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Новини Санкції проти Росії
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Попри санкції Росія отримує запчастини для західних літаків, - The New York Times

аерофлот

За інформацією The New York Times, Росія продовжує закуповувати авіадеталі американського виробництва попри санкції, зокрема минулого року до РФ було відправлено деталі літаків Boeing, Airbus та інших.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

Видання повідомляє, що минулого четверга, 11 травня, у США за звинуваченням у порушенні експортного контролю та міжнародному відмиванні грошей заарештували Олега Пацулю, росіянина, який проживає в Маямі. Чоловік разом зі спільником організував схему, завдяки якій низка підсанкційних російських авіакомпаній, зокрема "Аерофлот", "Россия", "Победа", "Урал", UTair та S7 Airlines отримали тисячі партій деталей для літаків Boeing, Airbus та інших компаній.

За версією слідства, підозрювані через мережу компаній, що базуються в американському штаті Флорида, а також у Туреччині та Росії, постачали запчастини, зокрема дорогі гальмівні системи для літака моделі Boeing-737, щонайменше трьом російським авіакомпаніям.

Слідчі переконані, що схему постачання запчастин зі США в обхід експортних обмежень чоловіки почали розробляти у травні 2022 року. А вже у серпні Пацуля направив електронного листа одній з авіакомпаній з пропозицією допомогти в обході санкцій, після чого почалися постачання.

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NYT отримала у своє розпорядження митні документи, які свідчать про понад п’ять тисяч партій різноманітних авіадеталей – від простих гвинтів до двигунів, завезених до Росії. Загалом за вісім місяців 2022 року до Росії було відправлено авіазапчастин американського виробництва на суму 14,4 млн доларів.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення російської армії в Україну США та інші західні союзники запровадили санкції проти Росії, які стосувалися, зокрема й постачання до країни авіаційних компонентів. Під них потрапили російські авіаперевізники, зокрема "Аерофлот" і його дочірня компанія "Россия". У зв’язку з цим ще у березні минулого року Росія втратила 78 зі своїх 1367 цивільних літаків – їх заарештували за кордоном. Щоб тимчасово розв'язати проблему, Росія привласнила близько 500 літаків у західних лізингодавців.

Автор: 

авіація (4116) санкції (11806) США (22685)


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Топ коментарі
+19
бо то не санкції а висміювання українців.

правильні санкції називаються ЕМБАРГО.
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16.05.2023 01:30
+10
Посадите того Пацулю пожизненно.
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16.05.2023 01:26
+6
Пи дарасов надо вычислять и гасить прежде всего среди московитской диаспоры в США.
Хочешь помочь "исторической родине" ****** под присмотр Пригожина.
Пора слегка выкорчевать под корень всяческие "культурные центры" и прочие очаги заразы.
Опыт с японцами после Пёрл Харбора есть.
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16.05.2023 03:35
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Посадите того Пацулю пожизненно.
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16.05.2023 01:26 Відповісти
детали не вернешь....
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16.05.2023 01:28 Відповісти
Там тих деталей як кіт наплакав.
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16.05.2023 01:32 Відповісти
На палю виродка!
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16.05.2023 02:08 Відповісти
Хоч за правосуддя США можна не турбуватись...
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16.05.2023 02:55 Відповісти
пожизненно на електростульчик
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16.05.2023 07:22 Відповісти
бо то не санкції а висміювання українців.

правильні санкції називаються ЕМБАРГО.
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16.05.2023 01:30 Відповісти
$14Mil це ніщо. Треба ж бути таким тупим.
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16.05.2023 01:31 Відповісти
Это сложно контролировать. А вот ввоз товаров через Казахстан Армению и т.д. они могут закрыть за пару дней. Хотя бы введя лимит на на каждую страну. Но не хотят. Потому что не хотят терять прибыли.
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16.05.2023 01:34 Відповісти
От тебя лаптями смердит.
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16.05.2023 01:42 Відповісти
После первого предложения - не совсем так. Закрыть могут только сами Армения и Казахстан. Лимитом здесь не поможешь: схема будет точно такая же: через череду подставных покупателей (сертификат-то в РФ требовать никто не будет).
Да, надо просто выявлять и судить. Это, кстати, не первое разоблачение (того же сыночка Усса на этом поймали. Правда вислоухие итальянцы его упустили, но это уже другая история).
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16.05.2023 01:48 Відповісти
Бин, проклятый переводчик.
"не поможешь".
"через стадо".
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16.05.2023 01:49 Відповісти
Они могут обязать компании поставлять, например в Казахстан, поставлять только определенное количество продукции, даже избыточное, если там вдруг разбогатели и начали покупать в два раза больше. Через другие страны будет уже дороже, потому что страны которые сейчас посредники, у рашки беспошлинный режим.
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16.05.2023 01:56 Відповісти
А оно так и идет (дороже): через 3-4-5-6 посредников, каждый из которых платит налоги.
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16.05.2023 03:19 Відповісти
Борта, обслуженные не сертифицированными специалистми не примут в нормальной стране, и им будет запрещен заход в воздушное пространство страны.
Конечно, грузинское или расийское правительство может в данном случае поступать как угодно, но если произойдет лётный инцидент с жертвами граждан ЕС или США, то Грузия и рф рискуют вылететь из IATA, ICAO и FAA, и оказаться изгоем уровня Северной Кореи.
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16.05.2023 01:53 Відповісти
Якщо росію не виключили з усіх цих організацій після MH17, то не дуже ймовірно що виключать за не сертифіковані ремонти…. Нажаль

