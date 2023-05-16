Верховний Суд проведе позачергове засідання пленуму, "у зв’язку з подіями, що відбуваються навколо голови ВС Князєва"
Верховний Суд України проведе 16 травня позачергове засідання пленуму.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку суду у фейсбуці.
"У зв’язку з подіями, що відбуваються навколо Голови ВС Князєва В.С., 16 травня 2023 року відбудеться позачергове засідання Пленуму Верховного Суду. Час буде повідомлено додатково", - йдеться у дописі.
Нагадаємо, раніше НАБУ і САП повідомили про викриття масштабної корупції у Верховному Суді. За даними джерел ЦН, голова ВС Князєв був затриманий на хабарі.
Топ коментарі
+20 Gary Grant
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Станом на 1 січня 2023 року кількість суддів у Верховному Суді складала 178 осіб.
Цікаво, хто замість нього буде . . .
Але завтра буде політичного вою по всій країні і за її межами ! Скандал не з рядовим суддею . . .
На облгазах - нова хвиля обшуків. СБУ оприлюднює черговий компромат у записах.
Фірташ отримав підозру від СБУ - за розкрадання на газових схемах 2015-22 рр. понад 18 мільярдів гривень. Особа, котра спокійно заробляла при чотирьох президентах поспіль, раптом втратила свій недоторканний статус. Це, мабуть, можна вважати історичною подією.
При тому підозри виписувались гуртом: і Фірташу, і його топ-менеджерам. Ймовірно, до теплої компанії приєднаються і судді - бо СБУ оприлюднила записи розмов Фірташа і його менеджерів, де згадується підкуп суддів заради потрібних рішень щодо власності.
Фірташ, ясно, за кордоном. Але його (поки) майно - тут. І на це майно закономірно чекає арешт - і в межах судових справ, і як засіб гарантування держбезпеки під час війни, бо йдеться про стратегічні галузі. Очевидно, мова про дуже великі суми і довгий перелік майна. Котре врешті буде застосовано в інтересах держави. Як каже Малюк, «Олігархи починають любити Україну, а СБУ їм у цьому допомагає».
Там схеми на сотні мільярдів доларів обороту. Захмарно нахабне обкрадання держави - до 70% сум у сфері купівлі і постачання газу (фактично, грабувались споживачі газу, що оплачували невиправдані рахунки). Добре, що схеми перекриваються. Але прикро водночас, що аж тепер: я вже казав, якби в нас трощили корупцію хоча би років 10-15, і війни сьогодні не було би. Бо ми були би геть іншою державою, зі значно потужнішою економікою, значно повніше забезпеченою армією, з на порядки меншою кількістю ворожих агентів в оборонних, безпекових, силових, взагалі всіх державних структурах. Бо весь негатив ґрунтувався на масивному фундаменті тотальної корупції.
О‼️‼️‼️ У СЛОВАЧЧІНІ за один день 11 судей арештували за ТЕЛЕФОННЕ ПРАВО , їх розмови американці писали 🤣
скорее наоборот баканов прячется у ирмака...... там его точно искать никто не будет..... ну по крайней мере - пока.....
генеральний прокурор Рябошапка - в бігах
голова НБУ - в розшуку, в бігах
голова Верховного Суду - спійманий з хабарем
голова СБУ - х.й знає де, а мав б сидіти
міністр МВС - вбили
міністр охорони здоров'я Степанов - в бігах
цих всіх людей до влади привів Зеленський,
як вам смішно?
Цікаво, який ВІСЛЮК з них це запропонує...!!!
Списавши усе на те, що цей молодий щупак-корупціонер ще не досвідчений...!!!
P/s. Да Одеський АНТИБІОТИК, підрахуй КІДАЛОВ буде дуже розлючений в ОАЕ, що його проте-ЖЕ не оправдав довіри...!!!
князек идет на ****
Не вистачає тільки кпсс
І гасла на кшталт "Рукі прочь от нєзавісімьіх судєй!"
Я написав, що не маю нічого проти боротьби жаби з гадюкою, ба навіть я за. Але треба бути готовими до того, що гадюка, з'ївши жабу стане сильнішою.
а гроші помилково опинилися у нього
Тому віднаходження універсального механізму для запобігання корупційних проявів у держапараті є як ніколи актуальним, особливо в умовах війни.
І такий механізм може запрацювати,
якщо ВРУ прийме всього один закон, що запроваджує правовий інститут "Антикорупційна застава", де об'єктом регулювання є майно осіб, посади яких підпадають під п.1 ст.3 Закону України «Про запобігання корупції" (крім військовослужбовців).
Суть: майно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, підпадає під Антикорупційну заставу, коли придбати будь-яке майно така особа може, а відчужити - ні, бо дані про таку особу автоматично вноситимуться у всі державні реєстри і банки.
Тоді потенційний корупціонер чи його близький родич будуть накопичувати багатство, де-юре несвоє, тимчасово користуючись ним, але право на розпорядження цим майном залишатиметься за державою чи територіальною громадою, допоки така особа не доведе його некорупційне походження за встановленою процедурою в суді впродовж певного строку після подання нею повідомлення про суттєві зміни в майновому стані.
Рішення щодо майна суддів, в тому числі ВС, може приймати ВРП.