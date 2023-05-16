Голова ВС Князєв отримував кошти за рішення суду на користь олігарха Жеваго, - ЗМІ
За даними ZN.UA, голова Верховного Суду Всеволод Князєв отримував гроші від людей, які виступали за рішення суду на користь олігарха Костянтина Жеваго.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA.
Велика Палата ВС розглядала справу стосовно права власності 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (ПГЗК) Ferrexpo. Своїм рішенням суд залишив зазначені акції пов'язаним із Жеваго компаніям, скасувавши визнання недійсними договорів купівлі-продажу, укладених 20 років тому.
За інформацією джерел ZN.UA, крім Князєва обшуки проходять у ще 18 суддів ВС України, які слухали зазначену справу.
Пресслужба Жеваго стверджує, що він не має жодного відношення до ситуації з одержанням хабаря головою чи суддями Верховного Суду України.
"Інформація деяких ЗМІ про те, що неправомірна вигода могла бути одержана від людей, які діяли в інтересах підприємця, повністю неправдива. К.Жеваго ніколи нікому не давав і не міг давати подібних вказівок. Він наполегливо просить засоби масовоі інформації не поширювати непідтверджені відомості, не ставати знаряддям маніпуляцій і не вплутувати його у справи, до яких він не має жодного відношення.
Окремі медіа проводять паралелі у цій справі з рішенням Великої палати Верховного Суду від 19 квітня 2023 р. у справі про визнання законності придбання компанією Ferrexpo в 2002 році пакету акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату. Як відомо, одним із акціонером цієї міжнародної компанії є Костянтин Жеваго. "Це очевидно безпідставний зв’язок і явна підтасовка. Велика палата ВС прийняла свою квітневу ухвалу не в моїх особистих інтересах, а в інтересах великої, публічної компанії з поважними акціонерами, яка торгується на основному майданчику Лондонської фондової біржі. Верховний Суд оголосив юридично вивірене рішення. Було припинено спробу сумнівних офшорних компаній, пов’язаних із фігурантами санкційних списків США і Європи, у тому числі громадянами Росії, здійснити рейдерське захоплення великого промислового активу. Ми з іншими акціонерами переконалися, що саме у найвищій судовій інстанції України ще можна домогтися захисту своїх законних прав", - зазначив співвласник Ferrexpo.
Водночас К.Жеваго припустив, що сьогоднішні події навколо Верховного Суду можуть мати на меті дискредитацію цього державного органу. Правоохоронні органи, які публічно заявили про виявлені ознаки хабарництва, мають довести свої звинувачення шляхом доказового слідства, з вироком суду.
Зі свого боку підприємець запевнив, що у разі необхідності він та юристи відповідних компаній готові надати всі належні пояснення слідству і судовим інстанціям", - йдеться в повідомленні.
"Підкреслю, що ми зацікавлені у прозорому розслідуванні цієї справи, аби зняти всі підозри і підтвердити свою репутацію в Україні та серед зарубіжних партнерів", - сказав Жеваго.
Нагадаємо, раніше НАБУ і САП повідомили про викриття масштабної корупцію у Верховному Суді. За даними джерел ЦН голова ВС Князєв був затриманий на хабарі.
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До речі, до чого тут Баканов до Жеваго, якщо при Баканові його якраз і намагались відправити на цугундер?
Якщо ти не пам'ятаєш, Жеваго довгий час був гаманцем Юльки, потім розбігся. З 2014 по 2019 був депутатом "сам по собі", інколи підтримував ЄС, інколи навпаки. Я не хочу його обіляти, діло по ФіК досить мутне, може звинувачення і справедливе, але по феросплавам був явно рейдерський наїзд, ходять слухи, що зі сторони Бені, який відбили у ВС.
і за князєва заодно і інших таких самих із верховного суду тоже
Фортелем села й міста набувають.
Фортелем ласки у пана заслужиш,
При владі старшим з фортелю ти будеш.
Фортелем простий князівну засвата,
Фортелем в дурні пошиєш і тата.
В суді фортелем хитрують без свідка.
При картах с фортелю повніша калитка.
Ой, Боже, моцний пане, як же прожити
Щоби себе самого не перехитрити.
Ой, Боже, моцний пане, як же прожити
Щоби себе самого не перехитрити.
Фортелем паннам дівоцтво збавляють,
Фортелем ближніх у кут заганяють.
Фортелем шафар виходить з фрасунку,
Купець з фортелю не зна прорахунку.
Ой, Боже, моцний пане, навчи прожити
Щоби себе самого не перехитрити.
Ой, Боже, моцний пане, навчи прожити
Щоби себе самого не перехитрити.
Фортель розчинить тюремнії мури,
Слабкий фортелем сильнішого дурить.
Фортелем брата свій брат ославляє,
Юрист фортелем закон вивертає.
Ой, Боже, моцний пане, як не крутити
Тебе і смерть свою не перехитрити.
Ой, Боже, моцний пане, як не крутити
Тебе і смерть свою не перехитрити.
Фортель за фортель, за мудрі фортелі
Спече фортелем нас чорт на вертелі.
Дере фортелями лисиця птицю,
Фортелем кулю вганя хлоп в лисицю.
Ой, Боже, моцний пане, як не крутити,
Але ж себе самого не перехитрити.
Ой, Боже, моцний пане, даруй прожитии
Щоби себе самого не перехитрити.
