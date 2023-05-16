Попри санкції Росія отримує запчастини для західних літаків, - The New York Times
За інформацією The New York Times, Росія продовжує закуповувати авіадеталі американського виробництва попри санкції, зокрема минулого року до РФ було відправлено деталі літаків Boeing, Airbus та інших.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.
Видання повідомляє, що минулого четверга, 11 травня, у США за звинуваченням у порушенні експортного контролю та міжнародному відмиванні грошей заарештували Олега Пацулю, росіянина, який проживає в Маямі. Чоловік разом зі спільником організував схему, завдяки якій низка підсанкційних російських авіакомпаній, зокрема "Аерофлот", "Россия", "Победа", "Урал", UTair та S7 Airlines отримали тисячі партій деталей для літаків Boeing, Airbus та інших компаній.
За версією слідства, підозрювані через мережу компаній, що базуються в американському штаті Флорида, а також у Туреччині та Росії, постачали запчастини, зокрема дорогі гальмівні системи для літака моделі Boeing-737, щонайменше трьом російським авіакомпаніям.
Слідчі переконані, що схему постачання запчастин зі США в обхід експортних обмежень чоловіки почали розробляти у травні 2022 року. А вже у серпні Пацуля направив електронного листа одній з авіакомпаній з пропозицією допомогти в обході санкцій, після чого почалися постачання.
NYT отримала у своє розпорядження митні документи, які свідчать про понад п’ять тисяч партій різноманітних авіадеталей – від простих гвинтів до двигунів, завезених до Росії. Загалом за вісім місяців 2022 року до Росії було відправлено авіазапчастин американського виробництва на суму 14,4 млн доларів.
Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення російської армії в Україну США та інші західні союзники запровадили санкції проти Росії, які стосувалися, зокрема й постачання до країни авіаційних компонентів. Під них потрапили російські авіаперевізники, зокрема "Аерофлот" і його дочірня компанія "Россия". У зв’язку з цим ще у березні минулого року Росія втратила 78 зі своїх 1367 цивільних літаків – їх заарештували за кордоном. Щоб тимчасово розв'язати проблему, Росія привласнила близько 500 літаків у західних лізингодавців.
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правильні санкції називаються ЕМБАРГО.
Да, надо просто выявлять и судить. Это, кстати, не первое разоблачение (того же сыночка Усса на этом поймали. Правда вислоухие итальянцы его упустили, но это уже другая история).
"не поможешь".
"через стадо".
Конечно, грузинское или расийское правительство может в данном случае поступать как угодно, но если произойдет лётный инцидент с жертвами граждан ЕС или США, то Грузия и рф рискуют вылететь из IATA, ICAO и FAA, и оказаться изгоем уровня Северной Кореи.
тут всю систему міняти треба починаючи з оон… все прогнило…
Так устроена бюрократия.
Билеты всё равно будут дорожать, перевозки всё равно будут нерентабельными
и до первого столба (дыма от упавшего самолёта).
По заявлениям западных чиновников и согласно данным, собранным The Wall Street Journal, группа бывших советских республик превратилась в крупный перевалочный пункт для американских и европейских компьютерных чипов, лазерных приборов и другой идущей в Россию продукции гражданского и военного назначения.
В общей сложности экспорт товаров из США и ЕС в Армению, Грузию, Киргизию, Узбекистан и Казахстан вырос в прошлом году до 24,3 миллиарда с 14,6 миллиарда долларов в 2021-м. А они, в свою очередь, нарастили совокупный экспорт в Россию почти до 15 миллиардов долларов.
Западные чиновники спешат закрыть эту лазейку. В рамках 11-го пакета антироссийских рестрикций ЕС предложил установить соответствующие режимы для запрета экспорта определенных товаров в страны, не входящие в ЕС, а также компании, которые, как считается, помогают России обходить ограничения. Он также рассматривает возможность ужесточения правил ЕС в отношении тех видов товаров, которые могут идти через Россию транзитом к соседям.
Хочешь помочь "исторической родине" ****** под присмотр Пригожина.
Пора слегка выкорчевать под корень всяческие "культурные центры" и прочие очаги заразы.
Опыт с японцами после Пёрл Харбора есть.
В розпорядження спеціального представника Китаю Лі **** (кит. 李辉) виділено 20 млн. юанів для "...建立相互信任的狀態 " ("створення атмосфери взаємної довіри")
Узгоджені з керівництвом РФ мирні пропозиції , буде передано українському керівництву спеціальним представником Китаю Лі ***** (кит. 李辉).
Вони включають:
1. Припинення бойових дій і розведення військ від умовної лінії протистояння зі створення ""буферної зони".
2. Початок обміну військовополоненими по формулі "всіх на всіх"
3. Початок перемовин по визначенню статусу незаконно окупованих територій
4. Розблокування траспортних коридорів для пересування гуманітарних і продовольчих вантажів.
6-7 Два пункти особливої форми обговорення.
Розпочалось засідання РБ РФ. Присутні 12 членів РБ і 2 запрошені.
Обидва запрошені нам невідомі. Путіна немає ні в якому виді.
Доповідь начальника ГШ ЗС РФ обмеженому складу Ради безпеки РФ запланована на 09-00 по мск. Співдоповідь - голова СЗР РФ Наришкін. Засідання скликано секретарем РБ РФ Патрушевим.
Цікава деталь візитів Зеленського в Європу - повна відсутність власної охорони і системи забезпечення.