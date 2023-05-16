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Новини Боротьба з корупцією Хабарники
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Голова ВС Князєв отримував кошти за рішення суду на користь олігарха Жеваго, - ЗМІ

всеволод,князєв

За даними ZN.UA, голова Верховного Суду Всеволод Князєв отримував гроші від людей, які виступали за рішення суду на користь олігарха Костянтина Жеваго.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA.

Велика Палата ВС розглядала справу стосовно права власності 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (ПГЗК) Ferrexpo. Своїм рішенням суд залишив зазначені акції пов'язаним із Жеваго компаніям, скасувавши визнання недійсними договорів купівлі-продажу, укладених 20 років тому.

За інформацією джерел ZN.UA, крім Князєва обшуки проходять у ще 18 суддів ВС України, які слухали зазначену справу. 

Пресслужба Жеваго стверджує, що він не має жодного відношення до ситуації з одержанням хабаря головою чи суддями Верховного Суду України.

"Інформація деяких ЗМІ про те, що неправомірна вигода могла бути одержана від людей, які діяли в інтересах підприємця, повністю неправдива. К.Жеваго ніколи нікому не давав і не міг давати подібних вказівок. Він наполегливо просить засоби масовоі інформації не поширювати непідтверджені відомості, не ставати знаряддям маніпуляцій і не вплутувати його у справи, до яких він не має жодного відношення.

Окремі медіа проводять паралелі у цій справі з рішенням Великої палати Верховного Суду від 19 квітня 2023 р. у справі про визнання законності придбання компанією Ferrexpo в 2002 році пакету акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату. Як відомо, одним із акціонером цієї міжнародної компанії є Костянтин Жеваго. "Це очевидно безпідставний зв’язок і явна підтасовка. Велика палата ВС прийняла свою квітневу ухвалу не в моїх особистих інтересах, а в інтересах великої, публічної компанії з поважними акціонерами, яка торгується на основному майданчику Лондонської фондової біржі. Верховний Суд оголосив юридично вивірене рішення. Було припинено спробу сумнівних офшорних компаній, пов’язаних із фігурантами санкційних списків США і Європи, у тому числі громадянами Росії, здійснити рейдерське захоплення великого промислового активу. Ми з іншими акціонерами переконалися, що саме у найвищій судовій інстанції України ще можна домогтися захисту своїх законних прав", - зазначив співвласник Ferrexpo.

Водночас К.Жеваго припустив, що сьогоднішні події навколо Верховного Суду можуть мати на меті дискредитацію цього державного органу. Правоохоронні органи, які публічно заявили про виявлені ознаки хабарництва, мають довести свої звинувачення шляхом доказового слідства, з вироком суду.

Зі свого боку підприємець запевнив, що у разі необхідності він та юристи відповідних компаній готові надати всі належні пояснення слідству і судовим інстанціям", - йдеться в повідомленні.

"Підкреслю, що ми зацікавлені у прозорому розслідуванні цієї справи, аби зняти всі підозри і підтвердити свою репутацію в Україні та серед зарубіжних партнерів", - сказав Жеваго.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Верховний Суд проведе позачергове засідання пленуму, "у зв’язку з подіями, що відбуваються навколо голови ВС Князєва"

Нагадаємо, раніше НАБУ і САП повідомили про викриття масштабної корупцію у Верховному Суді. За даними джерел ЦН голова ВС Князєв був затриманий на хабарі.

Автор: 

хабар (4698) Верховний Суд (1188) Жеваго Костянтин (393) Князєв Всеволод (120)