тут всю систему міняти треба починаючи з оон… все прогнило…
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16.05.2023 07:09 Відповісти
действия всяких сандинистов-сепаратистов и прочих ********* не относится к компетенции IATA и ICAO, поэтому и не исключили за МН17.
Так устроена бюрократия.
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16.05.2023 12:51 Відповісти
Я правильно розумію, якщо держава А не обслуговує літаки за протоколом, то літати тими літаками небезпечно і державу виключають з ICAO. А от якщо та сама держава збиває пасажирські літаки над територією інших країн за наказом свого фюрера, то все дуже безпечно і організацію з безпеки пасажирського повітряного транспорту то не стосується? Сумно що воно насправді так… і оон не переймається що держава яка порушила вже майже всі статті з статуту оон не тільки не виключена з самого оон, то й ще має право вето і головувала в оон цілий місяць.
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16.05.2023 13:51 Відповісти
правильно понимаете. К сожалению, так устроена бюрократия в благополучном цивилизованном западном мире, который еще не сталкивался с такими вызовами.
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16.05.2023 13:57 Відповісти
І це так по всім товарам(
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16.05.2023 02:31 Відповісти
Ремонт Боинга дядей Васей из соседнего ангара добром не кончится.
Билеты всё равно будут дорожать, перевозки всё равно будут нерентабельными
и до первого столба (дыма от упавшего самолёта).
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16.05.2023 03:16 Відповісти
The Wall Street Journal

По заявлениям западных чиновников и согласно данным, собранным The Wall Street Journal, группа бывших советских республик превратилась в крупный перевалочный пункт для американских и европейских компьютерных чипов, лазерных приборов и другой идущей в Россию продукции гражданского и военного назначения.

В общей сложности экспорт товаров из США и ЕС в Армению, Грузию, Киргизию, Узбекистан и Казахстан вырос в прошлом году до 24,3 миллиарда с 14,6 миллиарда долларов в 2021-м. А они, в свою очередь, нарастили совокупный экспорт в Россию почти до 15 миллиардов долларов.

Западные чиновники спешат закрыть эту лазейку. В рамках 11-го пакета антироссийских рестрикций ЕС предложил установить соответствующие режимы для запрета экспорта определенных товаров в страны, не входящие в ЕС, а также компании, которые, как считается, помогают России обходить ограничения. Он также рассматривает возможность ужесточения правил ЕС в отношении тех видов товаров, которые могут идти через Россию транзитом к соседям.
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16.05.2023 03:24 Відповісти
Пи дарасов надо вычислять и гасить прежде всего среди московитской диаспоры в США.
Хочешь помочь "исторической родине" ****** под присмотр Пригожина.
Пора слегка выкорчевать под корень всяческие "культурные центры" и прочие очаги заразы.
Опыт с японцами после Пёрл Харбора есть.
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16.05.2023 03:35 Відповісти
15 миллиардов это всего 5% импорта рашки. Свалить провал санкций на казахов и узбеков все равно не получится.
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16.05.2023 03:59 Відповісти
15.‎05.‎2023

В розпорядження спеціального представника Китаю Лі **** (кит. 李辉) виділено 20 млн. юанів для "...建立相互信任的狀態 " ("створення атмосфери взаємної довіри")

Узгоджені з керівництвом РФ мирні пропозиції , буде передано українському керівництву спеціальним представником Китаю Лі ***** (кит. 李辉).

Вони включають:

1. Припинення бойових дій і розведення військ від умовної лінії протистояння зі створення ""буферної зони".

2. Початок обміну військовополоненими по формулі "всіх на всіх"

3. Початок перемовин по визначенню статусу незаконно окупованих територій

4. Розблокування траспортних коридорів для пересування гуманітарних і продовольчих вантажів.

6-7 Два пункти особливої форми обговорення.

Розпочалось засідання РБ РФ. Присутні 12 членів РБ і 2 запрошені.

Обидва запрошені нам невідомі. Путіна немає ні в якому виді.



Доповідь начальника ГШ ЗС РФ обмеженому складу Ради безпеки РФ запланована на 09-00 по мск. Співдоповідь - голова СЗР РФ Наришкін. Засідання скликано секретарем РБ РФ Патрушевим.

Цікава деталь візитів Зеленського в Європу - повна відсутність власної охорони і системи забезпечення.

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16.05.2023 05:27 Відповісти
Запад полностью сгнил. Они не в состоянии даже защитить себя. А все эти санкции всего лишь профанация
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16.05.2023 06:32 Відповісти
11 пакетів санкцій... і ні до чого не призвели..війну не зупинили...Одинадцять ! Хоч навіть сто одинадцять..торгувати будуть..
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16.05.2023 06:41 Відповісти
Гроші..гроші і ше раз гроші....ім насрати на війну...подивився декілька каналів на ютюбі і блогерів що з Азії ,що з Европи,що з Латинської америки...війна для них Шоу.Вони дивляться ,як Україна обороняється ,а зараз дивляться в основному на ситуацію під Бахмутом..Не здивують ,коли ще роблять ставки в букмекерських канторах.
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16.05.2023 06:39 Відповісти
Кому війна, а кому мать родна! Заробляють гроші на крові!
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16.05.2023 07:39 Відповісти
Но коррупция и бардак в Украине, смотрите не перепутайте!😁
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16.05.2023 08:22 Відповісти
 
 