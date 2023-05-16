Польща продовжить роботу над вилученням будівель у посольства РФ, - прем’єр Моравецький

Польща планує й надалі повертати будинки посольства Росії на території країни під свій контроль.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Прем'єр відповів, чи може Польща відкликати з Росії свого посла. "Дуже легко відкликати посла. І тоді росіяни відкликають нашого посла. І в такій ситуації рівень взаємної передачі інформації в обидві сторони стає ще складнішим", - зазначив Моравецький.

Він нагадав, що посли різних країн-членів НАТО та Євросоюзу продовжують перебувати у РФ.

"Ми, звісно, знизили рівень цих дипломатичних відносин, ми сповнені обурення російською агресією в Україні і висловлюємо це своїми діями", - пояснив глава польського уряду.

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Він нагадав, що нещодавно одну з будівель російського посольства у Варшаві повернули під контроль держави. "І ми працюватимемо далі", - додав він.

Нагадуємо, що Польща кілька тижнів тому повернула під свій контроль будівлю школи при посольстві РФ, де навчали російських дипломатів.