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Топ коментарі
+22
***ть их всех, пид***сов... зачем нужен суд, если он продажный? ЗАЧЕМ? всех растрелять нахрен!
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16.05.2023 02:38
+20
а жеваго сейчас где? у баканова прячется? или баканов прячется у жеваго?
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16.05.2023 01:58
+20
Спершу голова Нацбанку
Тепер голова Верховного суду
Це вже корупція у вищих ешелонах влади чи ні?)
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16.05.2023 02:32
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а жеваго сейчас где? у баканова прячется? или баканов прячется у жеваго?
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16.05.2023 01:58 Відповісти
Жеваго в Куршавелі під домашнім арестом. А загалом це маячня якась. Жеваго купив цей завод 20 років назад у якихось "сірих". Зробив його прибутковим. Коли почалися тьорки за "ФіК", один із тих продавців подав у якийсь лівий суд позов про визнання того договору недійсним. Суд звичайно взув Живаго. Ті подали апеляцію в ВС . ВС скасував рішення того районного суду. А тепер тих суддів із ВС зловили на хабарях по тому ділу.
До речі, до чого тут Баканов до Жеваго, якщо при Баканові його якраз і намагались відправити на цугундер?
Якщо ти не пам'ятаєш, Жеваго довгий час був гаманцем Юльки, потім розбігся. З 2014 по 2019 був депутатом "сам по собі", інколи підтримував ЄС, інколи навпаки. Я не хочу його обіляти, діло по ФіК досить мутне, може звинувачення і справедливе, але по феросплавам був явно рейдерський наїзд, ходять слухи, що зі сторони Бені, який відбили у ВС.
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16.05.2023 02:30 Відповісти
та я взагалі за ним не слідкував, нахєр би він мені впав.
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16.05.2023 03:06 Відповісти
ну, от тепер знатимемо за жеваго...
і за князєва заодно і інших таких самих із верховного суду тоже
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16.05.2023 06:08 Відповісти
Так а де все-таки баканов ??? Дємчєнко, наприклад, радник у контррозвідці.
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16.05.2023 03:27 Відповісти
Діарею десь лікує після 24.02
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16.05.2023 11:11 Відповісти
Маячня, чи не маячня, а рефінанс таки той котик зажилив, і це також пов"язані речі
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16.05.2023 04:47 Відповісти
Какая разница. Взяли на взятке. Явно не офицеальной прибыли завода ,бабло давал.
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16.05.2023 07:18 Відповісти
Ти не лижи дупу своєму жевазі не поможе
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16.05.2023 13:08 Відповісти
Чувак не поділився з оманськими контрацептивами зелєю і дєрьмаком. Вони ж його самі і назначили.
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16.05.2023 06:22 Відповісти
Продешевил. Хотя если все поставлено на конвейер, разумная цена.
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16.05.2023 02:05 Відповісти
Фортелем стіни фортець розбивають,

Фортелем села й міста набувають.

Фортелем ласки у пана заслужиш,

При владі старшим з фортелю ти будеш.

Фортелем простий князівну засвата,

Фортелем в дурні пошиєш і тата.

В суді фортелем хитрують без свідка.

При картах с фортелю повніша калитка.

Ой, Боже, моцний пане, як же прожити

Щоби себе самого не перехитрити.

Ой, Боже, моцний пане, як же прожити

Щоби себе самого не перехитрити.

Фортелем паннам дівоцтво збавляють,

Фортелем ближніх у кут заганяють.

Фортелем шафар виходить з фрасунку,

Купець з фортелю не зна прорахунку.

Ой, Боже, моцний пане, навчи прожити

Щоби себе самого не перехитрити.

Ой, Боже, моцний пане, навчи прожити

Щоби себе самого не перехитрити.

Фортель розчинить тюремнії мури,

Слабкий фортелем сильнішого дурить.

Фортелем брата свій брат ославляє,

Юрист фортелем закон вивертає.

Ой, Боже, моцний пане, як не крутити

Тебе і смерть свою не перехитрити.

Ой, Боже, моцний пане, як не крутити

Тебе і смерть свою не перехитрити.

Фортель за фортель, за мудрі фортелі

Спече фортелем нас чорт на вертелі.

Дере фортелями лисиця птицю,

Фортелем кулю вганя хлоп в лисицю.

Ой, Боже, моцний пане, як не крутити,

Але ж себе самого не перехитрити.

Ой, Боже, моцний пане, даруй прожитии

Щоби себе самого не перехитрити.

Данило Братковський (XVII ст.)

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87?fbclid=IwAR3ZDp9uB4RH2-********************************************* https://uk.wikipedia.org/.../%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D0...

*Фортель - несподівана, хитра витівка
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16.05.2023 02:11 Відповісти
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16.05.2023 02:21 Відповісти
Все як і при януковичі.
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16.05.2023 02:22 Відповісти
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16.05.2023 03:37 Відповісти
Але до прокурора пшонки Князєву ще далеко.
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16.05.2023 03:52 Відповісти
"Птєнци гнєзда Петрова", плоть від плоті.
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16.05.2023 02:26 Відповісти
А може Портнова і Татарова
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16.05.2023 06:24 Відповісти
Почитайте біографію цього пана та коли почала стрімко взлітати кар'єра районного судді з річним стажем, призначеного Кідаловим-Януковичем в 2013 році https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%94%D0%B2_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 тиць
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16.05.2023 07:18 Відповісти
Всеволод Князєв є суддею https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4 Касаційного адміністративного суду Верховного Суду , утвореного після реформи 2016 рокуhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%94%D0%B2_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-2 [2] .

