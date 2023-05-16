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Польща продовжить роботу над вилученням будівель у посольства РФ, - прем’єр Моравецький

моравецький

Польща планує й надалі повертати будинки посольства Росії на території країни під свій контроль.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Прем'єр відповів, чи може Польща відкликати з Росії свого посла. "Дуже легко відкликати посла. І тоді росіяни відкликають нашого посла. І в такій ситуації рівень взаємної передачі інформації в обидві сторони стає ще складнішим", - зазначив Моравецький.

Він нагадав, що посли різних країн-членів НАТО та Євросоюзу продовжують перебувати у РФ.

"Ми, звісно, знизили рівень цих дипломатичних відносин, ми сповнені обурення російською агресією в Україні і висловлюємо це своїми діями", - пояснив глава польського уряду.

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Він нагадав, що нещодавно одну з будівель російського посольства у Варшаві повернули під контроль держави. "І ми працюватимемо далі", - додав він.

Нагадуємо, що Польща кілька тижнів тому повернула під свій контроль будівлю школи при посольстві РФ, де навчали російських дипломатів.

Автор: 

Польща (8491) посольство рф (330) Моравецький Матеуш (371)


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Від цієї погані потрібно чистити весь світ.
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16.05.2023 01:12 Відповісти
Говорят, что в МИДе РФ срочно занялись созданием масштабного полотна: "Изгнание россиян из здания школы при посольстве" (художник некто Г. Марториелло).
Лавров пытался позировать в качестве Моисея, но его утвердили только на роль лошади (Моисей у нас один, и мы его знаем).
Картину планируется с позором подарить представителю Польши в ООН на ближайшей сессии.
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16.05.2023 01:28 Відповісти
Ukrainian @ukrainiansfirst https://twitter.com/ukrainiansfirst/status/1658169604378640385 5 ч
Це саме той прокурор-алкоголік, який має 9-річний досвід свідомої фальсифікації справ щодо військовослужбовців, які виконували свої безпосередні обов'язки, пов'язані з захистом України. За його участі полковник Роман Червинський сьогодні знаходиться за гратами.
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16.05.2023 01:51 Відповісти
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16.05.2023 06:41 Відповісти
Тверда і послідовна позиція Польщі викликає повагу.
От би і нам так голосувати, щоб не було соромно, за "сойтісьпосередінє".
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16.05.2023 10:29 Відповісти
Це ж тільки з військкоматів, воєнкомів-млнерів, відправили на передову…
А прокурорських, як грязі по Україні, «корочками бикують» та посвідченням УБД, які отримали після наради за 200 км від передової!!
Резніков розбазарює людський ресурс то по спортивним клубам, то по прокуратурам, то по нічним клубам, то по …. Ну він вкурсі цих СХЕМАТОЗІВ!!!
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16.05.2023 15:26 Відповісти
 
 