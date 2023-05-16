Голова ВС Князєв отримував кошти за рішення суду на користь олігарха Жеваго, - ЗМІ

За даними ZN.UA, голова Верховного Суду Всеволод Князєв отримував гроші від людей, які виступали за рішення суду на користь олігарха Костянтина Жеваго.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA.

Велика Палата ВС розглядала справу стосовно права власності 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (ПГЗК) Ferrexpo. Своїм рішенням суд залишив зазначені акції пов'язаним із Жеваго компаніям, скасувавши визнання недійсними договорів купівлі-продажу, укладених 20 років тому.

За інформацією джерел ZN.UA, крім Князєва обшуки проходять у ще 18 суддів ВС України, які слухали зазначену справу.

Пресслужба Жеваго стверджує, що він не має жодного відношення до ситуації з одержанням хабаря головою чи суддями Верховного Суду України.

"Інформація деяких ЗМІ про те, що неправомірна вигода могла бути одержана від людей, які діяли в інтересах підприємця, повністю неправдива. К.Жеваго ніколи нікому не давав і не міг давати подібних вказівок. Він наполегливо просить засоби масовоі інформації не поширювати непідтверджені відомості, не ставати знаряддям маніпуляцій і не вплутувати його у справи, до яких він не має жодного відношення.

Окремі медіа проводять паралелі у цій справі з рішенням Великої палати Верховного Суду від 19 квітня 2023 р. у справі про визнання законності придбання компанією Ferrexpo в 2002 році пакету акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату. Як відомо, одним із акціонером цієї міжнародної компанії є Костянтин Жеваго. "Це очевидно безпідставний зв’язок і явна підтасовка. Велика палата ВС прийняла свою квітневу ухвалу не в моїх особистих інтересах, а в інтересах великої, публічної компанії з поважними акціонерами, яка торгується на основному майданчику Лондонської фондової біржі. Верховний Суд оголосив юридично вивірене рішення. Було припинено спробу сумнівних офшорних компаній, пов’язаних із фігурантами санкційних списків США і Європи, у тому числі громадянами Росії, здійснити рейдерське захоплення великого промислового активу. Ми з іншими акціонерами переконалися, що саме у найвищій судовій інстанції України ще можна домогтися захисту своїх законних прав", - зазначив співвласник Ferrexpo.

Водночас К.Жеваго припустив, що сьогоднішні події навколо Верховного Суду можуть мати на меті дискредитацію цього державного органу. Правоохоронні органи, які публічно заявили про виявлені ознаки хабарництва, мають довести свої звинувачення шляхом доказового слідства, з вироком суду.

Зі свого боку підприємець запевнив, що у разі необхідності він та юристи відповідних компаній готові надати всі належні пояснення слідству і судовим інстанціям", - йдеться в повідомленні.

"Підкреслю, що ми зацікавлені у прозорому розслідуванні цієї справи, аби зняти всі підозри і підтвердити свою репутацію в Україні та серед зарубіжних партнерів", - сказав Жеваго.

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Нагадаємо, раніше НАБУ і САП повідомили про викриття масштабної корупцію у Верховному Суді. За даними джерел ЦН голова ВС Князєв був затриманий на хабарі.