НУ ТАК розпистели про РЕФОРМУ , а у ріальності ЗАКОНСЕРВУВАЛИ судійство і дозволили судити до смерті
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16.05.2023 10:28 Відповісти
https://reyestr.court.gov.ua/Review/110367969 https://reyestr.court.gov.ua/Review/110367969


По ходу, вот это дело - потому и пишут про обыски у 18 судей (это весь состав Большой Палаты Верховного Суда, который рассматривал это дело)
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16.05.2023 02:31 Відповісти
***ть их всех, пид***сов... зачем нужен суд, если он продажный? ЗАЧЕМ? всех растрелять нахрен!
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16.05.2023 02:38 Відповісти
Тут ещё не надо исключать, что взял один, а сказал, что для всех . . .
Зная тайну совещательной комнаты, кулуарные дискуссии и обсуждения коллег по данному делу, мог торгануть влиянием, сказать стороне, мол, дайте денег, порешаю, а на самом деле коллеги и так решение собирались именно такое выносить. Не проверишь же, не будешь же спрашивать остальных судей "Вам донесли Вашу долю ?" - да и зачем оно выигравшему, знать эту информацию.

Так что из-за одного деятеля с липкими руками теперь тень на всё учреждение . . . (делаем, правда, временную поправку на презумпцию невиновности и любовь НАБУ к провокациям - но скоро всё окончательно прояснится, кто тут прав, а кто нет).
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16.05.2023 02:46 Відповісти
"из-за одного деятеля с липкими руками теперь тень на всё учреждение" -йтвмт, це тінь на судій? Це так дядько шуткуе? Яка тінь?
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16.05.2023 07:47 Відповісти
А ВСІ у тому УЧРЕЖДЕНИИ беруть гроши і між собою домовляються 🤣🤣🤣 не треба їх виправдовувати
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16.05.2023 10:31 Відповісти
"всех растрелять нахрен! ",
Залишиться тільки Єрмак, Зе та 95кврт
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16.05.2023 08:43 Відповісти
Причём, из 18 судей Большой Палаты, которые слушали дело, 2 уже в отставку в мае ушли (типа на пенсию).

Странно, дело уже месяц как прослушалось, а обыски сейчас - это кто же взятки берёт не авансом, а с отсрочкой оплаты, интересно . . . Странно как-то. Я не отбеливаю коррупционеров, но как-то необычно выглядит . . .

