2023 07:30 Відповісти
Народ должен нанять киллера, чтобы его грохнули и предупредить остальных судей, что с ними будет тоже самое.
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16.05.2023 07:39 Відповісти
Напої та наїдки будуть у програмі?
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16.05.2023 07:45 Відповісти
зашевелились, суки
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16.05.2023 08:57 Відповісти
 
 