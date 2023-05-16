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Новини Агресія Росії проти України
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Кремль готує механізми для дискредитації Пригожина як зрадника, але не поки "Вагнер" на передовій, - ISW

пригожин

Публікація The Washington Post про нібито спроби Пригожина зв’язатись з українською розвідкою та обміняти інформацію про позиції російських військових в обмін на контроль над Бахмутом може бути елементом його ворожнечі з Міноборони РФ, ніж атакою на президента Володимира Путіна.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.

"Контакти Пригожина з українською розвідкою, ймовірно, були частиною зусиль, спрямованих на те, щоб завоювати прихильність Путіна завдяки швидкій перемозі "Вагнера" в Бахмуті та завдати шкоди російським регулярним військам на тлі закулісного протистояння з ними.

Нещодавно Пригожин відмовився від своїх коментарів від 9 травня, які опосередковано висміювали Путіна, що додатково свідчить про те, що він усвідомлює свою залежність від Путіна і не має наміру протистояти йому", - йдеться у звіті. 

В ISW вважають, що таким чином Пригожин продовжує свою боротьбу з Міноборони РФ, але не з російським диктатором Володимиром Путіним. Аналітики зазначили, що в Кремлі, ймовірно, знали про потенційні контакти Пригожина з українською стороною, тому не були здивовані публікацією The Washington Post.

Йдеться і про те, що в Кремлі готують механізми дискредитації Пригожина як зрадника.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Представник ГУР Юсов прокоментував публікацію WP про "пропозицію" Пригожина щодо Бахмуту: Спецслужби й розвідка використовують різні засоби та інструменти

"Неназвані джерела у Кремлі повідомили, що адміністрація президента Росії готує інформаційну операцію з публічної дискредитації Пригожина, але зазначили, що Кремль навряд чи загрожуватиме йому, поки сили "Вагнера" перебувають на передовій. Пригожин командує силами Вагнера на Донбасі, і його відсторонення порушило б позиції росіян у Бахмуті, а такий ризик Путін навряд чи піде", - зазначили в ISW.

Крім цього, Кремль не може просто змістити Пригожина з посади, бо група "Вагнера" - приватна компанія, і єдиний спосіб змінити її власника полягає у встановленні контролю над найманцями.

"Щоб вивести Пригожина з-під його контролю над "Вагнером", за іронією долі потрібно було б встановити прямий контроль Кремля над групою найманців, від якої Путін щосили намагається зберігати формальну дистанцію", - пишуть в ISW.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Витік секретних документів Пентагону: Пригожин пропонував Україні здати позиції військ РФ в обмін на відведення підрозділів ЗСУ з Бахмуту, - Washington Post

Автор: 

росія (65052) ПВК Вагнер (1540) Пригожин Євген (522) ISW (653)


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Топ коментарі
+6
- Соломон Моисеевич! А Вы хотели-бы жить в "Прекрасной России Будущего"?
- Даже не знаю! Я ведь совсем не понимаю китайского языка...
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16.05.2023 07:11
+4
смішно...."Новую Прекрасную Россию"....вони вже мали шанс будувати...набудували ,так що весь світ шарахається. Так само і дальше будуть "будувати".
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16.05.2023 07:13
+2
При закінченні Другої світової війни,багато нацистських бонз ,теж шукали контакти з країнами ,щоб втекти. деякі, тоді мали на руках ,різні технічні розробки в різних галузях ,науки ,медицини,авіа-та ракето-будування тощо.. Едине що в рашки залишилось ,то напівржавіла ядерна зброя і крадені унітази.
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16.05.2023 06:53
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При закінченні Другої світової війни,багато нацистських бонз ,теж шукали контакти з країнами ,щоб втекти. деякі, тоді мали на руках ,різні технічні розробки в різних галузях ,науки ,медицини,авіа-та ракето-будування тощо.. Едине що в рашки залишилось ,то напівржавіла ядерна зброя і крадені унітази.
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16.05.2023 06:53 Відповісти
Война империалистическая закончилась во мнении народном и перерастает... нет, не в гражданскую (для гражданской войны нужны граждане), а в мафиозную. Три десятка новоиспеченных ЧИК уже выстроились на старте гигантского передела собственности.

Дугина выдадут в Гаагу. Пригожина решением G8 освободят от судебной ответственности. Может быть, даже и наградят закрытым указом Орденом Победы 3-й степени за разложение русской армии. Украину-Ланцелота как государство-победительницу Дракона почтительно пригласят вступить в НАТО. Выжившие Данилы - чмобики сожгут проклятую Рублевку и будут строить Новую Прекрасную Россию.(С)
Андрей Пионтиковский...
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16.05.2023 06:56 Відповісти
- Соломон Моисеевич! А Вы хотели-бы жить в "Прекрасной России Будущего"?
- Даже не знаю! Я ведь совсем не понимаю китайского языка...
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16.05.2023 07:11 Відповісти
смішно...."Новую Прекрасную Россию"....вони вже мали шанс будувати...набудували ,так що весь світ шарахається. Так само і дальше будуть "будувати".
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16.05.2023 07:13 Відповісти
В лаптерейхе все, что ни пытались строить, только бараки и лагеря получаются.
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16.05.2023 07:18 Відповісти
Ну так вірю - а як не повірити "дуже хорошому узькому"( щось я мало шани виявив - "дуже в 5 степені хороший в 10 степені узький").
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16.05.2023 07:18 Відповісти
Не побудують вони ніякої "нової росії", доки 140 млн. не вправлять мізки. А цього ніхто не збирається робити, чомусь вважаючи що всі біди від путіна.
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16.05.2023 09:55 Відповісти
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16.05.2023 06:57 Відповісти
Его просто ликвидируют, и скажут что подорвался на мине.
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16.05.2023 07:36 Відповісти
Так мокши зараз у себе можуть все, що завгодно творити - завжди можна списати все на "треклятих укропів й піндосівські технології". Їх реально стерелізувати треба - доросле населення, й заперти на болотах. А малих років 40 по Сибіру тягати, щоб дурь імперського пабєдобєсія вибити. Інакше з мокшами буде постійна проблема. Ген в них є якійсь гнилий..має назву - @банізм на всю голову.
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16.05.2023 07:47 Відповісти
Використають і вб'ють його.
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16.05.2023 07:42 Відповісти
С этим петухом зоновским всё уже ясно. Пусть пирожки печёт, пригодятся, но не ему уже.
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16.05.2023 07:47 Відповісти
Напишіть коли здохне,все інше не цікавить.
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16.05.2023 07:49 Відповісти
 
 