Ну и для взятки надо же купюры чтобы меченые были, с определёнными зафиксированными заранее НАБУ номерами. Потому как у судей Верховного суда зарплаты большие 300-400 (а у руководства и выше - до 700) тысяч гривень в месяц. Люди работают в ВС с 2018 года, некоторые с 2019 - это уже 4-5 лет с зарплатой в районе 10 тыс. дол. в месяц и выше (правда последний год 40% зарплаты официально отдают на армию). Логично предположить, что часть зарплаты судьи меняли на валюту из-за войны и инфляции, поэтому у них вполне могут быть дома крупные суммы в валюте. При взятке в 2,7 миллиона, да на 18 судей (у которых идут обыски) это ровненько по 150 тыс. долларов. Сумма вполне посильная для сбережений с зарплаты судьи Верховного Суда. Ну и из-за войны в банках не держат, могут держать наличные дома, вполне реально. Так что, если купюры не меченые, то раскладывание денег на диване при обыске дома, с выкладыванием фото в интернет мало о чём скажет . . . Интересное уголовное производство будет . . .
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16.05.2023 02:41 Відповісти
2 місяці тому він "побив горшки" з ОП, як раптом затримали, а якби не побив...
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16.05.2023 03:54 Відповісти
Расскажи ,еще про зарплату. Поо домики в несколько миллионов ,подаренные покойными радителямт итд. Да там **** клейма негде ставить ,причем у всех. А взятки всегда так дают, сначала аванс ,а потом ,за решение. Набу не такие дурные ,что бы просто так ,без даказательств ломиться.
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16.05.2023 07:23 Відповісти
а прослушка? если из доказательств только сумма денег, еще и не меченная то это провальное дело. Надеюсь все не настолько плохо.
Кстати что с теми "бриллиантовыми" прокурорами которых взял еще Сакварелидзе в Киеве много лет назад интересно.
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16.05.2023 08:28 Відповісти
Можливо все тому, що ВС не завжди виконував волю великого ЗЕ, та був майже єдиний не кишеньковий
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16.05.2023 08:54 Відповісти
Кнєзяв - підр, всіх судей замазав формально, навіть тих, хто до цього не причетний. Таким чином їрмак і татаров будуть давити ВС щоб їбаната-бубачку суд захищав
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16.05.2023 10:19 Відповісти
бабоси вилучили при заносі,мітити зайве, там переговори зафіксовані. Час, місце та дата.
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16.05.2023 13:41 Відповісти
Спершу голова Нацбанку
Тепер голова Верховного суду
Це вже корупція у вищих ешелонах влади чи ні?)
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16.05.2023 02:32 Відповісти
Ніт. Ета другоє
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16.05.2023 03:14 Відповісти
А где баба на шарах нагло заявляющая, " про какую такую коррупцию говорят наши западніе партнери"...
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16.05.2023 10:34 Відповісти
Потрібно створювати НадВерховний суд України, який буде розглядати апеляціі на рішення Верховного суда)
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16.05.2023 02:42 Відповісти
Знаете, апофеоз будет, когда на взятке возьмут детективов НАБУ, прокуроров САП или судей ВАКС.
Пока что антикоррупционная инфраструктура как-бы чистенькая. Но что-то в глубине души мне не верится, что можно жить в обществе и быть свободным от него полностью - есть и там персоны со скелетами в шкафу, я подозреваю . . .
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16.05.2023 02:48 Відповісти
Це лютий треш, знову козири на руки антиукраїнської коаліції в США, яка буде оперувати теперь цім у стилі: навіщо ми даємо України гроші,якщо там все тирять...
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16.05.2023 02:46 Відповісти
Просто знищують державу
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16.05.2023 02:47 Відповісти
допомагати може не перестануть,але рука дающа суттєво може схуднути
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16.05.2023 03:04 Відповісти
А які гроші США стирені в данному випадку? Чи не треба було нікого ловити? А те що в Україні процвітає корупція американці і так знають.
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16.05.2023 03:31 Відповісти
Не бзди. У них корупція не менша за нашу, а розвиток держави вимірюється не відсутністю корупції, а вмінням з нею боротися. Пригадай шредера, берлусконі, саркозі. Всі ці діячі були звинувачені у корупції, але ні Німеччина, ні Італія, ні Франція від того не зникли.
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16.05.2023 04:02 Відповісти
Одно дело когда тебя обвиняют что ты там растратил фонд на компенсацию отеля любовнице, а другое когда ты гребешь миллионы.
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16.05.2023 07:10 Відповісти
Байки про страшну коррупцію в США вигадали кремлівськи гавнаметчики, а троллі та корисні ідіоти кидають це лайно на вентилятори.
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16.05.2023 09:23 Відповісти
А справа Бурісми? А зараз справа Трампа? Пів-Америки кремлівськи гівнометчики? Відкрий мозок а не рот- і гівно не попаде в твій організм.
