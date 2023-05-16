Верховний Суд проведе позачергове засідання пленуму, "у зв’язку з подіями, що відбуваються навколо голови ВС Князєва"

Верховний Суд України проведе 16 травня позачергове засідання пленуму.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку суду у фейсбуці.

"У зв’язку з подіями, що відбуваються навколо Голови ВС Князєва В.С., 16 травня 2023 року відбудеться позачергове засідання Пленуму Верховного Суду. Час буде повідомлено додатково", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, раніше НАБУ і САП повідомили про викриття масштабної корупції у Верховному Суді. За даними джерел ЦН, голова ВС Князєв був затриманий на хабарі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ затримало голову Верховного Суду Князєва на хабарі 3 млн дол.