Сили оборони за минулу добу уразили вісім ворожих ЗРК та чотири артилерійські підрозділи

Протягом минулої доби авіація, підрозділи ракетних військ і артилерії ЗСУ завдали численних ударів по пунктах управляння, районах зосередження особового складу та військової техніки російських загарбників.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також 7 - по зенітно-ракетних комплексах противника. Знищено 6 ударних БпЛА різних типів", - йдеться в повідомленні.

А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 пункти управління, 5 районів зосередження живої сили, 4 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, зенітно-ракетний комплекс, 5 станцій радіоелектронної боротьби, а також склад боєприпасів ворога.

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