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16.05.2023 13:16 Відповісти
у фірташа в Америці адвокатом бувший генпрокурор США із орбіти Руді Джуліані. Фірташ йому платить півляма.
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16.05.2023 13:43 Відповісти
Do wianziena !
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16.05.2023 02:55 Відповісти
це тіпа do widzenia чи, щось наче імєлось ввіду??
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16.05.2023 06:14 Відповісти
SBU! U was -kart-blansh!!!!
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16.05.2023 02:56 Відповісти
В расход!
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16.05.2023 03:03 Відповісти
що для жеваго три лями... цей жлоб всіх за дурнів тримає навіть цього суддю хабарника
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16.05.2023 03:26 Відповісти
Сєва князєв робить це разом)
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16.05.2023 03:33 Відповісти
2 місяці тому цей Князев виступив проти
як раптом його затримали - совпадєнIє ??
Цікаіво, чи затримали б якби не виступив? - це може свідчити про корупцію в ОП
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16.05.2023 03:42 Відповісти
Не думаю!
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16.05.2023 07:35 Відповісти
Хто наступний? Верховний завгосп?
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16.05.2023 03:50 Відповісти
Досить дивна ситуація.Жеваго домовитися з Князевим,а коли заносив кошти подзвонив до НАБУ і сказав :"Це я за справу приніс,підтягуйтесь" ......
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16.05.2023 04:15 Відповісти
Если этого у бородатого под пытками узнать кому ,% от взятки он должен был отдать то тогда вообще все в **** будут
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16.05.2023 05:15 Відповісти
Я знаю точно,коли корупція зникне в Україні.Тоді,коли цього захоче більшість українців.Поки що нарід ще не готовий до життя в цивілізації. Обурення на форумі Цензора-не показник.
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16.05.2023 05:21 Відповісти
Ну, це таке ...пук в калюжу. Що це "захоче...не готовий"?
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16.05.2023 05:36 Відповісти
Ось саме про це я і кажу- про "пук в калюжу"на форумі Цензора. На щось більше нарід поки що не готовий. Коли буде якась революційна дія,а не бла,бла...,тоді ти сам зрозумієш,що нарід вже "захотів"
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16.05.2023 06:04 Відповісти
А в 2014му що було? Новорічна ялинка? І чим це скінчилося? А зараз в країні що? Дискотека? Та і як визначити цю революційну дію? Вишикувати біля ОП всю шоблу і ліквідувати?
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16.05.2023 06:11 Відповісти
Може інші переоякаються й красти пересьануть..хоча може й станеться як з мишами й кактусом
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16.05.2023 06:16 Відповісти
Кіть знати правила гри, то й кактус гризти не треба.
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16.05.2023 07:50 Відповісти
C другими преступлениями тоже так надо бороться? Маньяками всякими, например.
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16.05.2023 07:11 Відповісти
Тобі ***** Князев мало в суді грошей ??,коли наші хлопці гинуть на фронті?яка ти гнида та тварина !!!
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16.05.2023 05:49 Відповісти
На допиті:
- Збирав на дрони для ЗСУ бо всі несуть і несуть! Своїм наказом створив благодійну організацію "Колядники великої палати". На підтвердження - наказ в канцелярії, гроші самі бачили. Дронів не бачили? Та вони в небі....
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16.05.2023 06:11 Відповісти
Знову танці ніа4ом...вистачити порівняти декларації з реалтним фінансовим станом. В тому числі автопарки й нерухомість, що належать родичам, водіям, кухаркам, похресникам і т.і. Он у любому ройонному суді можна тільки глянути на службову парковку й очуїти..не лайности й таврії..там саджати не переспджати..і з повною конфіскацією..
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16.05.2023 06:14 Відповісти
Девіз Верховного суду "Людина. Верховенство права. Гідність" замайорів зеленими барвами про вщент подолану корупцію.
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16.05.2023 06:28 Відповісти
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16.05.2023 06:35 Відповісти
Ну що, це тільки вершина айсберга.
Пс. А знаєте що, я думаю, що нам всим треба припинити давати хабарі за будь що. Просто нікому не давати хабарі, принципово. Може тоді буде хоч трохи толк з цієї країни
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16.05.2023 06:35 Відповісти
Та не може такого бути, ви що! Він же присягався , він же "ваша честь. Ще людство не придумало слова які б лунали для цієї гидоти як образа. Нажаль він далеко не один
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16.05.2023 07:07 Відповісти
Основний лейтмотив цей новини є, що 2 місяці тому цей Князев виступив проти .
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16.05.2023 07:08 Відповісти
хера собі як це у недоторканих суддів проводять обшуки