Данило Братковський (XVII ст.)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87?fbclid=IwAR3ZDp9uB4RH2-********************************************* https://uk.wikipedia.org/.../%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D0...
*Фортель - несподівана, хитра витівка
НУ ТАК розпистели про РЕФОРМУ , а у ріальності ЗАКОНСЕРВУВАЛИ судійство і дозволили судити до смерті
По ходу, вот это дело - потому и пишут про обыски у 18 судей (это весь состав Большой Палаты Верховного Суда, который рассматривал это дело)
Зная тайну совещательной комнаты, кулуарные дискуссии и обсуждения коллег по данному делу, мог торгануть влиянием, сказать стороне, мол, дайте денег, порешаю, а на самом деле коллеги и так решение собирались именно такое выносить. Не проверишь же, не будешь же спрашивать остальных судей "Вам донесли Вашу долю ?" - да и зачем оно выигравшему, знать эту информацию.
Так что из-за одного деятеля с липкими руками теперь тень на всё учреждение . . . (делаем, правда, временную поправку на презумпцию невиновности и любовь НАБУ к провокациям - но скоро всё окончательно прояснится, кто тут прав, а кто нет).
Залишиться тільки Єрмак, Зе та 95кврт
Странно, дело уже месяц как прослушалось, а обыски сейчас - это кто же взятки берёт не авансом, а с отсрочкой оплаты, интересно . . . Странно как-то. Я не отбеливаю коррупционеров, но как-то необычно выглядит . . .
Ну и для взятки надо же купюры чтобы меченые были, с определёнными зафиксированными заранее НАБУ номерами. Потому как у судей Верховного суда зарплаты большие 300-400 (а у руководства и выше - до 700) тысяч гривень в месяц. Люди работают в ВС с 2018 года, некоторые с 2019 - это уже 4-5 лет с зарплатой в районе 10 тыс. дол. в месяц и выше (правда последний год 40% зарплаты официально отдают на армию). Логично предположить, что часть зарплаты судьи меняли на валюту из-за войны и инфляции, поэтому у них вполне могут быть дома крупные суммы в валюте. При взятке в 2,7 миллиона, да на 18 судей (у которых идут обыски) это ровненько по 150 тыс. долларов. Сумма вполне посильная для сбережений с зарплаты судьи Верховного Суда. Ну и из-за войны в банках не держат, могут держать наличные дома, вполне реально. Так что, если купюры не меченые, то раскладывание денег на диване при обыске дома, с выкладыванием фото в интернет мало о чём скажет . . . Интересное уголовное производство будет . . .
Кстати что с теми "бриллиантовыми" прокурорами которых взял еще Сакварелидзе в Киеве много лет назад интересно.
Тепер голова Верховного суду
Це вже корупція у вищих ешелонах влади чи ні?)
Пока что антикоррупционная инфраструктура как-бы чистенькая. Но что-то в глубине души мне не верится, что можно жить в обществе и быть свободным от него полностью - есть и там персоны со скелетами в шкафу, я подозреваю . . .
як раптом його затримали - совпадєнIє ??
Цікаіво, чи затримали б якби не виступив? - це може свідчити про корупцію в ОП
- Збирав на дрони для ЗСУ бо всі несуть і несуть! Своїм наказом створив благодійну організацію "Колядники великої палати". На підтвердження - наказ в канцелярії, гроші самі бачили. Дронів не бачили? Та вони в небі....
Пс. А знаєте що, я думаю, що нам всим треба припинити давати хабарі за будь що. Просто нікому не давати хабарі, принципово. Може тоді буде хоч трохи толк з цієї країни
Тому віднаходження універсального механізму для запобігання корупційних проявів у держапараті є як ніколи актуальним, особливо в умовах війни.
І такий механізм може запрацювати,
якщо ВРУ прийме всього один закон, що запроваджує правовий інститут "Антикорупційна застава", де об'єктом регулювання є майно осіб, посади яких підпадають під п.1 ст.3 Закону України «Про запобігання корупції" (крім військовослужбовців).
Суть: майно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, підпадає під Антикорупційну заставу, коли придбати будь-яке майно така особа може, а відчужити - ні, бо дані про таку особу автоматично вноситимуться у всі державні реєстри і банки.
Тоді потенційний корупціонер чи його близький родич будуть накопичувати багатство, де-юре несвоє, тимчасово користуючись ним, але право на розпорядження цим майном залишатиметься за державою чи територіальною громадою, допоки така особа не доведе його некорупційне походження за встановленою процедурою в суді впродовж певного строку після подання нею повідомлення про суттєві зміни в майновому стані.
Рішення щодо майна суддів, в тому числі ВС, може приймати ВРП.
Я правильно зрозумів, що гроші, знайдені НАБУїнами у Всеволода Князева, голові Верховного Суду передали представники адвокатського об'єднання «Ілляшев і партнери» за рішення Великої Палати від 19 квітня 2023 року на користь Костянтина Жеваго в справі про визнання недійсним договору купівлі-продажу 40,19% акцій ПрАТ «Полтавський ГЗК»? А операцію по викриттю Князева замовив та оплатив НАБУ Ігор Коломойський, який намагався забрати в Жеваго ці акції і який перед тим купив на свою користь рішення Північного апеляційного господарського суду?
Очевидно доведеться відкривати (дочасно ) другий фронт ( вже внутрішній; проти засилля ліліПутінської мерзоти. що правує нами на місцях...)