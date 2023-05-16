Попри санкції Росія отримує запчастини для західних літаків, - The New York Times

За інформацією The New York Times, Росія продовжує закуповувати авіадеталі американського виробництва попри санкції, зокрема минулого року до РФ було відправлено деталі літаків Boeing, Airbus та інших.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

Видання повідомляє, що минулого четверга, 11 травня, у США за звинуваченням у порушенні експортного контролю та міжнародному відмиванні грошей заарештували Олега Пацулю, росіянина, який проживає в Маямі. Чоловік разом зі спільником організував схему, завдяки якій низка підсанкційних російських авіакомпаній, зокрема "Аерофлот", "Россия", "Победа", "Урал", UTair та S7 Airlines отримали тисячі партій деталей для літаків Boeing, Airbus та інших компаній.

За версією слідства, підозрювані через мережу компаній, що базуються в американському штаті Флорида, а також у Туреччині та Росії, постачали запчастини, зокрема дорогі гальмівні системи для літака моделі Boeing-737, щонайменше трьом російським авіакомпаніям.

Слідчі переконані, що схему постачання запчастин зі США в обхід експортних обмежень чоловіки почали розробляти у травні 2022 року. А вже у серпні Пацуля направив електронного листа одній з авіакомпаній з пропозицією допомогти в обході санкцій, після чого почалися постачання.

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NYT отримала у своє розпорядження митні документи, які свідчать про понад п’ять тисяч партій різноманітних авіадеталей – від простих гвинтів до двигунів, завезених до Росії. Загалом за вісім місяців 2022 року до Росії було відправлено авіазапчастин американського виробництва на суму 14,4 млн доларів.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення російської армії в Україну США та інші західні союзники запровадили санкції проти Росії, які стосувалися, зокрема й постачання до країни авіаційних компонентів. Під них потрапили російські авіаперевізники, зокрема "Аерофлот" і його дочірня компанія "Россия". У зв’язку з цим ще у березні минулого року Росія втратила 78 зі своїх 1367 цивільних літаків – їх заарештували за кордоном. Щоб тимчасово розв'язати проблему, Росія привласнила близько 500 літаків у західних лізингодавців.