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16.05.2023 07:15 Відповісти
Нажаль, розрекламована судова реформа, на яку покладалось так багато надій, дала хорошу тріщину. Верховний Суд (без слова "України"), що вважався основним дітищем цієї реформи, дискредитований цим випадком масової корупції суддів на чолі з головою ВС.
Тому віднаходження універсального механізму для запобігання корупційних проявів у держапараті є як ніколи актуальним, особливо в умовах війни.
І такий механізм може запрацювати,
якщо ВРУ прийме всього один закон, що запроваджує правовий інститут "Антикорупційна застава", де об'єктом регулювання є майно осіб, посади яких підпадають під п.1 ст.3 Закону України «Про запобігання корупції" (крім військовослужбовців).
Суть: майно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, підпадає під Антикорупційну заставу, коли придбати будь-яке майно така особа може, а відчужити - ні, бо дані про таку особу автоматично вноситимуться у всі державні реєстри і банки.
Тоді потенційний корупціонер чи його близький родич будуть накопичувати багатство, де-юре несвоє, тимчасово користуючись ним, але право на розпорядження цим майном залишатиметься за державою чи територіальною громадою, допоки така особа не доведе його некорупційне походження за встановленою процедурою в суді впродовж певного строку після подання нею повідомлення про суттєві зміни в майновому стані.
Рішення щодо майна суддів, в тому числі ВС, може приймати ВРП.
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16.05.2023 07:24 Відповісти
Мусай призначати на керівні посади судей зі США та Европи. Десь на півроку, бо далі немож. Наші з них Князевих будуть робити.
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16.05.2023 07:53 Відповісти
Хоч би одну крупну рибу довели до обвинувального вироку. А то затримують, а потім відпускають. Луценко навіть на гелікоптерах возив корупціонерів. Вони заплатили хоча б за політ?
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16.05.2023 07:59 Відповісти
Как неожиданно!😁
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16.05.2023 08:19 Відповісти
Скільки не плати все одно крадуть. Чим більше посада тим більше і краде. Нічого дивного в цьому немає. Вся судова система України, ПРОКУРАТУРА просякнута КОРУПЦІЄЮ З НИЗУ ДО ВЕРХУ. БУЛА Є І БУДЕ ЯКЩО ЇЇ НЕ ЛІКВІДУВАТИ ШЛЯХОМ ЗВІЛЬНЕННЯ ВСІХ СУДІВ. А НА ЇХ МІСЦЕ НАЙНЯТИ ЗАРУБІЖНИХ СУДІВ НА РОКІВ ДЕСЬ БІЛЯ 5. Зарплати дозволять. І ЗА ЦЕЙ ЧАС ПІДГОТУВАТИ НОВУ ГЕНЕ РАЦІЮ ВЛАСНИХ.
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16.05.2023 09:14 Відповісти
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16.05.2023 09:23 Відповісти
Вот что бывает если не поделиться с кем надо.
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16.05.2023 09:30 Відповісти
Князев? Не про нього. Можливо є підстави... Чи є зараз ДОВІРА (після ЗЕ-переформатування) до НАБУ та САП????
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16.05.2023 10:09 Відповісти
Дивним виглядає форма дачі хабара... така сума - "налічними", краще б вже в 3-літрових банках. Не спец в цьому, але такі суми так не "хабаряться", така форма дачі хабара для районих та обласних рівнів... Не стверджую про підставу, але ну дуже все це демонстративно, в стилі 95 кварталу. Можливо помиляюсь...
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16.05.2023 10:17 Відповісти
Володимир Бойко:
Я правильно зрозумів, що гроші, знайдені НАБУїнами у Всеволода Князева, голові Верховного Суду передали представники адвокатського об'єднання «Ілляшев і партнери» за рішення Великої Палати від 19 квітня 2023 року на користь Костянтина Жеваго в справі про визнання недійсним договору купівлі-продажу 40,19% акцій ПрАТ «Полтавський ГЗК»? А операцію по викриттю Князева замовив та оплатив НАБУ Ігор Коломойський, який намагався забрати в Жеваго ці акції і який перед тим купив на свою користь рішення Північного апеляційного господарського суду?
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16.05.2023 12:16 Відповісти
многоходовочка, сэр...
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16.05.2023 18:35 Відповісти
Голову суду ловлять тоді, коли хочуть взяти під контроль суд
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16.05.2023 12:18 Відповісти
--- Ганьба на увесь Світ ... Там хлопці( на війні ) щомиті --голови кладуть! Народи Європи тужаться. щоб всіляко допомогти нам вижити й перемогти... А у нас : " Пир во врем*я чумьі ! " Ніяк НЕ напхає свої пельки мерзота провладна !!! А дундуки -73% іще й йому ( назначальнику зброду всілякого із воріженьок найзатятіших України ) "Славу РОКОТАХУ " , --- проголосили "ПОЛІТИКОМ РОКУ ! "
Очевидно доведеться відкривати (дочасно ) другий фронт ( вже внутрішній; проти засилля ліліПутінської мерзоти. що правує нами на місцях...)
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16.05.2023 12:57 Відповісти
типа по морде не видно зачем его туда "назначили". из князи в грязи если зебуины не дадут в швейцарии лечиться поехать
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16.05.2023 13:07 Відповісти
Отменили расстрелы, говорите? Ээээх!
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16.05.2023 18:37 Відповісти
 
 